Сейчас у Apple News и «Подкастов» по две звезды, а у «Календаря» — почти три.

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После релиза iOS 15, где Apple добавила возможность оценивать свои приложения в App Store, пользователи начали высказывать своё недовольство, выставляя низкие оценки и оставляя отзывы к ним. Об этом пишет The Verge.

Отзывов к приложениям Apple не так много, и все они низкие. Например, «Подкасты» имеет рейтинг в две звезды из пяти на основе 160 отзывов, Apple News — 2,3 на основе 141 отзыва, «Календарь» — 2,9 звезды на основе 63 отзывов, а «Карты» и Apple Music — три звезды на основе 160 и 300 отзывов соответственно. Пользователи в них жалуются на технические проблемы, с которыми столкнулись во время работы с приложениями.

Такое ощущение, что Apple совсем не волнует приложение «Подкасты». Последнее обновление сделало его совсем недружелюбным к пользователям. Очень сложно отсортировать эпизоды для одного шоу в списке воспроизведения — оно либо сотрёт их или изменит эпизоды в порядке.



Он также стирает мой список воспроизведения каждый раз, когда я закрываю приложение, и добавляет туда случайные эпизоды. Поэтому, когда я вновь открываю его, я делаю всё заново. Поддержка Apple не помогает. Я уже готов перейти на другое приложение для подкастов. kay 1828474 отзыв к приложению «Подкасты»



Бесполезное!



Не могу найти половину событий, которые занесла в календарь. Ничего не спасает. Бесполезное приложение

TheGreatDers отзыв к приложению «Календарь»

Мне нравились «Карты» от Apple. Я всегда пользовался этим приложением и выбирал его из-за его простоты и удобной навигации. Однако, с моменты выхода iOS 15, я ненавижу его больше всего на свете. На цвет невозможно смотреть, у него нагромождённый дизайн.



iOS 15 изменила много мелочей, которые мне нравились. «Карты» разочаровывают больше всего. Я действительно надеюсь, что они вернутся к старому дизайну или поменяют его на что-то более приемлемое. Skyler8212 отзыв к приложению «Карты»

Среди высокооценённых приложений можно найти «Диктофон» с четырьмя звёздами в рейтинге. При этом ни одно из приложений Apple не достигло отметки в пять звёзд.

9to5mac отмечает, что пользователи могут оценивать любое приложение Apple, которое можно удалить и повторно установить через App Store, а основные системные приложения — «Телефон» или «Сообщения» — нельзя. Их попросту нельзя найти в магазине.