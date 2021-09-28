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Новости
Новости vc.ru

Amazon разработала домашнего робота Astro для переноски вещей, видеонаблюдения, воспроизведения музыки и другого Статьи редакции

Стоит 999,99 доллара.

19 19 комментариев
1205 просмотров

Робот разработан на основе технологий для «умного» дома Alexa. Им можно управлять дистанционно через приложение и получать отчёты, если робот «заметит» что-то необычное, сообщает The Verge.

У Astro есть камера, которая поднимается на 42-дюймовом кронштейне (около метра), через которую он следит за домом.

На экране Astro может воспроизводить видео. Также у робота есть функция распознавания лиц — например, в него можно что-то положить и попросить передать конкретному человеку в доме.

Astro реагирует на голосовые команды и может «рассказать» о погоде, результатах спортивного матча или включить музыку. Продажи робота от Amazon начнутся в ближайшее время, но только в США.

#новости #amazon

19 19 комментариев
6
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ну и в чем он не прав

еще один мелкий стукач на колесах... ред.

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24
norm
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20
Михаил Романов

Без функции - катать кота , ненужён

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9
ouxen

без функции - катать в дотку, тоже

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3
Естественный кот

без функции — ебать в жопку, тоже

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4
ouxen

и сережа тоже

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5
Сергей Лещина

Ты думаешь, что у него там просто так метровая складная палка?

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1
Почтовый хот-дог

Ну офигеть. Могли свою алексу на робота-пылесоса зафигачить. И то лучше было бы. 

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5
ouxen

молодцы, как всегда говно

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3
Мокрый вентилятор
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3
Плотный
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3
Янина Вострикова

Потрать тысячу баксов, чтобы дядюшка Безос еще лучше следил за тобой. Спасибо, не надо. 

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1
Люц Шнайдер

Без роботизированной руки это просто бесполезная залупа на колёсиках. Даже если бы в него пылесос был встроен, он был бы полезнее.

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1
Разный пёс_анон

 бесполезная залупа на колёсиках

это название стоит запатентовать роскосмосу

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0
Указанный корабль

Сообщение удалено ред.

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0
Антон Пострунин

Что-то получше теслабота. 

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0
Уральский дебаркадер

Это разве робат? 

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0
taraskiy lotots

А теперь и с видео

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0
Сергей Лещина

В целом, прикольная штука. Если бы у меня была квартира на пару этажей и тысячу метров, взял бы такую. Думаю, что какому-нибудь Чемезову зайдёт.

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0
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