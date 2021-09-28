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Новости
Сергей Исенеков

В удмуртской деревне торжественно открыли беседку стоимостью 161 тысяча рублей — с голыми стенами и одним креслом Статьи редакции

«Здесь можно собраться с друзьями пообщаться, а может и чайку попить», — написал глава Глазовского района.

66 66 комментариев
4516 просмотров
Фото со страницы во «ВКонтакте» главы Глазовского района Вячеслава Сабрекова

Глава Глазовского района в Удмуртии Вячеслав Сабреков рассказал во «ВКонтакте» о «торжественном открытии» беседки в деревне Кабаково. На фотографиях видно, что она представляет собой сооружение с голыми стенами из профнастила, одним креслом, скамьёй и дощатым полом.

Жители деревни Кабаково давно мечтали о месте, где можно собраться с друзьями пообщаться, а может и чайку попить. Мечта осуществилась благодаря активным жителям и участию в программе самообложения с проектом «Благоустройство деревни Кабаково».

Вячеслав Сабреков
Глава Глазовского района Удмуртии

Сабреков написал в посте, что открытие сопровождалось «музыкальными номерами, застольными играми, вкусной кашей и ароматным горячим чаем». Он также отметил, что стоимость сооружения составила 161 тысяча рублей.

Фото со страницы во «ВКонтакте» главы Глазовского района Вячеслава Сабрекова
Фото со страницы во «ВКонтакте» главы Глазовского района Вячеслава Сабрекова

Пользователи соцсети восприняли новость негативно. Они отметили, что «вольер для собак выглядят лучше», а кто-то назвал беседку «сараем» и «убожеством».

«Без стёкол и наполовину закрашенным полом из старых досок даже лучше: экологичнее», — отметил один из пользователей.

#новости #удмуртия

66 66 комментариев
44
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66 комментариев
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Огненный Орзэмэс

Цена этой конуры 20тр.

upd: Ладно не 20 на самом деле.
Все подорожало адово в последнее время.
ОСБ на 40к. Профлиста на 22к, Досок на Каркас, пены еще на 20(если конечно там не из древесины естественной влажности, из нормальной строганой доски.
Плюс работа и маржа.

Более менее оправданная цена, что никак не отменяет уебищного исполнения и дизайна в целом. ред.

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55
Романтический турник

Русофобствуешь

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5
Огненный Орзэмэс

Русофобствую. ред.

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5
Качественный крюк

эй, удмутрофобствует раз уж дело пошло

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3
Поперечный торшер

Рвусяфобствуешь?

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0
Романтический турник

uyguygyfgfdtd? ред.

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0
Михаил Глухов

Там одной ОСП на текущий момент на 20к. Месяц назад в полтора раза дороже ред.

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4
andorus

Это если не учитывать, что все это уже было куплено и спижжено, о чем говорят старые доски для пола и материалы, ни один нормальный человек беседку из профнастила делать не будет, тем более, который уже весь во вмятинах

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2
Огненный Орзэмэс

Это самый дешевый тонкий профнастил. Он новый приходит в такое состояние очень легко при транспортировке и монтаже. Ебучая фольга. 

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2
Каменный Орзэмэс

гляди, меня такой же обшили.
подтверждаю, ебучая фольга.

Ответить
1
Огненный Орзэмэс

А зачем

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0
Каменный Орзэмэс

будут грузить коробки навалом до крыши, чтобы всё это добро не валилось на тент превращая прицеп в бочку.
так более-менее держится.

Ответить
0
Очевидный микроскоп

Не 20, но 30

Ответить
0
марат котляров

Вы как будто договариваетесь, кто заказ возьмет.

Ответить
2
Petr

Странно. Я думал это новость о программе доступного жилья. В Африке были бы довольны

Ответить
0
ну и в чем он не прав

это промысел...

Ответить
0
плюшевый батон

Стиль — утонченный энвайроментализм, встроенный в ландшафт посредством отражения окружения и отсылками к пшеничным оттенкам в цветом решении.

Неповторимая атмосфера формальдегида от ОСБ внутри. 

Ответить
18
Михаил Глухов

Выглядит как говно, но справедливости ради, цены на материал этим летом были очень высоки. Там материала где-то на 100к+, если с новья

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6
Алериф

И не забываем про работу. Херовую, но всё-таки работу.

Ответить
7
Ипполит Воробьянинов

— «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб — он одного лесу сколько требует...

Ответить
1
Почтовый хот-дог

одним креслом

С пиками. С хуями забрал глава Глазовского района. 

Ответить
7
Целевой глобус

Очень экологично, буквально через неделю местные разберут по домам "беседку" до основания и никто даже не заметит, что тут когда-то что-то было.

Ответить
5
Поперечный торшер

если сама не развалится и ветром не унесёт

Ответить
4
Уральский дебаркадер

Приключения элли и тотошки в Удмуртии 

Ответить
5
Качественный крюк

тут равнинный ладшафт, ветра гуляют сильные, если они есть

Ответить
2
Andrew Sychev

Да насрут там, зимой же холодно, а там не дует - жопа не мерзнет

Ответить
0
Суровый дым

в Папуа лучше 

Ответить
4
bbk bbk

Так же почти, но там хотя бы тепло.

Ответить
0
Суровый дым

а в тюрьме щас ужин... макароны

Ответить
0
Круглый

На комментаторов уже заводятся уголовные дела.

Ответить
3
Сталин спас Россию

Как тебе такое, Варламов??

Ответить
3
Качественный крюк

у него жена из наших мест, теща

Ответить
0
Саша Шадов

Отличная беседка за 161 тысячу рублей в деревне. Есть крыша и стены.
Ещё больше критики было бы, построй они беседку в деревне за миллион рублей.

