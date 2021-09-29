Также в реестр включили правозащитную организацию «Зона права», главреда и издателя «Медиазоны».

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О признании «иноагентами» главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и её издателя Петра Верзилова, а также правозащитников сообщается на сайте Минюста.

Ведомство также внесло в реестр учредителя «Медиазоны» ООО «ЗП». Помимо этого, список СМИ-«иноагентов» пополнили 22 журналиста и правозащитника, среди них — сотрудники движения «Голос», которое признано «иноагентом».

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«ОВД-инфо» включили в реестр незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов». По данным Минюста, издание получает деньги от правозащитного центра «Мемориал», признанного «иноагентом», Европейской комиссии и Международной федерации за права человека (FIDH). До этого в реестре значился только «Голос».

Смирнов отметил, что статус «иноагента» — это фактический запрет вести твиттер. Он попросил не поздравлять его с получением «знака качества».

Не надо поздравлять и писать про знак качества. Это глубоко дискриминационная мера. По факту лично мне запретили вести твиттер. Ещё раз: по факту это реально запрет вести твиттер, потому что я обязан ставить плашку. Иначе речь может идти о штрафах и уголовном деле. Сергей Смирнов главный редактор «Медиазоны»

Также Минюст пополнил реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В него включили автономную НКО «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановская общественную организацию «Центр гендерных исследований».

С 2017 года Министерство юстиции признало более 70 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

В конце августа «Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Владимиру Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ» и отменить закон об «иноагентах». В начале сентября независимые издания запустили акцию против закона под слоганом «Нет иноагентов, есть журналисты».