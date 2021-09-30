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Новости
Яна Ломакина

Бывший британский полицейский получил пожизненный срок за убийство Сары Эверард, которую он похитил под видом задержания Статьи редакции

После гибели женщины тысячи англичанок выходили на протесты в защиту прав женщин.

66 66 комментариев
3670 просмотров
Сара Эверард

Британского полицейского Уэйна Казинса приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение по делу о похищении, изнасиловании и убийстве маркетолога Сары Эверард. Об этом сообщает «Би-би-си».

По версии следствия, Казинс похитил Эверард 3 марта, когда она возвращалась домой от своего друга в городе Дил. Полицейский заявил, что женщина нарушила коронавирусные ограничения, и посадил её в арендованный автомобиль, якобы, чтобы доехать до участка. Затем он изнасиловал её и задушил, сжёг тело Эверард в пустом холодильнике и выбросил в пруд.

Через неделю обгоревшие останки Эверард нашли в лесу — женщину опознали по зубам. Полиция вышла на Казинса, установив связь между ним и арендой автомобиля, на котором увезли Эверард. Мужчина признался, что обманом заставил женщину поехать с ним. Также он признался в ещё одном эпизоде изнасилования в том же месяце.

Уэйн Казинс  Фото департамента полиции 

Прокурор Том Литтл назвал убийство Эверард беспрецедентным и запросил для убийцы «приговор на всю жизнь» — аналогичное пожизненному заключению наказание, по которому нельзя освободиться условно-досрочно.

Адвокат Казинса Джим Стерман возразил против сурового приговора. По словам защиты, признание вины, развившаяся у Казинса депрессия и отсутствие судимости за насилие должны рассматриваться в качестве смягчающих обстоятельств.

Убийство Сары Эверард стало причиной нескольких масштабных протестов в защиту прав женщин. После предъявления обвинений Казинсу несколько сотен человек собрались возложить цветы возле стихийного мемориала. Власти попытались пресечь акцию, ссылаясь на коронавирусные ограничения.

Четырёх человек задержали, что возмутило активистов. В итоге акция памяти переросла в протесты в защиту прав женщин и требования не принимать закон, расширяющий полномочия полицейских.

Что происходит вокруг убийства англичанки Сары…
Самое обсуждаемое дело в Великобритании привело к протестам: участники требуют обеспечить женщинам…
tjournal.ru

#новости #великобритания #полиция

66 66 комментариев
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66 комментариев
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alien inс.

изнасиловал её и задушил, сжёг тело Эверард в пустом холодильнике и выбросил в пруд.

По словам защиты, признание вины, развившаяся у Казинса депрессия и отсутствие судимости за насилие должны рассматриваться в качестве смягчающих обстоятельств.

А не пошла бы защита нахуй. Некоторые адвокаты чуть менее конченые чем их подзащитные. 

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8
Последовательный чайник

Некоторые адвокаты чуть менее конченые чем их подзащитные.

Такова их работа, что поделать

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15
Bitchcraft

Кстати никогда не могла понять, как можно жить с тем, что оправдываешь насильников, педофилов, убийц, да просто мразей. В сериалах по этой теме обычно оказывается все не так однозначно, но в данном кейсе, например, все
тривиально. 

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1
Недостаточный меч

Я думаю у уголовных юристов со временем профдеформация происходит, они делают свою работу и особенно не задумываются. А вначале исходят из убеждения (справедливого), что абсолютно любой человек должен иметь право на защиту в суде. 

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6
Сталин спас Россию

Они начинают рассматривать дела чисто с профессиональной точки зрения - как сложную задачу. Отмазать явного преступника и отморозка это крайне непросто. Ну и есть обоснованное мнение, что таким образом адвокаты помогают улучшить правовую систему, залатать в ней дыры.

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3
Савелий

Деньги прежде всего, капитализм же. На что люди только не идут ради денег.
Далее, некоторые адвокаты по уголовным делам работают скорее в доброго полицейского, чем помогают подзащитному.
Но официальная позиция такая. Если преступник убил много человек, адвокат должен реализовать право его подзащитного на все права, которые ему положены. То есть работа идёт не на "а его там не было", а убирание тех эпизодов, которые ему приписывают просто так, его права на звонок там, срок не самый огромный.

