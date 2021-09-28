В удмуртской деревне торжественно открыли беседку стоимостью 161 тысяча рублей — с голыми стенами и одним креслом Статьи редакции
«Здесь можно собраться с друзьями пообщаться, а может и чайку попить», — написал глава Глазовского района.
Глава Глазовского района в Удмуртии Вячеслав Сабреков рассказал во «ВКонтакте» о «торжественном открытии» беседки в деревне Кабаково. На фотографиях видно, что она представляет собой сооружение с голыми стенами из профнастила, одним креслом, скамьёй и дощатым полом.
Сабреков написал в посте, что открытие сопровождалось «музыкальными номерами, застольными играми, вкусной кашей и ароматным горячим чаем». Он также отметил, что стоимость сооружения составила 161 тысяча рублей.
Пользователи соцсети восприняли новость негативно. Они отметили, что «вольер для собак выглядят лучше», а кто-то назвал беседку «сараем» и «убожеством».
«Без стёкол и наполовину закрашенным полом из старых досок даже лучше: экологичнее», — отметил один из пользователей.
Цена этой конуры 20тр.
upd: Ладно не 20 на самом деле.
Все подорожало адово в последнее время.
ОСБ на 40к. Профлиста на 22к, Досок на Каркас, пены еще на 20(если конечно там не из древесины естественной влажности, из нормальной строганой доски.
Плюс работа и маржа.
Более менее оправданная цена, что никак не отменяет уебищного исполнения и дизайна в целом. ред.
Ну если открытую, то может быть.
Не знаю, как там с погодой, но если задание было именно на закрытую беседку, то нет, за эти деньги не построить хорошую закрытую беседку. Вот рандомная закрытая беседка, симпатичная на вид, цена ОТ 252 тысяч — https://lesstroy.net/user/2346/project/66037/
«От», потому что нет никакой обработки, коммуникаций, не включена стоимость всех работ, нет мебели, ничего. Когда тебе менеджер всё это посчитает, там будет не меньше 500к.
Ну то есть плохо ли сделали? Плохо. Но тут нужно было больше денег. А за 161 тысячу ничего хорошего не построить. На эти деньги даже крышу не сделать на небольшом доме. ред.
Чел из дешевых материалов можно сделать безвкусное говно состряпанное поломанным молотком(как на фото) а можно сделать что то от чего не захочется вырывать себе глаза.
Абсолютно такую же каркасную конструкцию покрытую профлистом можно было сделать стильно модно молодежно.
Это ж фактически барн хаус )
Мне кажется, вы недооцениваете цену финишной отделки и хороших материалов. Барнхаус выглядит хорошо, потому что там куча хорошо подогнанных профилей на стыках и аккуратных наличников, хорошо подобранная облицовка и фурнитура. Хороший модный черный профнастил в высоту беседки точно дороже голого листа по полтора метра. Стильная дверь — цену умножаем в 5–20 раз в сравнении с тем, что есть. Всякие клевые наличники — ещё 10–20 тысяч. Угловые и прочие профили на такой домик и в 20–40 тысяч могут выйти. Готовый проект — тысяч в 600–800.
Ну если даже не пытаться в модный барнхаус, то там банально не хватает недорогой деревянной финишной отделки. Наличники, дверь не за 1000₽ б/у, а новая, профлист покрасить, уголки всякие. То, то на фото, реально уже стоит 161к, там даже если сделать всё чуть аккуратнее, всё равно не хватит материала, чтобы сделать красиво. Я хотел сказать, что на месте жителей сам бы допилил её, но понятно, что там люди бедные и им точно не до достройки беседок — свою бы хату подлатать.