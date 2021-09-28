Адвокат перепутал «Тульские новости» с «Орловскими» в попытке признать издание иноагентом из-за 50 долларов Статьи редакции
По словам учредителя «Орловских новостей» и владельца «Тульских новостей», адвокат всё перепутал.
Глава «Федерального проекта по борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать «Орловские новости» «иноагентом» из-за иностранного финансирования в размере 50 долларов. Об этом сообщает ТАСС и Baza.
В заявлении Бородина сообщается, что в программе на НТВ владелец «Орловских новостей» Андрей Мазов рассказал о получении кредитов от американского фонда 10 лет назад. Бородин подчеркнул ТАСС, что иностранное финансирование издания больше 50 долларов и потребовал проверить, кто выплачивает им зарплаты.
В качестве владельцев «Орловских новостей» Бородин указал Мазова и орловского депутата Виталия Рыбакова, который никогда не был ни руководителем, ни учредителем издания, сообщает редакция на своём сайте. «Орловские новости» также подчёркивают, что Рыбаков контролирует «Орловскую среду».
Учредитель «Орловских новостей» и владелец «Тульских новостей» Мазов сообщил, что в программе на НТВ речь шла о втором издании, а Бородин всё перепутал. При этом он заявил, что «Тульские новости» уже отказались от сотрудничеством с Фондом инвестирования в развитие СМИ (MDIF).
В июле по запросу Бородина издание «Проект» признали «нежелательным» в России, а его девятерых сотрудников и трёх журналистов «Открытых медиа» — «иноагентами».
В 2020 году глава ФБПК сам признался, что обучался в США на деньги от «Национального фонда демократии» (NED). Организация признана в России «нежелательной».