Адвокат попросил признать «Орловские новости» иноагентом из-за 50 долларов. Но деньги получали «Тульские новости» 

По словам учредителя «Орловских новостей» и владельца «Тульских новостей», адвокат всё перепутал.

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Глава «Федерального проекта по борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать «Орловские новости» «иноагентом» из-за иностранного финансирования в размере 50 долларов. Об этом сообщает ТАСС и Baza.

Фото Baza

В заявлении Бородина сообщается, что в программе на НТВ владелец «Орловских новостей» Андрей Мазов рассказал о получении кредитов от американского фонда 10 лет назад. Бородин подчеркнул ТАСС, что иностранное финансирование издания больше 50 долларов и потребовал проверить, кто выплачивает им зарплаты.

В качестве владельцев «Орловских новостей» Бородин указал Мазова и орловского депутата Виталия Рыбакова, который никогда не был ни руководителем, ни учредителем издания, сообщает редакция на своём сайте. «Орловские новости» также подчёркивают, что Рыбаков контролирует «Орловскую среду».

Он сам как депутат и данная популярная в регионе газета часто публикуют неудобные для местных элит, чиновников и предпринимателей материалы «Орловские новости»

Учредитель «Орловских новостей» и владелец «Тульских новостей» Мазов сообщил, что в программе на НТВ речь шла о втором издании, а Бородин всё перепутал. При этом он заявил, что «Тульские новости» уже отказались от сотрудничеством с Фондом инвестирования в развитие СМИ (MDIF).

После того как мы поняли, как работает фонд, я озвучил эти методы на НТВ и написал заявление генеральному прокурору. В результате работа фонда признана нежелательной на территории России. Андрей Мазов владелец «Тульских новостей»

В июле по запросу Бородина издание «Проект» признали «нежелательным» в России, а его девятерых сотрудников и трёх журналистов «Открытых медиа» — «иноагентами».