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Новости
Сергей Исенеков

В московском офисе компании в области кибербезопасности Group-IB прошли обыски. Гендиректора задержали Статьи редакции

В пресс-службе компании отметили, что не знают точной информации, с чем связан приход силовиков в офис.

39 39 комментариев
3453 просмотров

Обыски прошли в рамках уголовного дела, но его детали пока неизвестны. Об этом рассказал один из собеседников телеканала RTVI.

Представитель компании подтвердила РБК, что утром 28 сентября в московской штаб-квартире компании прошли оперативные мероприятия. Она уточнила что не знает с чем связан приход силовиков в офис компании, топ-менеджмент и юридические службы «работают над прояснением ситуации».

Журналисты RTVI отметили, что поздно вечером у здания стояли пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами и включенными габаритами. Они видели, как человек в штатском перетаскивал вещи из офиса в автобус, а на проходной в самом здании корреспондентов встретили двое вооруженных мужчин в масках на лице. Они сказали им, что не пустят внутрь и не будут комментировать происходящее в офисе.

Источник телеканала в одной из крупных IT-компаний рассказал, что совладельцы Group-IB Сачков и Дмитрий Волков «пропали» и были недоступны даже для своих сотрудников. Собеседник RTVI утверждает, что гендиректора задержали утром 28 сентября.

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.

Иван Сачков основал компанию в 2003 году. В настоящее время он является членом экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Group-IB сотрудничает также с Интерполом, ОБСЕ, Европолом и российскими силовиками.

В июле 2020 года Сачков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Иннополисе назвал риторику страны в отношении киберпреступности в мире — главной проблемой российских компаний в сфере кибербезопасности.

#новости #обыски

39 39 комментариев
13
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39 комментариев
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Некоторые Слава

А находились бы в Тарту в Эстонии, такой беды не знали бы.

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12
Люц Шнайдер

Могли бы они из Тарту работать с российскими силовиками без пристального внимания со стороны регулирующих органов ЕС?

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0
Глубокий жар

Без пристальных вопросов «хули ты на работу не пришел в контору а в тарту уехал» ред.

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1
Сталин спас Россию

Нет)

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0
Закомплексованная Душа

Так он давно в Малайзию перебрался

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0
new_comment

А можно поподробнее? Почему Тарту? Хорошее направления для бегства из России?
P.S. тут ещё друг спрашивает, где список вакансий можно посмотреть.

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0
Закомплексованная Душа

Тема мутная, по слухам связана с тем что один из сотрудников Групп-ИБ (бывший хакер) слил информацию о хакерах, которых крышует ФСБ (или кто-то ещё), американским спецслужбам

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11
Сталин спас Россию

Вот это уже интересно

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5
Некоторые Слава

Что ради гринкарты не сделаешь...

Ответить
2
Сталин спас Россию

Или ради гринов на карту.

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2
Denis Kolesnikov

похвальная игра слов)

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1
Некоторые Слава

Это вряд ли... Судя по моим ИТ-клиентам, они нули не считают. Чистый фан от любимого дела. Почетно

Ответить
–1
Сталин спас Россию

Все люди разные, внезапно. А денег никогда не бывает много.

Ответить
1
Коровка говорит мууу

Пусть гостем на ТЖ пригласят

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0
Глубокий жар

Блядь, но все сотрудники групп иб это фсб и есть.
Ну в смысле более гэбистую компанию поискать надо. ред.

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0
Закомплексованная Душа

https://t.me/cryptocritique/8193

Ответить
0
Люц Шнайдер

Ptedatel

Ответить
0
Сталин спас Россию

приятель майора ФСБ Дмитрия Докучаева

Помню как он писал статьи в журнале "Хакер"))

Ответить
0
Славой Жижек

вспомним классическое

9,5 правил ведения безопасного IT-бизнеса в России:
1. Держите серверы за границей
2. Регистрируйте домены за границей
3. Регистрируйте компанию за границей
4. Держите деньги за границей и не держите яйца в одной корзине
5. Не держите, говорю, яйца в одной корзине!
6. Держите базы данных за границей
7. Документируйте все, что касается вашего обеспечения
8. Разделяйте активы и риски
9. Еще можно отдаться добровольно
10. Уезжайте за границу

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8
Национальный браслет

Только вот по новым законам все сервера и базы должны быть в РФ

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0
Славой Жижек

тут, как говорится, well yes, but actually no - facebook с twitter так и не "приземлились" в РФ

Ответить
3
Глубокий жар

Это неприменимо к господрядчику

Ответить
0
Славой Жижек

в целом да, там ситуация отличается

Ответить
0
Оригинальный кофе

как можно быть на такой короткой ноге с властями и не знать за что к тебе придут силовики ?

Ответить
4
Новенький паук например

Со всеми там на короткой ноге быть нельзя. Пока с одним сближаешься, на тебя другие дело шьют. 

Ответить
9
Оригинальный кофе

будет им полезным уроком

Ответить
4
Антон Лисин

Силовики так и не поняли зачем пришли. Наверное за компами

Ответить
5
Андрей Охапкин

Ребенку нужно к началу учёбы

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7
Feofan Ilyushkin

Скорее всего. Раньше силовики затаривались компами у Навального - теперь эта лавочка прикрыта :(

Ответить
0
Распространенный рак

Пошла зачистка тех, кто может доказать вбросы в ДЭГ

Ответить
0
Сталин спас Россию

Ясно, что ничего не ясно

Ответить
2
Новенький паук например

Иван Сачков

Очень неприятный тип. Зла ему не желаю, но ЧСВ бы ему попустить стоило. 

Ответить
1
Некоторые Слава

Гниловики как раз агрятся на таких. Вопрос времени

Ответить
0
твой сказочник

Киберзащита от кибербутылки не спасает

Ответить
0
Поперечный звук

с чем связан приход 

Либо с попом, либо с веществами

Ответить
0
Арабский инструмент

Иван Сачков и Илья Сачков это разные люди? ред.

Ответить
0
Арабский инструмент

@Сергей Исенеков Все-таки по-моему Group IB основал Илья, а не Иван. ред.

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0
Глубокий жар

Пауки в банке активизировались, очень грустно (нет)’

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0
Denis Kolesnikov

Только он Илья

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0
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