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–1
Сырой месяц

А не пошла бы. 
Если пойдёт, то правосудие вообще не имеет нахуй никакого смысла, если мы вдруг решаем, что кому-то мы даём норм защиту а кто-то ублюдок и его не защищает. 
Такой риторикой мы придём к линчеванию без суда и следствия 

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2
alien inс.

 кому-то мы даём норм защиту а кто-то ублюдок и его не защищает

Я не говорила что НЕ НАДО ДАВАТЬ ЗАЩИТУ, я имела ввиду, что слова о том, что дважды насильник и убийца теперь типа депресняшка - не должно смягчать наказание  

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1
Неудачный корабль

А за убийство Сары Коннор кто ответит? 

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3
Дефицитный Сервелат

Погоди, она жива же! Ваши убили её родителей, но её Т-800 спас.

Ответить
4
Неудачный корабль

Вот крыса этот восьмисотый

Ответить
2
Кирилл Вселенский

В последней части он убил джона конора в детстве и терминаторы уже охотились за мексиканкой-лидером сопротивления

Ответить
0
Кирилл Вселенский

А т-800 завел семью и шил шторы на заказ, и это не шутка ред.

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Ну и хуйня конечно эта последняя часть ред.

Ответить
1
Иван Карчевский

А ты это, ну, извинился бы что-ли...

Ответить
0
Здешний клуб

Путин конечно же

Ответить
1
Павел Морозов

Она воскресла в последней части

Ответить
1
Неудачный корабль

Уууууъ

Ответить
1
Иван Карчевский

неважно

Ответить
0
Иван Карчевский

Шварц всё ещё на свободе

Ответить
0
Сталин спас Россию

Доколе путинские менты будут кошмарить эту страну????

Ответить
2
Комсомольский бас

Ой да ладно, просто социализироваться ему нужно помочь)
(Сарказм)

Ответить
1
Русский

у нас знаешьб что за такой сарказм делают?

Ответить
1
Комсомольский бас

Ставят лайки, подписываются

Ответить
5
Русский

социализируют

Ответить
4
Комсомольский бас

Жмут на колокольчик

Ответить
1
Русский

это не больно?

Ответить
1
Комсомольский бас

Первый раз обычно, потом приятно

Ответить
2
Дефицитный Сервелат

На бубенчики.

Ответить
0
Павел Морозов

Почему челу дали пожизненное, если его дают за убийство трёх и более человек?

Ответить
0
Последовательный чайник

Жестокость совершения преступления, то, что он был полицейским тоже отягчает приговор

Ответить
4
Сталин спас Россию

то, что он был полицейским тоже отягчает приговор

Вот же дикари. Нет бы скостить срок, как своему парню.

Ответить
1
Русский

- Моя полиция меня бережет, - министр внутренних дел

Ответить
1
Ax D

Когда поймают убийцу Лоры Палмер??? 

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1
Явный хичхакер

ОСТОРОЖНО СПОЙЛЕР НИЖЕ!

Ответить
0
Мертвый теркин30см

Дак вроде её батя, Лиленд Палмер соскочил.
Сказал, что это Боб был внутри него, это Боб убил дочь.
А Боб слился, ибо он суть есть дух бесплотный.

Ответить
–3
Явный хичхакер

ОСТОРОЖНО СПОЙЛЕР!

Ответить
0
Мертвый теркин30см

Ну да ладно. Какие минуса, какой спойлер?
Разве есть ещё хоть кто-то кто не посмотрел культовый сериал Twin Peaks?

Ответить
0
Явный хичхакер

Да, как и любой другой сериал

Ответить
2
Мертвый теркин30см

Есть люди, не посмотревшие Твин Пикс????
Сомнительно.

Интересный факт.
Дэвид Линч вообще не собирался сообщать имя её убийцы в сериале. Типа, бесконечная интрига.
Но, под давлением продюсеров, мол, зрители не отдуплят задумку, был вынужден его упомянуть таки.

