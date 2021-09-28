«Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать».

YouTube заблокировал каналы RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. При этом не объяснила причин блокировки, но назвала произошедшее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия».

Как сообщает RT DE, YouTube присылал редакции предупреждение о нарушении правила, запрещающего распространять дезинформации о Covid-19. Из-за этого видеохостинг удалил четыре ролика на одном из каналов и запретил на неделю выкладывать новые.

В опубликованном уведомлении также сообщается, что телеканал пытался «обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».

Симоньян отмечает, что канал RT DE «на четвёртом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ», а за июнь 2021 года его посмотрели около 21 миллиона раз. За его блокировку она потребовала запретить в России немецкие СМИ.

Маргарита Симоньян @M_Simonyan Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF.



Я уже молчу про санкции к самому ютюбу.



Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать.