МИД России призвал «компетентные ведомства» принять ответные меры против YouTube и немецких СМИ из-за блокировки RT Статьи редакции
В министерстве блокировку назвали «беспрецедентной информационной агрессией».
МИД России обратится к российским ведомствам с просьбой разработать и принять ответные меры против видеохостинга. С таким заявлением выступило министерство после блокировки ютуб-канала немецкой редакции RT.
В заявлении сказано, что блокировка состоялась в рамках «реализации плана», который приурочен к Международному дню всеобщего доступа к информации 28 сентября. Каналы Russia Today заблокировали в целях «заглушения» нежелательных для «немецких элит» изданий, считают в МИД.
В МИД подчеркнули, что политика информационной войны против России требует принятий «симметричных мер» против немецких СМИ. В ведомстве добавили, что их неоднократно уличали в участии во вмешательство во внутренние дела страны. «Такие меры единственно возможный способ стимулировать заинтересованность партнёров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации», — отметили в министерстве.
28 сентября стало известно, что YouTube заблокировал каналы RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала произошедшее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия». Причины блокировки каналов она не назвала.
Поздравляю немцев с закрытием российской пропагандисткой помойкой.
Жду когда запад наконец-то разберется с дефинициями, и законодательно закрепит норму, что не все СМИ являются СМИ по сути, хотя соответствуют форме. А то вот эти все спекуляции и манипуляции вокруг "свободы слова" уже подзаебали. ред.
Абсолютно все сми занимаются пропагандой.
Кто будет решать, что есть СМИ, а что не совсем СМИ? Институт правды? Как описать законодательно, что вот это СМИ, а это – помойка? Что это пропаганда во имя света и добра, а эту – закрыть немедленно?
Вон в Украине позакрывали СМИ, аж четыре штуки, если не ошибаюсь. Круто?
Нормальный ответ – это удерживать/увеличивать аудиторию и делать свою пропаганду круче, чем, в общем-то, все и занимаются. Идея свободы слова в том, что все имеют на неё право, и все могут пропагандировать свои идеи (в рамках закона, разумеется). Чья идея круче – та и выиграет.
Но это я так, в общем. Если конкретно RT заблокировали, как пишут, за дезинформацию по ковиду, и она там вправду была – то всё ок, правила нарушены, канал закрыт. ред.
Украина тут вообще не в тему, там закрыли сми, занимающиеся пропагандой для враждебной стороны. В Союзе вряд ли были гитлеровские сми.
Что касается сми и их позиций, то есть сми с альтернативной позицией, а есть сми, которые придумывают истории про распятых мальчиков и управление чипами в вакцинах через 5G. Вроде ничего страшного, но после этого кто-то едет на донбасс мстить за мальчика, а другие начинают тракторами сносить вышки.
1) не каждое сми занимается пропагандой и не каждое сми является информационными войсками - вопрос лишь в том, как закрепить в законе определение "информационные войска" так, чтобы оно не противоречило понятию СМИ. Вот это очень нужно. Очень жду.
2) Вон в Украине позакрывали СМИ, аж четыре штуки, если не ошибаюсь. Круто?
Там история глубже и сложнее, санкции были направлены не столько против СМИ. И это тоже были не СМИ.
А так охуенно, одно из лучших решений нынешнего президента. Убил российскую информационную гидру, а украинцы перестали терпеть первый канал в своем телевизоре. Щас бы о геббельс тв говорить как о СМИ.
3) Нормальный ответ – это удерживать/увеличивать аудиторию и делать свою пропаганду круче, чем, в общем-то, все и занимаются. Идея свободы слова в том, что все имеют на неё право, и все могут пропагандировать свои идеи (в рамках закона, разумеется). Чья идея круче – та и выиграет.
Ты пытаешься придумать правила, по которым враги свободы никогда не играли и играть не будут)))
Там история глубже и сложнее, санкции были направлены не столько против СМИ. И это тоже были не СМИ.
Нормально, когда решение о закрытии СМИ принимается судом. Судом, блять, потому что демократия. Не можете судом? Тогда это нихера не демократия.
Такие решения удобны одним, и не удобны другим. То ли не пропаганда, ага.
Давайте вот так прикинем. Допустим, власть в стране захватывают талибы. Они быстренько определяют новую повестку, начинают считать некие режимы вражескими, и закрывают к хуям все СМИ, которые не поддерживают талибов. Слава, слава демократии. Информационные войска врагов успешно заблокированы, ничто не помешает нести в массы свои светлые мысли во славу Аллаха.
И нет, я не оправдываю рашу тудей, российскую пропаганду, и прочее. Идея в том, что все сми должны работать на равных, потому что всегда есть чья-то идея, и всегда есть кто-то, кто пытается эту идею протолкнуть в массы. Практически не существует массовых сми, которые занимаются только освещением ситуации в мире, без уклона в идейность, потому что как минимум человеческий фактор. И уже народ решает, хорошая эта идея или плохая.
