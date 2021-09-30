«Коммерсантъ»: главу Group-IB заподозрили в госизмене, предположительно, из-за показаний его подчинённого ФБР Статьи редакции
Никита Кислицин в 2014 году проходил по делу о взломах баз LinkedIn, Dropbox и Formspring.
Основателя компании по борьбе с киберпреступлениями Group-IB Илью Сачкова могли арестовать по подозрению в госизмене из-за того, что его сотрудник Никита Кислицин в 2014 году дал показания ФБР в посольстве США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Показания главы департамента сетевой безопасности Group-IB Кислицина рассекретил Минюст США в 2020 году: тогда суд в Калифорнии приговорил россиянина Евгения Никулина к семи годам тюрьмы по делу о взломах баз LinkedIn, Dropbox и Formspring. По версии властей, в 2012 году хакер украл логины и пароли пользователей и передал их Кислицину, а тот в свою очередь попытался продать данные за 5500 евро.
Кислицин проходил по делу как подозреваемый. Он смог избежать тюрьмы, поскольку в 2014 году пошёл на сотрудничество с ФБР — дал показания на хакеров, предположительно сотрудничающих с российскими спецслужбами. В судебных документах говорится, что он общался с ФБР с ведома и согласия Сачкова.
Среди тех, о ком говорил россиянин властям США, был бывший хакер Дмитрий Докучаев, который перешёл на работу в ФСБ. В 2019 году его приговорили к шести годам колонии за госизмену. В 2021 году он освободился по УДО, но обсуждать с изданием арест Сачкова отказался.
28 сентября гендиректора Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет колонии. По данным источника ТАСС, предпринимателя заподозрили в сотрудничестве с иностранной разведкой.
Group-IB — одна из лидирующих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений. Group-IB сотрудничает с Интерполом, Европолом и российскими силовиками.
Там же одной из главных тем обсуждения на встрече Байдена и Путина были хакеры. Вот видимо и порешали.
Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. ред.
https://tjournal.ru/446615?comment=6370651
Хоть бы ссылку на канал вставили