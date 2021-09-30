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Новости
Максим Друковский

Жители Красноярского края столкнулись с дефицитом «Доширака» Статьи редакции

Поставки сократились из-за проблем на одном из заводов.

63 63 комментария
3347 просмотров

В конце сентября красноярцы заметили, что с полок магазинов исчезла лапша быстрого приготовления марки «Доширак». На это пожаловались местные жители, вскоре проблему с поставками подтвердили и представители торговых сетей.

Сама работаю курьером, у нас эти заказы висят, изо дня в день переходят. «Енисейский рынок» пытается закупиться, например. Почти две тонны висит в заказах. И неизвестно, когда он появится в наличии.

курьер одной из федеральных продуктовых сетей в разговоре с NGS24

С такой же проблемой столкнулись и жители Магаданской области — местные СМИ сообщают, что лапша полностью отсутствует во многих торговых точках и на складах.

По информации ритейлеров, это связано с приостановкой производственных линий на одном из заводов компании. Проблема носит технический характер, а восстановить объём поставок планируют к концу 2021 года.

Действительно, производители лапши «Доширак» предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение нескольких месяцев будут осуществляться не в полном объеме.

Дмитрий Болотов
представитель компании «Командор»

Судя по всему, проблемы возникли на одном из двух Российских заводов «Доширака» в Рязани. Издание NGS24.RU попыталось связаться с приёмной завода, но дозвониться не удалось. Оперативного ответа из центрального офиса также не поступило.

В феврале компания «Доширак» рассказывала о планах инвестировать в рязанский завод 1,5 миллиарда рублей: модернизация предполагала запуск новых производственных линий и строительство склада, а также увеличение количества рабочих мест на 25%.

#новости #регионы

63 63 комментария
35
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63 комментария
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Sergey Lashkin

Так и начинаются революции

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46
Определенный Данила

После новости о том, что внесли законопроект о том, чтобы приравнять ЛГБТ, фури и чайлдфри к экстримистам я не думал, что 2021 может быть хуже

Ответить
23
Eugen T

Ещё три месяца, дай ему шанс

Ответить
7
new_comment

 чайлдфри

Ответить
1
Андрей Охапкин

Да ладно, не самый плохой закон, на 6/10 где-то

Ответить
0
Прямой турник

Это связано с выборами в Госдуму?

Ответить
5
Энергетический калькулятор

Ну так сколько лапши на уши навесили , естессна дефицит будет

Ответить
29
Здешний клуб

закрой рот 

Ответить
2
Прямой турник

захлопни кабину

Ответить
7
Энергетический калькулятор

Сало течет

Ответить
1
Краткий теркин30см

Скорее это связано с владельцами ийфонов

Ответить
1
Определенный Данила

Настоящая причина исчезновения Доширака: ред.

Ответить
12
Александр Борродач
Ответить
3
Энергетический калькулятор

Будни сверхдержавы

Ответить
8
Richard Rampart

Зашел чтобы оставить этот комментарий

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Объявляю сбор на гуманитарную помощь для красноярцев! Не дадим умереть с голода нашим СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ. Присылайте денег на мою карту, прямо сегодня поеду в Ашан и куплю дошираки на ВСЕ деньги

Ответить
4
Неудачный корабль

И сожрёшь сам

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1
Brown Zweig

Там уже теряют сознание от голода

Ответить
0
Валерий Колосов

Китай - дефицит электроэнергии, Великобритания - дефицит бензина, Россия - дошика

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3
Энергетический калькулятор

у меня только вопрос нахуя россияне его столько жрут

Ответить
1
Савелий

Очень сытная еда. Я по лесу знаю. Не сложна в приготовлении, сытная.

Ответить
0
Папуша

Мне после него есть хочется уже через полчаса.
Да и сама лапша совершенно испортилась

Ответить
0
Савелий

я уже давно не ел. Надо сегодня взять. Сварю ножку куриную. Бульоном заварю, ножку как мясо. Порежу луку, укроп есть. Есть зелёный лук, ну не знаю, мне кажется лапша острая, лучше белый.

