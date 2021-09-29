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Новости
Сергей Исенеков

МИД России призвал «компетентные ведомства» принять ответные меры против YouTube и немецких СМИ из-за блокировки RT Статьи редакции

В министерстве блокировку назвали «беспрецедентной информационной агрессией».

96 96 комментариев
2020 просмотров

МИД России обратится к российским ведомствам с просьбой разработать и принять ответные меры против видеохостинга. С таким заявлением выступило министерство после блокировки ютуб-канала немецкой редакции RT.

Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», YouTube пошёл при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ, без стеснения и практически открыто подвергавших корреспондентов российских вещателей многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве.

из заявления МИД России

В заявлении сказано, что блокировка состоялась в рамках «реализации плана», который приурочен к Международному дню всеобщего доступа к информации 28 сентября. Каналы Russia Today заблокировали в целях «заглушения» нежелательных для «немецких элит» изданий, считают в МИД.

В МИД подчеркнули, что политика информационной войны против России требует принятий «симметричных мер» против немецких СМИ. В ведомстве добавили, что их неоднократно уличали в участии во вмешательство во внутренние дела страны. «Такие меры единственно возможный способ стимулировать заинтересованность партнёров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации», — отметили в министерстве.

28 сентября стало известно, что YouTube заблокировал каналы RT DE и Der Fehlende Part без возможности восстановления. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала произошедшее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия». Причины блокировки каналов она не назвала.

#новости #медиа #германия

96 96 комментариев
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96 комментариев
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Властный кубок

Поздравляю немцев с закрытием российской пропагандисткой помойкой. 

Жду когда запад наконец-то разберется с дефинициями, и законодательно закрепит норму, что не все СМИ являются СМИ по сути, хотя соответствуют форме. А то вот эти все спекуляции и манипуляции вокруг "свободы слова" уже подзаебали.  ред.

Ответить
35
Eugene Podosenov

Абсолютно все сми занимаются пропагандой.
Кто будет решать, что есть СМИ, а что не совсем СМИ? Институт правды? Как описать законодательно, что вот это СМИ, а это – помойка? Что это пропаганда во имя света и добра, а эту – закрыть немедленно?
Вон в Украине позакрывали СМИ, аж четыре штуки, если не ошибаюсь. Круто?
Нормальный ответ – это удерживать/увеличивать аудиторию и делать свою пропаганду круче, чем, в общем-то, все и занимаются. Идея свободы слова в том, что все имеют на неё право, и все могут пропагандировать свои идеи (в рамках закона, разумеется). Чья идея круче – та и выиграет.

Но это я так, в общем. Если конкретно RT заблокировали, как пишут, за дезинформацию по ковиду, и она там вправду была – то всё ок, правила нарушены, канал закрыт. ред.

Ответить
8
Единственный спрей

Абсолютно все сми занимаются пропагандой.

Да ты чё.

Ответить
6
Федя Прозоров

Тнт пропагандирует быдло-образ жизни

Ответить
2
Оригинальный кофе

а канал сисечки плюс пропагандирует порно-образ жизни. на самом деле в существовании быдла виновато оно само

Ответить
0
Картошка Фри

Украина тут вообще не в тему, там закрыли сми, занимающиеся пропагандой для враждебной стороны. В Союзе вряд ли были гитлеровские сми.
Что касается сми и их позиций, то есть сми с альтернативной позицией, а есть сми, которые придумывают истории про распятых мальчиков и управление чипами в вакцинах через 5G. Вроде ничего страшного, но после этого кто-то едет на донбасс мстить за мальчика, а другие начинают тракторами сносить вышки.

Ответить
7
Властный кубок

1) не каждое сми занимается пропагандой и не каждое сми является информационными войсками - вопрос лишь в том, как закрепить в законе определение "информационные войска" так, чтобы оно не противоречило понятию СМИ. Вот это очень нужно. Очень жду. 

2) Вон в Украине позакрывали СМИ, аж четыре штуки, если не ошибаюсь. Круто?

Там история глубже и сложнее, санкции были направлены не столько  против СМИ. И это тоже были не СМИ.

А так охуенно, одно из лучших решений нынешнего президента. Убил российскую информационную гидру, а украинцы перестали терпеть первый канал в своем телевизоре. Щас бы о геббельс тв говорить как о СМИ. 

