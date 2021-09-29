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Новости
Сергей Исенеков

«Нехорошо причинять вред другим людям»: Дуров заявил о блокировке 2 крупных телеграм-каналов антипрививочников в Европе Статьи редакции

Создатель Telegram опубликовал пост, где заверил, что площадка всё ещё остаётся местом, где можно свободно выражать свои мысли и опасения по поводу прививок.

Два итальянских и немецких телеграм-канала антипрививочников заблокировали из-за призывов к насилию против медиков. Об этом рассказал Павел Дуров.

Первым заблокировали итальянский канал @stopdittatura, который призывал к насилию против медиков, делающих прививки, а также публиковал личные данные врачей. Вторым каналом стал немецкий @menschenreise_diskussion, где тоже «подстрекались» насильственные действия против медиков. Дуров добавил, что такие призывы противоречат как правилам мессенджера, так и корпораций Apple и Google и местным законом Италии и Германии.

Мы предупреждали администраторов этого канала и просили остановить призывы к насилию, но они ничего не сделали. Любая другая соцсеть давно бы прикрыла группу и без предупреждений. Но в отличие от многих, Telegram позволяет пользователям выражать свои сомнения в отношении вакцинации. Но мы не допускаем призывов к насилию.

Павел Дуров
основатель Telegram

Дуров добавил, что все каналы имели 40 тысяч подписчиков, при этом администраторы итальянского канала получили предупреждение от Telegram, но не изменили своей позиции.

#новости #дуров #telegram

4069 просмотров
54 54 комментария
13
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Emil

Каналы Мужского государства: ну да, ну да, пошли мы нахуй 
:D

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93
Боевой космос

Дуров написал, что нельзя причинять вред ЛЮДЯМ)))))

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24
Виталий Чухнов

Ты не понял. 
Они как раз людям вред и наносят. 

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0
Жалкий мангал

Осел об этом и говорит:
Женщин и геев преследует Мужское государство, но со слов — осла Дуров не блокирует их, т.к. нельзя причинять вред ЛЮДЯМ. А по мнению осла — женщины и геи НЕ ЛЮДИ, следовательно у Дурова нет причин блокировать канал.

С его словами согласны 12 человек.

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0
Рыжий

 С его словами согласны 12 человек

Уже 15. Вот тебе и либеральная площадка. TJ скатился 

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1
Классический танк88

Лол, ты же из тех кто и у идрака сарказма не понял? 

Ответить
0
Рыжий

А ты сам нифига не понял меня, похоже
У Осла был сарказм, а Идрак при серьёзном лице прогонял ту чушь про французов и матрац

Ответить
0
Классический танк88

Как ты определил это?

Ответить
0
Рыжий

Про Осла - я давно его вижу на TJ
Про Идрака - после фразы про матрац он сказал "не надо было мне этого говорить", а про французов он вообще без улыбки размышлял и использовал такие конструкции языка, что сложно заподозрить юмор 

Ответить
0
Классический танк88

Бля, так и знал)) осла ты понял потому что давно знаешь челика и понимаешь когда он говорит откровенный абсурд, а про идрака не понял потому что он хуй пойми кто для тебя. 
Вот я сейчас напишу "Владимир Путин молодец", и локальные челы тут выкупят, а шальной мимокрокодил порвется

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0
Рыжий

Прикол в том, что Осёл не говорит это на миллионную  аудиторию (или сколько там зрителей канала того). 
Ты же не будешь использовать локальные мемы TJ если тебя позовут на стрим какого-нибудь Ларина (или на другую площадку, где огромная аудитория)

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0
Классический танк88

Прикол в том что когда смотрели челы "в теме", знающие что такое стендап клуб#1 и идрак, всех всё устраивало. А потом через пару месяцев это вытащил Соловьев в эфир и пошло поехало

Ответить
2
Рыжий

 А потом через пару месяцев это вытащил Соловьев в эфир и пошло поехало

Там еще вытаскивали (да и я сам вытаскивал) видосы, где он материт девушку, которая типа ему мешала выступать
https://tjournal.ru/ask/431509-eto-i-pravda-smeshno-i-ya-prosto-otstalyy-sovok 

Это и правда смешно и я просто отсталый совок…
На фоне этих событий с Идраком начали вкидывать информацию и о других его якобы шутках. Это и…
tjournal.ru
Ответить
0
Классический танк88

Так он всё правильно сделал, хеклеров любой выступающий попускает

Ответить
0
Рыжий

Ну может я не в теме просто. В США типа да, кричать "fuck you asshole" на выступающего или на хеклера в порядке вещей.
Но в России чтобы со сцены так говорить "ты тупая пизда" - ну такое, имхо 

Ответить
0
Классический танк88

Там же тоже есть контекст очевидно))) 
И ты можешь о нем узнать на 41 минуте примерно

Ответить
0
Рыжий

И лично я порвался не от слов Идрака, а от его реакции на реакцию людей

Ответить
0
Классический танк88

Зашейся) 

Ответить
0
Рыжий

Зашился после того, как Идрака притянули

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Саркастические войны

Ответить
0
Мамин татарин

Видимо у Паши на фоне жизни в Дубае тоже случился патриархат головного мозга

Ответить
7
Настоящий микроскоп

Семь. Семь патриархатов головного мозга.

