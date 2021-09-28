Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
iPhone 13 Pro уже в продаже
Пространство возможностей
ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296
Новости
Артём Мазанов

«Яндекс» переименовал «Акрополь» в «Яндекс Банк» Статьи редакции

Компания в июле закрыла сделку по покупке банка за 1,1 миллиарда рублей.

С 28 сентября приобретенный «Яндексом» в июле банк «Акрополь» называется «Яндекс Банк». Об этом сообщается на сайте организации.

Компания подтвердила TJ изменение названия. «Права и обязанности банка по отношению к вам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания», — говорится в заявлении на сайте.

В сентябре 2020 года «Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 миллиарда. Но уже в октябре «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о сделке.

В апреле 2021 года стало известно, что «Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь» для развития финансовых сервисов. Компания получила лицензии банка, включая универсальную банковскую.

#новости #яндекс

4484 просмотров
98 98 комментариев
19
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 98, "likes": 19, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 446433, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Sep 2021 22:24:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
98 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
3AHO3A

Ебать дизайн сайта

Ответить
48
Untiy16

Сейчас Яндекс кааак сделает еще большую хуйню

Ответить
20
3AHO3A

Закажет у Артемия хотел сказать))

Ответить
11
Артём Илющенко

У Яндекса свой дизайнер теперь

Ответить
1
Владимир Керенский

У Яндекса один из лучших дизайнов в рунете.

Ответить
2
solawind

Глядя на сваленное в кучу говно на yandex.ru так не скажешь

Ответить
10
Daniel Fadeev

для таких как ты существует ya.ru, где ничего не свалено и всё как ты любишь

Ответить
0
Big Dick Energy

Ща глянул там же нихуво так страница притормаживает при скролле вниз. Фронтенд лошки пишут.

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Он в первую очередь отвечает задачам бизнеса, а не твоим или моим эстетическим выебонам, так что увы.

Ответить
0
Нормальный яд

ты не понимаешь, это лебедев

Ответить
8
Специализированный франт

Камон ребята, Лебедев

Ответить
6
Я|выросла|в|лесу

Ну хоть данные своих клиентов не сливали

Ответить
3
Леха

Там клиентов просто не было 

Ответить
17
Teslak

Мне вот интересно, кто те люди, кто пользуется ноунейм банками? Чем они лучше крупных? Как узнают о них?
СБП только недавно ввели, раньше совсем кошмар был...

Ответить
1
Люц Шнайдер

Такие банки в основном для обслуживания организаций. 

Ответить
12
Федя Прозоров

Вот прикинь. Ты бабка, хочешь снять пенсию, стоишь в очереди из 50 других бабок, чтобы снять бабки из книжки. А теперь представь, что тебе перечисляют пенсию в банк «Рога и копыта» - там одна кассир-операционистка, которая обслужит только тебя, потому что банком пользуешься ты и парочка организаций

Ответить
4
Уральский дебаркадер

Прям прайвет-бэнкинг йоу

Ответить
0
Федя Прозоров

Человеческий подход вместо бездушного ИИ

Ответить
1
Уральский дебаркадер

Бездушно ставлю лукас

Ответить
1
Указанный корабль

Тогда почему ты все равно стоишь за пенсией в Сбере?

Ответить
0
Федя Прозоров

Потому что ПФР выгоднее воровать деньги через сбербанк

Ответить
0
Леха

И это уже после редизайна Яндексом!

Ответить
4
человек-петушок

Просто стилизация такая, под ретро

Ответить
2
3AHO3A

Походу со дня основания не меняли

Ответить
5
Федя Прозоров

Небось и интернет банк уровня универсального приложения Яндекса

Ответить
1
Зоибана Вафля

Ну так покупали лицензии а не банк по сути))

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Интересно, что купить какую-то мелочь проще и дешевле, чем самим разобраться. Я могу ещё понять, почему хотели тиньк — там внутрях айти неонка 21го века. Но это?