Ответить
0
Валерий Колосов

Быстро, дешево, сытно

Ответить
0
Энергетический калькулятор

вредно

Ответить
0
Савелий

Почему лапша вредная, если не секрет?
И вредно ли пить водку?

Ответить
0
Энергетический калькулятор

вредная не лапша а приправка

Ответить
0
Савелий

А она чем вредна? И если её с водкой сравнить, что вреднее?

Ответить
0
Энергетический калькулятор

Сравниваешь несравнимое

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Чем?

Ответить
0
Энергетический калькулятор

Неизвестен состав

Ответить
0
Jared

дошик же говно. роллтон топ

Ответить
–7
Thomas O'Harriedge

Красный дошик же. Гориебальный вкус

Ответить
4
Jared

ну только если из-за остроты его брать

Ответить
0
Энергетический калькулятор

Вместо стрепсилса

Ответить
0
Феминизм здорового человека

вместо називина бля

Ответить
6
Thomas O'Harriedge

Для носов и носиков!

Ответить
3
Неудачный корабль

Для носков

Ответить
0
Alexey Romanov

Вот теперь точно БУНТ!

Ответить
3
Никита Андреев

Цена на Доширак пробила психологическую отметку в 50 рублей. 

Ответить
3
Савелий

У нас ещё по 35. Красная.

Ответить
0
Явный хичхакер

Похуй абсолютно на это говно

Ответить
1
Андрей Охапкин

Согл, здоровее будут

Ответить
2
Андрей Галицкий

отправляйте гумконвой с дошиком

Ответить
2
Sergey Serov

Вложения в Доширак отбиваются. Над инвесторами в золото смеюсь

Ответить
2
Andrew Muralov

Это потому что в Китае приостанавливают работу хим заводов из-за дефицита электроэнергии. 

Ответить
1
Неудачный корабль

В Красноярске с этим всё ок

Ответить
1
Савелий

Шутка?

Ответить
0
Andrew Muralov

Нет, реально останавливает.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-ostanavlivaet-zavody-iz-za-nekhvatki-elektroenergii-1030826407

Китай останавливает заводы из-за нехватки…
Потребление электричества ограничили в 20 провинциях КНР.
www.finanz.ru
Ответить
1
Савелий

Но не факт же, что именно киайский завод поставляет нужные для доширака Е, которых больше нигде не купить проще линию остановить?

Ответить
0
Неудачный корабль

Издание NGS24.RU попыталось связаться с приёмной завода, но дозвониться не удалось.

А тэжешечке удалось дозвониться?  ред.

Ответить
1
Уральский шар

Просто вышли новые айфоны, их покупатели скупили потом весь доширак

Ответить
1
Sergey Lashkin

Оффтоп, но у всех корона вина дизеля пропала? Очень нравится это пиво и уже месяц его нигде не видно в новосибирске

Ответить
0
Энергетический калькулятор

Ты бы ещё пиво Тинькофф вспомнил.
P.s. в Ашане в молле вроде было ред.

Ответить
1
ouxen

хорошо живут

Ответить
0
Савелий

Жаль, надеюсь выправятся.

Ответить
0
лала лало

До чего страну довели, даже дошик пропал с полок ред.

Ответить
0
Михаил Зинчук

пора закупать дошики на перепродажу

Ответить
0
Савелий

Большой плюс торговать бакалейкой. Денег не много, но еда есть всегда!

Ответить
0
Янина Вострикова

Если доширак — это продукт первостепенной важности, без которого не может прожить ни один житель Красноярского края, то мы живем в какой-то неправильной стране… 

Ответить
0
Andrew Muralov

Он хорошо выводит тяжёлые металлы, жители Красноярского края при режиме Чёрного Неба едят только его. 

Ответить
0
Luchano Spaguetti

О каких дефиците речь, когда есть водичка и хлебушек? 

Ответить
0
Позвольте, выскажу мнение

Сразу после выборов - классика

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–1
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