«Нехорошо причинять вред другим людям»: Дуров заявил о блокировке 2 крупных телеграм-каналов антипрививочников в Европе Статьи редакции
Создатель Telegram опубликовал пост, где заверил, что площадка всё ещё остаётся местом, где можно свободно выражать свои мысли и опасения по поводу прививок.
Два итальянских и немецких телеграм-канала антипрививочников заблокировали из-за призывов к насилию против медиков. Об этом рассказал Павел Дуров.
Первым заблокировали итальянский канал @stopdittatura, который призывал к насилию против медиков, делающих прививки, а также публиковал личные данные врачей. Вторым каналом стал немецкий @menschenreise_diskussion, где тоже «подстрекались» насильственные действия против медиков. Дуров добавил, что такие призывы противоречат как правилам мессенджера, так и корпораций Apple и Google и местным законом Италии и Германии.
Дуров добавил, что все каналы имели 40 тысяч подписчиков, при этом администраторы итальянского канала получили предупреждение от Telegram, но не изменили своей позиции.
Прикол в том что когда смотрели челы "в теме", знающие что такое стендап клуб#1 и идрак, всех всё устраивало. А потом через пару месяцев это вытащил Соловьев в эфир и пошло поехало
А потом через пару месяцев это вытащил Соловьев в эфир и пошло поехало
Там еще вытаскивали (да и я сам вытаскивал) видосы, где он материт девушку, которая типа ему мешала выступать
https://tjournal.ru/ask/431509-eto-i-pravda-smeshno-i-ya-prosto-otstalyy-sovok
Любая другая соцсеть давно бы прикрыла группу и без предупреждений.
Зерно в этом есть. Тот же фб сперва банит, а потом разбирается.
Дуров стал заложником своих же слов и обещаний. Что-то там говорил про свободу, а потом приложение выросло, и он столкнулся с реальным миром, где есть страны и их законы, на которые свои убеждения приходится натягивать.
Первым заблокировали итальянский канал @stopdittatura, который призывал к насилию против медиков, делающих прививки, а также публиковал личные данные врачей. Вторым каналом стал немецкий @menschenreise_diskussion, где тоже «подстрекались» насильственные действия против медиков.
Антиваксеры не перестают удивлять.
Уже многократно обсуждалось, что свобода слова — это не когда ты говоришь, что хочешь и тебе за это ничего не будет, а когда тебя за это не наказывает государство или прочие органы, имеющие право на насилие. Вместе с тем бойкот людей за твои слова aka культура отмены ни разу не вступает в противоречие со свободой слова
Ну не совсем идеально работает, приходится вставлять экономические ограничения.
Потому что я могу выбрать, к примеру, бойкот по религиозным убеждениям или чему-то подобному, легко и расизм собственный подогнать под такой "бойкот".
Поэтому придумывают с одной стороны публичную оферту, но и в контрактной сфере сразу проблема. ред.