Face заявил об отмене своих концертов из-за давления властей и связал это с высказываниями в поддержку Навального Статьи редакции
Рэпер рассказал, что власти угрожают организаторам «рядом проблем и проверок со стороны всех возможных инстанций» вплоть до закрытия.
Рэпер Face (Иван Дремин) рассказал, что площадки, на которых были запланированы выступления в рамках осеннего тура, начали отменять концерты из-за давления со стороны властей.
По его словам, концертов не будет в Красноярске и Новосибирске. «На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура — Омск, Нижний Новгород, Самара и другие», — добавил он.
Face заявил, что в Красноярске организаторам пообещали в администрации города «вырубить свет», площадке в Новосибирске «позвонили» из областного министерства культуры, в Омске — из ФСБ, в Казани — из аппарата президента Татарстана, в Самаре — неназванные люди с угрозами. В Перми закрыли концертную площадку, руководство которой отказалось отменять мероприятие.
Рэпер связал это давление со своей гражданской позицией: он высказывался в поддержку Навального во время его голодовки и пришёл на митинг в поддержку оппозиционера. Face уточнил, что проблемы с выступлениями появились и у других артистов. «Объединяет нас всех одно — выражение своей гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей», — добавил он.
Морген в своё время на этом в начале выехал, кроме его изи рэпа. У него тогда тыс 20 подписчиков было и резко начали расти
https://youtu.be/v8nkar9Votg ред.