3) Нормальный ответ – это удерживать/увеличивать аудиторию и делать свою пропаганду круче, чем, в общем-то, все и занимаются. Идея свободы слова в том, что все имеют на неё право, и все могут пропагандировать свои идеи (в рамках закона, разумеется). Чья идея круче – та и выиграет.

Ты пытаешься придумать правила, по которым враги свободы никогда не играли и играть не будут)))

Ответить
4
Eugene Podosenov

Там история глубже и сложнее, санкции были направлены не столько против СМИ. И это тоже были не СМИ.

Нормально, когда решение о закрытии СМИ принимается судом. Судом, блять, потому что демократия. Не можете судом? Тогда это нихера не демократия.
Такие решения удобны одним, и не удобны другим. То ли не пропаганда, ага.
Давайте вот так прикинем. Допустим, власть в стране захватывают талибы. Они быстренько определяют новую повестку, начинают считать некие режимы вражескими, и закрывают к хуям все СМИ, которые не поддерживают талибов. Слава, слава демократии. Информационные войска врагов успешно заблокированы, ничто не помешает нести в массы свои светлые мысли во славу Аллаха.

И нет, я не оправдываю рашу тудей, российскую пропаганду, и прочее. Идея в том, что все сми должны работать на равных, потому что всегда есть чья-то идея, и всегда есть кто-то, кто пытается эту идею протолкнуть в массы. Практически не существует массовых сми, которые занимаются только освещением ситуации в мире, без уклона в идейность, потому что как минимум человеческий фактор. И уже народ решает, хорошая эта идея или плохая.

Ответить
–1
Андрей Охапкин

Всё хорошо, дядя Зеленский решил за украинцев, что им смотреть и слушать, они же не возмущаются, вот и тебе не стоит

Ответить
–1
Властный кубок

Опять клоуничаешь Андрюша?
Понимаю, через призму российской действительности сложно разглядеть, но в Украине СНБО - это коллективный орган, где решения принимаются путем голосования, а не нажатием кнопки вкл/выкл в кабинете Царя.  И эти решения, на данный момент, отражают интересы большинства украинцев, а не какой-то ОПГ Озеро. 

Хватит уже думать что всё вокруг Россия)))) Мир другой, очень другой

Ответить
2
Андрей Охапкин

Я твою позицию по этому вопросу знаю, мне интересно, что думают другие украинцы. Могут ли оно допустить себе другие мысли?

Ответить
0
Властный кубок

да, включай канал Шария 

Ответить
1
Музыкальный Валера

Очередное сми признают иностранным агентом

РЯЯЯЯЯ, КАК ВЫ МАГЛИ!!! НИНАВИЖУ ВЛАСТЬ
заблочили пропагандонское говно в германии

РЯЯЯЯЯЯ, ЭТО НАРУШЕНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА!!111111111

Ответить
–1
Властный кубок

Вообще похуй, не вижу смысла объяснять решение СНБО Украины в отношении российских агентов влияния (Козак Медведчук). Этот вопрос глубокий и ты им не владеешь. 

В Украине это решение никем не осуждается, а у нас, поверь, вопрос свободы стоит остро. 

Ответить
1
Eugene Podosenov

Этот вопрос глубокий и ты им не владеешь.

То есть мне надо владеть какими-то глубокими вопросами, чтобы понять, что вот тут совсем не давление на сми, и совсем не нарушение законов? Окей, понял. Хорошо что в Украине все этим глубоким вопросом владеют.

В Украине это решение никем не осуждается, а у нас, поверь

Да, конечно, верю. У нас же нет ютуба, нет публичности, никто об этом ничего не говорит. Рад, что у вас единство, нам бы так!

Ответить
–1
Eugene Podosenov

Вообще что-то мне так кажется, что у нас такие же фразы выдают, про глубину русской культуры, и выничегонепонимаете это другое. Ну, перед тем, как очередную хуйню сделать.

Ответить
–2
Властный кубок

То есть мне надо владеть какими-то глубокими вопросами, чтобы понять, что вот тут совсем не давление на сми, и совсем не нарушение законов? Окей, понял. Хорошо что в Украине все этим глубоким вопросом владеют.

да, тебе как минимум нужно владеть вопросом чтобы не называть санкции против медведчука и козака давлением на сми и нарушением закона. Какой закон Украины был нарушен? Медведчук вот уже полгода дома сидит найти нарушений не может, а Женя из ТЖ не владеющий вопросом оказывается всё знает и все понимает. Помоги Медведчуку побороть украинский беспредел. 