Опять клоуничаешь Андрюша?
Понимаю, через призму российской действительности сложно разглядеть, но в Украине СНБО - это коллективный орган, где решения принимаются путем голосования, а не нажатием кнопки вкл/выкл в кабинете Царя. И эти решения, на данный момент, отражают интересы большинства украинцев, а не какой-то ОПГ Озеро.
Хватит уже думать что всё вокруг Россия)))) Мир другой, очень другой
Этот вопрос глубокий и ты им не владеешь.
То есть мне надо владеть какими-то глубокими вопросами, чтобы понять, что вот тут совсем не давление на сми, и совсем не нарушение законов? Окей, понял. Хорошо что в Украине все этим глубоким вопросом владеют.
В Украине это решение никем не осуждается, а у нас, поверь
Да, конечно, верю. У нас же нет ютуба, нет публичности, никто об этом ничего не говорит. Рад, что у вас единство, нам бы так!
То есть мне надо владеть какими-то глубокими вопросами, чтобы понять, что вот тут совсем не давление на сми, и совсем не нарушение законов? Окей, понял. Хорошо что в Украине все этим глубоким вопросом владеют.
да, тебе как минимум нужно владеть вопросом чтобы не называть санкции против медведчука и козака давлением на сми и нарушением закона. Какой закон Украины был нарушен? Медведчук вот уже полгода дома сидит найти нарушений не может, а Женя из ТЖ не владеющий вопросом оказывается всё знает и все понимает. Помоги Медведчуку побороть украинский беспредел.
Вон в Украине позакрывали СМИ, аж четыре штуки, если не ошибаюсь. Круто?
Да.
Идея свободы слова в том, что все имеют на неё право, и все могут пропагандировать свои идеи (в рамках закона, разумеется). Чья идея круче – та и выиграет.
Для того, чтобы это нормально работало, все страны должны быть демократиями.
Да
Тоже неправильные идеи распространяли?
У демократий тоже есть свои цели. Капитализм со своими интересами никуда не денется, хоть ты задемократизируйся. Лоббизм тоже никуда не денется. Вся эта круговерть вокруг правильных и неправильных СМИ несколько веков крутится. Нет решений, которые позволяют сделать все круто, правильно, и во благо всему человечеству. Как минимум потому что понятие блага в разных частях человечества разное, и это хорошо.
Ну ептыть, вражеский газ качать по трубе можно, товары свои продавать врагу можно, покупать у врага товары можно, а сми значит нельзя. Удобненько.
А норм, что наши так же говорят? США враги, давайте всё запрещать. И формально можно даже притянуть за уши их правоту. Вон в Сирии поддерживали разные стороны конфликта? Значит враги.
И кто в итоге будет решать, враги или не враги? Войны у нас с США нет (как и у России с Украиной). Опросов никаких официальных не проводится. Значит решает действующая верхушка власти.
И вы сейчас можете начать рассказывать, что ну США же не захватывало наши территории, не окупировало Крым. Но это уже нюансы, причины могут быть у кого угодно какие. Ты либо действуешь по закону (пусть даже по самому ебанутому), либо это всё хуета полная.
как на войне, документация преступлений, как вот эти информационные войска СИСТЕМАТИЧЕСКИ нарушают информацию безопасность твоей страны и отправляешь их в топку. Кейсов достаточно чтобы понять, зачем и как это делается. Просто ссут банить, ведь нет еще нормы, отличающей СМИ от информационных войск. Без объяснений в демократических странах это может привести к большому скандалу
информационная безопасность страны
Ты же понимаешь, что это настолько размытая формулировка, что под неё можно подвести что угодно?
Если сми постит фейки, разжигает ненависть, экстремизм, то за это есть вполне прямая ответственность, в том числе и уголовная.
Преследование и блокировка СМИ за трансляцию противоположной тебе повестке и иностранное финансирование это цензура. Под какими бы благими намерениями это не делалось, цензура и ограничение свободы слова это плохо
«Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал, — пояснили в Google. — В результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».
Русскоязычная редакция опубликовала скриншот страницы из личного кабинета в YouTube, где видны заголовки четырех роликов, к которым предъявлены претензии в распространении «недостоверных медицинских сведений». Названия этих роликов повторяют заголовки материалов на сайте RT DE, посвященных пандемии коронавируса
Да, явная русофобия ред.
Хм, оно не специальное в контексте эпидемии, но оно осознанное в концепции РТ как медиа за границей. Там их основная задача, прикрываясь свободой слова, сеять как можно больше хаоса. Давать площадку таким фрикам, которых нормальные медиа постесняются приглашать.
А само РТ не во что не верит, было бы странно это видеть от содержанок. По тому же ковиду в русской службе им сказали не тявкать, они и перестали в один момент.