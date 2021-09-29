Минздрав предложил разрешить клиникам в «Сколково» ввозить в Россию незарегистрированные лекарства и вакцины Статьи редакции
В перспективе клиники кластера смогут распространять зарубежные вакцины на территории России.
Минздрав предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России препаратов для клиник Московского международного медицинского кластера (МММК) в «Сколково», говорится в тексте законопроекта.
Правительство Москвы создало кластер в 2015 году. Сейчас на его территории действуют два корпуса израильской клиники «Хадасса». В перспективе пациентов начнут принимать французский реабилитационный центр и подразделение университетского госпиталя Страсбурга.
МММК работает с особым правовым режимом: там признаётся документация на медицинскую деятельность, лекарства и медицинские технологии, выданные в государствах-членах Организации экономического сотрудничества и развития. Несмотря на это, часть правовых вопросов оставалась неурегулированный — наиболее важной была проблема ввоза не прошедших российскую регистрацию препаратов, отмечает «Коммерсантъ».
Как следует из законопроекта, Минздрав предлагает дать Росздравнадзору право регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов. Ввозимые лекарства должны будут включать в госреестр (кроме тех, что предназначены «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям»).
Клиники участники программы будут обязаны уведомлять фонд МММК о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций от приёма таких препаратов. Как пишет «Коммерсантъ», в перспективе они смогут распространять зарубежные вакцины и лекарства на территории России. Ранее руководство клиники «Хадасса Москва» заявляло о планах договориться о поставках в страну вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.
дать клиникам из фонда МММК в «Сколково
а что это вообще за фонд такой?
Сейчас на его территории действуют два корпуса израильской клиники «Хадасса». В перспективе пациентов начнут принимать французский реабилитационный центр и подразделение университетского госпиталя Страсбурга.
Иностранные клиники смогут использовать свои лекарства? Или что, в чем новость?
Типичный высер либерашки без знания фактуры. У нас любой федеральный центр может ввозить незарегистрированные препараты для оказания помощи конкретному пациенту при наличии заключения врачебной комиссии. И даже закупать такие препараты может - правда, на практике это часто происходит по решению суда.
Это доступно для любого гражданина, просто в влажных мечтах среднего зумера все работает по нажатию кнопки на смартфоне, но в реальности - не совсем.
Ежегодно тысячи (если не десятки тысяч) россиян такие лекарства получают - просто в Сколково это будет сделать проще и быстрее, так как будет платно, никакой элите это не нужно. Элита лечится в учреждениях, которые спокойно привозят все, что нужно и куда нужно.
Доступно для любого гражданина это когда ты взял, пошел за рецептом к врачу, получил его, а потом получил лекарство.
То, что через Сколково получать лекарства будет легче - ну посмотрим, Сколково же никогда не подводил, сверхприбыльная и очень важная структура, выполнявшая все поставленные планы по привлечению инвестиций как внутри страны, так и из-за рубежа.
Ни в одной стране мира это не происходит так, как ты написал.
Тут речь про доступность. А незарегистрированные лекарства, лечение которыми возможно лишь через суд и по заключению врачебной комиссии априори являются не особо доступными лекарствами. Ок, якобы через Сколково, возможно, будет легче.
Во-вторых, если там будет хотя бы в 2-3 раза проще
Не спорю, вот и посмотрим, будет ли там проще. Просто лечение пациентов забугорными лекарствами через Сколково не вызывает доверия. Не вызывает доверия увеличение доступности этих лекарств, так как не удивлюсь, если эти лекарства будут предоставлять для граждан втридорога или больше, что, опять же, не про доступность. Пусть даже без суда и заключения комиссии.
Ибо Сколково, имхо, чисто коммерческая структура. ред.
@Вахтёр оскорбления, выдайте 5 дней.
По фактуре же — я пишу о предназначении центра Сколково, а не о том что ты там выдумал своему соломенному чучелку.
Спутник-ви отлично катит. Но есть пара проблем:
1. Никто не знает, насколько эффективны будут 2-я, 3-я и N-я ревакцинация. Учёные советуют по возможности "коллекционировать вакцины" разных типов.
2. Пока спутник не признали, с его сертификатом можно только в куцый список стран, основная же Европа закрыта.
Короче, сейчас идеальный вариант — иметь 1-й сертификат Спутника + через полгода 2-й сертификат на Модерну/Пфайзер. Это и защита по-максимуму, и все границы открыты в любую сторону.