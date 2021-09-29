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Новости
Яна Ломакина

YouTube будет удалять контент с дезинформацией о всех одобренных вакцинах, а не только от Covid-19 Статьи редакции

Видеохостинг решил расширить политику по борьбе с фейками.

51 51 комментарий
1631 просмотров

YouTube намерен удалять с платформы видео с недостоверной информацией обо всех применяемых медиками вакцинах, например, от кори и краснухи. Об этом сообщил журналистам вице-президент видеохостинга Мэтт Халприн.

По мнению руководства YouTube, «дезинформация о вакцинах от коронавируса превратилась в фейки о вакцинах в целом», поэтому платформа решила обновить политику по борьбе с недостоверным контентом.

Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения.

Мэтт Халприн
вице-президент

Модераторы площадки будут удалять видео, в которых говорится, например, что вакцины опасны для здоровья, вызывают аутизм, рак и бесплодие или позволяют устанавливать слежку за людьми с помощью микрочипов.

Исключение сделают для роликов с информацией о правилах вакцинации, исследованиях новых препаратов и успешном или неудачном их применении в прошлом. YouTube также не будет удалять видео, авторы которых рассказывают о личном опыте применения вакцин, при этом не делая обобщений и не призывая к отказу от прививок.

В октябре прошлого года YouTube объявил, что будет удалять ролики, содержащие недостоверные данные о вакцинации против коронавируса. С того времени с платформы убрали около одного миллиона видео.

#новости #ютуб #вакцинация

51 51 комментарий
19
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51 комментарий
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Evil Pechenka

Это так прекрасно, источники морали это Твиттер, Ютуб и Фейсбук.

Это примерно как поставщик электричества или воды будет мне рассказывать что я могу с ними делать, а что нет.

Замечательные времена, мне нравится. 😊

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14
Dmitry Ryleev

Совсем не примерно, это неправильное сравнение, потому что они тебе поставляют материал, а не место размещения объявлений

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13
solawind

 уж лучше они, чем государство. Фантасты пугали будущим в котором корпорации контролируют жизнь, а по факту больше всего людей хотят  контроллировать наиболее отсталые околофеодальные государства , а технологии для них просто палка для этого ред.

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–1
Александр Лукашенко

Да одно говно по факту. Просто у корпораций армий нет. Пока что)  ред.

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6
solawind

У корпораций есть конкуренция, им зачастую даже выгодно давать больше прав и указывать на это по сравнению с конкурентами. У государства конкурентов нет ред.

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0
Максим Шпилёв

Какая конкуренция у гугла с эплом? Забанили трампа и всё. Трамп сделал конкурента - забанили конкурента.

Ответить
4
solawind

Трампу никто не мешал сделать сайт или свое приложение а не лезть в сторы, не так ли? Просто он не настолько популярный чтобы он кому то вне них был нужен . Зато вот если государство захочет его уничтожить  как Навального, все будет совсем по другому. ред.

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2
Максим Шпилёв

Так переходил же на другой сайт, что с ним стало?!

У Дурова своё приложение и что?!

Ответить
0
Александр Лукашенко

Так парлёр сам отключил свои серваки, когда их выпилили со сторов. 
Дуров тоже со сторов уходить не хочет просто. 
По сути все просто хотят денег) ред.

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1
solawind

Парлер это не его сайт, это случайная соцсеть в которую кинулись его сторонники 

Ответить
1
Александр Лукашенко

Так человек выше и не писал про "его сайт". Он про "какой-то другой" написал. 

Ответить
0
solawind

С сайтом ничего, просто повторюсь у Трампа не так много сторонников которым не похуй чтобы заходить браузером и читать его, а не удобным приложением с своих смартфонов с комментами. Вот и все https://www.google.com/amp/s/amp.rbc.ru/v/s/amp.rbc.ru/rbcnews/politics/05/05/2021/6091d5a29a7947a0b82f707b%3famp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%253D%253D#ampf= ред.

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1
Александр Лукашенко

Ага, оно и видно. Прям столько прав юзерам везде раздают, аж щека трещит уже) 

Ответить
1
Максим Козаченко

Вовремя ты удалил "как показывает практика" в начале коммента.

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0
solawind

Просто отредактировал для лучшей читаемости. Практика действительно показывает, что государство может тебя и посадить за отказ прививаться и за выражение мнения, в таких условиях ныть про цензуру коропраций вызывает только улыбку. ред.

