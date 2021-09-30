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Новости
Сергей Исенеков

Apple разрешила оставлять отзывы к своим приложениям в App Store. Пользователи обрушили их рейтинг Статьи редакции

Сейчас у Apple News и «Подкастов» по две звезды, а у «Календаря» — почти три.

77 77 комментариев
3882 просмотров

После релиза iOS 15, где Apple добавила возможность оценивать свои приложения в App Store, пользователи начали высказывать своё недовольство, выставляя низкие оценки и оставляя отзывы к ним. Об этом пишет The Verge.

Отзывов к приложениям Apple не так много, и все они низкие. Например, «Подкасты» имеет рейтинг в две звезды из пяти на основе 160 отзывов, Apple News — 2,3 на основе 141 отзыва, «Календарь» — 2,9 звезды на основе 63 отзывов, а «Карты» и Apple Music — три звезды на основе 160 и 300 отзывов соответственно. Пользователи в них жалуются на технические проблемы, с которыми столкнулись во время работы с приложениями.

Такое ощущение, что Apple совсем не волнует приложение «Подкасты». Последнее обновление сделало его совсем недружелюбным к пользователям. Очень сложно отсортировать эпизоды для одного шоу в списке воспроизведения — оно либо сотрёт их или изменит эпизоды в порядке.

Он также стирает мой список воспроизведения каждый раз, когда я закрываю приложение, и добавляет туда случайные эпизоды. Поэтому, когда я вновь открываю его, я делаю всё заново. Поддержка Apple не помогает. Я уже готов перейти на другое приложение для подкастов.

kay 1828474
отзыв к приложению «Подкасты»

Бесполезное!

Не могу найти половину событий, которые занесла в календарь. Ничего не спасает. Бесполезное приложение.

TheGreatDers
отзыв к приложению «Календарь»

Мне нравились «Карты» от Apple. Я всегда пользовался этим приложением и выбирал его из-за его простоты и удобной навигации. Однако, с момента выхода iOS 15, я ненавижу его больше всего на свете. На цвет невозможно смотреть, у него нагромождённый дизайн.

iOS 15 изменила много мелочей, которые мне нравились. «Карты» разочаровывают больше всего. Я действительно надеюсь, что они вернутся к старому дизайну или поменяют его на что-то более приемлемое.

Skyler8212
отзыв к приложению «Карты»

Среди высокооценённых приложений можно найти «Диктофон» с четырьмя звёздами в рейтинге. При этом ни одно из приложений Apple не достигло отметки в пять звёзд.

9to5mac отмечает, что пользователи могут оценивать любое приложение Apple, которое можно удалить и повторно установить через App Store, а основные системные приложения — «Телефон» или «Сообщения» — нельзя. Их попросту нельзя найти в магазине.

В Endgate считают, что решение открыть отзывы к своим приложениям Apple приняла после давления со стороны разработчиков, которые не могут скрывать полученные оценки и отзывы. Сама компания отзывы и оценки своих продуктов пока не прокомментировала.

#новости #apple

77 77 комментариев
1
33
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77 комментариев
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Лунный калькулятор

жаль нельзя оценить приложение AppStore в AppStore

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57
Владимир Филатов

А Google Play в Google Play можно https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.walletnfcrel&hl=ru&gl=US
UPD: нельзя ред.

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3
Kolyanok

Это ж Google Pay, а не Play

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18
Владимир Филатов

спасибо, я китаец

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14
Neten

Владимир хороший человек работать хорошо а я русский Иван работать не хорошо

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1
Some Dude

зато можно оценить гугл плей используя сторы от саммунга, хуавея и других производителей)
в смысле, если тебе не нравится плей, то есть выбор и выход ред.

