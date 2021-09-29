Расследование Bellingcat, The Insider и CNN о предполагаемых отравителях Навального получило премию «Эмми» Статьи редакции
Авторы получили премию за «выдающийся новостной расследовательский репортаж».
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В Нью-Йорке объявили лауреатов 42-й телевизионной премии International Emmy Awards 2021 для создателей документальных фильмов и новостных журналистов.
Совместное расследование Bellingcat, The Insider и CNN, при участии Der Spiegel, об отравлении Алексея Навального получило премию в номинации« Репортаж-расследование в новостной программе».
14 декабря 2020 года The Insider, CNN и Der Spiegel назвали имена 15 сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального и его жены. По данным СМИ, к отравлению причастно специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.
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