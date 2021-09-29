В московском офисе компании в области кибербезопасности Group-IB прошли обыски. Гендиректора задержали Статьи редакции
В пресс-службе компании отметили, что не знают точной информации, с чем связан приход силовиков в офис.
Обыски прошли в рамках уголовного дела, но его детали пока неизвестны. Об этом рассказал один из собеседников телеканала RTVI.
Представитель компании подтвердила РБК, что утром 28 сентября в московской штаб-квартире компании прошли оперативные мероприятия. Она уточнила что не знает с чем связан приход силовиков в офис компании, топ-менеджмент и юридические службы «работают над прояснением ситуации».
Журналисты RTVI отметили, что поздно вечером у здания стояли пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами и включенными габаритами. Они видели, как человек в штатском перетаскивал вещи из офиса в автобус, а на проходной в самом здании корреспондентов встретили двое вооруженных мужчин в масках на лице. Они сказали им, что не пустят внутрь и не будут комментировать происходящее в офисе.
Источник телеканала в одной из крупных IT-компаний рассказал, что совладельцы Group-IB Сачков и Дмитрий Волков «пропали» и были недоступны даже для своих сотрудников. Собеседник RTVI утверждает, что гендиректора задержали утром 28 сентября.
Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.
Иван Сачков основал компанию в 2003 году. В настоящее время он является членом экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Group-IB сотрудничает также с Интерполом, ОБСЕ, Европолом и российскими силовиками.
В июле 2020 года Сачков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Иннополисе назвал риторику страны в отношении киберпреступности в мире — главной проблемой российских компаний в сфере кибербезопасности.
вспомним классическое
9,5 правил ведения безопасного IT-бизнеса в России:
1. Держите серверы за границей
2. Регистрируйте домены за границей
3. Регистрируйте компанию за границей
4. Держите деньги за границей и не держите яйца в одной корзине
5. Не держите, говорю, яйца в одной корзине!
6. Держите базы данных за границей
7. Документируйте все, что касается вашего обеспечения
8. Разделяйте активы и риски
9. Еще можно отдаться добровольно
10. Уезжайте за границу