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Новости
Сергей Исенеков

«Я буду петь свою музыку»: «Мари Говори» рассказала о блокировке сатирического ютуб-канала и удалении с 1 октября Статьи редакции

Ранее YouTube заблокировал несколько сатирических видео после жалоб трёх музыкальных компаний из-за нарушений авторских прав

60 60 комментариев
2042 просмотров
Кадр из ролика Мари Говори

YouTube удалил 24 пародийных ролика на политическую тематику после уведомлений правообладателей. По мнению Мари Говори, основное внимание видео привлекли в период выборов в Госдуму.

29 сентября блогер Мари Говори (Мария Чистякова) выпустила на новом канале видео, где рассказала, чем она будет заниматься после блокировки основного. «Если ты смотришь это видео, значит, канал „Мари Говори” заблокировали», — отмечено в описании к ролику. Она отметила, что канал удалят уже 1 октября.

Ютуб-канал «Мари Говори» всё ещё доступен на платформе, а последнее видео было загружено день назад. В телеграм-канале Мари Говори отметила, что ей сейчас не удаётся загрузить новые видео — YouTube позволяет лишь опубликовать ранее загруженные ролики.

Ощущение, что просто кто-то открыл мой ютуб-канал, отсортировал видео по самым популярным, выбрал из них самые остро-политические. И на эти видео, где использовалась хоть секунда чужой музыки, мне прислали страйк.

Мари Говори
блогер

Мария Чистякова в видео рассказала, что новый канал с похожим названием Мари Говори «будут держать на карандаше», поэтому она будет использовать новое имя — Marici. Она пообещала, что выложит на одноимённый канал записи уже знакомых зрителям песен и новые треки. Композиции появятся и на музыкальных стриминговых платформах, но позже, так как их нужно свести в хорошем качестве.

В конце видео Чистякова упомянула, что в выпуске программы «Соловьёв Live» сказали про неё, якобы она «разыгрывает жертву, когда говорит про политическую цензуру». На это она ответила, что не считает себя такой.

Жертвой может быть публика, которая получала положенную ей порцию улыбок. Наша власть лишила невинных людей бесплатного эндокринного обслуживания. По той же причине, по которой наезжают на комиков. Они считают, что Россия для грустных, что мы должны терпеть, выживать и не думать о лучшей жизни. А вы так и будете отравлять свой организм ядом, приготовленным для свободных людей. Мне вас жаль, потому что жертвы тут — вы, а я буду петь свою музыку.

Мари Говори
блогер

27 сентября автор канала Мария Чистякова рассказала, что её ролики, в том числе и шестилетней давности, привлекли к себе внимание перед выборами в Госдуму. YouTube удалил 24 видео после жалоб, а правообладатели отправили ей семь страйков.

На канале «Мари Говори» выкладывались музыкальные сатирические и пародийные ролики. В них она рассказывает о злободневных темах в России — о выборах в стране и об отношении людей к феминизму. Чаще всего это были кавер-версии известных треков российских и западных исполнителей.

Автор сатирического ютуб-канала «Мари Говори…
Её канал также заблокируют через неделю, а на перезаливы правообладатели не обращают никакого…
tjournal.ru

#новости #youtube #блокировки

60 60 комментариев
21
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0
60 комментариев
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Andy Rorsha

Из каждого утюга ее теперь форсят. 
Тж тоже утюг.

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9
Владимир Филатов

нетаблоид

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23
Люц Шнайдер

Нужно как-то автоматизировать лайканье этого комментария. 

Ответить
8
Андрей Лузин

ТЖ форсят не ее, а такие темы.
А такая тема расфорсилась благодаря властям и ютубу

Ответить
7
Андрей Фурцев

Не завидуй

Ответить
0
Andy Rorsha

Ну это не я же минусятором размахиваю, порвашка.)

Ответить
–2
Андрей Фурцев

Пук

Ответить
–1
Анастасия Лукьянова

Я одна вообще впервые ее вижу?

Ответить
–1
Поперечный звук

Музыку не поют, Мари

Ответить
9
Evil Pechenka

Хватит травить оппозицию.

Ответить
12
Добрый Орзэмэс

Как оппозиция хочет освободить 144 миллиона россиян, если они не способны освободить одного??? ред.

Ответить
3
Единственный спрей

Тебя из клубничного рабства?

Ответить
1
norm

Поют.

Ответить
2
Поперечный звук

Песни поют! 

Ответить
0
norm

А капелла музыку поют. Музыка - это ритмичное сочетание звуков. Звуки ты можешь издавать инструментом, ртом и даже жопой.

А вообще, цитата, до которой ты докопался в первом посте - это строчка из трека Хаски.