Ответить
0
Evil Pechenka

Они уже в ЕС? Просто в России пиздиться это нормально.

Ответить
1
Классический танк88

Нет

Ответить
1
Михаил Ромайкин

Организуемая там травля, тоже так называемое психологическое насилие

Ответить
0
Владимир Филатов

согласен, пока он не блокирует все членовредительские каналы, его слова - пук в воздух

Ответить
0
Новенький паук например

Любая другая соцсеть давно бы прикрыла группу и без предупреждений.

Зерно в этом есть. Тот же фб сперва банит, а потом разбирается.
Дуров стал заложником своих же слов и обещаний. Что-то там говорил про свободу, а потом приложение выросло, и он столкнулся с реальным миром, где есть страны и их законы, на которые свои убеждения приходится натягивать.

Ответить
24
Evil Pechenka

Тот же фб сперва банит, а потом разбирается.

Ты не прав. ФБ не разбирается и писать там некуда, можешь обписаться в техподдержку, тебе ответит робот и всё. Есть целые форумы людей которых ошибочно забанили, для многих это удар по бизнесу.

Ответить
7
Константин Фролов

Даже робот не ответит, проверено ред.

Ответить
0
Владимир Филатов

так он же в предыдущем посте писал, что в реальности всё не так, как нам хочется

Ответить
0
rustyrazor

Первым заблокировали итальянский канал @stopdittatura, который призывал к насилию против медиков, делающих прививки, а также публиковал личные данные врачей. Вторым каналом стал немецкий @menschenreise_diskussion, где тоже «подстрекались» насильственные действия против медиков.

Антиваксеры не перестают удивлять.

Ответить
16
Новенький паук например

Ну, они верят, что их дело правое, враг будет разбит, победа будет за ними. 

Ответить
4
Владимир Филатов

В Польше они громили прививочные центры

Ответить
0
Icipher

очко пусть себе разгромят, псины ебливые

Ответить
–1
Владимир Филатов

https://www.interfax.ru/world/782079

В Польше подожгли прививочный пункт и…
В Польше подожгли прививочный пункт и эпидемстанцию
www.interfax.ru
Ответить
0
Довольный завод

бля отберите у него интернет

Ответить
5
A patient patient

Если Дуров окажется Иисусом, то комментаторы с ТЖ все равно объяснят почему он мудак.

Ответить
6
Федя Прозоров

Потому что иисус умер за наши грехи, а за новые грехи не умер

Ответить
0
Дорогой лолипоп

 Создатель Telegram опубликовал пост, где заверил, что площадка всё ещё остаётся местом, где можно свободно выражать свои мысли и опасения по поводу прививок.

Чото в последнее время часто приходится всех уверять что Телеграм свободная площадка

Ответить
6
Владимир Филатов

видимо до некоторых не доходит с первого раза

Ответить
0
Федя Прозоров

Паша изворотлив, как удав. «Я за свободу слова, но блокирую, потому что (вставить нужное)»

Ответить
4
Федя Прозоров

Конечно, извините, но сегодня нет свободы слова в публичном пространстве, поэтому пусть Дуров перестанет обманывать себя и ссать в уши другим

Ответить
3
Danil Kuznetsov

Уже многократно обсуждалось, что свобода слова — это не когда ты говоришь, что хочешь и тебе за это ничего не будет, а когда тебя за это не наказывает государство или прочие органы, имеющие право на насилие. Вместе с тем бойкот людей за твои слова aka культура отмены ни разу не вступает в противоречие со свободой слова

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2
Глубокий жар

Ну не совсем идеально работает, приходится вставлять экономические ограничения.
Потому что я могу выбрать, к примеру, бойкот по религиозным убеждениям или чему-то подобному, легко и расизм собственный подогнать под такой "бойкот".
Поэтому придумывают с одной стороны публичную оферту, но и в контрактной сфере сразу проблема. ред.

Ответить
0
ggg123

Создатель Telegram опубликовал пост, где заверил, что площадка всё ещё остаётся местом, где можно свободно выражать свои мысли

🤡
У кого есть Спотти с выглядывающим из под капюшона красным носом? Где то видел в камментах.

Ответить
0
Andrew Makarov
Ответить
11
Трудный единорожек88

Не, ну я всё понимаю, но всё же.
Призывать пиздить медиков, размещаемые в соцсетях - это уже зашквар какой-то.
IMHO

Ответить
3
Поперечный звук

Стену верни!

Ответить
1
Арабский инструмент

Плача?

Ответить
3
Владимир Филатов

можна смеясь

Ответить
3
Поперечный звук

Да уж не до смеха

Ответить
1
Единственный спрей

Жалкий.

Ответить
–1
Оригинальный кофе

так опять этот на поводке вылез

Ответить
1
Андрей Андреев

Забавно как на ТЖ рвутся не от блокировки каналов антиваксеров, а от того, что не блокируется канал Позднякова. То есть вопрос свободы слова для здешних обитателей вторичен по сравнению с затыканием рта тех, кто им не нравится.

Ответить
–1
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