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0
Ganna Olenyeva

Корпорации легко инфильтрируются этическими комитетами и всякими task force. Больше всего жизнь людей хотят контролировать активисты - захватить все государство для них сложно, а корпорацию вполне возможно.

Ответить
0
Rond

А если будешь пиздеть, отключим телефон

Ответить
0
Arthur Zugrov

Какое совершенно некорректное сравнение. Поставщик электричества и воды - это государственная структура, существующая на налоги, ит-компании - это частный бизнес со своими внутренними правилами. Если компания продает лопаты, и все этими лопатами копают, а ты ими убиваешь людей, компания может отказаться тебе их продавать.

Ответить
0
Энергетический Мика

бля, уже верните меня в 2009 год, где все угарали с «дверь мне запили», где был свободный интернет, время когда президент встречался со Стивом Джобсом и комиками и про запреты никто и не говорил. Сейчас уже не жизнь, а насмешка какая-то.

Ответить
4
Александр Лукашенко

Забудь. Такого уже никогда не будет. 

Ответить
8
Энергетический Мика

понимаю, от этого обидно пиздец.

Ответить
5
Александр Лукашенко

Ну мы то хотя бы видели это. Зумеры вообще не знают подобных радостей. 

Ответить
1
solawind

https://tjournal.ru/tech/432119-interesnyy-post-durova-o-tom-kak-stremitelno-ischezaet-svoboda-v-mire

Интересный пост Дурова о том как стремительно…
И о том что текущее поколение было последним свободным
tjournal.ru
Ответить
0
Распространенный рак

 Модераторы площадки будут удалять видео, в которых говорится, например, что вакцины опасны для здоровья

Там навальный в своих роликах что-то подобное говорил про Спутник...

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5
Dmitry Ryleev

Говорил что вакцина ещё недостаточно протестирована чтобы ею начинать пользоваться, а не то работает или нет

Ответить
3
Владимир Филатов

одобренных

Ответить
0
Распространенный рак

 признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения

Ответить
0
Владимир Филатов

а в других странах не признали)

Ответить
0
Распространенный рак

А при чём здесь другие страны? Хоть сейчас  власть наша  может пожаловаться, что  про вакцину распространяют лож и ютуб согласится с этим. Они же прямо про это пишут.

Ответить
0
Владимир Филатов

жаль

Ответить
0
Сергей Махалов

Признали же. 

Ответить
0
Владимир Филатов

Да? Когда?

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Наконец-то! Антиваксеры сосите!

Ответить
0
House M.D.

Есть 100% доказательства об отсутствии связи между вакцинами и онкологией, например?

Ответить
0
Властный кубок

Есть 100% доказательства об отсутствии связи между вакцинами и банановым йогуртом, например?

Ответить
1
Александр Лукашенко

Скачайте мне ютюб пожалуйста, чтобы я мог офлайн смотреть любимые гачимиксы и кеки. @serguun42 , сделой, плез, натурой оплачу.  ред.

Ответить
0
Распространенный рак

у него получше тебя натура есть 

Ответить
0
Александр Лукашенко

Твоя что ли?

Ответить
0
Распространенный рак

боже упаси, Сергун уже старый для меня

Ответить
1
Александр Лукашенко

Зато умный и богатый. Не ломайся

Ответить
3
Распространенный рак

станет ли он таким же богатым как илон маск? 

Ответить
0
Александр Лукашенко

Конечно станет. А вот станешь ли ты как Граймс?.. 🤔

Ответить
0
Распространенный рак

обои должны стараться 

Ответить
1
Александр Лукашенко

Это основа крепких отношений, полностью согласен

Ответить
0
Распространенный рак

а вот анимэ как влияют на отношения?

Ответить
0
Александр Лукашенко

Хорошо вляют, если нравятся обоям. 

Ответить
1
Павел Фролов

Ему уже исполнилось 18?

Ответить
0
Соколов Андрей

Заебца.

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0
Marhal_New _Arleana

Большой Калифорнийский хипстер следит за нами

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0
Поперечный звук

Боня в инсте, вроде

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0
Lofoten Forsake

Спасибо великий Ютуб, теперь я точно привьюсь! Ну или просто буду смотреть видосы такого рода в Одиссее...

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0
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