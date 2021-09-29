Минюст признал «иноагентами» «Медиазону» и правозащитное издание «ОВД-Инфо» Статьи редакции
Также в реестр включили правозащитную организацию «Зона права», главреда и издателя «Медиазоны».
О признании «иноагентами» главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и её издателя Петра Верзилова, а также правозащитников сообщается на сайте Минюста.
Ведомство также внесло в реестр учредителя «Медиазоны» ООО «ЗП». Помимо этого, список СМИ-«иноагентов» пополнили 22 журналиста и правозащитника, среди них — сотрудники движения «Голос», которое признано «иноагентом».
«ОВД-инфо» включили в реестр незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов». По данным Минюста, издание получает деньги от правозащитного центра «Мемориал», признанного «иноагентом», Европейской комиссии и Международной федерации за права человека (FIDH). До этого в реестре значился только «Голос».
Смирнов отметил, что статус «иноагента» — это фактический запрет вести твиттер. Он попросил не поздравлять его с получением «знака качества».
Также Минюст пополнил реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В него включили автономную НКО «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановская общественную организацию «Центр гендерных исследований».
С 2017 года Министерство юстиции признало более 70 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
В конце августа «Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Владимиру Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ» и отменить закон об «иноагентах». В начале сентября независимые издания запустили акцию против закона под слоганом «Нет иноагентов, есть журналисты».
В ней поучаствовали десятки изданий. В их числе «Дождь», «Медуза», «Медиазона», Republic, «Новая газета», «Мох», «Бумага», «Тайга.инфо», «Важные истории», Doxa, «7×7», «ОВД-инфо», The Village и The Bell.
Дичайше извиняюсь, но вы похоже в школе плохо учились, и поэтому плохо представляете динамику развития фашистских режимов. Ну ничего, когда мусор в ОВД вам челюсть будет ломать, вспоминайте про "клоунаду".
Просто поразительно, что наглядный и очевидный пример перед глазами - Беларусь - нихуя в мозгах овощей не провоцирует никаких мыслей. ред.
Когда я в своем миллионнике ездил на митинги, которые иногда Навальный собирал, иногда негодующие граждане (например митинг против роста тарифов ЖКХ), на этих митингах в лучшем случае человек 100 набиралось. Скорее меньше. Было пиздец обидно за сограждан, что всем настолько похуй. Можно конечно и как Мохнаткин, быть одиноким борцом против системы, но это уже какой-то уровень сложности nightmare.
У него гаечный ключ ещё лет двадцать не отвалится. А когда у него отвалится - вся бригада которую он выкормил будет крутить ещё сильнее. А когда трубу ебнет - убегут к солдатам нато, а население будет пердеть в стулья и спорить как было хуево, с теми, кто будет парировать что было стабильно и заебись. Колесо Сансары, хуле
Маховик раскрутился и его уже не остановить. + чтобы содержать стада этих бесполезных ублюдков на подсосе у бюджета нужна куча денег, трату которых надо постоянно "оправдывать", поэтому они будут искать экстремистов, иноагентов и просто врагов народа до тех пор, пока из "честных" не останутся только они сами.
Физическое лицо со статусом "СМИ-иноагент" это вообще какой-то нонсенс)) Кстати, интересно, почему "Новая газета" и "Эхо Москвы" до сих пор ещё не в этом списке? Неужели ни копейки из-за рубежа им не поступало с момента принятия закона об иноагентах? Или просто у Венедиктова с Муратовым есть влиятельный заступник в АП, который не даёт Минюсту навешать ярмо иноагента на эти два СМИ? ред.