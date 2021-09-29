Безос также получит серебряную медаль от Маска.

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28 сентября Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обойдя Джеффа Безоса. Он стал третьим человеком, чьё состояние когда-либо достигало 200 миллиардов долларов.

Комментируя это, Маск заявил Forbes, что отправил главе Amazon гигантскую статую с номером 2 и серебряную медаль. Безос, который теперь на втором месте в рейтинге, пока не сообщал о получении посылки.

Я отправил Джеффри Б. гигантскую статую с номером 2 и серебряную медаль.

Илон Маск



Безос был первым человеком, состояние которого в августе 2020-го достигло цифры в 200 миллиардов долларов. Вторым человеком, преодолевшим эту отметку, стал глава французского конгломерата люксовых брендов LVMH Бернар Арно.