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Новости
Яна Ломакина

«Коммерсантъ»: главу Group-IB заподозрили в госизмене, предположительно, из-за показаний его подчинённого ФБР Статьи редакции

Никита Кислицин в 2014 году проходил по делу о взломах баз LinkedIn, Dropbox и Formspring.

26 26 комментариев
2638 просмотров

Основателя компании по борьбе с киберпреступлениями Group-IB Илью Сачкова могли арестовать по подозрению в госизмене из-за того, что его сотрудник Никита Кислицин в 2014 году дал показания ФБР в посольстве США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Показания главы департамента сетевой безопасности Group-IB Кислицина рассекретил Минюст США в 2020 году: тогда суд в Калифорнии приговорил россиянина Евгения Никулина к семи годам тюрьмы по делу о взломах баз LinkedIn, Dropbox и Formspring. По версии властей, в 2012 году хакер украл логины и пароли пользователей и передал их Кислицину, а тот в свою очередь попытался продать данные за 5500 евро.

Кислицин проходил по делу как подозреваемый. Он смог избежать тюрьмы, поскольку в 2014 году пошёл на сотрудничество с ФБР — дал показания на хакеров, предположительно сотрудничающих с российскими спецслужбами. В судебных документах говорится, что он общался с ФБР с ведома и согласия Сачкова.

Среди тех, о ком говорил россиянин властям США, был бывший хакер Дмитрий Докучаев, который перешёл на работу в ФСБ. В 2019 году его приговорили к шести годам колонии за госизмену. В 2021 году он освободился по УДО, но обсуждать с изданием арест Сачкова отказался.

28 сентября гендиректора Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет колонии. По данным источника ТАСС, предпринимателя заподозрили в сотрудничестве с иностранной разведкой.

Group-IB — одна из лидирующих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений. Group-IB сотрудничает с Интерполом, Европолом и российскими силовиками.

Что известно о деле против главы Group-IB Ильи…
Group-IB — одна из ведущих компаний в сфере кибербезопасности, с ней сотрудничает Интерпол и…
tjournal.ru

#новости #делоgroupib

26 26 комментариев
15
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Михаил Ромайкин

До вчерашнего дня я ничего не знал ни о этом типе, ни о его кибер-шаражке.

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2
Ясный велосипед

Зато его кибер-шаражка знает о тебе все.

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34
Комсомольский бас

В узких кругах довольно известная компания

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6
Женатый динозавр

Ну раз даже ты не знаешь, то предлагаю их всех убить

Ты ж всё равно их не знаешь, хули, рандомом больше, рандомом меньше

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0
Неудачный корабль

Вот поэтому я не доверяю Никитам

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5
Ясный велосипед

Пиздос ты.

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2
Максим Грандов

@Никита Лихачёв смотри что он говорит

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2
Неудачный корабль

Кроме Логинова и Весеннего

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0
Polina Malahova

То есть Россия фактически признала, что "российские хакеры на службе государства" реально существуют, прекрасно.

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5
Romula Daraa

вау, нигде такого нет!

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1
Mikhail Pukas

Это источники киммерсанта призназнались. 

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0
Металлический Влад

Там же одной из главных тем обсуждения на встрече Байдена и Путина были хакеры. Вот видимо и порешали. 

Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. ред.

Что известно о деле против главы Group-IB Ильи…
Group-IB — одна из ведущих компаний в сфере кибербезопасности, с ней сотрудничает Интерпол и…
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2
Неверный кран

В тусовке уже все уверены, что дело в Михайлове. Пчелы против меда, так сказать. Контора его деньгами накачала, а он вон на западные рынки полез.

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0
Неудачный корабль

Стасе Михайлове? 

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3
Неверный кран
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9
Явный хичхакер

Сообщение удалено ред.

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0
Андрей Охапкин

Сообщение удалено

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0
Неверный кран

И где твой "ред."??

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1
Определенный Данила

Я его ред. Какие-то проблемы?

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6
Неверный кран

Предъявите документики, а там посмотрим.

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0
Определенный Данила

Усы, лапы и хвост

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0
Коровка говорит мууу

Кому эти линкедины и дропбоксы всрались, 5500 евриков, ну да. Это, конечно повод для госизмены

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0
Люц Шнайдер

Так за 5500 ему ФБР предъявило.

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0
Судебный корабль

Думаю, это сопоставимо с его месячной зарплатой

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0
Закомплексованная Душа

https://tjournal.ru/446615?comment=6370651

Хоть бы ссылку на канал вставили

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0
CommentBot
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0
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