Ответить
0
Уральский дебаркадер

Некрополь хорошо звучало

Ответить
29
Владимир Филатов

теперь ещё лучше звучит 

Ответить
2
человек-петушок

Крыжополь, тож неплохо

Ответить
1
Даниэль Фельдман

"Дело в том, что комиссии определяет алгоритм"

Ответить
17
Алексей Иванов

В часы пик комиссия будет больше

Ответить
31
Даниэль Фельдман

в дождь

Ответить
17
Уральский дебаркадер

Мы прост оказываем информационные услуги

Ответить
17
Благодарный Гоша

C подпиской Яндекс.Плюс вы будете получать кэшбек 5 процентов за любые покупки! (кэшбек автоматически прибавлен к стоимости покупки)

Ответить
8
Федя Прозоров

Беспроцентная Яндекс Рассрочка!! 25% годовых уже входит в стоимость товара

Ответить
5
Люц Шнайдер

Процент по вкладу.

Ответить
0
Леха

Походу купили самый дешевый ноунейм банк чисто для лицензии 

Ответить
14
Кирилл Вселенский

Какой ты умный 😍😍😍

Ответить
27
Кирилл Вселенский

Как ты догадался?

Ответить
5
Леха

 ♥👨‍❤‍👨😘😻

Ответить
1
norm

Собирались купить Тинькофф за 5 млрд. долларов, но купили не пойми что за млрд. рублей. 
Нормальный размен.

Ответить
9
Федя Прозоров

4 лярда потратят на разработку финтеха с нуля

Ответить
6
3AHO3A

А с остальными лярдами, что делать будут?

Ответить
1
Федя Прозоров

Отдадут комитету за рекламу яндекса

Ответить
8
solawind

Вопрос, сколько в это не пойми что еще денег и времени нужно вложить чтобы оно стало хотя бы уровня тиньков

Ответить
0
Федя Прозоров

Скоро. В каждом втором русскоязычном ролике на ютубе

Ответить
4
Федя Прозоров

НОВАЯ ЛИМИТИРОВАННАЯ КАРТА Я.БАНКА С РЫГОМ И МОРДОЙ!! ОХУЕННЫЙ КЭШБЕК, КОТОРЫЙ МОЖНО ОБМЕНЯТЬ НА ЯНДЕКС ПЛЮС!!!! А ЕСЛИ ОФОРМИТЕ КАРТУ ПО ССЫЛКЕ В ОПИСАНИИ, ТО ОБСЛУЖИВАНИЕ 3 МЕСЯЦА БЕСПЛАТНОЕ!!!!!

Ответить
2
Почтовый хот-дог
Ответить
9
Александр Лукашенко

Аж ощутил запах прокуренной игротеки ночью 

Ответить
5
Amkazan Amkazan

потом продадут сбербанку, который переименует в ЮБанк, видимо для того, чтобы прибить и все тупо СберОнлайн качали, иначе какая логика за переименованием в ЮМани?

Ответить
7
Закомплексованная Душа

Так переименовали чтобы не было связи с Яндексом, очевидно же

Ответить
2
Amkazan Amkazan

СберМани их чем не устраивало. Не обязательно было создавать новое неизвестное фиолетовое Ю

Ответить
1
Медный Филипп

СберМани звучит как масло масленное. И возникает естественный вопрос у обывателя: а банк тогда на что?

Ответить
5
Закомплексованная Душа

Возможно они будут продавать юмани, ищут выгодные предложения. Им этот сервис не нужен, он дублирует существующие сервисы в Сбере

Ответить
0
Федя Прозоров

Юмани - Сбербанк для бедных

Ответить
0
3AHO3A

Для должников

Ответить
0
Федя Прозоров

И тянок со стримов

Ответить
1
Люц Шнайдер

Они его обменяли на Маркет 

Ответить
0
Артём Макаров

Я.Банк

Ответить
4
Владимир Филатов

я.батька

Ответить
1
Александр Лукашенко

Я батька, а ты Владимир Филатов

Ответить
9
Владимир Филатов

ты усатый таракан, тебе тапком по рогам 

Ответить
2
Александр Лукашенко

По усам может тогда уж?

Ответить
1
Владимир Филатов

ты усатый таракан, тебе тапком по усам

Ответить
1
Александр Лукашенко

Гораздо лучше 

Ответить
4
Владимир Филатов

проказник

Ответить
1
Александр Лукашенко
Ответить
0
Владимир Филатов

в чём подвох? 

