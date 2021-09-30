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Новости
Яна Ломакина

Фото: Крупнейший китайский карантинный центр по Covid-19 на пять тысяч мест Статьи редакции

Он предназначен для прохождения двухнедельного карантина въезжающими из-за границы.

29 29 комментариев
1251 просмотров
Международная медицинская станция Гуанчжоу Фото AP

В китайской провинции Гуандун завершили первую фазу строительства крупнейшего в стране карантинного центра — его назвали Международной медицинской станцией Гуанчжоу. Объект должны сдать до конца сентября, сообщает телеканал СNN.

Центр предназначен для карантина китайцев и иностранцев, прибывших из-за рубежа. Он находится в получасе езды от аэропорта Гуанчжоу. Центр решили построить, поскольку местные гостиницы, которые отвели для карантина, не справляются с потоком людей.

Комплекс состоит из рядов трёхэтажных зданий и занимает площадь в 330 тысяч квадратных метров. В нём будет 5074 комнаты размером от 18 до 39 квадратных метров для автономного проживания людей, как поодиночке, так и семьями.

Фото AP

Это, возможно, самый современный карантинный центр в мире, если хотите — очень высокотехнологичный, очень сложный.

Янчжун Хуан
старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения Совета по международным отношениям

Каждое помещение комплекса оснастили камерой для видеочата и термометром с искусственным интеллектом. Планируется, что еду, лекарства и другие вещи будут доставлять роботы, чтобы свести к минимуму контакт с сотрудниками центра.

Комплекс круглосуточно строили более четырёх тысяч рабочих на протяжении двух месяцев. Правительство потратило на него 260 миллионов долларов (почти 19 миллиардов рублей).

#новости #китай #коронавирус

29 29 комментариев
16
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Феминизм здорового человека

да нахуй туда надо

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5
Владимир Филатов

это и для китайцев в том числе

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1
Феминизм здорового человека

они тоже могут посидеть на самоизоляции в уютном коммунизме

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3
Ху Эмай

Почти во всех азиатских странах драконовские карантинные меры  

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2
Владимир Филатов

если под азиатскими ты говоришь про Китай, Японию и Корею, то да.

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0
Ху Эмай

Малазия, Филлипины, Австралия. Везде карантин минимум 2 недели для приезжающих из-за границы. Не важно свой или чужой. При переездах между штатами тоже карантин 2 недели. ред.

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6
Владимир Филатов

на Филлипинах поехавший диктатор, он и в наркоманов стрелял

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1
Феминизм здорового человека

вот и пусть сидят дома
зачем куда-то выезжать?

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1
Ху Эмай

Затем же зачем выезжают за границу все остальные люди. Причины у всех разные.

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1
Феминизм здорового человека

какие могут быть причины выезжать из страны где у сильного лидера нефритовый стержень а дома миска рис? не понимаю

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4
Ху Эмай

Китайцев миллионы по всему миру работают ред.

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1
Феминизм здорового человека

жаль

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1
Владимир Филатов

Чтобы во всём мире был нефритовый стержень и миска рис

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1
Неудачный корабль

Драконов почитают в Китае 

Ответить
0
Владимир Филатов

а потом всю оставшуюся жизнь

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2
Evgeny Kovalyov

 термометром с искусственным интеллектом

Зачем термометру ИИ?

Ответить
2
Andrew Muralov

Это ректальные термометр, который сразу мазки на ковид берёт. 

Ответить
5
Evgeny Kovalyov

Из носоглотки? Моё увожение!

Ответить
1
Andrew Muralov

Для этого и нужен ИИ чтоб жопу от носоглотки отличить. А то заселившиеся дикари будут по привычке рот открывать.  ред.

Ответить
1
Ivan Boldyrev

В Китае мазки берут не из носоглотки. Культурные различия, всё такое.  ред.

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1
Неудачный корабль

Смазки* ред.

Ответить
0
Неудачный корабль

+ миска таблеток и пцр тест 

Ответить
2
Неудачный корабль

И нефритовая термометр в попа

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3
Evgeny Kovalyov

А как же кошкосанитар?

Ответить
4
Неудачный корабль

О! 

Ответить
2
Савелий

За два месяца построили каменный посёлок, по сути.

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1
Энергетический калькулятор

на уйгурах бета тест?

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1
Денис Сенькин

А кошкожена временная выдаётся?

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1
Андрей Галицкий

нужно мнение Варламова по качеству застройки

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0
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