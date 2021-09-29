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Новости
Sasha Shambilova

Минюст признал «иноагентами» «Медиазону» и правозащитное издание «ОВД-Инфо» Статьи редакции

Также в реестр включили правозащитную организацию «Зона права», главреда и издателя «Медиазоны».

106 106 комментариев
3574 просмотров

О признании «иноагентами» главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и её издателя Петра Верзилова, а также правозащитников сообщается на сайте Минюста.

Ведомство также внесло в реестр учредителя «Медиазоны» ООО «ЗП». Помимо этого, список СМИ-«иноагентов» пополнили 22 журналиста и правозащитника, среди них — сотрудники движения «Голос», которое признано «иноагентом».

«ОВД-инфо» включили в реестр незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов». По данным Минюста, издание получает деньги от правозащитного центра «Мемориал», признанного «иноагентом», Европейской комиссии и Международной федерации за права человека (FIDH). До этого в реестре значился только «Голос».

Смирнов отметил, что статус «иноагента» — это фактический запрет вести твиттер. Он попросил не поздравлять его с получением «знака качества».

Не надо поздравлять и писать про знак качества. Это глубоко дискриминационная мера. По факту лично мне запретили вести твиттер. Ещё раз: по факту это реально запрет вести твиттер, потому что я обязан ставить плашку. Иначе речь может идти о штрафах и уголовном деле.

Сергей Смирнов
главный редактор «Медиазоны»

Также Минюст пополнил реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В него включили автономную НКО «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановская общественную организацию «Центр гендерных исследований».

С 2017 года Министерство юстиции признало более 70 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

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В конце августа «Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Владимиру Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ» и отменить закон об «иноагентах». В начале сентября независимые издания запустили акцию против закона под слоганом «Нет иноагентов, есть журналисты».

В ней поучаствовали десятки изданий. В их числе «Дождь», «Медуза», «Медиазона», Republic, «Новая газета», «Мох», «Бумага», «Тайга.инфо», «Важные истории», Doxa, «7×7», «ОВД-инфо», The Village и The Bell.

#новости #медиа

106 106 комментариев
1
68
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106 комментариев
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Никита Андреев

Последний год как-то резко начали выкашивать вообще всю оппозицию. Дальше — только больше. И смешны комментарии вроде "ютуб/твиттер не заблокируют" — всё заблокируют, всех посадят, теперь это лишь вопрос времени. ред.

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79
aliftin

Год назад, когда стали давить на фбк, было понятно раскатают в итоге всех, но кто бы мог подумать что это будет так быстро. 

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3
Никита Андреев

Да я ещё помню как все надеялись на запад и на Байдена — а в итоге пук ред.

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9
3 комментария
Духовный мангал

В этом и заключается вся глупость ситуации: всегда надо надеяться на предельно негативный вариант — при желании власти могли закрыть всех за месяц ред.

Ответить
4
1 комментарий
nexeq

Дичайше извиняюсь, но "блокировки" роскомнадзора с техничнеской точки зрения — клоунада, которая обходится бесплатным впном. Ну а про посадят — анонимность учите

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–17
Распространенный рак

🤡

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19
Romario

Дичайше извиняюсь, но вы похоже в школе плохо учились, и поэтому плохо представляете динамику развития фашистских режимов. Ну ничего, когда мусор в ОВД вам челюсть будет ломать, вспоминайте про "клоунаду". 
Просто поразительно, что наглядный и очевидный пример перед глазами - Беларусь - нихуя в мозгах овощей не провоцирует никаких мыслей.  ред.

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9
2 комментария
Духовный мангал

Уже давно, блять, не клоунада, особенно когда блочат и закрывают VPN-сервисы

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5
8 комментариев
nexeq

Ля та за шо минусы

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0
1 комментарий
Александр Лукашенко

Нихуя ты умный какой.

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0
Даниил Баздырев

Вероятно, когда закроют оставшуюся горстку оппозиции, вся эта огромная государственная машина для репрессий в полную силу примется за обычных граждан.

