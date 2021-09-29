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Новости
Яна Ломакина

Правительство предложило взимать с молодых спортсменов плату при переходе в зарубежные клубы Статьи редакции

По замыслу авторов инициативы, это позволит спортшколам покрыть затраты на подготовку таких спортсменов.

Кабмин внёс в Госдуму законопроект, обязывающих российских спортсменов младше 23 лет в случае перехода в клубы зарубежных лиг выплачивать компенсации тренировавшим их спортшколам, следует из текста документа.

Авторы инициативы отмечают, что иностранные спортивные организации пользуются пробелами в российском законодательстве и приглашают молодых россиян для участия в соревнованиях, например, в хоккее, без трансферных выплат. При этом «россииский профессиональный спортивный клуб или организация <…>, воспитавшая спортсмена, не получают компенсации за затраты, понесённые на его спортивную подготовку и лишаются спортсмена», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Список видов спорта, к которым будет относиться новая норма, Минспорта планирует установить после консультаций со спортивными организациями. Суммы выплат будут рассчитывать исходя из денег, потраченных на подготовку спортсмена. Для этого в кабмине предлагают обязать организации заключать «договор оказания услуг по спортивной подготовке».

Спортсмен будет освобождён от уплаты компенсации, если российские клубы не предлагали ему заключить трудовой договор.

#новости #спорт #право

2778 просмотров
83 83 комментария
10
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83 комментария
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Трансгендолёт

Можно еще так же поступить вообще со всем высшим и средним образованием, ввести совокупность юридических норм, закрепляющих запрет сотрудникам уходить со своих заводов и офисов без разрешения властей. А разрешать менять работу только в 1 день в году, назовем его Юрьевым днем например. В честь Гагарина.

Ответить
91
Doktor Streyndzhlav

Подожди... Но это же Япония.

Ответить
–1
Трансгендолёт

Ну вот и мировая практика вторит моим предложениям

Ответить
21
Ненужный велосипед

А если сочетать с отрубанием рук, то будем ещё ближе к мировой практике!

Ответить
11
Катя Лукаверова

Без мозга прожить можно, но без руки сложно. Лучше устраивать вечерний показ 60 минут на работе

Ответить
0
Beerman

Ну да, сравнил, в Японии ты сам не уйдешь, потому что зарплаты и статус в компании напрямую зависит от стажа в ней, так то вали на все четыре стороны, только начинать с нуля придется.

Ответить
1
Anton NS

поступить вообще со всем высшим и средним образованием

Как-то звучит странно, будто ты одушевляешь высшее и среднее образование.

Ответить
0
Malov_Artur

Эта норма уже была, её отменили в 1861 году)

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0
Парижский шар

Идея хорошая, но есть подозрения насчёт реализации

Ответить
–7
Проводник

Идея просто великолепная. Можно еще взимать плату с молодых людей получивших образование в России, но работающих в зарубежных компаниях.

Ответить
40
Парижский шар

Я так понимаю что большинство отписавшихся не понимают как работает трансферный рынок. И если в футболе ещё при заключении контракта отчисления академии полагаются, то для менее популярных видов спорта все плохо

Ответить
0
thekitakun

Так может взимать плату с тех кто нанимает, а не с тех кто переходит? Тут даже из текста сквозит что человек ДОЛЖЕН. Родился в долг

Ответить
23
Petr
Ответить
1
Парижский шар

Потому и сказал что реализация пока непонятна. В футболе платит клуб (наниматель) за трансфер, небольшой процент уходит академии за вклад в подготовку.

Как сделают - хз, скорее всего опять говно получится, но пока теста нет это не точно

Ответить
–1
Дмитрий Григорьев

С реализацией как раз всё понятно. Пока что кроме автоматов, танков или машинок для жужжания в жопах, ничего не реализовывали.

А фантазировать "что же в итоге получится", на здоровье, надо же чем-то отвлекаться от этого всего.

Ответить
1
fkp 48

«небольшой процент уходит академии»

похоже на собственную выдумку. в европейском футболе уж точно, если только это не какое-то специальное условие контракта.

Ответить
0
Парижский шар

О, я изобрел солидарную выплату. Чего только на тж не узаешь

Ответить
0
fkp 48

не понимаю я твоей попытки паясничать. какой процент может уходить академии, если молодой игрок может быть зарегистрирован как «игрок академии» с 9 лет до 21 года, и за это время он может поменять уйму клубов. так чьим же воспитанником он будет?