Ответить
2
Музыкальный Валера

Да, конечно, верю. У нас же нет ютуба, нет публичности, никто об этом ничего не говорит

Чет не вижу и не слышу, в Киеве как-то тихо, наверное всем похуй

Ответить
0
Рыжий

 В Украине это решение никем не осуждается

Кроме бизнеса, которому пришлось переезжать с сервисов Яндекса на гугловские

Ответить
0
Музыкальный Валера

Боже какой кошмар

Ответить
0
Властный кубок

еще ВК закрыли, там тоже бизнес был

Ответить
0
Оригинальный кофе

ля да кому не пiхуй на каналы медведчука. я б еще и олесю со страны юэй закэнселил, но эт так, моя личная антифаворитка ред.

Ответить
0
Властный кубок

скоро и ей пизда 

Ответить
0
Оригинальный кофе

пизда пизде?)

Ответить
0
rustyrazor

Вон в Украине позакрывали СМИ, аж четыре штуки, если не ошибаюсь. Круто?

Да.

Идея свободы слова в том, что все имеют на неё право, и все могут пропагандировать свои идеи (в рамках закона, разумеется). Чья идея круче – та и выиграет.

Для того, чтобы это нормально работало, все страны должны быть демократиями. 

Ответить
3
Eugene Podosenov

Да

Тоже неправильные идеи распространяли?

У демократий тоже есть свои цели. Капитализм со своими интересами никуда не денется, хоть ты задемократизируйся. Лоббизм тоже никуда не денется. Вся эта круговерть вокруг правильных и неправильных СМИ несколько веков крутится. Нет решений, которые позволяют сделать все круто, правильно, и во благо всему человечеству. Как минимум потому что понятие блага в разных частях человечества разное, и это хорошо.

Ответить
–3
rustyrazor

Тоже неправильные идеи распространяли?

Назови мне причину, по которой нельзя банить связанные с вражеским на данный момент государством СМИ, занимающиеся пропагандой. В подобной ситуации идеи абсолютной свободы слова - выстрел себе в колено. 

Ответить
5
Eugene Podosenov

Ну ептыть, вражеский газ качать по трубе можно, товары свои продавать врагу можно, покупать у врага товары можно, а сми значит нельзя. Удобненько.
А норм, что наши так же говорят? США враги, давайте всё запрещать. И формально можно даже притянуть за уши их правоту. Вон в Сирии поддерживали разные стороны конфликта? Значит враги.
И кто в итоге будет решать, враги или не враги? Войны у нас с США нет (как и у России с Украиной). Опросов никаких официальных не проводится. Значит решает действующая верхушка власти.
И вы сейчас можете начать рассказывать, что ну США же не захватывало наши территории, не окупировало Крым. Но это уже нюансы, причины могут быть у кого угодно какие. Ты либо действуешь по закону (пусть даже по самому ебанутому), либо это всё хуета полная.

Ответить
–2
Андрей Охапкин

А как ты то СМИ получишь денег себе в карман? А с газом всё не так однозначно, по логике украинцев он видимо перестаёт быть вражеским, когда покидает пределы РФ

Ответить
–1
Музыкальный Валера

Как там выборы, мань?

Ответить
1
Славой Жижек

как и у России с Украиной

формально нет, но на деле все понятно

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Тоже неправильные идеи распространяли?

Да. Эти идеи убили 11 тысяч украинских граждан. Весомый аргумент. Никакой свободы слова для России быть не должна. Российские СМИ так же должны быть задавлены как в Прибалтике и Украине.

Ответить
2
Властный кубок

в том то и дело, что у них нет идей, они просто распространяли ложь и разжигали, изредка выпуская рядовые новости, чтобы оправдывать понятие СМИ.

Ответить
1
Славой Жижек

 Чья идея круче – та и выиграет

Ещё одной РФ этот мир не выдержит...

Ответить
1
Николай

Хо, есть ещё Китай

Ответить
1
Славой Жижек

С другой стороны, да: помню, как-то читал про прописку в крупных городах Китая, ее там получить крайне сложно, даже обладая собственным жильем (!). В этот момент обрадовался, что живу в РФ ред.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Вон в Украине позакрывали СМИ, аж четыре штуки, если не ошибаюсь. Круто?

