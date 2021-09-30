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Новости
Яна Ломакина

На шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова завели уголовное дело из-за незаконного пересечения границы Статьи редакции

Журналиста объявили в розыск, а в доме его родителей прошли обыски.

44 44 комментария
3278 просмотров

Против шеф-редактора признанного СМИ-иноагентом издания The Insider Романа Доброхотова возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Об этом рассказала РБК адвокат Юлия Кузнецова.

По версии ФСБ, журналист «с 31.07.21 по 01.08.21 незаконно пересёк государственную границу РФ по направлению Воронежской и Луганских областей».

Утром в доме родителей Доброхотова прошли обыски, сообщило «ОВД-Инфо» со ссылкой на мать журналиста. Журналист уточнил, что обыски проходят по статье о «незаконном пересечении границы». «Снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос», — написал он в твиттере.

Обновлено. 14 сентября телеканал RT со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич (представляет интересы нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, обвинившего Доброхотова в клевете) писал, что журналист незаконно выехал из России на Украину без российского загранпаспорта. «Каким образом Доброхотов покинул территорию России, не имея загранпаспорта, мне совершенно непонятно. Здесь налицо нарушение международных норм или российского законодательства», — говорила Гуревич. Также она предположила, что у журналиста может быть ещё один паспорт, то есть второе гражданство, которое он скрыл.

Наказание по статье о незаконном пересечении границы России — до двух лет тюрьмы, за сокрытие второго гражданства — штраф в размере 200 тысяч рублей.

28 июля в доме Доброхотова и у его родителей провели обыск. У журналиста изъяли технику и загранпаспорт. Ранее в тот же день Доброхотов собирался выехать из страны.

Обыск проходил по делу о клевете. Иск подал нидерландский блогер Макс ван дер Верфф из-за твита, в котором Доброхотов заявил, что ван дер Верфф работает на ГРУ России и распространяет дезинформацию о крушении «Боинга» под Донецком в 2014 году.

23 июля Минюст РФ включил The Insider в список «СМИ — иностранных агентов». Издание основано в 2013 году, оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди главных тем — отравления и преследования активистов и общественных деятелей сотрудниками ФСБ, операции ГРУ с «Новичком» в Европе, коррупция.

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tjournal.ru

#новости #смииноагенты

44 44 комментария
33
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44 комментария
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norm

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56
Неудачный корабль

уголовное дело дополняется 🖋 ред.

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29
Неудачный корабль

Почему эмодзи превращаются в эту срамоту?! 

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1
FOX

🖋✍✒🖊 ты с какой ОС пишешь? ред.

Ответить
1
Неудачный корабль

Конечно, робат ос. Скопировал из твоего коммента, пасяп ред.

Ответить
3
Doktor Streyndzhlav

Ты кому звонишь?

Ответить
1
FOX

все, пока

Ответить
4
Дефицитный Сервелат

А что за срамота была? Друг спрашивает.

Ответить
1
Неудачный корабль

Стильный андроидокарандаш превратился в это✏ ред.

Ответить
1
Vladimir Medvedev

Помню как песков визжал, что не надо трогать семью. Когда его мелких ублюдков вытаскивали на свет.

Надо конечно максимально хейтить все их семейство, без скидок на онижедети. ред.

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21
Недостаточный меч

Помню как песков визжал, что не надо трогать семью. Когда его мелких ублюдков вытаскивали на свет.
ред.

Ответить
4
Максим Шпилёв
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0
Александр Лукашенко

Блять, ни дня без посадок, ебануться. Вот что значит - выборы прошли.

Ответить
12
Неудачный корабль

Даже Лукашенко обалдел 

Ответить
3
Александр Лукашенко

Да пиздец ваще.

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2
Предыдущий диод

Съебаться через ОРДЛО? Моё уважение! 

Ответить
5
Marhal_New _Arleana

Слабоумие и отвага

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1
Предыдущий диод

Если сработало значит все правильно сделал

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0
Marhal_New _Arleana

В ОРДЛО все посты закрыты. Риски просто огромные. Все переполнено фсбшными крысами и террористами.  ред.

Ответить
4
Предыдущий диод

Ну ты то ебать эксперт в этом вопросе)) 

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

А что это не так?

Ответить
1
Предыдущий диод

Да, это не так, ты одесский хлопчик, учащийся на 3д дизайнера. 
Спорные территории всегда являются хабом бля всякого нелегального говна, эмиграции, контрабанды и тд. Там норм границы и во времена Украины не было, теперь то и подавно. Уверен границу с какой нибудь Эстонией лучше охраняют, плюсом лнр нищая, а значит изи коррупция

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

Спорные территории всегда являются хабом бля всякого нелегального говна, эмиграции, контрабанды и тд.

Как это противоречит засилию фсбшников?
Уверен границу с какой нибудь Эстонией лучше охраняют

Что за бред? Ты же в курсе что там войска стоят? 

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1
Предыдущий диод

Ох уж эти неподкупные фсбшники, про войска я хз вообще что тебе ответить, ну стоят, да

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1
Marhal_New _Arleana

Это все равно что из Чечни в Дагестан бежать. 

Ответить
1
Предыдущий диод

Так он же не из рф в лнр, а так, транзитом

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0
Михаил Зинчук

дело о незаконном пересечении границы

границы допущенного

Ответить
3
Недостаточный меч

Охренеть они разошлись. 

Ответить
2
Недостаточный меч

Начни свой день с новости о новом уголовном деле

Ответить
1
Chef

незаконное пересечение границы лета и осени в рф теперь карается посадкой в тюрягу на 20 лет, без удо

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2
Marhal_New _Arleana

красиво

Ответить
1
Chef

да, красиво сидеть не запретишь

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0
Головной клуб

«незаконном пересечении границы»

Простой поймите, что по факту вы все крепостные.
Пока какой то хрен в кабинке не поставит вам в _загранпаспорт_ штампик, вам не дозволено покидать барина.

Ответить
2
Неудачный корабль

Ждём выездных виз

Ответить
0
Андрей Рядькин

Ну, многие госслужащие и все силовики не могу выехать в нормальные страны. Только третьего мира

Ответить
1
Неудачный корабль

И мне это нравится

Ответить
1
Недостаточный меч

Причëм выехать можно будет только в один день в году. "Владимиров день".

Ответить
1
Сталин спас Россию

Опять либертарианцы срывают покровы

Ответить
0
Михаил Левит

Слышу "Доброхотов" - всегда вспоминаю этот видос.

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2
James Baxter

так не понял, Роман всё-таки смог покинуть РФ и сделал это ещё в августе?

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0
Дефицитный Сервелат

Границу Воронежской и Черниговской областей.

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0
супрематизм 2.0

А в России реально покинуть страну без заграна преступление?

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0
Савелий

Не знаю кто такой этот редактор, что это за издание. Но в РФ есть такая практика по экономическим преступлениям, не ставят статуса подозреваемого, ставят свидетелем, но настойчиво просят не уезжать. Кто ходит с адвокатом сразу понимает, пора бежать. Вот тут видимо также было.

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0
Павел Петрович

У него загран изъяли при обыске, так что тут всё понятно было. Зачем по делу о клевете (где по старой версии статьи даже не полагался арест) изымать загран?
Доброхотов много сделал для выведения на чистую воду ФСБ/ГРУ, так что влиятельных врагов у него очень много.

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0
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