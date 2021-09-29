«Я буду петь свою музыку»: «Мари Говори» рассказала о блокировке сатирического ютуб-канала и удалении с 1 октября Статьи редакции
Ранее YouTube заблокировал несколько сатирических видео после жалоб трёх музыкальных компаний из-за нарушений авторских прав
YouTube удалил 24 пародийных ролика на политическую тематику после уведомлений правообладателей. По мнению Мари Говори, основное внимание видео привлекли в период выборов в Госдуму.
29 сентября блогер Мари Говори (Мария Чистякова) выпустила на новом канале видео, где рассказала, чем она будет заниматься после блокировки основного. «Если ты смотришь это видео, значит, канал „Мари Говори” заблокировали», — отмечено в описании к ролику. Она отметила, что канал удалят уже 1 октября.
Ютуб-канал «Мари Говори» всё ещё доступен на платформе, а последнее видео было загружено день назад. В телеграм-канале Мари Говори отметила, что ей сейчас не удаётся загрузить новые видео — YouTube позволяет лишь опубликовать ранее загруженные ролики.
Мария Чистякова в видео рассказала, что новый канал с похожим названием Мари Говори «будут держать на карандаше», поэтому она будет использовать новое имя — Marici. Она пообещала, что выложит на одноимённый канал записи уже знакомых зрителям песен и новые треки. Композиции появятся и на музыкальных стриминговых платформах, но позже, так как их нужно свести в хорошем качестве.
В конце видео Чистякова упомянула, что в выпуске программы «Соловьёв Live» сказали про неё, якобы она «разыгрывает жертву, когда говорит про политическую цензуру». На это она ответила, что не считает себя такой.
27 сентября автор канала Мария Чистякова рассказала, что её ролики, в том числе и шестилетней давности, привлекли к себе внимание перед выборами в Госдуму. YouTube удалил 24 видео после жалоб, а правообладатели отправили ей семь страйков.
На канале «Мари Говори» выкладывались музыкальные сатирические и пародийные ролики. В них она рассказывает о злободневных темах в России — о выборах в стране и об отношении людей к феминизму. Чаще всего это были кавер-версии известных треков российских и западных исполнителей.
@Сергей Звезда нада?