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Новости
Сергей Исенеков

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT Статьи редакции

Ведомство отправило письмо руководству Google.

В сообщении Роскомнадзора сказано, что Google должен «в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today».

#новости

351 просмотров
Статья дополняется
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Боевой космос

Грозят самоубийством, чтобы их пожалели?))

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7
Национальный браслет

Игнор 🤷🏿‍♂

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1
Некоторые Слава

Шаг к изоляции. Собирайте манатки. Свет выключить не забудьте. Хотя, в принципе, сам отрубится.

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5
Dobrosvet

Куда собирать, все не уедут.
Языки надо знать, что-то уметь. Да и не выпустят всех.

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0
Некоторые Слава

Дорргу осилит идущий

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0
Egor Protodyakonov

Так у нас же свой Rutube есть. Пусть кому нужно, там смотрят. 

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3
Оригинальный кофе

Google должен

вот это конечно очень спорно. должен мамке с папкой

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3
Оригинальный кофе

пошла жара
как будто самого путина забанили . вгтрк же работает, че ноют то?

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1
Александр Гароев

Гугл забанил ролики Навального, а они подумали, что теперь можно что угодно делать ред.

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1
Федя Прозоров

Они так и будут думать, даже если ютуб по губам даст

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0
Maksim Derkach

ну наконец то все блогеры страны поднимутся 

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1
Распространенный рак

Кто-то мне в комментах говорил что всякие гугл и эппл откатят свои удаления и блокировки назад. Нет, они и дальше будут подчиняться российским властям. Дальше больше.

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1
Иван

В сообщении Роскомнадзора сказано, что Google должен «в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов

А о том, что RT должен блюсти немецкое законодательство не сказано?

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0
Распространенный рак

какая разница, это шантаж, который гугл выполнит.

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1
Виталий Чухнов

Щас  снимут и как будут оправдываться? 

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0
Боевой космос

Хованский выйдет из СИЗО - охуеет

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0
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