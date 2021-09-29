Ранее YouTube заблокировал несколько сатирических видео после жалоб трёх музыкальных компаний из-за нарушений авторских прав

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Кадр из ролика Мари Говори

YouTube удалил 24 пародийных ролика на политическую тематику после уведомлений правообладателей. По мнению Мари Говори, основное внимание видео привлекли в период выборов в Госдуму.

29 сентября блогер Мари Говори (Мария Чистякова) выпустила на новом канале видео, где рассказала, чем она будет заниматься после блокировки основного. «Если ты смотришь это видео, значит, канал „Мари Говори” заблокировали», — отмечено в описании к ролику. Она отметила, что канал удалят уже 1 октября.

Ютуб-канал «Мари Говори» всё ещё доступен на платформе, а последнее видео было загружено день назад. В телеграм-канале Мари Говори отметила, что ей сейчас не удаётся загрузить новые видео — YouTube позволяет лишь опубликовать ранее загруженные ролики.

Ощущение, что просто кто-то открыл мой ютуб-канал, отсортировал видео по самым популярным, выбрал из них самые остро-политические. И на эти видео, где использовалась хоть секунда чужой музыки, мне прислали страйк.

Мари Говори

блогер

Мария Чистякова в видео рассказала, что новый канал с похожим названием Мари Говори «будут держать на карандаше», поэтому она будет использовать новое имя — Marici. Она пообещала, что выложит на одноимённый канал записи уже знакомых зрителям песен и новые треки. Композиции появятся и на музыкальных стриминговых платформах, но позже, так как их нужно свести в хорошем качестве.

В конце видео Чистякова упомянула, что в выпуске программы «Соловьёв Live» сказали про неё, якобы она «разыгрывает жертву, когда говорит про политическую цензуру». На это она ответила, что не считает себя такой.

Жертвой может быть публика, которая получала положенную ей порцию улыбок. Наша власть лишила невинных людей бесплатного эндокринного обслуживания. По той же причине, по которой наезжают на комиков. Они считают, что Россия для грустных, что мы должны терпеть, выживать и не думать о лучшей жизни. А вы так и будете отравлять свой организм ядом, приготовленным для свободных людей. Мне вас жаль, потому что жертвы тут — вы, а я буду петь свою музыку. Мари Говори блогер

27 сентября автор канала Мария Чистякова рассказала, что её ролики, в том числе и шестилетней давности, привлекли к себе внимание перед выборами в Госдуму. YouTube удалил 24 видео после жалоб, а правообладатели отправили ей семь страйков.