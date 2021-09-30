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Новости
Даша Лейзаренко

Отца Бритни Спирс временно отстранили от опекунства над певицей Статьи редакции

Движение Free Britney добилось своей цели — впервые с 2008 года Джеймс Спирс больше не сможет распоряжаться жизнью и имуществом дочери.

18 18 комментариев
324 просмотров
Митинг перед зданием суда, где проходило слушание по делу Бритни Спирс Фото AP

Судья Бренда Пенни удовлетворила ходатайство адвоката певицы и временно отстранила 69-летнего Джеймса Спирса от должности опекуна дочери. Об этом сообщают журналисты The New York Times, которые присутствовали на заседании.

Выслушав аргументы обеих сторон, судья согласилась с аргументом адвокатом Бритни Спирс о том, что отстранение Джеймса Спирса от опекунства отвечает наилучшим интересам певицы. «Нынешняя ситуация неприемлема», — отметила судья Пенни.

Суд назначил бухгалтера из Калифорнии Джона Забела временным управляющим финансами певицы. Джеймса Спирса обязали передать все документы о 13-летнем опекунстве. Он больше не может распоряжаться имуществом дочери стоимостью в 60 миллионов долларов.

Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года — он распоряжается её финансами и принимает все деловые решения. Певицу признали недееспособной после нервного срыва на фоне внимания к её личной жизни со стороны папарацци.

13 лет она не высказывалась о происходящем, хотя в СМИ сомневались в необходимости такой опеки. Вскоре в соцсетях набрало популярность движение «Освободите Бритни» с конспирологической теорией в основе — поклонники певицы посчитали Спирс заключённой «корыстного» отца.

В конце июня певица впервые дала показания против отца. Спирс заявила, что её заставляли работать против воли, принимать литий, не давали выйти замуж и родить ребёнка. Она потребовала освободить её от опеки, а движение Free Britney стало глобальным.

В конце августа Джеймс Спирс попытался отказаться от опекунства из-за «публичной битвы с дочерью», адвокат певицы его поддержал.

Профиль: Бритни Спирс — как поп-королева нулевых…
39-летняя автор хита «Toxic» пошла войной против отца, взявшего под контроль её жизнь. И, судя по…
tjournal.ru

#новости #freebritney

18 18 комментариев
11
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18 комментариев
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Стильная самочка орангутана

Всем привет в этом таблоиде

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9
Даша Лейзаренко

объясню ещё раз, почему это тема тж: движение Free Britney родилось в интернете и сто лет топило за освобождение Бритни, пока она сама не начала заигрывать через тиктоки с поклонниками. после этого вся история закрутилась до суда. онлайн-движение, которое все считали конспирологическим, буквально спасло брит от 15 летнего рабства ред.

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8
Леха

объясню ещё раз, почему это тема тж: движение Х родилось в интернете и сто лет топило за Х

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1
Твоего деда дед

И каким образом это движение повлияло на судебный процесс?

Может это адвокаты Бритни добились результатов, а не "Движение Free Britney добилось своей цели"?

А то вон Отряды Путина тоже за неё топили, может это их заслуга

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1
Temp Temper

Люди не сарказмируют на счёт таблоида, реально хотят редакторский пс

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0
aliftin

Ну за жизнь Бритни почитать интересно и важно для русского человека. Тут нет сарказма. ред.

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0
Сумасшедший спрей

Пошли выйдем, быстро

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0
Новенький паук например

Пора бы уже войти. 

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0
Леха

Это их заслуга

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3
Новенький паук например

Вот он "глобальный предиктор".

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1
Кирилл Вселенский

Слава Богу

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3
Новенький паук например

Что мы живём в России, а не в Америке. 

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0
Леха

Ну правда же, в России такой сценарий невозможен. Могут в дурку определить, но точно не по решению суда использовать как крепостного для заработка  ред.

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0
Новенький паук например

Да, у нас просто сажают в СИЗО и вымогают деньги. От спасибо ребяткам, на шею не садятся. 

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1
WED CR.ST.

Надеюсь, отдохнёт нормально наконец-то. Здоровья ей.

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1
Глухой Артем

ура.
но некогда главная певица планеты и жалкие 60 млн это конечно трагедия, которую уже едва ли можно исправить ред.

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0
Бытовой украинец

Удолено ред.

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0
Твоего деда дед

Напиши "del"

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0
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