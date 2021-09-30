Он предназначен для прохождения двухнедельного карантина въезжающими из-за границы.

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Международная медицинская станция Гуанчжоу Фото AP

В китайской провинции Гуандун завершили первую фазу строительства крупнейшего в стране карантинного центра — его назвали Международной медицинской станцией Гуанчжоу. Объект должны сдать до конца сентября, сообщает телеканал СNN.

Центр предназначен для карантина китайцев и иностранцев, прибывших из-за рубежа. Он находится в получасе езды от аэропорта Гуанчжоу. Центр решили построить, поскольку местные гостиницы, которые отвели для карантина, не справляются с потоком людей.

Комплекс состоит из рядов трёхэтажных зданий и занимает площадь в 330 тысяч квадратных метров. В нём будет 5074 комнаты размером от 18 до 39 квадратных метров для автономного проживания людей, как поодиночке, так и семьями.

Фото AP

Это, возможно, самый современный карантинный центр в мире, если хотите — очень высокотехнологичный, очень сложный. Янчжун Хуан старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения Совета по международным отношениям

Каждое помещение комплекса оснастили камерой для видеочата и термометром с искусственным интеллектом. Планируется, что еду, лекарства и другие вещи будут доставлять роботы, чтобы свести к минимуму контакт с сотрудниками центра.