Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
iPhone 13 Pro уже в продаже
Пространство возможностей
ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Адвокат перепутал «Тульские новости» с «Орловскими» в попытке признать издание иноагентом из-за 50 долларов Статьи редакции

По словам учредителя «Орловских новостей» и владельца «Тульских новостей», адвокат всё перепутал.

29 29 комментариев
2865 просмотров

Глава «Федерального проекта по борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать «Орловские новости» «иноагентом» из-за иностранного финансирования в размере 50 долларов. Об этом сообщает ТАСС и Baza.

Фото Baza

В заявлении Бородина сообщается, что в программе на НТВ владелец «Орловских новостей» Андрей Мазов рассказал о получении кредитов от американского фонда 10 лет назад. Бородин подчеркнул ТАСС, что иностранное финансирование издания больше 50 долларов и потребовал проверить, кто выплачивает им зарплаты.

В качестве владельцев «Орловских новостей» Бородин указал Мазова и орловского депутата Виталия Рыбакова, который никогда не был ни руководителем, ни учредителем издания, сообщает редакция на своём сайте. «Орловские новости» также подчёркивают, что Рыбаков контролирует «Орловскую среду».

Он сам как депутат и данная популярная в регионе газета часто публикуют неудобные для местных элит, чиновников и предпринимателей материалы

«Орловские новости»

Учредитель «Орловских новостей» и владелец «Тульских новостей» Мазов сообщил, что в программе на НТВ речь шла о втором издании, а Бородин всё перепутал. При этом он заявил, что «Тульские новости» уже отказались от сотрудничеством с Фондом инвестирования в развитие СМИ (MDIF).

После того как мы поняли, как работает фонд, я озвучил эти методы на НТВ и написал заявление генеральному прокурору. В результате работа фонда признана нежелательной на территории России.

Андрей Мазов
владелец «Тульских новостей»

В июле по запросу Бородина издание «Проект» признали «нежелательным» в России, а его девятерых сотрудников и трёх журналистов «Открытых медиа» — «иноагентами».

В 2020 году глава ФБПК сам признался, что обучался в США на деньги от «Национального фонда демократии» (NED). Организация признана в России «нежелательной».

#новости #медиа #смииноагенты

29 29 комментариев
19
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043c\u0438\u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"], "comments": 29, "likes": 19, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 446264, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Sep 2021 17:06:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Плохие шутки (русск.)

Адвокат попросил признать «Орловские новости» иноагентом из-за 50 долларов, но в суде все перепутали и деньги получили "Тульские новости", а "Орловские новости" получили залупу

Ответить
38
Doktor Streyndzhlav

Плохие шутки в этот раз вполне хорошие

Ответить
1
Почтовый хот-дог

Опять Орлова травят??

Ответить
34
Bad Mother Fucker

в смысле опять

а когда его не травят-то

Ответить
1
Разный пёс_анон

Так вот почему Орлова забанили... за иноагенство ☝
По распоряжению АПшечки

Ответить
18
Бывший пистолет

Если чото напутали, просто перепишем закон и признаем инагентом и Орловские, и Тульские, и вообще любые другие новости.

Ответить
11
Социалистический историк

Кроме барнаульских! ред.

Ответить
4
Уральский дебаркадер

Короче, то ли он украл, то ли у него, но что-то было 

Ответить
7
Уральский дебаркадер

50 баксов-то не лишние 💵💰 ред.

Ответить
5
Почтовый хот-дог

Адвокат попросил признать «Орловские новости» иноагентом из-за 50 долларов. Но деньги получали «Тульские новости» 

Признают всех. Делов-то. 

Ответить
8
bbk bbk

Сделайте меня тоже иноагентом. 

Ответить
1
Бывший пистолет

Готво

Ответить
15
bbk bbk

А деньги?

Ответить
4
Александр Добриневский

Какие деньги? Ты кому звонишь?

Ответить
7
AZP

Вы оштрафованы за неуказание своего иноагентства.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Вы точно не могли пройти мимо этой новости

Ответить
4
Серебряный торшер

в этой новости все воюют не в ту сторону ред.

Ответить
3
van der Pusch

эх жаль тж не сми

Ответить
2
AZP

Признают и их.

Ответить
0
van der Pusch

задоначу, пожалуй

Ответить
0
AZP

10 гривен?

Ответить
0
van der Pusch

доллар шоб точно признали

Ответить
0
Нейроорлов

ВСЁ ЯСНО

Ответить
2
Смелый кран

Какой то тупой адвокат 

Ответить
0
Максим Грандов

@Нейроорлов что на это скажешь?

Ответить
0
Funny Kaplan

Это даже не 3 hundred bucks

Ответить
0
AZP

Туда и Орёл рядом - какая разница? Они даже на одной трассе.

Ответить
0
AZP

Трасса ведёт в Украину. Во всём виновата Украина!

Ответить
0
Различный вентилятор

 ФБПК

Театр абсурда.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 29 комментариев
Обсуждаемое
Новости
В Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков
Граждане страны также поддержали право на усыновление для таких пар.
481
Новости
На выборах в Германии победили социал-демократы с 25,7%. Партия Ангелы Меркель вторая
Кто станет новым канцлером, зависит от коалиции в парламенте.
207
Интернет
«Шизофреники и наркоманы»: Гарик Мартиросян высказался против «цеховой» солидарности комиков — те ответили в соцсетях
Юморист на фоне дела Идрака Мирзализаде заявил, что не видит смысла поддерживать коллег-комиков, так как среди них есть «маньяки и твари». Критика интервью объединила стендаперов.
309
Популярное за три дня
Спорт
Английский футбольный клуб поддержал юного болельщика с ДЦП после травли в соцсетях. Игроки даже отпраздновали с ним гол
Вратарь-подросток получил собственный профиль на сайте «Фулхэма», встречу с игроками, форму с автографами и незабываемые впечатления от игры.
45
Новости
На Навального и его команду возбудили новое уголовное дело — о создании ФБК как экстремистского сообщества
В руководстве сообществом также подозревают Жданова и Волкова.
268
Интернет
«Шизофреники и наркоманы»: Гарик Мартиросян высказался против «цеховой» солидарности комиков — те ответили в соцсетях
Юморист на фоне дела Идрака Мирзализаде заявил, что не видит смысла поддерживать коллег-комиков, так как среди них есть «маньяки и твари». Критика интервью объединила стендаперов.
309
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null