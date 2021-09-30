Движение Free Britney добилось своей цели — впервые с 2008 года Джеймс Спирс больше не сможет распоряжаться жизнью и имуществом дочери.

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Митинг перед зданием суда, где проходило слушание по делу Бритни Спирс Фото AP

Судья Бренда Пенни удовлетворила ходатайство адвоката певицы и временно отстранила 69-летнего Джеймса Спирса от должности опекуна дочери. Об этом сообщают журналисты The New York Times, которые присутствовали на заседании.

Выслушав аргументы обеих сторон, судья согласилась с аргументом адвокатом Бритни Спирс о том, что отстранение Джеймса Спирса от опекунства отвечает наилучшим интересам певицы. «Нынешняя ситуация неприемлема», — отметила судья Пенни.

Суд назначил бухгалтера из Калифорнии Джона Забела временным управляющим финансами певицы. Джеймса Спирса обязали передать все документы о 13-летнем опекунстве. Он больше не может распоряжаться имуществом дочери стоимостью в 60 миллионов долларов.

Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года — он распоряжается её финансами и принимает все деловые решения. Певицу признали недееспособной после нервного срыва на фоне внимания к её личной жизни со стороны папарацци.

13 лет она не высказывалась о происходящем, хотя в СМИ сомневались в необходимости такой опеки. Вскоре в соцсетях набрало популярность движение «Освободите Бритни» с конспирологической теорией в основе — поклонники певицы посчитали Спирс заключённой «корыстного» отца.

В конце июня певица впервые дала показания против отца. Спирс заявила, что её заставляли работать против воли, принимать литий, не давали выйти замуж и родить ребёнка. Она потребовала освободить её от опеки, а движение Free Britney стало глобальным.