Ответить
0
Будущий инструмент

ЕЕЕЕЕЕ ТВИПН ПИКА

Ответить
1
Будущий инструмент

хм. я даже править не буду.

Ответить
1
Dobrosvet

Так кто её убил? Я этот человек.
Я, честно, так и не выдержал до конца этой тягомотины. И никогда не понимал культовости этого сериала.

Ответить
0
Иван Карчевский

Я  не смотрел

Ответить
0
Иван Карчевский

Однажды посмотрел кринжовый сериал из 90-х, почему-то подумал что это Твин Пикс, а оказалось, что это сериал из Уганды.  ред.

Ответить
0
Даниил Шинкаренко

. ред.

Ответить
1
Даниил Шинкаренко

А права женщин тут причем?

Ответить
–1
Bitchcraft

Бля ты в марте срал ртом под первой новостью об этом деле, продолжаешь тут.
Просто сделай уже каминг аут.

Ответить
–2
Даниил Шинкаренко

С радикалами переговоров не веду, прости.

Ответить
2
Bitchcraft

Каков пиздец просто.

Ответить
0
Сумасшедший ГОСТ

После гибели женщины тысячи британок выходили на протесты в защиту прав женщин

Да, а так-то все норм с полномочиями полиции и короновирусными ограницениями лагерного типа

Ответить
0
Лига порвах

А шо там за ограничения?

Ответить
0
Сумасшедший ГОСТ

По версии следствия, Казинс похитил Эверард 3 марта, когда она возвращалась домой от своего друга в городе Дил. Полицейский заявил, что женщина нарушила коронавирусные ограничения

Ответить
0
Лига порвах

Ну так он же наврал ей, понимаешь, напиздюнькал, наебал

Ответить
7
Сумасшедший ГОСТ

А она поверила, потому что они есть, есть их проекция в сознании, которые позволили ей этому поверить

Ответить
0
Комсомольский бас

Не все же знают законы, и доверяют в этом вопросе более авторитетным, по их мнению людям

Ответить
1
Сумасшедший ГОСТ

Ну вот это и есть проблема связки "полиция и масштаб ее полномочий" + "особый правовой режим ограничений на время эпидемии"
Я в таких вопросах солидарен с мнением, что надо исходить из злой воли правоприменителя при оценке масшатбов полномочий, которые им вручает общество для сохранения общественного блага

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2
Лига порвах

Я в таких вопросах солидарен с мнением, что надо исходить из злой воли правоприменителя

Для РФ это точно актуально, хотя и тут не все так будут действовать, мне кажется. А про британию я вообще хз. Зависит от доверия правоохранителям сильно ред.

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1
Сумасшедший ГОСТ

Силовики и госслужащие везде одинаковые, как только появляется серая правовая зона для свободы злоупотреблений, во всез странах без поправки на западность появляются прецеденты злоупотреблений
Тут можно противопоставить только прозрачность и общественный контроль

Ответить
4
Лига порвах

Да, но в других странах могут быть надзорные органы над правоохранительными, чего нет в РФ

Ответить
1
Савелий

Не соглашусь. Не просто есть надзорные органы, а ещё и работают, что только шум стоит. Тут вопрос то другой, политических сажают все без суда и следствия.
У нас в РФ был маньяк, убивал женщин, работал в милиции. Так как он сам полиц. Его сложно было поймать. Но когда поймали — посадили.

Ответить
0
Лига порвах

Ну это уже слишком большое допущение. Поверила она или нет, почему поверила и так далее.

Ответить
0
Сумасшедший ГОСТ

Да, это мои допушения

Ответить
1
Алина Кипр

У полицейского жена украинка. Полностью оправдан!

Ответить
0
Явный хичхакер

Просто с нихуя посадили. За что блять? Защитник по факту раскидал, суки падлв

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0
T:ema

В статье небольшая неточность. Она возвращалась из Клэпема (района Лондона) домой, в соседний район Брикстон. Около часа пешком.

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0
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