По замыслу авторов инициативы, это позволит спортшколам покрыть затраты на подготовку таких спортсменов.

Кабмин внёс в Госдуму законопроект, обязывающих российских спортсменов младше 23 лет в случае перехода в клубы зарубежных лиг выплачивать компенсации тренировавшим их спортшколам, следует из текста документа.

Авторы инициативы отмечают, что иностранные спортивные организации пользуются пробелами в российском законодательстве и приглашают молодых россиян для участия в соревнованиях, например, в хоккее, без трансферных выплат. При этом «россииский профессиональный спортивный клуб или организация <…>, воспитавшая спортсмена, не получают компенсации за затраты, понесённые на его спортивную подготовку и лишаются спортсмена», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Список видов спорта, к которым будет относиться новая норма, Минспорта планирует установить после консультаций со спортивными организациями. Суммы выплат будут рассчитывать исходя из денег, потраченных на подготовку спортсмена. Для этого в кабмине предлагают обязать организации заключать «договор оказания услуг по спортивной подготовке».

Спортсмен будет освобождён от уплаты компенсации, если российские клубы не предлагали ему заключить трудовой договор.