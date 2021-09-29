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Новости
Яна Ломакина

Минздрав предложил разрешить клиникам в «Сколково» ввозить в Россию незарегистрированные лекарства и вакцины Статьи редакции

В перспективе клиники кластера смогут распространять зарубежные вакцины на территории России.

Минздрав предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России препаратов для клиник Московского международного медицинского кластера (МММК) в «Сколково», говорится в тексте законопроекта.

Правительство Москвы создало кластер в 2015 году. Сейчас на его территории действуют два корпуса израильской клиники «Хадасса». В перспективе пациентов начнут принимать французский реабилитационный центр и подразделение университетского госпиталя Страсбурга.

МММК работает с особым правовым режимом: там признаётся документация на медицинскую деятельность, лекарства и медицинские технологии, выданные в государствах-членах Организации экономического сотрудничества и развития. Несмотря на это, часть правовых вопросов оставалась неурегулированный — наиболее важной была проблема ввоза не прошедших российскую регистрацию препаратов, отмечает «Коммерсантъ».

Как следует из законопроекта, Минздрав предлагает дать Росздравнадзору право регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов. Ввозимые лекарства должны будут включать в госреестр (кроме тех, что предназначены «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям»).

Клиники участники программы будут обязаны уведомлять фонд МММК о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций от приёма таких препаратов. Как пишет «Коммерсантъ», в перспективе они смогут распространять зарубежные вакцины и лекарства на территории России. Ранее руководство клиники «Хадасса Москва» заявляло о планах договориться о поставках в страну вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.

#новости #здравоохранение #право

1948 просмотров
58 58 комментариев
14
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58 комментариев
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Глубокий жар

Ура, больше кремлёвских больниц для тех, кому уже не выехать.
Не стоит писать об этом, как будто лечение там доступно обычным гражданам.

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26
Властный кубок

 дать клиникам из фонда МММК в «Сколково

а что это вообще за фонд такой? 

 Сейчас на его территории действуют два корпуса израильской клиники «Хадасса». В перспективе пациентов начнут принимать французский реабилитационный центр и подразделение университетского госпиталя Страсбурга.

Иностранные клиники смогут использовать свои лекарства? Или что, в чем новость? 

Ответить
0
Глубокий жар

Да, по факту пет прожект чтобы было где лечить невыездную кремлядь нормальной медициной.

Ответить
25
Дмитрий Григорьев

Я думаю, что окормляться продажей санкционочки(лекарств, блять!) страждущим местным тоже будут. Киберторгсин.

Ответить
4
Поперечный звук

Вот бы одного дедушку незарегистрированной вакциной "цианид" пролечить 

Ответить
1
Властный кубок

понятно, спасибо. 

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0
Андрей Охапкин

Для украинцев вообще не в чём

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–8
Властный кубок

коммент для тебя ниже

Ответить
0
Андрей Охапкин

Я поставил лайк

Ответить
–4
André

Типичный высер либерашки без знания фактуры. У нас любой федеральный центр может ввозить незарегистрированные препараты для оказания помощи конкретному пациенту при наличии заключения врачебной комиссии. И даже закупать такие препараты может - правда, на практике это часто происходит по решению суда.

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–10
Luchano Spaguetti

 при наличии заключения врачебной комиссии

  по решению суда

Короче, доступнее некуда для любого гражданина, о чем этот "высер либерашки" и написал, нет? 

Ответить
10
André

Это доступно для любого гражданина, просто в влажных мечтах среднего зумера все работает по нажатию кнопки на смартфоне, но в реальности - не совсем.
Ежегодно тысячи (если не десятки тысяч) россиян такие лекарства получают - просто в Сколково это будет сделать проще и быстрее, так как будет платно, никакой элите это не нужно. Элита лечится в учреждениях, которые спокойно привозят все, что нужно и куда нужно.  

Ответить
–7
Luchano Spaguetti

Доступно для любого гражданина это когда ты взял, пошел за рецептом к врачу, получил его, а потом получил лекарство. 
То, что через Сколково получать лекарства будет легче - ну посмотрим, Сколково же никогда не подводил, сверхприбыльная и очень важная структура, выполнявшая все поставленные планы по привлечению инвестиций как внутри страны, так и из-за рубежа. 

Ответить
5
André

Во-первых, речь про незарегистрированные препараты. Ни в одной стране мира это не происходит так, как ты написал. Во-вторых, если там будет хотя бы в 2-3 раза проще, но будет стоить денег, то кому надо — сделают платно. Это не уменьшит доступность для других людей. 

Ответить
0
Luchano Spaguetti

 Ни в одной стране мира это не происходит так, как ты написал.

Тут речь про доступность. А незарегистрированные лекарства, лечение которыми возможно лишь через суд и по заключению врачебной комиссии априори являются не особо доступными лекарствами. Ок, якобы через Сколково, возможно, будет легче.
 Во-вторых, если там будет хотя бы в 2-3 раза проще

Не спорю, вот и посмотрим, будет ли там проще. Просто лечение пациентов забугорными лекарствами через Сколково не вызывает доверия. Не вызывает доверия увеличение доступности  этих лекарств, так как не удивлюсь, если эти лекарства будут предоставлять для граждан втридорога или больше, что, опять же, не про доступность. Пусть даже без суда и заключения комиссии.  
Ибо Сколково, имхо, чисто коммерческая структура.  ред.

Ответить
4
Глубокий жар

@Вахтёр оскорбления, выдайте 5 дней.

