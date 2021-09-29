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Новости
Артём Мазанов

Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене. По этой статье ему грозит до 20 лет тюрьмы Статьи редакции

Накануне в компании, занимающейся кибербезопасностью, прошли обыски.

16 16 комментариев
1235 просмотров
Илья Сачков  Фото «Коммерсанта»

Илью Сачкова арестовали на два месяца. Он подозревается в госизмене. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Статья 275 УК РФ «Государственная измена» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Group-IB — одна из лидирующих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности.

В московском офисе компании в области…
В пресс-службе компании отметили, что не знают точной информации, с чем связан приход силовиков в…
tjournal.ru

#новости #право

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Bad Mother Fucker

привлекательность России для IT-индустрии растёт с каждым днем!

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21
Властный кубок

но ведь он мог действительно работать против интересов ОПГ Озеро

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0
Проводник

Ну как напомогал?
https://www.youtube.com/watch?v=BicnCyLadRs

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10
Трансгендолёт

Помог полиции выйти на самого себя))))0

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1
Властный кубок

двойной агент, это нормально

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0
Сталин спас Россию

А тут он ещё жаловался премьеру, что клятые зарубежные компании платят спецам больше и тем самым переманивают их. Прекрасный человек, в общем.

https://www.interfax.ru/russia/716731

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0
Сталин спас Россию

Проблемам главы гэбэшной конторки даже сочувствовать не хочется.

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4
Властный кубок

он связан с маил ру или яндекс? 

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0
Властный кубок

ой, они не конторки

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0
Властный кубок

конторы

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0
Сталин спас Россию

Он связан с ФСБ

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0
Трансгендолёт

по делу о госизмене

Работал с шакалами, которые в какой-то момент решили сожрать и его? Ну так закономерно все, чему удивляться...

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3
Владимир Филатов

может просто не хотел помогать с безопасностью провластных сайтов, вот и убрали 

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1
Ёршик Золотой

Он слишком умный, а это не удобно...

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0
Поперечный звук

Может, сачканёт ещё 

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0
Andy

И ведь есть долбоёбы которые на гэбню работают

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0
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