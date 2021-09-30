Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили ещё к году тюрьмы. Теперь по делу о финансировании президентской гонки Статьи редакции
Он будет отбывать срок дома.
Суд Парижа признал Саркози виновным в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Его приговорили к году тюрьмы, отбывать наказание экс-президент будет дома под электронным наблюдением — с браслетом. Об этом сообщает телеканал BFM TC.
По версии следствия, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. Прокурор требовал лишения свободы на год, из которого шесть месяцев — условно.
Суд заявил, что на кампанию Саркози потратили более 42 миллионов евро вместо допустимых по закону 22 миллионов евро.
Прокуратура Парижа начала производство по делу о предполагаемом незаконном финансировании его избирательной кампании в 2013 году.
1 марта Саркози приговорили к году тюрьмы и двум условно по обвинению в коррупции. В соответствии с французским законодательством, если суд приговаривает к сроку менее двух лет, то осуждённый может попросить отбывать наказание дома. Саркози разрешили.