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Новости
Артём Мазанов

Face заявил об отмене своих концертов из-за давления властей и связал это с высказываниями в поддержку Навального Статьи редакции

Рэпер рассказал, что власти угрожают организаторам «рядом проблем и проверок со стороны всех возможных инстанций» вплоть до закрытия.

65 65 комментариев
3660 просмотров
Рэпер Face (Иван Дремин)

Рэпер Face (Иван Дремин) рассказал, что площадки, на которых были запланированы выступления в рамках осеннего тура, начали отменять концерты из-за давления со стороны властей.

По его словам, концертов не будет в Красноярске и Новосибирске. «На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура — Омск, Нижний Новгород, Самара и другие», — добавил он.

Face заявил, что в Красноярске организаторам пообещали в администрации города «вырубить свет», площадке в Новосибирске «позвонили» из областного министерства культуры, в Омске — из ФСБ, в Казани — из аппарата президента Татарстана, в Самаре — неназванные люди с угрозами. В Перми закрыли концертную площадку, руководство которой отказалось отменять мероприятие.

Формулировка везде одна и та же — «вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь — ждите серьёзных неприятностей».

Face
рэпер

Рэпер связал это давление со своей гражданской позицией: он высказывался в поддержку Навального во время его голодовки и пришёл на митинг в поддержку оппозиционера. Face уточнил, что проблемы с выступлениями появились и у других артистов. «Объединяет нас всех одно — выражение своей гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей», — добавил он.

Когда в апреле этого года в прямом эфире от голода в колонии умирал человек, к которому не допускали врачей, мы все в той или иной форме выразили свое несогласие с творящейся бессмысленной жестокостью.

Face
рэпер

#новости #цензура

65 65 комментариев
63
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Поперечный звук

Какова реакция русских рэперов?

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26
Pavel Ivanov

Слава КПСС получил гонорар. 

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20
Боевой космос

Оксимирон пятый год не может отойти от версуса и ставится герычем на своей хате в Киеве.

Ответить
3
Виталий Чухнов

Face сказал
Когда в апреле этого года в прямом эфире от голода в колонии умирал человек, к которому не допускали врачей, мы все в той или иной форме выразили свое несогласие с творящейся бессмысленной жестокостью.

Ответить
0
Evil Pechenka

Дальше просто найдут перевод в пользу ФБК, откроют дело про экстремизм и заблокируют все карточки и счета. Схема давно откатана.

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26
Александр Воронин

Татуировки на лице бьют только сукам и петухам

Ответить
–29
Лысина Арика

Чтож ты тогда без тату?

Ответить
62
Александр Воронин

не по жизни

Ответить
–13
Лысина Арика

А по тебе и не скажешь/

Ответить
23
Александр Воронин

за жирнотроллинг лайк

Ответить
–5
Лысина Арика
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9
Слава Инженеров

это был не троллинг

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5

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Александр Воронин
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–4
Gedevan

Татуировки на лице бьют только сукам и петухам

Мы не в курсе ваших порядков на зоне, тут не зона.  ред.

Ответить
10
Александр Воронин
Ответить
–5
Слава Инженеров

ибать ты кринж

Ответить
5
Александр Воронин

ну а хули нам хохлам

Ответить
–7
Дорогой лолипоп

Face заявил о разрыве отношений с Book

Ответить
6
Федя Прозоров

Ахуенный каламбур

Ответить
6
AZP

Калом бур, а телом бел.

Ответить
7
Reggae Addict

а белом — рус :)

Ответить
1
ouxen

Bacefook ( ° ʖ °) 

Ответить
0
ouxen

как тебе такое?!

Ответить
0
Pavel Ivanov

у него с ними никогда не их и не было, видать

Ответить
0
Боевой космос

Очень удобно! А до поддержки Навального ему разве не отменяли концерты? Морг вот не поддерживал Навального, почему его тоже взяли за яйца? (Шуточный клип не в счет, важны высказывания). ред.

