Судно идёт по плану.

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Фото @alexey.maklakov1

Пользователь Pikabu @alexey.maklakov1 рассказал, что встретил по пути в Дрогденский пролив (Копенгаген) судно под названием EGOR LETOV.

Согласно сервису по поиску судов VesselFinder, сухогруз построили в 2012 году. Он зарегистрирован в судоходном реестре Либерии. Под этим же флагом ходит судно VIKTOR TSOI.

Изначально сухогруз назывался NS ENERGY, но после августа 2021 года его переименовали. На сайте компании, владеющей судном, нет информации о причинах смены имени.

Фото @alexey.maklakov1

Егор Летов родился в Омске в 1964 году. На конкурсе «Великие имена России» в 2018 году имя музыканта было одним из вариантов названия для аэропорта города, но не вошло в шорт-лист. За переименование выступали местные жители, после голосования аэропорт назвали именем Дмитрия Карбышева — учёного в области фортификации и военного инженера.