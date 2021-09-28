Amazon разработала домашнего робота Astro для переноски вещей, видеонаблюдения, воспроизведения музыки и другого Статьи редакции
Стоит 999,99 доллара.
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Робот разработан на основе технологий для «умного» дома Alexa. Им можно управлять дистанционно через приложение и получать отчёты, если робот «заметит» что-то необычное, сообщает The Verge.
У Astro есть камера, которая поднимается на 42-дюймовом кронштейне (около метра), через которую он следит за домом.
На экране Astro может воспроизводить видео. Также у робота есть функция распознавания лиц — например, в него можно что-то положить и попросить передать конкретному человеку в доме.
Astro реагирует на голосовые команды и может «рассказать» о погоде, результатах спортивного матча или включить музыку. Продажи робота от Amazon начнутся в ближайшее время, но только в США.
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