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1
Распространенный рак

Хованский вот дрочил на власть и его взяли. Вывод один- придут за всеми. 

Ответить
12
Сергей Лукин

Ээээ нет. Хованский не дрочил на власть. Он много где высказывался в поддержку Лехи и против действующей власти. Но деньги он от нее брал, потому что любил их.

Ответить
–10
Деловой торшер

Он же помощником ЛДПР-овца был

Ответить
7
Древний глобус

Более того, он ещё и выборы в 18 рекламировал

Ответить
5
Деловой торшер
Ответить
5
Деловой торшер

ГДЕ БОЦЫК?!!

Ответить
1
Сергей Лукин

И? Как это говорит о его политическтх взглядах?

Ответить
–1
Деловой торшер

https://www.youtube.com/watch?v=KTITw8X2368

Ответить
0
Сергей Лукин

Ну так ответишь, как это говорит о его взглядах? Или ты думаешь, что в КПРФ только идейные коммунисты сидят?

Ответить
0
Деловой торшер

Если какой-нибудь школьник и на митинги за Навального, и по подъездам у бабушек за ЕР подписи просит, то Хто он?

Ответить
0
Andy

Может скинешь ссылку в качестве пруфа, всё что я видел это иронические насмешки его и его дружка мэддисона про просроченный самогон.

Ответить
0
Иван Ивасик

Потому что его музыка это преступление

Ответить
5
Рыжий

Но Моргена судили, а не кэнселили 

Ответить
0
ouxen

причем что этот хуеглот провластный

Ответить
0
karsil

Морген в своё время на этом в начале выехал, кроме его изи рэпа. У него тогда тыс 20 подписчиков было и резко начали расти  
 https://youtu.be/v8nkar9Votg ред.

Ответить
0
Дорогой лолипоп

Это никаким доказательством не является. Их вполне могут кошмарить по разным причинам.

Ответить
–2
Боевой космос

Да понятно. Просто связывать это с поддержкой Навального тоже пока беспочвенно.

Ответить
0
Дорогой лолипоп

В условиях огромного давления на подобных людей в других областях - не так уж и беспочвенно.
Ну то есть это не 100% так, но вполне может быть правдой. ред.

Ответить
0
ouxen

Face

Book?

Ответить
2
Федя Прозоров

Это как со Сбер и Банком

Ответить
3
Рыжий

Этой шутке лет 10, не смешно уже 

Ответить
1
maxi

palm

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0
Оригинальный кофе

нежелательно кому? кто там опять за всех решает

Ответить
2
Андрей Охапкин

Кто же? 🤔

Ответить
3
Коровка говорит мууу

Вот пел бы про хуй и бургеры и не трогали бы.. Скоро можно будет петь только про светлоликого и как он хорош. 

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2
AZP

У кого-то намечается гастрольный тур. ред.

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1
Благодарный чайник

Полезли под шконарь...пацаны

Ответить
1
Деловой торшер

У нас там и так тесно!

Ответить
4
Благодарный чайник

Ну я то чо а

Ответить
–1
Распространенный рак

там ещё на дудя дело реанимировали

Ответить
1
AZP

В знак поддержки Фейса съем бургер.

Ответить
1
Pavel Ivanov

Очередной бесталантный торч решил похайпить на дихтатолском угнитении его тушки.

Ответить
–13
Глубокий жар

@Вахтёр 2.4, 2.6.2 работаем

Ответить
0
Андрей Галицкий

я бы вообще рэп отменил

Ответить
–1
Konstantin Wirz

ты хочешь запретить человечеству срать?

Ответить
1
Благодарный чайник

Ну я то чо а

Ответить
0
Благодарный чайник

Чзх)

Ответить
0
Скучный американец

Ну я то чо а

Ответить
1
Новенький паук например

Не уверен, что тут есть связь с Навальным. В целом же реперов кошмарят. 

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0
George Clooney

Вспомнилось... слёзки навернулись... ред.

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0
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