Ответить
0
Парижский шар

Если говорить про заявку то там есть срок (4года в системе клуба, если правильно помню). А так - всем кто принимал участие

Ответить
0
Парижский шар

Вот тебе пример. Погугли сколько он провел в системе Спартака

Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту…
Руководство Академии московского «Спартака» имени Фёдора Черенкова подало документы для получения…
www.championat.com
Ответить
0
Алексей Куликов

И если в футболе ещё при заключении контракта отчисления академии полагаются

Только в России немало мутных трансферных сделок, типа того же Сутормина.

Ответить
1
Парижский шар

Угу, трансферы за 50к.
Да и черчесова можно вспомнить, поди неплохо поднял

Ответить
1
Проводник

Получают ли академии выплаты при переходе спортсмена в другой  российский клуб или организацию?

Ответить
0
Парижский шар

Вроде нет разницы

Ответить
0
Проводник

Ну то есть тоже ничего не получают, и теперь просто решили налог на выезд сделать, не имеющий никакого отношения к развитию академий.

Ответить
0
Парижский шар

Но сам факт того что с академиями надо что то делать есть. Пьяный Иваныч который за 20к тренирует на огороде не научит ничему толковому

Ответить
2
Проводник

Может и надо. Но тогда выплаты, как и в футболе, должны быть от любого клуба, в который перешел игрок.

Ответить
1
Парижский шар

Да, логичнее брать с работодателя. 

Ответить
0
Dmitry Ryleev

А ещё дополнительная плата за трусы зарубежного бренда и за мысли на иностранном языке

Ответить
2
Животный щит

Погоди но это же налоги 😄

Ответить
0
Сергей Сергеич

А кто зарплату в валюте получается, ещё и НДФЛ повышенный.

Ответить
0
Al

Или требовать денег от тех, кто умеет разговарить на английском языке.

Сегодня ты говоришь
ландан из взе капитал оф ргейт британ, а завтрва скажешь 

А завтра
мистер путин, гоу авей.

Не пропустим солдат нато!!11 

Ответить
0
Владимир Филатов

пользующихся услугами иностранных компаний

Ответить
–1
Марк Рязанцев

какая то хуйня, солидарные выплаты как минимум в футболе существуют уже давно. Спортшколы постоянно получает процент от трансферов футболистов. 

Ответить
10
Парижский шар

То в футболе. Даже в хоккее вроде такого нет, можно увести молодую звезду

Ответить
1
Dmitry Ryleev

Угадайте кто виноват в том что бизнес зарубежом гораздо лучше развивается чем отечественный

Ответить
2
Ненужный велосипед

Запад, будь он проклят!

Ответить
8
Скучный американец

НАТО!!!11

Ответить
1
Ненужный велосипед

АНТОн

Ответить
1
Sergey Michko

ты

Ответить
0
Dmitry Ryleev

нет ты

Ответить
0
Марк Рязанцев

так в хоккее как я понимаю покупок игроков как таковых нет, они просто на другую зарплату уходят и все.

Ответить
0
Парижский шар

Ну а академия получается с этого ничего не имеет. Так быть не должно, бабки от будущих трансферов должны стимулировать молодежных тренеров.

Ответить
1
Марк Рязанцев

ну по факту то что они придумали просто убьет спорт к хуям потому что никто не будет тренироваться в России чтобы потом платить непонятно за что

Ответить
2
Парижский шар

Я пока не понимаю что они придумали и не сомневаюсь в их таланте загубить все

Ответить
2
Данислав Жуков

бабки от будущих трансферов должны

Главная ошибка троллей: никто никому не должен. "Быть должны" пытаются сделать российские власти всех молодых спортсменов по умолчанию.

Есть договор со спортшколой  - ок, нет - никто никому не должен.

Ответить
0
Парижский шар

Бабки не стимулируют на качественную работу? Не понял доеба если честно.
Успешность школы будет прямо зависеть от качества выпускаемого поколения, все честно ( в идеале)

Ответить
0
Алексей Куликов

Что мешает ввести их в остальных видах спорта? Только без разделения на свой/иностранный, ну и требовать плату только при трансфере, а не свободном переходе.

Ответить
0
Парижский шар

Ну в качестве поправки да, я бы убрал "иностранные". Но тут зависит от целей, чтобы деньги дошли до тренеров, или чтобы поставить барьер на выезд

Ответить
1
Поперечный звук

Вход рубль, выход два

Ответить
10
Dmitry Ryleev

Ты такой учишься в школке да
У тебя преподы говно полное приходится самому получать знания
Такой сумел своими собственными силами попасть в заведение получше с норм преподами
А государство такое типа
Гоп стоп

Ответить
9
*

Ок, с образованием вроде расправились.

С медициной тоже.

С интернетом — почти.