По фактуре же — я пишу о предназначении центра Сколково, а не о том что ты там выдумал своему соломенному чучелку.

Ответить
3
André

Закажи себе порридж с малиной и кокосовый гранд латте и попустись 

Ответить
–2
Глубокий жар

Дядь, а ты чей хуй больше мечтал пожать, экслера или пучкова?
У меня хроники дидов неполные, вдруг поможешь ред.

Ответить
2
André

Какой коммунистический пидорас-хуесос тебя за ногу укусил?

Ответить
0
Глубокий жар

Троцкий, конечно, выпил кровь несчастного младенца. С тех пор и хромал.

Ответить
1
Глубокий жар

Сразу как кде пропатчу, дядь

Ответить
1
André

Ну то есть всё-таки айтишник. Даже угадывать не пришлось ¯\_(ツ)_/¯ 

Ответить
0
Андрей Охапкин

Кто оскорбился?

Ответить
0
Глубокий жар

Сталин

Ответить
0
Goose in Bus

А почему он либерашка он, а не ты? 

Ответить
1
André

Потому что не каждый может быть не только либерашкой. 

Ответить
1
Goose in Bus

я даже не знаю +15, или -15

но когда в комменте обзывают другого участника «либерашкой» хз на чем основываясь, сразу чувствует запах мочи 

Ответить
3
André

«Либерашка» - это примерно как порридж, уменьшительно-ласкательное название не очень умного «прогрессивного» молодого человека, который тяжелее мышки ничего в жизни не держал, и пытается митингами в интернете сменить власть. 
Я-то сам не за режим, но такие посты - стыд для оппозиции. 

Ответить
–1
Goose in Bus

очень ватно, данный прием называется соломенное чучело.

сам придумал,— сам насрал себе в штаны

господин причем тут опозиция???

это не двач, мы на ТЖ, мы патриоты

Ответить
1
André

Почитай мои предыдущие посты и комментарии, какая вата. 

Ответить
0
Goose in Bus

самая типичная

к сожалению ваш дискуссионный потенциал в целью закидать гавном опонента давно протух.

эти приемы уже всем видны

Ответить
1
Глубокий жар

Подожжи, щас он нам покажет уровень метаиронии более 9000

Ответить
0
Ненужный велосипед

Ууу, либераху разнесло, левак

Ответить
0
Илья Потапов

Сначала запрещаем ввоз иностранных лекарств в Россию под видом импортозамещения/конрсанкций, а потом разрешаем гос компании закупать и использовать иностранные лекарства. Номенклатура во всей красе! 

Ответить
17
Ненужный велосипед

в перспективе они смогут распространять зарубежные вакцины на территории России

По прайсу 5x

Ответить
2
Товарищ Колбасный

Да хоть по какому, блин. Сейчас вообще нет европейский вакцин внутри РФ. 3 недели в Сербии явно не дешевле, если нет ВНЖ ЕС. 

Ответить
4
AZP

В Хорватии раздают однодозовый Джонсон

Ответить
0
Андрей Рядькин

. ред.

Ответить
0
Товарищ Колбасный

Да, но это всё равно "вакцинный туризм" раз в год-полгода. А тут час на такси и готово. 

Ответить
0
Трудный единорожек88

В СССР так же и было.
У нас все равны, НО есть те, кто равнее равных.

Ответить
2
Goose in Bus

что тут написать «номенклатура»

Ответить
1
Goose in Bus

поди делают все условия, что бы врачей из других стран на суперджетах пригонять в случае необходимости. 
и явно будут лечить не по мкб, особенно в «израильском» корпусе 

Ответить
1
Хрупкий нос

А что спутник уже не катит?

Ответить
1
Майка Ника

тытакоенеговори.жпг

Ответить
0
Товарищ Колбасный

Спутник-ви отлично катит. Но есть пара проблем:
1. Никто не знает, насколько эффективны будут 2-я, 3-я и N-я ревакцинация. Учёные советуют по возможности "коллекционировать вакцины" разных типов.
2. Пока спутник не признали, с его сертификатом можно только в куцый список стран, основная же Европа закрыта.

Короче, сейчас идеальный вариант — иметь 1-й сертификат Спутника + через полгода 2-й сертификат на Модерну/Пфайзер. Это и защита по-максимуму, и все границы открыты в любую сторону. 

Ответить
0
Елена Скрэтова

Я правильно понимаю, что эти кластеры доступны иностранцам и небольшой группе избранных?

Ответить
1
Боевой космос

Хорошая идея, пусть сначала протестят их на призывниках.

Ответить
0
Властный кубок

ты, украинец, нахуй лезешь в московские новости???? Сиди там тихо у себя 

Ответить
–1
Боевой космос

я просто даю полезные советы!!!

Ответить
4
Rond

Москва це европа

Ответить
2
Встречный коктейль

Слава Бирюлёво!

Ответить
0
Андрей Охапкин

Согл, в своей стране пиздец, они в чужие лезут

Ответить
–6
Поперечный звук

фонда МММК в «Сколково

Мавроди в сколково теперь резидент? 

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Он как бы умер давненько уже

Ответить
0
Eugen T

Но дело его живёт

Ответить
3
Doktor Streyndzhlav

Ну так лох, в отличие от Мавроди, жив вечно

Ответить
3
Mike Efremov

Освоить так сказать баблишко

Ответить
0
Maksim Derkach

наконец жахну пифайзер

Ответить
0
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