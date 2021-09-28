YouTube удалил два канала немецкой редакции RT. Симоньян в ответ потребовала запретить в России СМИ из Германии Статьи редакции
«Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать».
YouTube заблокировал каналы RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. При этом не объяснила причин блокировки, но назвала произошедшее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия».
Как сообщает RT DE, YouTube присылал редакции предупреждение о нарушении правила, запрещающего распространять дезинформации о Covid-19. Из-за этого видеохостинг удалил четыре ролика на одном из каналов и запретил на неделю выкладывать новые.
В опубликованном уведомлении также сообщается, что телеканал пытался «обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».
Симоньян отмечает, что канал RT DE «на четвёртом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ», а за июнь 2021 года его посмотрели около 21 миллиона раз. За его блокировку она потребовала запретить в России немецкие СМИ.
В одном из постов в Фейсбук Маргарита написала, что у них в доме английские обои, винтажные итальянские люстры, лестница из дуба и отдельные детские.
Порой думаю, что всякая илитка свой собственный пузырь существования делает - лакшери дома машины продукты, в доме прислуга, окружены подчиненными-лизоблюдами. Их реальность вообще не пересекается со среднестатистическим петровичем. Поэтому можно за любые санкции и запреты для россиян топить. ред.
Ну как бы тут дело не в канале, а в том что на западную аудиторию РТ орет про свободу тела и Гитлера в прививках, а тут лицемерно охает как же это граждане не прививаются.
Приятно когда кто-то выполняет работу Роскомнадзора, понимаешь ли. Ведь по нашим законам их удаленные видосы тянули бы на уголовную статью, если бы они не были свои. ред.