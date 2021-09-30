Никита Кислицин в 2014 году проходил по делу о взломах баз LinkedIn, Dropbox и Formspring.

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Основателя компании по борьбе с киберпреступлениями Group-IB Илью Сачкова могли арестовать по подозрению в госизмене из-за того, что его сотрудник Никита Кислицин в 2014 году дал показания ФБР в посольстве США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Показания главы департамента сетевой безопасности Group-IB Кислицина рассекретил Минюст США в 2020 году: тогда суд в Калифорнии приговорил россиянина Евгения Никулина к семи годам тюрьмы по делу о взломах баз LinkedIn, Dropbox и Formspring. По версии властей, в 2012 году хакер украл логины и пароли пользователей и передал их Кислицину, а тот в свою очередь попытался продать данные за 5500 евро.

Кислицин проходил по делу как подозреваемый. Он смог избежать тюрьмы, поскольку в 2014 году пошёл на сотрудничество с ФБР — дал показания на хакеров, предположительно сотрудничающих с российскими спецслужбами. В судебных документах говорится, что он общался с ФБР с ведома и согласия Сачкова.

Среди тех, о ком говорил россиянин властям США, был бывший хакер Дмитрий Докучаев, который перешёл на работу в ФСБ. В 2019 году его приговорили к шести годам колонии за госизмену. В 2021 году он освободился по УДО, но обсуждать с изданием арест Сачкова отказался.

28 сентября гендиректора Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет колонии. По данным источника ТАСС, предпринимателя заподозрили в сотрудничестве с иностранной разведкой.