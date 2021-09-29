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Новости
Sasha Shambilova

Власти Москвы будут платить врачам по 200 рублей за каждого привитого сверх плана. За пенсионеров — в два раза больше Статьи редакции

Они считают, что так смогут ускорить вакцинацию и ревакцинацию.

Правительство Москвы назначило стимулирующие выплаты медикам за привлечение горожан к вакцинации. Соответсвующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэрии.

За каждого вакцинированного сверх плана до 60 лет медикам выплатят 200 рублей. За привлечение пенсионеров — 400 рублей. Власти считают, что это поможет ускорить вакцинацию и ревакцинацию населения, особенно пожилых горожан, которые наиболее уязвимы для Covid-19.

Первой дозой уже привились пять миллионов москвичей. Среди них 1,1 миллиона граждан старше 60 лет.

#новости #вакцинация #covid19

719 просмотров
43 43 комментария
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43 комментария
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Дмитрий Григорьев

Теперь количество вакцинированных превысит население.

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21
ouxen

вдвое

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4
Авраам Рабинович

И это только за первый день!

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3
ouxen

ваше отчество случайно не Ибрагимович?

Ответить
0
Жалкий мангал

Это же прекрасно. Будет решена демографическая проблема.

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0
Андрей Анисимов

Врачам конечно нужно больше платить, но мне кажется, что не ту группу стимулируют. Врачи будут крайне заинтересованы больше прививать людей, но сами люди так и остаются без стимула идти прививаться

Ответить
15
Трудный единорожек88

Ну, у нас тут перед выборами было модно, то по 10 тыс., то по 15 раздавать.
Можно привитому вторым компонентом десятку занести, why not?

Ответить
3
Андрей Анисимов

Можно привитому вторым компонентом десятку занести, why not?

десятку губозакатывающих машин

Ответить
4
Трудный единорожек88

десятку губозакатывающих машин

печалька . . . 

Ответить
0
ouxen

шаришь, представляешь что такая простейшая причинно-следственная связь не очевидна для этих пидрил ред.

Ответить
2
Андрей Анисимов

Ну это давно понятно, отрицательный отбор он такой, оставляет ток дегенератов

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2
ouxen

зато богатые, знания - весник скорби ☝🏿

Ответить
1
Андрей Анисимов

то то я весь такой скорбный хожу) ред.

Ответить
1
ouxen

me too

Ответить
1
Photuum

Не понял, как это поможет. Они что, в метро будут тайно уколы делать?

Ответить
4
Андрей Охапкин

Приглашать друзей и знакомых. По несколько раз

Ответить
7
ouxen

начнут ловлю покемонов: Пенсионер Go

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3
Поперечный звук

Го в гроб

Ответить
0
ouxen

ты создал?

Ответить
1
Андрей Анисимов

- Пацаны я деда антипрививочника поймал
- тащи его вакцинироваться

Ответить
0
Woody Johnson

Выливать пузырь с вакцинной, а в отчете писать, что укололи, что ты как маленький

Ответить
2
Мамин татарин

Они по-видимому ориентируются на реальный кейс Белгородской области, где в том числе за счëт таких выплат врачам одно из самых больших количеств привитых среди всех регионов. Удивительно, но какая-то логика в этом может быть. 
https://meduza.io/feature/2021/07/14/belgorodskaya-oblast-stala-samym-vaktsinirovannym-regionom-obognav-dazhe-moskvu ред.

Белгородская область стала самым вакцинированным…
Белгородская область — на первом месте по темпам вакцинации в России. Там вакцинированы первым…
meduza.io
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0
solawind

и как узнать что это реально привитые, а не как пишут в соседнем комменте, вылитые в унитаз ради премии ампулы, оформленные на родственников? Зная русских, второй вариант выглядит куда более вероятным. ред.

Ответить
1
Мамин татарин

Я так понимаю тут в первую очередь борьба с необоснованными медотводами и отговорами прививаться. А с вылитыми ампулами - ну да, такой вариант тоже возможен. 

Ответить
1
ouxen

здесь нет никакой логики, тк функция врачей пассивная и от них не зависит кол-во привитых

Ответить
0
Дорогой лолипоп

Ну не совсем пассивная. Они ежедневно общаются с большим количеством человек и могут их убеждать

Ответить
0
ouxen

это все хуета) они общаются с теми кто уже доковылял до их шаражки

Ответить
0
Дорогой лолипоп

Ну и среди тех, кто доковылял не все привиты

Ответить
0
Виталий Чухнов

Ну типо они будут агитировать вкуцинироваться. 

Ответить
0
Ненужный велосипед

Делать будут как и сейчас — пишут, что привили, вакцину в раковину, а ты узнаёшь о вакцинации лишь из личного кабинета Фонда ОМС)
Меня так год назад от гриппа вакцинировали, когда 3 года уже в поликлинике не был)

Ответить
0
WED CR.ST.

Что, маловато ампул в унитаз спустили? Надо больше?

Ответить
5
Андрей Анисимов

скорее мало денег отмыли, надо больше

Ответить
0
WED CR.ST.

Больше сертификатов богу сертификатов

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1
Настоящий микроскоп

Они считают, что так смогут ускорить вакцинацию и ревакцинацию.

А также приписки и фальсификации.
В отдельных случаях незаконное принуждение.
Всё ускорим.

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3
Forrest_Dumb

Видимо скоро городские легенды о незнакомцах, что-то вкалывающих шприцом другим в толчее метро и подобных людных местах, станут былью.

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2
ouxen

понеслась

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1
Andy

Найс, теперь врачи будут абузить прививки. Привьётся 146% населения.

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1
Поперечный звук

Топ бонус

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0
Конечный спрей
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0
ouxen

200 рублей is 200 рублей

Ответить
0
Forrest_Dumb

"За привлечение пенсионеров — 400 рублей"
" ускорить вакцинацию и ревакцинацию"
А если поймать какую-то бабку, то врач может колоть ее столько раз, сколько она выдержит и за каждую "ревакцинацию" будет получать по 400 рублей? Вангую появление банд врачей, разъезжающих по улицам в микроавтобусах и похищающих пенсионеров. ред.

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0
Lofoten Forsake

Теперь и спать нормально не дадут, и дверь надо закрывать несколько раз. Вдруг ночью предприниматель-доктор вкрадется и как вставит мне жижу.

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0
zheka100pudov

Ты не поверишь но это обычный москвич.

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0
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