Лол. В Украине десятки российских каналов заблокировали ещё в 2014-2016. Доброе утро.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Все вещание российских телеканалов нахуй и украинцы благодарны за это.

Ответить
1
ggg123

Идея свободы слова в том, что все имеют на неё право

Нет, иначе вам придется разрешать к показу телевидение ИГИЛ например (запрещенная в России организация).

Ответить
1
Andy

Абсолютно все сми занимаются пропагандой.

Любимая тема кремлёвской пропаганды "все врут, никому нельзя верить"

Ответить
1
Благодарный чайник

Так в рамках закона, это и есть ограничение свободы слова

Ответить
0
Eugene Podosenov

Это как? У свободы слова есть определение, оно достаточно простое, можно не выдумывать

Ответить
0
Благодарный чайник

Ну ты понимаешь, я понимаю, а толку. Будет так как «мид» пишет – в рамках закона, и с немецкой стороны такие же формулировки. В итоге, каким определение бы не было свободы меньше станет тут

Ответить
0
Благодарный чайник

Идея свободы слова в том, что все имеют на неё право, и все могут пропагандировать свои идеи (в рамках закона, разумеется).

Ответить
0
Музыкальный Валера

никакой свободы врагам свободы

Ответить
0
Ласковый ящик

А кто будет решать, соответствует СМИ форме или нет, кто будет решать, где заканчивается свобода слова? Правительство, комитет по цензуре, полиция?
Что-то подобное в Германии уже было

Ответить
–3
Единственный спрей

Здравый смысл будет решать.

Ответить
3
Вольдемаръ Дурбовскiй

В мире постправды туговато с этим

Ответить
0
Властный кубок

как на войне, документация преступлений, как вот эти информационные войска СИСТЕМАТИЧЕСКИ нарушают информацию безопасность твоей страны и отправляешь их в топку. Кейсов достаточно чтобы понять, зачем и как это делается. Просто ссут банить, ведь нет еще нормы, отличающей СМИ от информационных войск. Без объяснений в демократических странах это может привести к большому скандалу

https://euvsdisinfo.eu/villifying-germany-wooing-germany/

Ответить
0
Ласковый ящик

информационная безопасность страны

Ты же понимаешь, что это настолько размытая формулировка, что под неё можно подвести что угодно?
Если сми постит фейки, разжигает ненависть, экстремизм, то за это есть вполне прямая ответственность, в том числе и уголовная.
Преследование и блокировка СМИ за трансляцию противоположной тебе повестке и иностранное финансирование это цензура. Под какими бы благими намерениями это не делалось, цензура и ограничение свободы слова это плохо

Ответить
–1
Хрупкий нос

От лица граждан и жителей ФРГ выражаю благодарность за поздравления!

Ответить
0
thekitakun

Вот бы немецкую пропагандистскую помойку закрыли тоже

Ответить
–2
Рыжий

 Каналы Russia Today заблокировали в целях «заглушения» нежелательных для «немецких элит» изданий, считают в МИД

Наша защита граждан от вредоносной информации и их глушение нашего голоса правды

Ответить
16
Музыкальный Валера

Ох уж эти русские либералы со святой верой в демократию и свободу слова

Ответить
0
Славой Жижек

"на западе ее тоже нет, просто они ловчее притворяются"? знаем такое...

Ответить
1
Музыкальный Валера

Иди протестуй под посольство Германии, если менты не набутылят

Ответить
0
Оригинальный кофе

было бы из-за чего...

Ответить
0
Славой Жижек

ну лично мне германия ничего плохого не сделала, чтобы я туда, к посольству, шел протестовать ред.

Ответить
0
Федя Прозоров

Уже какое по счету дело шьют на «блогера»

Ответить
0
Нужный Женя

Все в мире должны считаться с нашими требованиями/законами/политической позицией, но мы не будем считаться с чьими-либо требованиями/законами/политической позицией. Маразм на всех уровнях.

Ответить
13
encake

они даже со своими законами то не считаются

Ответить
5
Eugen T

«Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал, — пояснили в Google. — В результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».

Русскоязычная редакция опубликовала скриншот страницы из личного кабинета в YouTube, где видны заголовки четырех роликов, к которым предъявлены претензии в распространении «недостоверных медицинских сведений». Названия этих роликов повторяют заголовки материалов на сайте RT DE, посвященных пандемии коронавируса 

Да, явная русофобия ред.

