Маск обошёл Безоса в списке самых богатых людей мира и отправил основателю Amazon гигантскую статую с цифрой 2 Статьи редакции
Безос также получит серебряную медаль от Маска.
28 сентября Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обойдя Джеффа Безоса. Он стал третьим человеком, чьё состояние когда-либо достигало 200 миллиардов долларов.
Комментируя это, Маск заявил Forbes, что отправил главе Amazon гигантскую статую с номером 2 и серебряную медаль. Безос, который теперь на втором месте в рейтинге, пока не сообщал о получении посылки.
Безос был первым человеком, состояние которого в августе 2020-го достигло цифры в 200 миллиардов долларов. Вторым человеком, преодолевшим эту отметку, стал глава французского конгломерата люксовых брендов LVMH Бернар Арно.
Маск уже опережал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге Forbes в январе 2021 года. Тогда это произошло на фоне сильного подорожания акций Tesla.
Ох...
Поясняю для тебя: возраст имеет значение, у ребёнка в 3 года недостаточно опыта, в 14 лет редко кто имеет взвешенные суждения, а в 25 чёткий взгляд на мир.
Бывает иначе, конечно, но это редкое исключение, когда мы говорим об аудитории 25–30, то можно смело утверждать, что это, преимущественно, максималисты которые поняли жизнь и всё знают.
Понимание «какой же я тупой и обычный» приходит ближе к 35.
Накроет всех, но, думаю, что у ЕС не самое худшее время будет. США традиционно экспортируют и инфляцию и кризис (ну попробуют во всяком случае). Вот по РФ шандарахнет. Может Великобритания, кстати, отхватить больше чем задумывалось.
А в целом — кризис это не смерть, я штуки три крупных пережил и нормально.