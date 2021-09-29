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Новости
Сергей Исенеков

Маск обошёл Безоса в списке самых богатых людей мира и отправил основателю Amazon гигантскую статую с цифрой 2 Статьи редакции

Безос также получит серебряную медаль от Маска.

93 93 комментария
4533 просмотров
Фото AP

28 сентября Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обойдя Джеффа Безоса. Он стал третьим человеком, чьё состояние когда-либо достигало 200 миллиардов долларов.

Комментируя это, Маск заявил Forbes, что отправил главе Amazon гигантскую статую с номером 2 и серебряную медаль. Безос, который теперь на втором месте в рейтинге, пока не сообщал о получении посылки.

Я отправил Джеффри Б. гигантскую статую с номером 2 и серебряную медаль.

Илон Маск

Безос был первым человеком, состояние которого в августе 2020-го достигло цифры в 200 миллиардов долларов. Вторым человеком, преодолевшим эту отметку, стал глава французского конгломерата люксовых брендов LVMH Бернар Арно.

Маск уже опережал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге Forbes в январе 2021 года. Тогда это произошло на фоне сильного подорожания акций Tesla.

#новости #илонмаск #джеффбезос

93 93 комментария
12
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93 комментария
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Боевой космос

Граймс отсудит половину?

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24
rustyrazor

Он брачный контракт заключает еще с самого первого брака (2000 год).

Ответить
3
Боевой космос

ох уж эти капиталисты

Ответить
12
rustyrazor

Раскулачить бы их

Ответить
10
Классический танк88

Фистинг из три хандред бакс

Ответить
8
Zero-one-one

Бабы зло. Парни, не женитесь, это ловушка

Ответить
4
Боевой космос

тоже любишь историю древнего рима и астрономию?))

Ответить
7
Zero-one-one

Не понял... 

Ответить
2
Боевой космос

кто не понял тот поймет

Ответить
7
Andrey Floresku

Я думаю он имел в виду это 

Ответить
2
Zero-one-one

Я гетеросексуальный мужчина 

Ответить
1
Александр Лукашенко

мужчинка

Ответить
2
Andrey Floresku

Хорошо, буду знать 

Ответить
1
Михаил Ч

а его сын ВЧлотуц23№ы2 - заберет оставшееся 

Ответить
2
Олег Скоробогатов

Защеку она отсудит ) Илон не глупый. 

Ответить
1
Распространенный рак

она уже там свой бизнес космический открывает 

Ответить
0
Evil Pechenka

Вы как хотите, а я жду кризис.

Ответить
3
Some Dude

а зачем его ждать, если он в рф с 2008 не закончился?

Ответить
16
Классический танк88

Потому что ты обращаешься к человеку, живущему в стране с самой стабильной экономикой мира - Болгарии

Ответить
12
Evil Pechenka

Минимальная зарплата 28 000 ₽, в РФ 13 000 ₽. Мы зажиточные, да.

Ответить
1
Социологический завод

 Мы зажиточные, да.

Именно поэтому болгары толпами валят в западную европу на заработки.

Ответить
5
Глубокий жар

Сук, не выкупить такую иронию, Олег, ты шо

Колбаса протухшая попалась?

Ответить
8
Социологический завод

Ну вообще то о какой иронии речь?
Чел постоянно рассказывает о том как в Болгарии круто а рашка парашка.

Ответить
6
Evil Pechenka

Более того, этот чел ещё кучу времени, сил и денег на переезд потратил.

Или он совсем тупой и не понимает своего счастья в Россиюшке, или в Болгарии есть реальные преимущества.

Ответить
0
Социологический завод

Или он совсем тупой и не понимает своего счастья в Россиюшке, или в Болгарии есть реальные преимущества.

Он скорее не понимает что его опыт не является исчерпывающим и счастье вещь субъективная и для каждого своя.

Ответить
5
Doktor Streyndzhlav

НЕ ТЫ ШТО РАШКА ВАША ЗАГНЕТСЯ СКОРО МНЕ ИЗ БОЛГАРИИ ВИДНО

Ответить
4
Evil Pechenka

Да, это может понять только Олег Ивахнов. Прости.

Ответить
0
Социологический завод

Любой человек не являющийся упертым ослом.

Ответить
2
Evil Pechenka

Сказал великий и всезнающий Олег Ивахнов, мерило всех вещей, мудрость предков, житейская мудрость, бизнес мудрость и абсолют.

Ответить
0
Социологический завод

Дед выпей таблетки

Ответить
1
Evil Pechenka

Счастья тебе там и уюта под крылышком у заботливого Путина, пусть бизнес процветает. 😊

Ответить
0
Властный кубок

но у него реально всё норм с бизнесом

Ответить
0
Глубокий жар

Не, он конечно тот ещё колбасный эмигрант, но хвалиться двойной зп смешновато по любым критериям

Ответить
0
Скучный американец

да какая ирония, это тип без чувства юмора

Ответить
4
Глубокий жар

Всегда готов проиграть по законуьПо

Ответить
0
Evil Pechenka

Могут себе позволить, россиянам приходится работать на Ивахнова и света в конце туннеля нет.

Ответить
0
Dobrosvet

А иначе придется работать на солдат НАТО

Ответить
2
Социологический завод

У меня у клиента кстати есть бензовозы НАТОвские. 

Ответить
2
Dobrosvet

Но сам он не в НАТО, я надеюсь!

Ответить
1
Социологический завод

татарин!

Ответить
1
Dobrosvet

Уважаю эту нацию, и девки у них красивые.

Ответить
1
Evil Pechenka

Бедные россияне. 😢

Ответить
1
Социологический завод

к счастью не за 28 000

Ответить
0
Evil Pechenka

Да и в Болгарии модальная зарплата не 650 лева.

