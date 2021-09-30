Apple разрешила оценивать и оставлять отзывы к своим приложениям в AppStore. Пользователи обрушили их рейтинг Статьи редакции
Сейчас у Apple News и «Подкастов» по две звезды, а у «Календаря» — почти три.
После релиза iOS 15, где Apple добавила возможность оценивать свои приложения в App Store, пользователи начали высказывать своё недовольство, выставляя низкие оценки и оставляя отзывы к ним. Об этом пишет The Verge.
Отзывов к приложениям Apple не так много, и все они низкие. Например, «Подкасты» имеет рейтинг в две звезды из пяти на основе 160 отзывов, Apple News — 2,3 на основе 141 отзыва, «Календарь» — 2,9 звезды на основе 63 отзывов, а «Карты» и Apple Music — три звезды на основе 160 и 300 отзывов соответственно. Пользователи в них жалуются на технические проблемы, с которыми столкнулись во время работы с приложениями.
Среди высокооценённых приложений можно найти «Диктофон» с четырьмя звёздами в рейтинге. При этом ни одно из приложений Apple не достигло отметки в пять звёзд.
9to5mac отмечает, что пользователи могут оценивать любое приложение Apple, которое можно удалить и повторно установить через App Store, а основные системные приложения — «Телефон» или «Сообщения» — нельзя. Их попросту нельзя найти в магазине.
В Endgate считают, что решение открыть отзывы к своим приложениям Apple приняла после давления со стороны разработчиков, которые не могут скрывать полученные оценки и отзывы. Сама компания отзывы и оценки своих продуктов пока не прокомментировала.
Так Аппле украли погоду у Yahoo!
А после воровства погоды удалили YahooWeather из своего списка рекомендуемых.
Чтобы понять это, можно прочитать первые отзывы Аппле в презентации о погоде яху четырехлетней давности.
Оценить интерфейс и сравнить его с погодой в 15 iOS.
Это уже не предмет спора, сделали подло. ред.
В действительности исходя из факта, насколько эппл изменила мир и стала по сути компанией номер один по развитию технологий и продуктов, появилось целое поколение слепых хейтеров, которые ненавидят эппл просто «потому что».
По сути очень большая часть маргинальных слоев населения (лгбт и прочая больница) пробует доебаться и напакостить при каждой возможности, даже учитывая факт, что альтернатив продукции по сути не существует. По этому и такая война за сайдлоалинг (пиратство и перераспределение денежных потоков за счет паразитирования). ред.
Раньше это были встроенные в систему приложения. Их не было в магазине.
Потом их сделали "удаляемыми". На самом деле они просто скрывались.
Но чтобы их "восстановить" при желании, пришлось добавлять их в магазин. По факту это были просто ярлыки на системные приложения, а не полноценные приложения.
Теперь вроде их сделали полноценными приложениями и добавили возможность установки и оценки