Ответить
8
Поперечный звук

Собака поёт?! 

Ответить
1
Michael Konovalov

Если налить, споёт.

Ответить
1
Твоего деда дед

Скэт, битбокс или просто напевание мотива "ля-ля-ля"

Ответить
0
Поперечный звук

Три рубля 

Ответить
0
Новенький паук например

сатирические и пародийные ролики.

В них она рассказывает о злободневных темах в России — о выборах в стране и об отношении людей к феминизму.

Да, в этих темах у нас сплошная сатира.

Ответить
7
Андрей Фурцев

новый канал с похожим названием Мари Говори «будут держать на карандаше», поэтому она будет использовать новое имя — Marici

Прокремлевские шакалы сразу такие:

Ответить
8
Evil Pechenka

А между тем в комментариях:

— Я её не знаю! Понимаешь, не знаю! Не знаю её! Минус! Минус! Минус! Ненавижу, как вы посмели про неё писать!

Ответить
4
Рыжий

За каждого рандома переживать - ну такое себе. Так и ёбнуться можно

Ответить
2
Evil Pechenka

Ну лично я Мариговори видел уже много лет назад, у неё чат в Телеграм был и коллаборации с либертарианцами были. Не могу сказать, что она мне ужасно нравится, но поёт она хорошо, тексты не всегда огонь, но народу нравится, у неё много фанатов.

Ответить
5
Максим Шпилёв

Узнал про неё после пародии на зашквар Алисы Вокс.

Полит кавер на Игру престолов классный

Ответить
3
Таблетка Галоперидола

помнится она побеждала в каком-то конкурсе который делал Навальный для политических блогеров, было это лет 8 назад кажется

Ответить
1
Evil Pechenka

Да, она давно поёт и правда хорошо. Если бы ещё кто-нибудь тексты писал, было бы ваще.

Ответить
1
Добрый Орзэмэс

Где лайк ей поставить? Хочу выразить протест.

Ответить
4
Сумасшедший спрей

**** себя спермобак

Ответить
6
Новенький паук например

Поставь ничтожеству.

Ответить
3
Каменный Слава

Хуйня для дебилов

Ответить
5
Иван Дмитриев

 петь свою музыку

Удачи

Ответить
4
красивый комбинатор
Ответить
–8
Новенький паук например

Она та, кого кого коснулся режим. Уже этого достаточно.

Ответить
3
Добрый Орзэмэс

Где лайк поставить? Щас мы блядь покажем этому режиму

Ответить
6
Последствия Диморфизма

Посвети фонариком 

Ответить
1
Добрый Орзэмэс

Гепард, отдай ему телефон обратно

Ответить
0
Последствия Диморфизма

Не могу, он в подвале 

Ответить
1
красивый комбинатор

@Сергей Исенеков сколько вам занесли, что вы эту ссаную ноунеймиху форсите вторые сутки подряд?

Ответить
–7
Неудачный ключ

Тот случай, когда блокировка сделала тебя популярнее, чем вся твоя творческая деятельность.
Rutube ждет.

Ответить
3
aliftin

Так может просто авторы песен не хотят что бы их творчество ассоциировали с политикой? Или Марии на это поебать? 

Ответить
2
Evil Pechenka

Поебать, это же пародия.

Ответить
0
Александр Горелик

а какая разница - ютюб же весь запретят скоро

Ответить
2
Maksim Derkach

Это она рекламу на тож заказала? Впервые слышу об этой даме

Ответить
2
AZP

Мари Не пизди

Ответить
1
Richard Rampart

Спасибо не интересно

Ответить
1
Больной холод

Кто это?

Ответить
1
Дмитрий Шубкин

Давно смотрю, есть конечно полно отличных видео/песен. Надеюсь получится у нее нагнуть копирайтеров-пидоров.

Ответить
1
Частный нос

Позвонить ей шоль

Ответить
0
Каменный Слава

Подруга твоя?

Ответить
0
Частный нос

Просто знакомая

Ответить
0
aliftin

Возьми комментарий для tj. 

Ответить
2
Частный нос

@Сергей Звезда нада?

Ответить
0
Сергей Звезда

Для сообщества: если что, мы обсудили этот вопрос

Ответить
1
AZP

Впервые кто-то ответил на запрос TJ!

Ответить
0
Каменный Слава

Передай ей привет от детей донбаса

Ответить
1
Саша

А "Заповедник" тож прикроют ?

Ответить
0
конгруэ́нтный

иногда смотрел но без звука 

Ответить
0
Михаил Фанк

. ред.

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0
Михаил Фанк
Ответить
0
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