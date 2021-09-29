Лава сожгла «чудо-дом» на острове Пальма, который несколько дней оставался нетронутым Статьи редакции
«Мы потеряли всё с нашего любимого острова».
Виллу на острове Пальма в Испании разрушил потоки лавы. Она прославилась после публикации Альфонсо Эскалеро, который заснял неповреждённый во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха дом. Об этом сообщает El Mundo.
Владельцы виллы Райнер Кок и его жена Инге Бергедорф не посещали её с начала пандемии и всё это время жили в Дании. Они рассказали, что этой осенью планировали посетить чудом уцелевший дом.
После опубликованной Эскалеро фотографии неразрушенную виллу восприняли как символ надежды, сообщает «Би-би-си».
Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября. Лава уничтожила множество домов — по последним данным, во время извержения вулкана разрушено 656 жилых строений. Власти запланировали построить временное жильё для тех, кто остался без дома.
Это урок - всё тлен, не зацикливайтесь на вещах.
В детстве у меня было тайное богатство - целых 20 баксов. Я их хранил в книжном шкафу в старой книжке. Однажды деньги пропали. Я был опустошен не меньше, чем эти датчане. Но потом понял, что деньги наверняка пропали несколько месяцев назад, а я расстроился только сегодня. В этом же нет смысла. Так я постиг дзен об эфемерности вещей.