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Новости
Sasha Shambilova

Лава сожгла «чудо-дом» на острове Пальма, который несколько дней оставался нетронутым Статьи редакции

«Мы потеряли всё с нашего любимого острова».

33 33 комментария
1545 просмотров
Фото Альфонсо Эскалеро

Виллу на острове Пальма в Испании разрушил потоки лавы. Она прославилась после публикации Альфонсо Эскалеро, который заснял неповреждённый во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха дом. Об этом сообщает El Mundo.

Владельцы виллы Райнер Кок и его жена Инге Бергедорф не посещали её с начала пандемии и всё это время жили в Дании. Они рассказали, что этой осенью планировали посетить чудом уцелевший дом.

Раньше мы ходили в октябре и ноябре собирать виноград с наших виноградников. Но теперь ничего не осталось.

Всё разрушено. Мы потеряли всё с нашего любимого острова. Это очень грустно. Мы с Инге опустошены.

Райнер Кок
владелец виллы

После опубликованной Эскалеро фотографии неразрушенную виллу восприняли как символ надежды, сообщает «Би-би-си».

Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября. Лава уничтожила множество домов — по последним данным, во время извержения вулкана разрушено 656 жилых строений. Власти запланировали построить временное жильё для тех, кто остался без дома.

#происшествия #вулканы #испания #новости

33 33 комментария
8
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33 комментария
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Добрый Орзэмэс

Сами подожгли, чтобы получить страховые выплаты, так как этот дом больше даром никому не нужен, если вокруг выжженная земля.

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4
Новенький паук например

Поддержи их лайком.

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4
Новенький паук например

Как вы это любите.

Ответить
4
Леонид Бережной

Тачками накидали лаву и все.

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0
Алюминиевый цветок

Лава это лава

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2
Дорогой лолипоп

Пол это лава

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1
Новенький паук например

Пол это пол.

Ответить
0
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Пол - это Маккартни

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3
Dobrosvet

Смена пола - это смена пола.

Ответить
1
Новенький паук например

Ты прав, когда ты прав.

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0
Ненужный велосипед

А лама это лама

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0
Ivan Boldyrev

Теперь-то они получат помощь?

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0
Dobrosvet

Россия направит самолеты МЧС

Ответить
3
Dmitry R.

звучит как угроза.

Ответить
0
Dobrosvet

Это предупреждение нашим западным коллегам-партнёрам - всегда можем повторить свои жесткие посадки с последующими хлопками.

Ответить
1
Павел Фролов

Где пуш?

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0
Боевой космос

в бюстгальтере 

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1
Новенький паук например

И трусах.

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0
MangaloriANAL
Ответить
2
Новенький паук например

Произошло домогательство.

Ответить
2
Боевой космос

Нужно сначала понять, было это приказом или предложением...

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1
Новенький паук например

Поздно, я уже ущемился.

Ответить
1
Парижский шар

Снял?

Ответить
1
Боевой космос

Ну они там все равно переживали, что следить за домом некому...

Ответить
0
Иван Грозный

типичные испанцы грустят из-за своего домика

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0
Хрупкий нос

*датчане

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0
Иван Грозный

ты не выкупаешь

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0
ну и в чем он не прав

природа умеет исправлять свои ошибки...

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0
Поперечный звук

Райнер Кок

Nice cock

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0
Photuum

Это урок - всё тлен, не зацикливайтесь на вещах.

В детстве у меня было тайное богатство - целых 20 баксов. Я их хранил в книжном шкафу в старой книжке. Однажды деньги пропали. Я был опустошен не меньше, чем эти датчане. Но потом понял, что деньги наверняка пропали несколько месяцев назад, а я расстроился только сегодня. В этом же нет смысла. Так я постиг дзен об эфемерности вещей.

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0
Evgeny Kovalyov

Тут прямая трансляция, если кому любопытно

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0
Вероятный хичхакер

Земляне: Думают, что планета принадлежит им одним
Вулкан:

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0
Evil Pechenka

Еееее!

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–1
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