Ответить
0
Александр Лукашенко

Чё подвох то сразу, просто аниме тяночка с хитрыми рожицами. Типа проказница

Ответить
2
Владимир Филатов

понял, просто не смотрю аниме

Ответить
1
Александр Лукашенко

Начинай, пока не стало слишком поздно

Ответить
0
Владимир Филатов

уже поздно 

Ответить
0
Александр Лукашенко

Тогда спокойной ночи тебе

Ответить
0
Владимир Подолич

наЯ.Банк :)

Ответить
3
Danil Shaymurzin

bank.yandex.ru

Ответить
4
Социалистический историк

ebank.yandex.ru - Ваш электронный банк от Яндекса!

Ответить
2
Закомплексованная Душа

Жду Яндекс.Шлюхи, желательно чтобы они выкупили ИС

Ответить
1
Федя Прозоров

Яндекс Порно с твоей бывшей - крутая идея

Ответить
1
Серебряный торшер

ябанк

Ответить
1
Качественный крюк

о

Ответить
1
Dmitry Ryleev

Яндекс яндекс яндекс Яндекс Яндекс яндекс яндекс Яндекс Яндекс яндекс яндекс Яндекс Яндекс яндекс яндекс Яндекс Яндекс яндекс яндекс Яндекс Яндекс яндекс яндекс Яндекс Яндекс яндекс яндекс Яндекс Яндекс яндекс яндекс Яндекс Яндекс яндекс яндекс Яндекс Яндекс яндекс яндекс Яндекс

Ответить
0
Dmitry Ryleev

Такого будущего всего ассортимента ты хочешь?

Ответить
0
Федя Прозоров

а как же аура?
Извините, забыл, что соцсеть яндекса закрыли

Ответить
0
Dmitry Ryleev

Яндекс ты Яндекс говоришь Яндекс про Яндекс браузер Яндекс или Яндекс что Яндекс то Яндекс другое Яндекс?

Ответить
0
Федя Прозоров

Я говорю про яндекс карты-транспорт-такси-лавка-заправки-алиса-очко

Ответить
1
Леха

А можна попа дробнее про последнее 

Ответить
1
Федя Прозоров

Ты никогда не пользовался яндекс очком? ред.

Ответить
1
Алексей Иванов

А когда они выпустят банковское приложение, то там будут рекламные банеры?
Ну чтобы соответствовало экосистеме, так сказать

Ответить
0
Федя Прозоров

Реклама «Пищеблока», потому что хули Сбербанк в приложении рекламирует Окко

Ответить
0
Бывший пистолет

Когда-нибудь Яндекс переименует Россию в Яндекс.Страна

Ответить
0
Федя Прозоров

Это ж не мэйл.ру, который пытается спрятать своё участие в проекте

Ответить
0
Photuum

Любопытно, но пока непонятны преимущества. Нужны подробности

Ответить
0
Александр Горелик

переименовала акрополь в некрополь

Ответить
0
Нижний интернет

Ебать, а греки в курсе?

Ответить
0
Rublik

Будет где хранить Яндекс деньги

Ответить
0
Pho No

Купили какие то "старые жигули"

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

«Яндекс» переименовал «Некрополь» в «Яндекс Банк» 

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 98 комментариев
Обсуждаемое
Технологии
Поисковик «Яндекса» останется предустановленным на продаваемых смартфонах в 2022 году. Его можно выбрать вместо другого
Правительство продлило своё требование.
172
Новости
«Излучения никто не отменял»: жители Башкирии трактором снесли вышку сотовой связи
«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать» — заявили жители села.
293
Новости
BadComedian сообщил о блокировке обзора на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. Он был недоступен почти в 70 странах
Ролик уже разблокировали.
272
Популярное за три дня
Интернет
73-летняя глава молодёжной комиссии Екатеринбурга «не понимает» интернет и считает причиной стрельбы в Перми видеоигры
Любовь Боркова выступает за цензуру в интернете, потому что там «грязь» и «ерунда».
226
Новости
В Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков
Граждане страны также поддержали право на усыновление для таких пар.
481
Новости
«Излучения никто не отменял»: жители Башкирии трактором снесли вышку сотовой связи
«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать» — заявили жители села.
293
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null