В перспективе клиники кластера смогут распространять зарубежные вакцины на территории России.

Минздрав предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России препаратов для клиник Московского международного медицинского кластера (МММК) в «Сколково», говорится в тексте законопроекта.

Правительство Москвы создало кластер в 2015 году. Сейчас на его территории действуют два корпуса израильской клиники «Хадасса». В перспективе пациентов начнут принимать французский реабилитационный центр и подразделение университетского госпиталя Страсбурга.

МММК работает с особым правовым режимом: там признаётся документация на медицинскую деятельность, лекарства и медицинские технологии, выданные в государствах-членах Организации экономического сотрудничества и развития. Несмотря на это, часть правовых вопросов оставалась неурегулированный — наиболее важной была проблема ввоза не прошедших российскую регистрацию препаратов, отмечает «Коммерсантъ».

Как следует из законопроекта, Минздрав предлагает дать Росздравнадзору право регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов. Ввозимые лекарства должны будут включать в госреестр (кроме тех, что предназначены «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям»).

Клиники участники программы будут обязаны уведомлять фонд МММК о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций от приёма таких препаратов. Как пишет «Коммерсантъ», в перспективе они смогут распространять зарубежные вакцины и лекарства на территории России. Ранее руководство клиники «Хадасса Москва» заявляло о планах договориться о поставках в страну вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.