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5
Распространенный рак

⚡ Минюст включил всех в реестр СМИ-«иноагентов»

Ответить
50
Zebediah Killgrave

Да, уже проще просто белый список составить.

Ответить
6
tixon1501

Кроме RT

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0
Распространенный рак

они и не сми, они помойка

Ответить
6
8 комментариев
Трансгендолёт

Вся страна иноагенты и только Путин с Шойгу два патриота.

Ответить
24
Распространенный рак

два пидарюги 

Ответить
12
Единственный спрей

Будни путинского рейха.

Ответить
14
Позвольте, выскажу мнение

Скорость с которой Россия катится в ад стала превышать все нормы

Ответить
11
Добрый Орзэмэс

Сука блядь, все, доигрались, я пошёл ставить лайки в твиттере щас я им покажу всем 😡😡😡 ред.

Ответить
4
Ваня Погост

Главный либерал ТэЖэ в треде.

Ответить
0
Единственный спрей

Клубнику уже собрал сегодня?

Ответить
0
amd

Мой дежурный лайк с вами, на защите прав и свобод россиянских крепостных

Ответить
6
Marhal_New _Arleana
Ответить
5
Славянский космос

Вы без Навального не можете митинг собрать? Я что-то не пойму, почему все такие терпеливые стали

Ответить
2
Distortion

А митинги Навального в загонах были типа супер бунтом против режима? Просто митинги перестали согласовывать, ссылаясь на ковид, вот весь бунд и закончился ред.

Ответить
6
Славянский космос

А.. ну рас не согласовывают митинги, то ладно

Ответить
4
Andy

Клоун блядь, митинги навального никогда не согласовывали, а согласовывали световским хуесосам из лпр, которые сейчас паше дубайской шкуре очко вылизивают

Ответить
1
Zero-one-one

А вы чё там с Тихановской не можете собрать? 

Ответить
3
Славянский космос

У меня Зеленский, причем тут Тихановская? Мы легко собираем по каждому пуку

Ответить
3
5 комментариев
Anton NS

Когда я в своем миллионнике ездил на митинги, которые иногда Навальный собирал, иногда негодующие граждане (например митинг против роста тарифов ЖКХ), на этих митингах в лучшем случае человек 100 набиралось. Скорее меньше. Было пиздец обидно за сограждан, что всем настолько похуй. Можно конечно и как Мохнаткин, быть одиноким борцом против системы, но это уже какой-то уровень сложности nightmare.

Ответить
2
Годовой Петя

эх Мохнаткин...

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1
Славянский космос

Значит надо смириться, закрыть тж и жить дальше, либо съебать в Украину

Ответить
0
1 комментарий
thekitakun

Пока есть что кушать и РАБота - никто никуда не выйдет

Ответить
0
Частный нос

Да ёб твою налево, сука блядская

Ответить
4
Marhal_New _Arleana

Ого

Ответить
0
Частный нос

Что?

Ответить
0
3 комментария
Marhal_New _Arleana

Страшно представить, что ты сделаешь с Путиным в одной запертой комнате. ред.

Ответить
0
Глухой Артем

а какие предметы будут находиться в этой комнате?

Ответить
–1
Клишин Дмитрий

Ну а что западные партнёры ожидали, когда запрещали RT в Германии? 

Ответить
3
AZP

Остался последний рубеж до Эха и Венедиктова.

Ответить
2
Распространенный рак

совсем скоро. Полностью всю вину  по голосованию свалят на него и выкинут на помойку

Ответить
3
Духовный мангал

Лол, не будет никакого признания вины. Венедиктов останется классическим псом режима, которого траванут-убьют, когда поймут, что слишком много пиздит и/или пиздит.

Блять, серьезно, с чего вы думаете, что кто-то в самом деле будет признавать вину? ред.

