Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене. По этой статье ему грозит до 20 лет тюрьмы Статьи редакции
Накануне в компании, занимающейся кибербезопасностью, прошли обыски.
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Илью Сачкова арестовали на два месяца. Он подозревается в госизмене. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.
Статья 275 УК РФ «Государственная измена» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Group-IB — одна из лидирующих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности.
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16 комментариев
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Ну как напомогал?
https://www.youtube.com/watch?v=BicnCyLadRs
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А тут он ещё жаловался премьеру, что клятые зарубежные компании платят спецам больше и тем самым переманивают их. Прекрасный человек, в общем.
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