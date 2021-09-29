В министерстве блокировку назвали «беспрецедентной информационной агрессией».

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МИД России обратится к российским ведомствам с просьбой разработать и принять ответные меры против видеохостинга. С таким заявлением выступило министерство после блокировки ютуб-канала немецкой редакции RT.

Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», YouTube пошёл при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ, без стеснения и практически открыто подвергавших корреспондентов российских вещателей многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве.

из заявления МИД России



В заявлении сказано, что блокировка состоялась в рамках «реализации плана», который приурочен к Международному дню всеобщего доступа к информации 28 сентября. Каналы Russia Today заблокировали в целях «заглушения» нежелательных для «немецких элит» изданий, считают в МИД.

В МИД подчеркнули, что политика информационной войны против России требует принятий «симметричных мер» против немецких СМИ. В ведомстве добавили, что их неоднократно уличали в участии во вмешательство во внутренние дела страны. «Такие меры единственно возможный способ стимулировать заинтересованность партнёров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации», — отметили в министерстве.