Жители Красноярского края столкнулись с дефицитом «Доширака» Статьи редакции
Поставки сократились из-за проблем на одном из заводов.
В конце сентября красноярцы заметили, что с полок магазинов исчезла лапша быстрого приготовления марки «Доширак». На это пожаловались местные жители, вскоре проблему с поставками подтвердили и представители торговых сетей.
С такой же проблемой столкнулись и жители Магаданской области — местные СМИ сообщают, что лапша полностью отсутствует во многих торговых точках и на складах.
По информации ритейлеров, это связано с приостановкой производственных линий на одном из заводов компании. Проблема носит технический характер, а восстановить объём поставок планируют к концу 2021 года.
Судя по всему, проблемы возникли на одном из двух Российских заводов «Доширака» в Рязани. Издание NGS24.RU попыталось связаться с приёмной завода, но дозвониться не удалось. Оперативного ответа из центрального офиса также не поступило.
В феврале компания «Доширак» рассказывала о планах инвестировать в рязанский завод 1,5 миллиарда рублей: модернизация предполагала запуск новых производственных линий и строительство склада, а также увеличение количества рабочих мест на 25%.