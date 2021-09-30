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Новости
Сергей Исенеков

Apple разрешила оценивать и оставлять отзывы к своим приложениям в AppStore. Пользователи обрушили их рейтинг Статьи редакции

Сейчас у Apple News и «Подкастов» по две звезды, а у «Календаря» — почти три.

30 30 комментариев
695 просмотров

После релиза iOS 15, где Apple добавила возможность оценивать свои приложения в App Store, пользователи начали высказывать своё недовольство, выставляя низкие оценки и оставляя отзывы к ним. Об этом пишет The Verge.

Отзывов к приложениям Apple не так много, и все они низкие. Например, «Подкасты» имеет рейтинг в две звезды из пяти на основе 160 отзывов, Apple News — 2,3 на основе 141 отзыва, «Календарь» — 2,9 звезды на основе 63 отзывов, а «Карты» и Apple Music — три звезды на основе 160 и 300 отзывов соответственно. Пользователи в них жалуются на технические проблемы, с которыми столкнулись во время работы с приложениями.

Такое ощущение, что Apple совсем не волнует приложение «Подкасты». Последнее обновление сделало его совсем недружелюбным к пользователям. Очень сложно отсортировать эпизоды для одного шоу в списке воспроизведения — оно либо сотрёт их или изменит эпизоды в порядке.

Он также стирает мой список воспроизведения каждый раз, когда я закрываю приложение, и добавляет туда случайные эпизоды. Поэтому, когда я вновь открываю его, я делаю всё заново. Поддержка Apple не помогает. Я уже готов перейти на другое приложение для подкастов.

kay 1828474
отзыв к приложению «Подкасты»

Бесполезное!

Не могу найти половину событий, которые занесла в календарь. Ничего не спасает. Бесполезное приложение

TheGreatDers
отзыв к приложению «Календарь»

Мне нравились «Карты» от Apple. Я всегда пользовался этим приложением и выбирал его из-за его простоты и удобной навигации. Однако, с моменты выхода iOS 15, я ненавижу его больше всего на свете. На цвет невозможно смотреть, у него нагромождённый дизайн.

iOS 15 изменила много мелочей, которые мне нравились. «Карты» разочаровывают больше всего. Я действительно надеюсь, что они вернутся к старому дизайну или поменяют его на что-то более приемлемое.

Skyler8212
отзыв к приложению «Карты»

Среди высокооценённых приложений можно найти «Диктофон» с четырьмя звёздами в рейтинге. При этом ни одно из приложений Apple не достигло отметки в пять звёзд.

9to5mac отмечает, что пользователи могут оценивать любое приложение Apple, которое можно удалить и повторно установить через App Store, а основные системные приложения — «Телефон» или «Сообщения» — нельзя. Их попросту нельзя найти в магазине.

В Endgate считают, что решение открыть отзывы к своим приложениям Apple приняла после давления со стороны разработчиков, которые не могут скрывать полученные оценки и отзывы. Сама компания отзывы и оценки своих продуктов пока не прокомментировала.

#новости #apple

30 30 комментариев
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30 комментариев
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Владимир Филатов

вот это чсв - отключать оценки к своим приложениям

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9
Железнодорожный Никита

Это те, что раньше были встроенными, потом появились в аппсторе в виде ярлыков, а потом уже стали полноценно удаляемыми/устанавливаемыми

Обычные приложения от яббла (типа Pages/Numbers и т.д.) всегда имели рейтинг и отзывы

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3
Владимир Филатов

Так напишу автору статьи, потому что из неё я так понял.

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0
Лунный калькулятор

жаль нельзя оценить приложение AppStore в AppStore

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8
Владимир Филатов

А Google Play в Google Play можно https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.walletnfcrel&hl=ru&gl=US

Приложения в Google Play – Google Pay
Удобный и безопасный способ оплаты от Google
play.google.com
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1
Kolyanok

Это ж Google Pay, а не Play

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0
Молочный кофе

Такое ощущение, что Apple совсем не волнует приложение «Подкасты». Последнее обновление сделало его совсем недружелюбным к пользователям

Такое ощущение, что Комитет совсем не волнует сайт «TJournal». Последнее обновление сделало его совсем недружелюбным к пользователям

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6
Антигравитационный торт

Подавай жалобу в ФАС и спортлото 

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0
Молочный кофе

Дикпик прикладывать?¿¿ Или флажка в попе будет достаточно? ред.

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0
Александр Лукашенко

Лучше сразу дикпик в попе, чтоб наверняка

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0
Населенный Женя

В iOS 15 погода стала охуенная!
Ей нет никакой альтернативы!
Календарь справляется с задачами.
У меня одна претензия — к подкастам. Вот, где пиздец) ред.

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2
Лига порвах

Хз, у меня дождь

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4
Bibba La Bibba

Это тянет на одну звезду из пяти. Эпл опять обосралась

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2
Неверный кран

Тогда так.

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0
Неверный кран

Она и до этого норм была, странно, что вообще докопались.

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0
Arthur N

Подкасты всегда были говном, перешёл давно на Pocket Casts

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0
Жидкий Филипп

Так Аппле украли погоду у Yahoo!
А после воровства погоды удалили YahooWeather из своего списка рекомендуемых.
Чтобы понять это, можно прочитать первые отзывы Аппле в презентации о погоде яху четырехлетней давности.
Оценить интерфейс и сравнить его с погодой в 15 iOS.
Это уже не предмет спора, сделали подло. ред.

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0
Определенный Данила

Это белый стих?

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0
Антигравитационный торт

Что скажут сектанты? 

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1
Сумасшедший ГОСТ

что-то про выравнивание результатов с приходом большего числа людей, а это все типа первые часы и сверхмотивированные оценщики

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1
Антигравитационный торт

Аминь

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1
TROPPIE

В действительности исходя из факта, насколько эппл изменила мир и стала по сути компанией номер один по развитию технологий и продуктов, появилось целое поколение слепых хейтеров, которые ненавидят эппл просто «потому что».

 По сути очень большая часть маргинальных слоев населения (лгбт и прочая больница) пробует доебаться и напакостить при каждой возможности, даже учитывая факт, что альтернатив продукции по сути не существует. По этому и такая война за сайдлоалинг (пиратство и перераспределение денежных потоков за счет паразитирования). ред.

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0
Александр Лукашенко

Всю хуйню из своей больной бошки в кучу собрал и выдал это за умное мнение) 

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0
Богдан Вертикальный
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0
Богдан Вертикальный
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0
Dmitry Sursin

И опять этот вопрос от обычного пользователя Android - А что раньше нельзя было?

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–1
Отличный Данила

Раньше это были встроенные в систему приложения. Их не было в магазине.
Потом их сделали "удаляемыми". На самом деле они просто скрывались.
Но чтобы их "восстановить" при желании, пришлось добавлять их в магазин. По факту это были просто ярлыки на системные приложения, а не полноценные приложения.
Теперь вроде их сделали полноценными приложениями и добавили возможность установки и оценки

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1
Dobrosvet

Жалко, что нельзя отключить оценки к своим комментариям, когда задумываешь написать что-нибудь недоброе про Эппл.

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0
Филипп Чкалов

Боюсь представить сколько негатива они получили. 

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0
Andy Rorsha

Ну щас проанализирует, обсудят, сделают выводы, согласуют, обратятся к подрядчику, согласуют оплату, оплатят и к следующему релизу боты вернут рейтинг к стандартным 4,6.

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0
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