Ответить
3
Иван Прохоров

Венедиктова

Своих тоже будут есть, но в последнюю очередь когда либералы закончатся

Ответить
3
Точно не иноагент

Мне кажется что это делается перед выборами Путина в 24 году. Ну типа заранее всех неугодных прикроем, народ побесится и к нужному сроку привыкнет к новой действительности.

Ответить
3
Глухой Артем

уверен? хорошо подумал?

Ответить
–2
Миржан Досымбаев

Будут закручивать пока старый не откинется.

Ответить
0
thekitakun

У него гаечный ключ ещё лет двадцать не отвалится. А когда у него отвалится - вся бригада которую он выкормил будет крутить ещё сильнее. А когда трубу ебнет - убегут к солдатам нато, а население будет пердеть в стулья и спорить как было хуево, с теми, кто будет парировать что было стабильно и заебись. Колесо Сансары, хуле

Ответить
6
Павел Фролов

Давайте сразу включим всех и будем исключать

Ответить
2
Darial Отважная

Заебали уже

Ответить
2
aliftin

Что-то на удивление долго они откладывали это. 

Ответить
1
Mikhail Kuropatkin

Кругом агенты, памагите, срочно прячьте царя в бункер

Ответить
1
James Baxter

похоже, у меня в донатах остались одни иногенты

Ответить
1
Собака соседа

А че случилось? Каждый день новости одна веселее другой, выборы прошли, власть "легитимна", хули этим чертям спокойно не живётся?

Ответить
0
Трансгендолёт

Маховик раскрутился и его уже не остановить. + чтобы содержать стада этих бесполезных ублюдков на подсосе у бюджета нужна куча денег, трату которых надо постоянно "оправдывать", поэтому они будут искать экстремистов, иноагентов и просто врагов народа до тех пор, пока из "честных" не останутся только они сами.

Ответить
2
Распространенный рак

скоро выборы и транзит власти ред.

Ответить
0
Dobrosvet

Включите логику, "выборы" прошли, теперь режим начнет закручивать гайки по-полной.

Ответить
0
Alien Alien

Смотря про каких ты чертей. Они хотят остановить прогресс и новизну как таковую, хотят откатить мир в прошлое 

Ответить
0
Илья Геркус

Варламов следующий, можете скринить.

Ответить
0
Распространенный рак

да там много кто следующий

Ответить
1
Неудачный кофе

журналистов «Медиазоны» и всех правозащитников

Ответить
0
Максим Чистов

скоро все россияне иноагентами будут) кроме путинских корешей

Ответить
0
конгруэ́нтный

Среда маленькая пятница 

Ответить
0
ГТО и Теология

Минюст признал «иноагентами» тебя, твою маму и всю твою семью 

Ответить
0
Неудачный кофе

а нологи кто плотить будет? 

Ответить
0
Будущий диод

Это был вопрос времени

Ответить
0
Danil Oputin

Надо же, только сегодня подумал о том, мол удивительно что ОВД-Инфо ещё не иноагент

Ответить
0
Илья Геркус

Сюююда лут!

Ответить
0
Andre Macareno

Давайте угадаем, что будет дальше: заблочат счета тем, кто донатил иноагентам или признают иноагентов экстремистскими организациями? ред.

Ответить
0
Bot Bobs

По сути попали только в Верзилова.

Ответить
0
web-watcher

Физическое лицо со статусом "СМИ-иноагент" это вообще какой-то нонсенс)) Кстати, интересно, почему "Новая газета" и "Эхо Москвы" до сих пор ещё не в этом списке? Неужели ни копейки из-за рубежа им не поступало с момента принятия закона об иноагентах? Или просто у Венедиктова с Муратовым есть влиятельный заступник в АП, который не даёт Минюсту навешать ярмо иноагента на эти два СМИ? ред.

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0
Алый череп

Подскажите, если я последние пол года доначу ОВД инфо и продолжу дальше, меня можно набутылить?

Ответить
0
Илья Геркус

Легко, но после всех организаторов. 

Ответить
0
Глухой Артем

не давал денег ни одному иноагенту

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–1
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