Видеохостинг решил расширить политику по борьбе с фейками.

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YouTube намерен удалять с платформы видео с недостоверной информацией обо всех применяемых медиками вакцинах, например, от кори и краснухи. Об этом сообщил журналистам вице-президент видеохостинга Мэтт Халприн.

По мнению руководства YouTube, «дезинформация о вакцинах от коронавируса превратилась в фейки о вакцинах в целом», поэтому платформа решила обновить политику по борьбе с недостоверным контентом.

Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения. Мэтт Халприн вице-президент

Модераторы площадки будут удалять видео, в которых говорится, например, что вакцины опасны для здоровья, вызывают аутизм, рак и бесплодие или позволяют устанавливать слежку за людьми с помощью микрочипов.

Исключение сделают для роликов с информацией о правилах вакцинации, исследованиях новых препаратов и успешном или неудачном их применении в прошлом. YouTube также не будет удалять видео, авторы которых рассказывают о личном опыте применения вакцин, при этом не делая обобщений и не призывая к отказу от прививок.