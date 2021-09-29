Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT Статьи редакции
Ведомство отправило письмо руководству Google.
В сообщении Роскомнадзора сказано, что Google должен «в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today».
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Статья дополняется
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