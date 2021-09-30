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Новости
Артём Мазанов

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили ещё к году тюрьмы. Теперь по делу о финансировании президентской гонки Статьи редакции

Он будет отбывать срок дома.

13 13 комментариев
814 просмотров

Суд Парижа признал Саркози виновным в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Его приговорили к году тюрьмы, отбывать наказание экс-президент будет дома под электронным наблюдением — с браслетом. Об этом сообщает телеканал BFM TC.

По версии следствия, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. Прокурор требовал лишения свободы на год, из которого шесть месяцев — условно.

Суд заявил, что на кампанию Саркози потратили более 42 миллионов евро вместо допустимых по закону 22 миллионов евро.

Прокуратура Парижа начала производство по делу о предполагаемом незаконном финансировании его избирательной кампании в 2013 году.

1 марта Саркози приговорили к году тюрьмы и двум условно по обвинению в коррупции. В соответствии с французским законодательством, если суд приговаривает к сроку менее двух лет, то осуждённый может попросить отбывать наказание дома. Саркози разрешили.

#новости #франция #право #саркози

13 13 комментариев
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Вася Иванов

хотите как в Европе?!

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8
Александр Лукашенко
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9
Соколов Андрей

Не зря он с Путиным дружил. Рыбак рыбака

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3
aliftin

Звери. Всё же знают что президент всегда прав и его нельзя судить после сдачи полномочий. 

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2
Внезапный хичхакер

дома под электронным наблюдением

Слово электронный вызывает у меня теперь какие-то неправильные ассоциации 

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1
Неудачный корабль

За такие фортеля
Посадили Николя

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1
Андрей Охапкин

Фить-ха!

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0
ouxen

ещё к году?
а он че сидит чтоли? 

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0
Артём Мазанов

и я даже написал про это!

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1
ouxen

Спасибо, но чтение постов это большая роскошь в наше время

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0
Андрей Охапкин

Неужели не поделился с кем нужно??? 🤔

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0
norm

На фоне этой новости стало интересно, как Янукович поживает. Открыл Википедию, почитал. Судя по всему, поживает хорошо – отдыхает на деньги российских налогоплательщиков.  ред.

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0
Alexander the Nth

На фотке он как бы говорит нам: "Не волнуйтесь, ребята! У меня всё заебок!"

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0
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