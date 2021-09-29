Правительство предложило взимать с молодых спортсменов плату при переходе в зарубежные клубы Статьи редакции
По замыслу авторов инициативы, это позволит спортшколам покрыть затраты на подготовку таких спортсменов.
Кабмин внёс в Госдуму законопроект, обязывающих российских спортсменов младше 23 лет в случае перехода в клубы зарубежных лиг выплачивать компенсации тренировавшим их спортшколам, следует из текста документа.
Авторы инициативы отмечают, что иностранные спортивные организации пользуются пробелами в российском законодательстве и приглашают молодых россиян для участия в соревнованиях, например, в хоккее, без трансферных выплат. При этом «россииский профессиональный спортивный клуб или организация <…>, воспитавшая спортсмена, не получают компенсации за затраты, понесённые на его спортивную подготовку и лишаются спортсмена», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Список видов спорта, к которым будет относиться новая норма, Минспорта планирует установить после консультаций со спортивными организациями. Суммы выплат будут рассчитывать исходя из денег, потраченных на подготовку спортсмена. Для этого в кабмине предлагают обязать организации заключать «договор оказания услуг по спортивной подготовке».
Спортсмен будет освобождён от уплаты компенсации, если российские клубы не предлагали ему заключить трудовой договор.
Можно еще так же поступить вообще со всем высшим и средним образованием, ввести совокупность юридических норм, закрепляющих запрет сотрудникам уходить со своих заводов и офисов без разрешения властей. А разрешать менять работу только в 1 день в году, назовем его Юрьевым днем например. В честь Гагарина.
Вот тебе пример. Погугли сколько он провел в системе Спартака
Идея идиотская. А нечего, что сборная получает своё распоряжение готового спортсмена? В футболе есть такая вещь, как солидарные выплаты, когда часть трансферной суммы, выплаченной за спортсмена, должно направляться в спортшколу. А есть такие клубы как, как Зенит, который покупает практически игрока сборной (немецкий трансфермаркт его оценивал в 3-4 млн€) за 50т р, соответственно там и солидарных выплат хватит лишь, чтоб вечером пива попить. Так вот, солидарная выплата это нормально (конечно не в случае с Зенитом), а то что предлагается - форма рабства.
Ну да, затраты у клубов, ведь занятия в ДЮСШ бесплатны ))). Все на плечах родителей, новые мячи, формы, поездки на соревнования и т.п.
У тренера оклад 5-10 тысяч (мастер спорта СССР!), родители неофициально по 1К/месяц сдавали на руки тренеру в 2017 году, когда мы уезжали.
PS. Согласен, что есть академии или ДЮСШ, где все реально бесплатно, аля Краснодар, но их можно по пальцам фрезировщика пересчитать. ред.
Какая-то странная инициатива. Вместо того, чтобы пытаться повысить желание спортсменов оставаться в РФ, стараются насильно оставить их в РФ. Так ещё и подают под соусом справедливости для Российских клубов. Самое смешное, что этим они только ухудшат ситуацию, ведь, как известно, запретный плод сладок