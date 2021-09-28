Компания в июле закрыла сделку по покупке банка за 1,1 миллиарда рублей.

С 28 сентября приобретенный «Яндексом» в июле банк «Акрополь» называется «Яндекс Банк». Об этом сообщается на сайте организации.

Компания подтвердила TJ изменение названия. «Права и обязанности банка по отношению к вам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания», — говорится в заявлении на сайте.

В сентябре 2020 года «Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 миллиарда. Но уже в октябре «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о сделке.

В апреле 2021 года стало известно, что «Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь» для развития финансовых сервисов. Компания получила лицензии банка, включая универсальную банковскую.