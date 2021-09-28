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Новости
Sasha Shambilova

YouTube удалил два канала немецкой редакции RT. Симоньян в ответ потребовала запретить в России СМИ из Германии Статьи редакции

«Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать».

YouTube заблокировал каналы RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. При этом не объяснила причин блокировки, но назвала произошедшее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия».

Как сообщает RT DE, YouTube присылал редакции предупреждение о нарушении правила, запрещающего распространять дезинформации о Covid-19. Из-за этого видеохостинг удалил четыре ролика на одном из каналов и запретил на неделю выкладывать новые.

В опубликованном уведомлении также сообщается, что телеканал пытался «обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».

Симоньян отмечает, что канал RT DE «на четвёртом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ», а за июнь 2021 года его посмотрели около 21 миллиона раз. За его блокировку она потребовала запретить в России немецкие СМИ.

Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF.

Я уже молчу про санкции к самому ютюбу.

Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать.

#новости #медиа #германия

1971 просмотров
57 57 комментариев
24
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57 комментариев
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Валерий Федотов

Из самоуважения можно ее только нахуй послать

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68
Коровка говорит мууу

И говном измазать

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7
New

Типичный либерал.
Порвался)) несите нового

Ответить
–5
norm

Какая связь между Ютубом, который заблокировал каналы RT, и немецкими СМИ?

Ответить
43
Социалистический историк

Да

Ответить
15
Neketa Fo

А какая разница между RT и DW?

Ответить
0
Zero-one-one

Разницы нет, что там пропаганда, что там  ред.

Ответить
7
Лига порвах

А в чём тут противоречие?

Ответить
0
Llaren Hlaalo

Тут соль в том, что не DW банил РТ, а ютуб. Поэтому претензии тут надо к ютубу предъявлять, а не к немецким СМИ.
У нас аналогичных хостингов нет, но гипотетически Роскомнадзор может найти до чего доебаться.
Ну а так, формально да. Гос.сми и то и то. И BBC и Радио Свобода итп.

Ответить
6
Evil Pechenka

Правильно, надо Ютуб заблокировать. Так-то к этому и идёт.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

и не только ютуб

Ответить
0
norm

Нихуя не понял суть твоего вопроса. Почему вода мокрая, а хомяки бегают в колесе?

Ответить
4
Neketa Fo

Оба сми государственные. Одно немецкое, второе российское. Ютуб мудак и никакое из них блокировать не надо

Ответить
2
Лига порвах

А принадлежность государству — это единственный признак, который может их различать?

Ответить
0
Neketa Fo

Я других не знаю. Оба пропагандируют как в одной стране плохо, а в другой хорошо.

Ответить
0
Владимир Филатов

а какая разница? Враги повсюду

Ответить
0
Трансгендолёт

Эта свинота уже свою помойку ассоциирует со страной и правительством?

Ответить
27
Дима Анонимный

Да, как и помёт, угрожающий им за внесение в список санкционной статьей об измене родине, практически. Ебнутые, что с них взять

Ответить
4
Sergiy Sev

страна и правительство не в состоянии помойки?

Ответить
2
Трансгендолёт

🤔

Ответить
1
Bad Mother Fucker

пустячок, а приятно

Ответить
15
Почтовый хот-дог

Симоньян в ответ потребовала запретить в России СМИ из Германии

Ответить
14
Социалистический историк

УДОЛИ, т.е. РОЗБЛОКИРУЙ!

Ответить
1
Anton NS

В одном из постов в Фейсбук Маргарита написала, что у них в доме английские обои, винтажные итальянские люстры, лестница из дуба и отдельные детские.

Порой думаю, что всякая илитка свой собственный пузырь существования делает - лакшери дома машины продукты, в доме прислуга, окружены подчиненными-лизоблюдами. Их реальность вообще не пересекается со среднестатистическим петровичем.  Поэтому можно за любые санкции и запреты для россиян топить. ред.

Ответить
0
Nick Rosenberg

Из самоуважения мы должны это сделать!

Ответить
0
Anton NS
Ответить
0
Nick Rosenberg

Я уже молчу про санкции к самому ютюбу.

