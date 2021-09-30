Журналиста объявили в розыск, а в доме его родителей прошли обыски.

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Против шеф-редактора признанного СМИ-иноагентом издания The Insider Романа Доброхотова возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Об этом рассказала РБК адвокат Юлия Кузнецова. По версии ФСБ, журналист «с 31.07.21 по 01.08.21 незаконно пересёк государственную границу РФ по направлению Воронежской и Луганских областей».

Утром в доме родителей Доброхотова прошли обыски, сообщило «ОВД-Инфо» со ссылкой на мать журналиста. Журналист уточнил, что обыски проходят по статье о «незаконном пересечении границы». «Снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос», — написал он в твиттере.

Обновлено. 14 сентября телеканал RT со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич (представляет интересы нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, обвинившего Доброхотова в клевете) писал, что журналист незаконно выехал из России на Украину без российского загранпаспорта. «Каким образом Доброхотов покинул территорию России, не имея загранпаспорта, мне совершенно непонятно. Здесь налицо нарушение международных норм или российского законодательства», — говорила Гуревич. Также она предположила, что у журналиста может быть ещё один паспорт, то есть второе гражданство, которое он скрыл.

Наказание по статье о незаконном пересечении границы России — до двух лет тюрьмы, за сокрытие второго гражданства — штраф в размере 200 тысяч рублей.

28 июля в доме Доброхотова и у его родителей провели обыск. У журналиста изъяли технику и загранпаспорт. Ранее в тот же день Доброхотов собирался выехать из страны.

Обыск проходил по делу о клевете. Иск подал нидерландский блогер Макс ван дер Верфф из-за твита, в котором Доброхотов заявил, что ван дер Верфф работает на ГРУ России и распространяет дезинформацию о крушении «Боинга» под Донецком в 2014 году.