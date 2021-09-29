YouTube будет удалять контент с дезинформацией о всех одобренных вакцинах, а не только от Covid-19 Статьи редакции
Видеохостинг решил расширить политику по борьбе с фейками.
YouTube намерен удалять с платформы видео с недостоверной информацией обо всех применяемых медиками вакцинах, например, от кори и краснухи. Об этом сообщил журналистам вице-президент видеохостинга Мэтт Халприн.
По мнению руководства YouTube, «дезинформация о вакцинах от коронавируса превратилась в фейки о вакцинах в целом», поэтому платформа решила обновить политику по борьбе с недостоверным контентом.
Модераторы площадки будут удалять видео, в которых говорится, например, что вакцины опасны для здоровья, вызывают аутизм, рак и бесплодие или позволяют устанавливать слежку за людьми с помощью микрочипов.
Исключение сделают для роликов с информацией о правилах вакцинации, исследованиях новых препаратов и успешном или неудачном их применении в прошлом. YouTube также не будет удалять видео, авторы которых рассказывают о личном опыте применения вакцин, при этом не делая обобщений и не призывая к отказу от прививок.
В октябре прошлого года YouTube объявил, что будет удалять ролики, содержащие недостоверные данные о вакцинации против коронавируса. С того времени с платформы убрали около одного миллиона видео.
С сайтом ничего, просто повторюсь у Трампа не так много сторонников которым не похуй чтобы заходить браузером и читать его, а не удобным приложением с своих смартфонов с комментами. Вот и все https://www.google.com/amp/s/amp.rbc.ru/v/s/amp.rbc.ru/rbcnews/politics/05/05/2021/6091d5a29a7947a0b82f707b%3famp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%253D%253D#ampf= ред.
Какое совершенно некорректное сравнение. Поставщик электричества и воды - это государственная структура, существующая на налоги, ит-компании - это частный бизнес со своими внутренними правилами. Если компания продает лопаты, и все этими лопатами копают, а ты ими убиваешь людей, компания может отказаться тебе их продавать.
Скачайте мне ютюб пожалуйста, чтобы я мог офлайн смотреть любимые гачимиксы и кеки. @serguun42 , сделой, плез, натурой оплачу. ред.