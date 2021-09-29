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Новости
Артём Мазанов

Расследование Bellingcat, The Insider и CNN о предполагаемых отравителях Навального получило премию «Эмми» Статьи редакции

Авторы получили премию за «выдающийся новостной расследовательский репортаж».

32 32 комментария
1949 просмотров
Кадр из расследования Bellingcat, The Insider и CNN

В Нью-Йорке объявили лауреатов 42-й телевизионной премии International Emmy Awards 2021 для создателей документальных фильмов и новостных журналистов.

Совместное расследование Bellingcat, The Insider и CNN, при участии Der Spiegel, об отравлении Алексея Навального получило премию в номинации« Репортаж-расследование в новостной программе».

News & Documentary Emmys @newsemmys
The #NewsEmmys Award for Outstanding Investigative Report in a Newscast goes to "CNN/Bellingcat Investigation into the Poisoning of Russian Opposition Leader Alexey Navalny," @CNN @AC360.

14 декабря 2020 года The Insider, CNN и Der Spiegel назвали имена 15 сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального и его жены. По данным СМИ, к отравлению причастно специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

#новости #премии #эмми #отравлениенавального

32 32 комментария
43
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32 комментария
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Боевой космос

Отравители Навального тоже получили премии.

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44
Дмитрий Григорьев

Такой вот win-win по-российски

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14
Поперечный звук

Кто-то даже квартирку

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3
Marhal_New _Arleana

А видео Навального вообще Оскар должно получить за актерскую игру и сценарий. ред.

Ответить
10
Андрей Охапкин

На что ты намекаешь?

Ответить
1
Боевой космос

Что двойники Навального пизже двойников Путина!

Ответить
3
Some Dude

Некий Песков:
Какое расследование? я ничего об этом не знаю

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7
Деловой торшер
Ответить
3
Неудачный кофе

да всем насрать, чел

Ответить
2
робот-бёрдвотчер

"Какое "Эмми"? Нам неизвестны такие премии. Должно быть что-то местное, местячковое, но мы за таким не следим. Но если им нравится вручать местные премии, то пусть, мы же никогда не вмешиваемся". ред.

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0
Деловой торшер
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0
Властный кубок

ДА БЛЯТЬ ОСТАНОВИТЕ ВЫ ЭТОТ ПОТОК!!!! СЕГОДНЯ ЧТО ЗА ДЕНЬ? 

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1
FOX

УСПЕЙ ПОСМОТРЕТЬ ИНТЕРНЕТ ПОКА ЕГО НЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ред.

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8
Деловой торшер

*ССЫЛКА НА ПИРАТСКУЮ БУХТУ*

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0
Ненужный велосипед

Хоть отдохнули в дни выборов, маховик пиздеца перешёл на холостые

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

Сегодня день дня

Ответить
0
Александр Воронин

два квадрата это сила

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

знаешь что лучше чем два квадрата? ред.

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0
Александр Воронин

три квадрата?

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

да

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2
Классический танк88

А что такое

Ответить
0
new_comment

Следующая новость: Роскомнадзор заблокировал сайт Эмми, Минюст признал Эмми нежелательной организацией.

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0
Катя Лукаверова

Хотите сказать, что есть страна, где за расследование убийство премии дают, а не в тюрьму сажают?

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2
Ненужный велосипед

Невероятно, да?

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1
Zaxavar Crimean

Отравили, закрыли, ещё 10 лет готовят. Охуенная демократия.

Ответить
2
Andy

предполагаемых

Ответить
1
Bad Mother Fucker

когда Артем Мазанов присел на бутылку, но на пол-шишечки

Ответить
1
Andy

Не первый раз за этим челом замечаю

Ответить
0
Никита Борисова

Ну, а Золотой Михалков от Министерства РосГосКинокартины у них есть? Нет? Ну вот и всё.

Ответить
1
AZP

Грэмми?

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0
Поперечный звук

Расследование Bellingcat, The Insider и CNN о предполагаемых отравителях Навального получило 5 лет

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0
Сумасшедший спрей

А должны были премию имени Геббельса получить..

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–8
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