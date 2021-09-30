Поставки сократились из-за проблем на одном из заводов.

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В конце сентября красноярцы заметили, что с полок магазинов исчезла лапша быстрого приготовления марки «Доширак». На это пожаловались местные жители, вскоре проблему с поставками подтвердили и представители торговых сетей.

Сама работаю курьером, у нас эти заказы висят, изо дня в день переходят. «Енисейский рынок» пытается закупиться, например. Почти две тонны висит в заказах. И неизвестно, когда он появится в наличии. курьер одной из федеральных продуктовых сетей в разговоре с NGS24

С такой же проблемой столкнулись и жители Магаданской области — местные СМИ сообщают, что лапша полностью отсутствует во многих торговых точках и на складах.

По информации ритейлеров, это связано с приостановкой производственных линий на одном из заводов компании. Проблема носит технический характер, а восстановить объём поставок планируют к концу 2021 года.

Действительно, производители лапши «Доширак» предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение нескольких месяцев будут осуществляться не в полном объеме. Дмитрий Болотов представитель компании «Командор»

Судя по всему, проблемы возникли на одном из двух Российских заводов «Доширака» в Рязани. Издание NGS24.RU попыталось связаться с приёмной завода, но дозвониться не удалось. Оперативного ответа из центрального офиса также не поступило.