Ответить
0
rustyrazor

Ну вообще мерить по минимальной зарплате это такое себе))

Ответить
4
Evil Pechenka

Я знаю. Но я на ТЖ. Тут в среднем дети 25–30 лет, мне что, нормальные развёрнутые комментарии для них писать?

Ответить
2
Национальный браслет

Ты что эйджист, который гордится своим возрастом?

Ответить
2
Evil Pechenka

Возрастом, национальностью, страной проживания, цветом кожи. Меня украинцы научили.

Ответить
1
Национальный браслет

Зачем ты делишь людей по национальностям?)

Ответить
2
Evil Pechenka

Ну а как ещё объяснить людям почему они хуже меня?

Ответить
0
Национальный браслет

Так ты уже вроде объяснил, раз назвал местную публику детьми, для которых ничего писать не будешь. 

Ответить
2
Скучный американец

зачем вы с ним переписываетесь? ну типа для чего, интересно или что?

Ответить
1
Скучный американец

просто любопытно

Ответить
1
Национальный браслет

Да, он интересно пишет)

Ответить
0
Evil Pechenka

Ох...

Поясняю для тебя: возраст имеет значение, у ребёнка в 3 года недостаточно опыта, в 14 лет редко кто имеет взвешенные суждения, а в 25 чёткий взгляд на мир.

Бывает иначе, конечно, но это редкое исключение, когда мы говорим об аудитории 25–30, то можно смело утверждать, что это, преимущественно, максималисты которые поняли жизнь и всё знают.

Понимание «какой же я тупой и обычный» приходит ближе к 35.

Ответить
0
Национальный браслет

Спасибо за развернутый ответ. Очень по-взрослому.

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

Скажи спасибо, что в бан не кинул. У него это быстро.

Ответить
3
Скучный американец

в игнор.

Ответить
1
Evil Pechenka

Когда я понимаю, что собеседник тупит и не понимает о чём я, не слушает, а просто поёт свою акынскую песнь и мне не интересно бросать слова в пустоту, то я ставлю минус и ухожу.

Всегда так делаю. 😊

Ответить
–2
Национальный браслет

У каждого индивидуально идёт развитие. Сравнивать 30-летних с трехледкой - верх глупости. 
Ставить себя выше оппонента только потому что ты на лет 5-10 старше - тоже глупость.
Такое отношение показывает, что ты остался на уровне школьников, когда разница в год - существенная пропасть.

Ответить
1
Классический танк88

И? Думаешь Болгарию не накроет в случае глобальной кризы? 

Ответить
4
Evil Pechenka

Накроет всех, но, думаю, что у ЕС не самое худшее время будет. США традиционно экспортируют и инфляцию и кризис (ну попробуют во всяком случае). Вот по РФ шандарахнет. Может Великобритания, кстати, отхватить больше чем задумывалось.

А в целом — кризис это не смерть, я штуки три крупных пережил и нормально.

Ответить
0
Классический танк88

Россия кризы нефтянкой затыкает

Ответить
1
Evil Pechenka

Так в том и фишка, что при падении спроса упадут цены на нефть/газ.

Ответить
0
Some Dude

тогда просто пусть в рф приезжает, дело-то

Ответить
1
Evil Pechenka

Надеюсь больше не придётся жить в РФ, ну во всяком случае пока путинзм не закончится.

Ответить
2
Some Dude

надейся. но это не помешает кровавой гэбне закрыть или расстрелять твоих оставшихся родственников и друзей)

Ответить
0
Evil Pechenka

И при чём тут я?

Ответить
0
Evil Pechenka

Так я не в РФ. 😂

Ответить
0
Some Dude

так приезжай

Ответить
0
Социологический завод

Кризис это единомоментное событие.

Ответить
0
Классический танк88

Реально эвил

Ответить
0
Глубокий жар

Дык уже почалось.

Ответить
0
Поперечный звук

Ремастер? 

Ответить
0
Юрій Білозеров

Маску уже опережал

вот эту маску?

Ответить
8
Боевой космос

Скоро у работников Amazon новая система штрафов!!!

Ответить
6
Владимир Филатов

и отправил основателю Amazon гигантскую статую с цифрой 2

детский сад

Ответить
6
Поперечный звук

Как тебе такое, Безос? 

Ответить
3
Боевой космос

летит на жопной тяге в сратосферу

Ответить
4
Грядущий дебаркадер

Ох уж эти подтрунивания богатеев... ред.

Ответить
2
Скучный американец
Ответить
0
Грядущий дебаркадер

сь

Ответить
1
Скучный американец

ачё, всмысле, так даже лучше получается, Даша, кажется мы потеряли ...

Ответить
0
Скучный американец

часть никнейма

Ответить
0
Дорогой лолипоп

 Я отправил Джеффри Б. гигантскую статую с номером 2 и серебряную медаль.

Статуя стоила столько, что он опять вырвался на 1 место

Ответить
2
Михаил

очередное доказательство «гениальности» илона маска 

Ответить
1
Тайлер Дерден

Подозреваю, что это была шютка

Ответить
0
Скучный американец

@Злой котяра 

Ответить
0
Michael Shultz

лучше бы догекоинов отправил

Ответить
0
Дорогой лолипоп

Но мы то знаем кто на самом деле самый богатый и может себе позволить хату за 1 млрд ред.

Ответить
0
Виктор Огай

Получается, что помимо того, что Маск стал стоить больше 200, остальные стали стоить меньше?

Ответить
0
Photuum

Если Маска грохнуть, его империя рассыплется и начнётся мировой кризис. 

Ответить
0
Трудный единорожек88

Вроде у Маска корабль(и) космические лучше, чем у Безоса.

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0
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