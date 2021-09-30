Apple разрешила оставлять отзывы к своим приложениям в App Store. Пользователи обрушили их рейтинг Статьи редакции
Сейчас у Apple News и «Подкастов» по две звезды, а у «Календаря» — почти три.
После релиза iOS 15, где Apple добавила возможность оценивать свои приложения в App Store, пользователи начали высказывать своё недовольство, выставляя низкие оценки и оставляя отзывы к ним. Об этом пишет The Verge.
Отзывов к приложениям Apple не так много, и все они низкие. Например, «Подкасты» имеет рейтинг в две звезды из пяти на основе 160 отзывов, Apple News — 2,3 на основе 141 отзыва, «Календарь» — 2,9 звезды на основе 63 отзывов, а «Карты» и Apple Music — три звезды на основе 160 и 300 отзывов соответственно. Пользователи в них жалуются на технические проблемы, с которыми столкнулись во время работы с приложениями.
Среди высокооценённых приложений можно найти «Диктофон» с четырьмя звёздами в рейтинге. При этом ни одно из приложений Apple не достигло отметки в пять звёзд.
9to5mac отмечает, что пользователи могут оценивать любое приложение Apple, которое можно удалить и повторно установить через App Store, а основные системные приложения — «Телефон» или «Сообщения» — нельзя. Их попросту нельзя найти в магазине.
В Endgate считают, что решение открыть отзывы к своим приложениям Apple приняла после давления со стороны разработчиков, которые не могут скрывать полученные оценки и отзывы. Сама компания отзывы и оценки своих продуктов пока не прокомментировала.
А Google Play в Google Play можно https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.walletnfcrel&hl=ru&gl=US
UPD: нельзя ред.
так они не только решают каким софтом тебе пользоваться, там много чего веселого.
слышал о случае, когда у одного звукача все его треки загрузили с мака в облако, заменив высококачественные исходники на обычные мп3. а некоторые просто похожими треками. и удалили все с его жесткого.
у него был бекап, конечно, но любому на его месте этого хватило бы чтобы отказаться от эпла)
Странно очень. Речь идет об айтюнсе или о чем? Пользуюсь макосью уже лет 12, и не очень понимаю, как так могло произойти? Если файлы просто лежали на диске — не могло такого случиться. Если в айтюнсе и была включена синхронизация — да, там какие-то свои приколы у них, я, честно говоря, даже не углублялся в то, как это работает, но до Apple Music я добавлял в тунца пиратскую музыку, и сейчас действительно похожие по тегам треки заменили на те же из эпл музыки, а которых в эпл музыке нет — грузят уже с моего Айклауд диска. Но для меня в этой фиче ниче криминального нет. ред.
Ну все ссылки вроде как ведут на проблемы с айфоном/айтюнсом и синхронизацией библиотеки, как я выше и писал — такое может быть, да. Но если хранить музыку именно в файлах на диске (FLAC/ALAC), она оттуда никуда не должна деваться. Типа, на моем маке доступны файлы, которые я сохранял в год покупки (6-7 лет назад), как и на любом другом компьютере, собственно.
Вообще, кстати, возвращаясь к теме: макось как раз таки свободная ОС (ну, не как линукс, конечно) и делать на ней можно все что угодно, включая, конечно, скачивание приложений откуда хочется, установку сторонних драйверов и всего такого, так что по ней у меня нет претензий к эплу.
Так Аппле украли погоду у Yahoo!
А после воровства погоды удалили YahooWeather из своего списка рекомендуемых.
Чтобы понять это, можно прочитать первые отзывы Аппле в презентации о погоде яху четырехлетней давности.
Оценить интерфейс и сравнить его с погодой в 15 iOS.
Это уже не предмет спора, сделали подло. ред.
Погода у них была охуенная когда они брали данные с Yahoo. По крайней мере, у меня в Минске, предсказуемость дождя была божественная. Даже если всё небо было свинцово-серым, я спокойно шел по своим делам если телефон говорил, что дождя не будет. И это всегда работало.
Потом они отказались от данных yahoo, и погода стала ненужным приложением, а я стал пользоваться yahoo weather (сайтом, а не приложением, так как на сайте тупо больше информации и нет рекламы).
Но пару лет назад испортился и yahoo, стал показывать просто нормально, а не охуенно. Не знаю что они там поменяли и зачем.
Но пока никакой замены я не нашел. Может с новым приложением из ios 15 что-то измениться.
А самое убогое приложение это Files. Такое ощущение, что какие-то идиоты его делали. Оно просто иногда виснет! Да и зачем вообще эти файлы на iOS?! Мне так нравилась их концепция отказа от файлов и файловой системы в принципе...
В действительности исходя из факта, насколько эппл изменила мир и стала по сути компанией номер один по развитию технологий и продуктов, появилось целое поколение слепых хейтеров, которые ненавидят эппл просто «потому что».
По сути очень большая часть маргинальных слоев населения (лгбт и прочая больница) пробует доебаться и напакостить при каждой возможности, даже учитывая факт, что альтернатив продукции по сути не существует. По этому и такая война за сайдлоалинг (пиратство и перераспределение денежных потоков за счет паразитирования). ред.
Раньше это были встроенные в систему приложения. Их не было в магазине.
Потом их сделали "удаляемыми". На самом деле они просто скрывались.
Но чтобы их "восстановить" при желании, пришлось добавлять их в магазин. По факту это были просто ярлыки на системные приложения, а не полноценные приложения.
Теперь вроде их сделали полноценными приложениями и добавили возможность установки и оценки
По закону многих стран так нельзя делать. К слову, Гугл это тоже запретил и на большинстве телефонов нет ни встроенной функции, ни апи для записи, решить проблему можно только с рутом. Эпл же, в свою очередь, хотел добавить эту функцию, но тоже возникли какие-то терки с законом и они дали заднюю. Короче, там не все так просто.
Да в разговоре с банком, например. Или еще с какой структурой, которая много инфы сразу выдаёт. Чтоб было потом чем оперировать или чтоб информация, которую скажут, была доступна.
Да я и не против, чтоб человек на другой был предупреждён о записи (как Зум делает, например). Но с другой стороны никому ничего не мешает взять другой диктофон, включить телефон на громкую, и спокойно записывать