Ответить
7
nonsense

Вот суки немцы, не хотят как русские помирать в промышленных масштабах от ковида.

Ответить
2
Оригинальный кофе

боюсь проблема в том, что это не специально тиражируемое мнение о ковиде , а реально там на рт во все это верят

Ответить
0
nonsense

Хм, оно не специальное в контексте эпидемии, но оно осознанное в концепции РТ как медиа за границей. Там их основная задача, прикрываясь свободой слова, сеять как можно больше хаоса. Давать площадку таким фрикам, которых нормальные медиа постесняются приглашать.
А само РТ не во что не верит, было бы странно это видеть от содержанок. По тому же ковиду в русской службе им сказали не тявкать, они и перестали в один момент.

Ответить
0
Eugen T

Что хорошо русскому, то немцу смерть

Ответить
0
Оригинальный кофе

Причины блокировки каналов она не назвала.

может быть просто немцев заебало слушать эту пропагандисткую дичь ?

Ответить
5
Новенький паук например

ответные меры против YouTube и немецких СМИ из-за блокировки RT

Заблокируйте немецкие СМИ на ютьюбе. Зеркальный ответ. 

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

на рутъюьбе)))

Ответить
5
Новенький паук например

Тфу, так же и хотел написать. Чёт спать похоже пора идти.
Оставлю уж тогда как есть. 

Ответить
1
Eugen T

Новый день - новая обида

Ответить
1
Оригинальный кофе

их обида

Ответить
1
Янина Вострикова

«принять ответные меры против YouTube и немецких СМИ из-за блокировки RT»
Бомбануть по Воронежу? 

Ответить
1
Andrew Makarov

Ответные меры – тормозить YouTube на территории РФ?

Ответить
1
Alexander Star

Террористы у власти раздают ордена наёмникам, убивающим людей по их приказам. Буквально душам всё хорошее, что есть в стране. Устраивают чуть-ли не голодомор. И при этом строят из себя оскорблённых джентельменов, когда местную Аль-Джазиру выпиливают из эфира.

Ответить
1
Ласковый ящик

четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ

Ох лол, надеюсь они это ради рофла смотрят…

Ответить
0
Властный кубок

ты очень недооцениваешь силу российских информационных войск 
посмотри только на бюджет этой машины пропаганды

Ответить
2
Тепловой кран

РТ за бугром так-то действительно предоставляет площадку для альтернативных мнений, которые не желают печатать мейнстримные СМИ.
Что весьма иронично, учитывая, как активно давится свобода слова на родине.

Ответить
0
Оригинальный кофе

ну как не дается для альтернативных мнений. вон красовский может сказать что он ваще бы всех передавил на митингах

Ответить
0
Masha Kovalyova

Это не альтернативное мнение, убивать митингующих предлагал Песков ещё в 2012 году

Ответить
0
Bad Mother Fucker

размазывать печень по асфальту

Ответить
0
Сергей Панфилов

Всего лишь Симоньяновские боты, которые нужны, чтобы оправдать перед папой Вовой многомиллиардные вложения в пропаганду

Ответить
0
Evil Pechenka

По ходу россияне скоро не будут читать Deutsche Welle.

Ответить
0
Федя Прозоров

Я читаю тж

Ответить
1
Evil Pechenka
Ответить
2
Marhal_New _Arleana

Любимое иностранное издание. Рекомендую

Ответить
0
Salesman

Почувствовали слабину. Я, конечно, не поддерживаю, что Эпл и Гугл должны тут за россиян их свободу отстаивать, но этим уродам слабость показывать было нельзя. 

Ответить
0
Nikita Freshsole

Это был налог на твою модность, а ты не понял.

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

Можем ли мы повторить?

Ответить
0
Bad Mother Fucker

кто вы

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

россиянин ред.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

нет, ты не можешь

Ответить
0
sf

Так я узнал что у RT есть оказывается канал на немецком 

Ответить
0
Соколов Андрей
Ответить
0
Дорожный Мика

А при чем в этой истории немецкие СМИ, если американский ютуб заблокировал каналы российских пропагандистов за нарушение правил своей площадки?

Ответить
0
Dobrosvet

В силу понимания того, каким мерзким и опасным для всей планеты и для России в том числе является агрессивный и преступный путинский режим, любые средства государственной массовой пропаганды России в остальном мире следует запретить.
В мире и без этого дерьма много проблем.

Ответить
0
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