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Новости
Артём Мазанов

Фото: Сухогруз «Егор Летов», названный именем лидера «Гражданской обороны» Статьи редакции

Судно идёт по плану.

6 6 комментариев
112 просмотров
Фото @alexey.maklakov1

Пользователь Pikabu @alexey.maklakov1 рассказал, что встретил по пути в Дрогденский пролив (Копенгаген) судно под названием EGOR LETOV.

Согласно сервису по поиску судов VesselFinder, сухогруз построили в 2012 году. Он зарегистрирован в судоходном реестре Либерии. Под этим же флагом ходит судно VIKTOR TSOI.

Изначально сухогруз назывался NS ENERGY, но после августа 2021 года его переименовали. На сайте компании, владеющей судном, нет информации о причинах смены имени.

Фото @alexey.maklakov1

Егор Летов родился в Омске в 1964 году. На конкурсе «Великие имена России» в 2018 году имя музыканта было одним из вариантов названия для аэропорта города, но не вошло в шорт-лист. За переименование выступали местные жители, после голосования аэропорт назвали именем Дмитрия Карбышева — учёного в области фортификации и военного инженера.

На фоне переименования аэропорта художник Дамир Муратов создал работу под названием «Ледокол Егор Летов».

#летов #музыка

6 6 комментариев
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Поперечный звук

ходит судно VIKTOR TSOI.

Главное не попасть под судно ICARUS

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0
Добрый Орзэмэс

Rjomba

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7
AttentiveMilk

За переименование выступали местные жители, после голосования аэропорт назвали именем Дмитрия Карбышева — учёного в области фортификации и военного инженера.

От зова к милитаризму скоро начнёт тошнить ред.

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1
ouxen

как-будто готовят нас к чему то

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0
Сибирский колос

как-будто

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0
Сибирский колос

Застревание Егора не предвидется?

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