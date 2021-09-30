Бывший британский полицейский получил пожизненный срок за убийство Сары Эверард, которую он похитил под видом задержания Статьи редакции
После гибели женщины тысячи англичанок выходили на протесты в защиту прав женщин.
Британского полицейского Уэйна Казинса приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение по делу о похищении, изнасиловании и убийстве маркетолога Сары Эверард. Об этом сообщает «Би-би-си».
По версии следствия, Казинс похитил Эверард 3 марта, когда она возвращалась домой от своего друга в городе Дил. Полицейский заявил, что женщина нарушила коронавирусные ограничения, и посадил её в арендованный автомобиль, якобы, чтобы доехать до участка. Затем он изнасиловал её и задушил, сжёг тело Эверард в пустом холодильнике и выбросил в пруд.
Через неделю обгоревшие останки Эверард нашли в лесу — женщину опознали по зубам. Полиция вышла на Казинса, установив связь между ним и арендой автомобиля, на котором увезли Эверард. Мужчина признался, что обманом заставил женщину поехать с ним. Также он признался в ещё одном эпизоде изнасилования в том же месяце.
Прокурор Том Литтл назвал убийство Эверард беспрецедентным и запросил для убийцы «приговор на всю жизнь» — аналогичное пожизненному заключению наказание, по которому нельзя освободиться условно-досрочно.
Адвокат Казинса Джим Стерман возразил против сурового приговора. По словам защиты, признание вины, развившаяся у Казинса депрессия и отсутствие судимости за насилие должны рассматриваться в качестве смягчающих обстоятельств.
Убийство Сары Эверард стало причиной нескольких масштабных протестов в защиту прав женщин. После предъявления обвинений Казинсу несколько сотен человек собрались возложить цветы возле стихийного мемориала. Власти попытались пресечь акцию, ссылаясь на коронавирусные ограничения.
Четырёх человек задержали, что возмутило активистов. В итоге акция памяти переросла в протесты в защиту прав женщин и требования не принимать закон, расширяющий полномочия полицейских.
изнасиловал её и задушил, сжёг тело Эверард в пустом холодильнике и выбросил в пруд.
По словам защиты, признание вины, развившаяся у Казинса депрессия и отсутствие судимости за насилие должны рассматриваться в качестве смягчающих обстоятельств.
А не пошла бы защита нахуй. Некоторые адвокаты чуть менее конченые чем их подзащитные.
Деньги прежде всего, капитализм же. На что люди только не идут ради денег.
Далее, некоторые адвокаты по уголовным делам работают скорее в доброго полицейского, чем помогают подзащитному.
Но официальная позиция такая. Если преступник убил много человек, адвокат должен реализовать право его подзащитного на все права, которые ему положены. То есть работа идёт не на "а его там не было", а убирание тех эпизодов, которые ему приписывают просто так, его права на звонок там, срок не самый огромный.
Ну вот это и есть проблема связки "полиция и масштаб ее полномочий" + "особый правовой режим ограничений на время эпидемии"
Я в таких вопросах солидарен с мнением, что надо исходить из злой воли правоприменителя при оценке масшатбов полномочий, которые им вручает общество для сохранения общественного блага