Власти Москвы будут платить врачам по 200 рублей за каждого привитого сверх плана. За пенсионеров — в два раза больше Статьи редакции
Они считают, что так смогут ускорить вакцинацию и ревакцинацию.
Правительство Москвы назначило стимулирующие выплаты медикам за привлечение горожан к вакцинации. Соответсвующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэрии.
За каждого вакцинированного сверх плана до 60 лет медикам выплатят 200 рублей. За привлечение пенсионеров — 400 рублей. Власти считают, что это поможет ускорить вакцинацию и ревакцинацию населения, особенно пожилых горожан, которые наиболее уязвимы для Covid-19.
Первой дозой уже привились пять миллионов москвичей. Среди них 1,1 миллиона граждан старше 60 лет.
Они по-видимому ориентируются на реальный кейс Белгородской области, где в том числе за счëт таких выплат врачам одно из самых больших количеств привитых среди всех регионов. Удивительно, но какая-то логика в этом может быть.
https://meduza.io/feature/2021/07/14/belgorodskaya-oblast-stala-samym-vaktsinirovannym-regionom-obognav-dazhe-moskvu ред.
"За привлечение пенсионеров — 400 рублей"
" ускорить вакцинацию и ревакцинацию"
А если поймать какую-то бабку, то врач может колоть ее столько раз, сколько она выдержит и за каждую "ревакцинацию" будет получать по 400 рублей? Вангую появление банд врачей, разъезжающих по улицам в микроавтобусах и похищающих пенсионеров. ред.