Ответить
0
Дима Анонимный

Бомбящая бобриха, жалующаяся начальнику, аки папке-уголовнику - бесценное зрелище

Ответить
12
Бывший пистолет

Вы должны разрешить нам нарушать правила и постить фейки, а то мы вас в ответ забаним, хоть вы ничего и не нарушали!

Ответить
10
Andrej Krav

Свинья в ярости....

Ответить
8
Социалистический историк

"Но есть и хорошие новости" С)

Ответить
7
Руслан Астратов

"Симоньян в ответ потребовала запретить в России СМИ из Германии"

Да кто ты такая, тварь свинорылая, чтобы что то запрещать

Ответить
6
Evil Pechenka

Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.

Ответить
3
Руслан Астратов

То есть начальник помойки. Ясно

Ответить
1
Evil Pechenka

Она в ближайшие годы будет влиять на то, что будут смотреть россияне.

Ответить
3
Технический холод

Не будет. Разгонят нахуй, дадут хабаоовскую правду в утешение.
Выхлопа от них, которого хотелось бы видеть путину, очевидно нет.

Ответить
0
Предвыборный самолет

настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия

так повторите, как в 45, вы же все там можем повторители
или ой, нет, газ надо продавать

Ответить
5
Картошка Фри

Пора запретить Дойче велле на рутубе. Сколько это будет продолжаться

Ответить
4
Дмитрий Галицкий

Во ебнутая

Ответить
2
Super 72

То есть, единственное, чем СМИ из России может привлечь аудиторию - распространять конспирологическую ерунду? 
Это как себя не уважать надо!!! 

Ответить
2
Технический холод

Там ещё смешнее.
Взращенная этой конспирологией русскоговорящая эмиграция потом приходит в комменты к, скажем, осуждению соболи по санитарному делу и пишет, мол, неужели Путин тоже продался соросу! Какой корона вирус! Какие сроки за санитарные правила!

Ответить
0
Сергей Панфилов

Лицемерная блядь. На любую проблему требует запретить всё иностранное, и искренне удивляется, когда давление оказывают на ее RT

Ответить
1
pashazaur

Давление оказывают на её RoT.

Ответить
1
Уральский дебаркадер

Хотя бы из боброуважения мы должны это сделать

Ответить
1
Небесный Гоша

Смешно каждый раз смотреть, как скулят эти мрази, когда что-то делают по закону либо правилам, но только против них самих

Ответить
1
Llaren Hlaalo

запрещающего распространять дезинформации о Covid-19

Бля, не хочу оправдывать РТ, но на ютубе регулярно можно встретить эту хуйню. Иногда завуалированную, иногда открытую. И далеко не всегда она банится.

Ответить
0
Технический холод

Пожалуйся на встреченную, в чем проблема?

Ответить
1
Neketa Fo

Тут все так рады что в немеции закрыли ютубканал прям охуеть что вам не похуй. Интересно чо немцы на этот счёт думают

Ответить
–2
Технический холод

Ну как бы тут дело не в канале, а в том что на западную аудиторию РТ орет про свободу тела и Гитлера в прививках, а тут лицемерно охает как же это граждане не прививаются.

Приятно когда кто-то выполняет работу Роскомнадзора, понимаешь ли. Ведь по нашим законам их удаленные видосы тянули бы на уголовную статью, если бы они не были свои. ред.

Ответить
1
Neketa Fo

А они пели про вред прививок?

Ответить
0
лЁХА еБЛЕНЮК

ну а про блокировки видосов умг это ваще похую, лучше свое говно защищать будем, ну а то что эта хуйня на 4 месте вообще ничего не говорит, какая влиятельность епта

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Ахуенно

Ответить
0
Владимир Филатов

Это ответка за сегодняшний твит про Навального)

Ответить
0
Технический холод

Марго, они же все закроют а вас разгонят за ненадобностью
Многоходовочка.

Ответить
0
Andrej Krav

Свиноньян надо в Карабах отправить защищать степанокерт ред.

Ответить
0
Возможный Макс

Ну ну, хуесосьте Симоньян, она хотя-бы что-то делает для России, в отличии от либерах, которые только и делают что хуесосят страну и позорят перед западом

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–4
Футбольный череп

Она делает что-то для рашки, а не для России.

Ответить
0
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