Ответить
2
Алериф

Ну я бы не сказал, что отличная. О хоть какой-то эстетике стоило позаботиться. Банально наличники у окон и двери и какие-нибудь деревянные полочки-крючки спасли бы ситуацию. Короче, немного финишной отделки бы, хотя бы простенькой. Но цена немного за 200к перевалила бы. ред.

Ответить
1
Поперечный торшер

на дверь денег не хватило, нужно еще 100к сверху накинуть было

Ответить
2
лала лало

Ну и зачем они слили 150к на сарай, лучше бы сделали целое ничего за бесплатно - было бы полезнее ред.

Ответить
2
Русский

А по-моему неплохо

Ответить
–3
Огненный Орзэмэс

Конечно же плохо.
На эти деньги можно было построить хорошую беседку.

Ответить
2
Алериф

Ну если открытую, то может быть.

Не знаю, как там с погодой, но если задание было именно на закрытую беседку, то нет, за эти деньги не построить хорошую закрытую беседку. Вот рандомная закрытая беседка, симпатичная на вид, цена ОТ 252 тысяч — https://lesstroy.net/user/2346/project/66037/
«От», потому что нет никакой обработки, коммуникаций, не включена стоимость всех работ, нет мебели, ничего. Когда тебе менеджер всё это посчитает, там будет не меньше 500к. 

Ну то есть плохо ли сделали? Плохо. Но тут нужно было больше денег. А за 161 тысячу ничего хорошего не построить. На эти деньги даже крышу не сделать на небольшом доме. ред.

Садовая закрытая беседка Вирджиния - НеоГарден…
— Длина: 5710 мм; — Ширина: 4210 мм; — Площадь: 20,5 м2; — Высота по стенам: 2200 мм…
lesstroy.net
Ответить
2
Сталин спас Россию

Так может потратить эти деньги на что-то другое? какой смысл тратить бюджет на заведомое говно

Ответить
2
Алериф

Согласен, лучше было вообще не строить, чем строить говно. Я отвечал конкретно на утверждение, что за озвученную сумму можно было сделать беседку лучше.

Ответить
1
Огненный Орзэмэс

За озвученную сумму можно было сделать беседку лучше.

Ответить
0
big black bird

Всегда можно сделать лучше, особенно, если делать не тебе) ред.

Ответить
0
Огненный Орзэмэс

Чел из дешевых материалов можно сделать безвкусное говно состряпанное поломанным молотком(как на фото) а можно сделать что то от чего не захочется вырывать себе глаза. 
Абсолютно такую же каркасную конструкцию покрытую профлистом можно было сделать стильно модно молодежно.
Это ж фактически барн хаус )

Ответить
0
Алериф

Мне кажется, вы недооцениваете цену финишной отделки и хороших материалов. Барнхаус выглядит хорошо, потому что там куча хорошо подогнанных профилей на стыках и аккуратных наличников, хорошо подобранная облицовка и фурнитура. Хороший модный черный профнастил в высоту беседки точно дороже голого листа по полтора метра. Стильная дверь — цену умножаем в 5–20 раз в сравнении с тем, что есть. Всякие клевые наличники — ещё 10–20 тысяч. Угловые и прочие профили на такой домик и в 20–40 тысяч могут выйти. Готовый проект — тысяч в 600–800.

Ответить
0
Огненный Орзэмэс

Ты усложняешь.
Мы не говорим про отличную беседку мы говорим про НЕ уебищную.

Ответить
0
Алериф

Ну если даже не пытаться в модный барнхаус, то там банально не хватает недорогой деревянной финишной отделки. Наличники, дверь не за 1000₽ б/у, а новая, профлист покрасить, уголки всякие. То, то на фото, реально уже стоит 161к, там даже если сделать всё чуть аккуратнее, всё равно не хватит материала, чтобы сделать красиво. Я хотел сказать, что на месте жителей сам бы допилил её, но понятно, что там люди бедные и им точно не до достройки беседок — свою бы хату подлатать.

Ответить
2
Andrej Krav

А по моему ты долбоеп и это не лечится.

Ответить
0
Ипполит Воробьянинов

Что Русскому хорошо, удмурту — смерть.

Ответить
0
Уральский дебаркадер

Дааа, чайку

Ответить
1
big black bird
Ответить
2
Никита Сокол

Кабак

Ответить
1
Kult Morkovki

Судя по интерьеру, общаться там нужно с уже умершими друзьями

Ответить
1
Нижний интернет

Это нео-минимал-рурализм, вы ничего не понимаете в искусстве.

Ответить
1
Eugene Arbatsky

Минимализм / Лофт / Эко

Ответить
1
Люц Шнайдер

Даже не знаю, как прокомментировать эту новость, чтобы никого не обидеть.

Ответить
0
Jenny Smith

беседка? это ж бытовка. расходимся, посоны и дамы.

Ответить
0
Могучий химик

В бытовке окна есть

Ответить
0
Alexander the Nth

Дом для изнасилований

Ответить
0
aliftin

Сельский клуб хорош. 

Ответить
0
Olegio Dr

Не, ну как можно на полном серьёзе такой хернёй заниматься ?

Ответить
0
Антон Лисин

Почему без логотипа ер 

Ответить
0
Aakh Lawyer

Ну ведь здорово! Движуха хоть где-то!!! :-(

Ответить
0
Richard Rampart

Поправьте заголовок. Стоимостью в 161 тысячу

Ответить
0
Ипполит Воробьянинов
Ответить
0
Ипполит Воробьянинов

Застольные игры — это круто.

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0
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