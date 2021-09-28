«Здесь можно собраться с друзьями пообщаться, а может и чайку попить», — написал глава Глазовского района.

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Фото со страницы во «ВКонтакте» главы Глазовского района Вячеслава Сабрекова



Глава Глазовского района в Удмуртии Вячеслав Сабреков рассказал во «ВКонтакте» о «торжественном открытии» беседки в деревне Кабаково. На фотографиях видно, что она представляет собой сооружение с голыми стенами из профнастила, одним креслом, скамьёй и дощатым полом.

Жители деревни Кабаково давно мечтали о месте, где можно собраться с друзьями пообщаться, а может и чайку попить. Мечта осуществилась благодаря активным жителям и участию в программе самообложения с проектом «Благоустройство деревни Кабаково».

Вячеслав Сабреков

Глава Глазовского района Удмуртии



Сабреков написал в посте, что открытие сопровождалось «музыкальными номерами, застольными играми, вкусной кашей и ароматным горячим чаем». Он также отметил, что стоимость сооружения составила 161 тысяча рублей.

Фото со страницы во «ВКонтакте» главы Глазовского района Вячеслава Сабрекова

Фото со страницы во «ВКонтакте» главы Глазовского района Вячеслава Сабрекова

Пользователи соцсети восприняли новость негативно. Они отметили, что «вольер для собак выглядят лучше», а кто-то назвал беседку «сараем» и «убожеством».