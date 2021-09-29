В пресс-службе компании отметили, что не знают точной информации, с чем связан приход силовиков в офис.

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Обыски прошли в рамках уголовного дела, но его детали пока неизвестны. Об этом рассказал один из собеседников телеканала RTVI.

Представитель компании подтвердила РБК, что утром 28 сентября в московской штаб-квартире компании прошли оперативные мероприятия. Она уточнила что не знает с чем связан приход силовиков в офис компании, топ-менеджмент и юридические службы «работают над прояснением ситуации».

Журналисты RTVI отметили, что поздно вечером у здания стояли пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами и включенными габаритами. Они видели, как человек в штатском перетаскивал вещи из офиса в автобус, а на проходной в самом здании корреспондентов встретили двое вооруженных мужчин в масках на лице. Они сказали им, что не пустят внутрь и не будут комментировать происходящее в офисе.

Источник телеканала в одной из крупных IT-компаний рассказал, что совладельцы Group-IB Сачков и Дмитрий Волков «пропали» и были недоступны даже для своих сотрудников. Собеседник RTVI утверждает, что гендиректора задержали утром 28 сентября.

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.

Иван Сачков основал компанию в 2003 году. В настоящее время он является членом экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Group-IB сотрудничает также с Интерполом, ОБСЕ, Европолом и российскими силовиками.