Со спортом — в процессе.

Что там по списку дальше?

Ответить
5
Позвольте, выскажу мнение

тж

Ответить
0
Компьютерный паук например

Ничего себе, какого ты мнения о тж…

Ответить
0
Боевой космос

"...позволит спортшколам покрыть затраты на подготовку таких спортсменов."

у вас в России бесплатные спортшколы?

Ответить
2
Скучный американец

у Краснодара вроде или это за спортшколу не считается

Ответить
1
Бытовой украинец

У Слуцкого еще в Волгограде бесплатная, он и стадион детям за 1 миллион евро строит (на свои).

Ответить
0
Социологический завод

Да. Все государственные сдюсшоры, школы олимп резерва и прочие.
Там даже стипендию платят ред.

Ответить
1
TJaba

Бывают да, в Чертаново футбольная спортшкола, например

Ответить
0
Скучный американец

ееее Пиняев

Ответить
0
Парижский шар

Умяров, прости Господи

Ответить
1
Скучный американец

академия Коноплёва ещё работает?

Ответить
0
Социологический завод

Ее Акрон пытается взять под себя.
Если не возьиюмет то недолго ей осталось.
От былого величия уже нихуя

Ответить
1
Парижский шар

Глянул в Вики вроде да.

Ответить
0
Nick Rosenberg

Предлагаю всех, кто ходил на уроки физкультуры, сразу делать невыездным, чтобы не смогли сбежать забугор оставив позади обедневшую родину.

Ответить
2
Ненужный велосипед

Тогда придётся на физкультуре запретить прыжки в высоту

Ответить
1
TJaba

Предлагаю всех сразу делать невыездным

поправил

Ответить
0
Алексей Куликов

Идея идиотская. А нечего, что сборная получает своё распоряжение готового спортсмена? В футболе есть такая вещь, как солидарные выплаты, когда часть трансферной суммы, выплаченной за спортсмена, должно направляться в спортшколу. А есть такие клубы как, как Зенит, который покупает практически игрока сборной (немецкий трансфермаркт его оценивал в 3-4 млн€) за 50т р, соответственно там и солидарных выплат хватит лишь, чтоб вечером пива попить. Так вот, солидарная выплата это нормально (конечно не в случае с Зенитом), а то что предлагается - форма рабства.

Ответить
1
Скучный американец

Сутормин, конечно, лучший трансфер в истории футбола ред.

Ответить
1
Фамилия и имя

А может лучше вообще нахуй это калечение людей с 6-ти летнего возраста!

Ответить
1
Nikita Polyanov

Ахах, бедолаги уже не знают откуда бабло тащить

Ответить
1
Солнечный нос

Предлагаю ежегодно взимать с правительства плату за госуслуги, которыми я не воспользовался

Ответить
1
Михаил Зинчук

Сделать нормальные спортивные школы с хорошими условиями? Нахуя, если можно трясти бабки с тех, кто смог пробиться из этого говна)

Ответить
1
Бытовой украинец

Ну да, затраты у клубов, ведь занятия в ДЮСШ бесплатны ))). Все на плечах родителей, новые мячи, формы, поездки на соревнования и т.п.

У тренера оклад 5-10 тысяч (мастер спорта СССР!), родители неофициально по 1К/месяц сдавали на руки тренеру в 2017 году, когда мы уезжали.

PS. Согласен, что есть академии или ДЮСШ, где все реально бесплатно, аля Краснодар, но их можно по пальцам фрезировщика пересчитать. ред.

Ответить
1
ouxen

годная хуйня

Ответить
0
Неизвестный бас

Какая-то странная инициатива. Вместо того, чтобы пытаться повысить желание спортсменов оставаться в РФ, стараются насильно оставить их в РФ. Так ещё и подают под соусом справедливости для Российских клубов. Самое смешное, что этим они только ухудшат ситуацию, ведь, как известно, запретный плод сладок

Ответить
0
Скучный американец

 запретный плод сладок

не особо, для РФ футболистов, к сожалению

Ответить
2
Парижский шар

Спасибо лимиту

Ответить
1
Скучный американец

СПАСИБО ЛИМИТУ, ТЕПЕРЬ ОЛИМПИАДУ РВАТЬ БУДЕМ

Ответить
0
Максим Грандов

Дичь

Ответить
0
Andy Rood

Предлагаю ввести трансферные выплаты и для айтишников при переходе в FAANG.

Ответить
0
Алексей Алексеев

Узаконить рэкет короче

Ответить
0
Животный щит

А чего мелочиться то? Проще вообще запретить переходить в зарубежные клубы 😂

Ответить
0
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