Стоит 999,99 доллара.

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Робот разработан на основе технологий для «умного» дома Alexa. Им можно управлять дистанционно через приложение и получать отчёты, если робот «заметит» что-то необычное, сообщает The Verge.

У Astro есть камера, которая поднимается на 42-дюймовом кронштейне (около метра), через которую он следит за домом.

На экране Astro может воспроизводить видео. Также у робота есть функция распознавания лиц — например, в него можно что-то положить и попросить передать конкретному человеку в доме.