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0
Kolyanok

Кстати, очень надеюсь на то, что у Элла все же законодательно отнимут монополию на дистрибьюцию софта. Не нравится мне идея, когда дядьки из Элла решают, каким софтом мне пользоваться. Это приводит к цензуре, как в случае с телеграмом

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0
Some Dude

так они не только решают каким софтом тебе пользоваться, там много чего веселого.
слышал о случае, когда у одного звукача все его треки загрузили с мака в облако, заменив высококачественные исходники на обычные мп3. а некоторые просто похожими треками. и удалили все с его жесткого.
у него был бекап, конечно, но любому на его месте этого хватило бы чтобы отказаться от эпла)

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1
Kolyanok

Странно очень. Речь идет об айтюнсе или о чем? Пользуюсь макосью уже лет 12, и не очень понимаю, как так могло произойти? Если файлы просто лежали на диске — не могло такого случиться. Если в айтюнсе и была включена синхронизация — да, там какие-то свои приколы у них, я, честно говоря, даже не углублялся в то, как это работает, но до Apple Music я добавлял в тунца пиратскую музыку, и сейчас действительно похожие по тегам треки заменили на те же из эпл музыки, а которых в эпл музыке нет — грузят уже с моего Айклауд диска. Но для меня в этой фиче ниче криминального нет. ред.

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0
Some Dude

вот нашел какой-то вопрос похожий от 16 года

why does my offline music keep deleting i…
why does my offline music keep deleting i… - Apple Community
discussions.apple.com
apple music deleted all track from computer…
apple music deleted all track from computer - Поиск в Google
www.google.com
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0
Kolyanok

Ну все ссылки вроде как ведут на проблемы с айфоном/айтюнсом и синхронизацией библиотеки, как я выше и писал — такое может быть, да. Но если хранить музыку именно в файлах на диске (FLAC/ALAC), она оттуда никуда не должна деваться. Типа, на моем маке доступны файлы, которые я сохранял в год покупки (6-7 лет назад), как и на любом другом компьютере, собственно.

Вообще, кстати, возвращаясь к теме: макось как раз таки свободная ОС (ну, не как линукс, конечно) и делать на ней можно все что угодно, включая, конечно, скачивание приложений откуда хочется, установку сторонних драйверов и всего такого, так что по ней у меня нет претензий к эплу.

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0
Some Dude

там то ли какое-то обновление было, то ли что-то еще. синхронизация у него было точно выключена.

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0
Kolyanok

Хз, короче, если такое и возможно, то сомневаюсь, что это нормальное поведение, а не баг (как на винде баг был, когда документы терлись при обнове). Впрочем, про массовые жалобы в новостях я ниче не видел на этот счет

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0
Павел Фролов

Сообщение удалено ред.

Ответить
0
Evil Pechenka

Google, как всегда, впереди!

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0
Ваша Закладко

юз лес 

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0
Владимир Филатов

вот это чсв - отключать оценки к своим приложениям

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19
Железнодорожный Никита

Это те, что раньше были встроенными, потом появились в аппсторе в виде ярлыков, а потом уже стали полноценно удаляемыми/устанавливаемыми

Обычные приложения от яббла (типа Pages/Numbers и т.д.) всегда имели рейтинг и отзывы

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7
Владимир Филатов

Так напишу автору статьи, потому что из неё я так понял.

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3
Андрей Лузин

Разве нативные приложения стало можно удалять? Просто ярлыки же удалялись

Ответить
0
Железнодорожный Никита

Да, можно
Note: When you remove a built-in app from your Home Screen, you also remove any related user data and configuration files. Removing built-in apps from your Home Screen can affect other system functionality.

Ответить
1
Андрей Лузин

Уоу, это не в 15-й ios подвезли?

Ответить
0
Железнодорожный Никита

Похоже, в 14-й (мб не в 14.0, а более поздней). На странице саппорта отделяется инфа про удаление в iOS 10 (только удаление ярлыков), в 12–13 (видимо, какое-то частичное удаление) и в 14–15

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1
Молочный кофе

Такое ощущение, что Apple совсем не волнует приложение «Подкасты». Последнее обновление сделало его совсем недружелюбным к пользователям

Такое ощущение, что Комитет совсем не волнует сайт «TJournal». Последнее обновление сделало его совсем недружелюбным к пользователям

Ответить
18
Антигравитационный торт

Подавай жалобу в ФАС и спортлото 

Ответить
2
Молочный кофе

Дикпик прикладывать?¿¿ Или флажка в попе будет достаточно? ред.

Ответить
3
Александр Лукашенко

Лучше сразу дикпик в попе, чтоб наверняка

Ответить
3
Антигравитационный торт

да

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0
Населенный Женя

В iOS 15 погода стала охуенная!
Ей нет никакой альтернативы!
Календарь справляется с задачами.
У меня одна претензия — к подкастам. Вот, где пиздец) ред.

Ответить
4
Лига порвах

Хз, у меня дождь

Ответить
16
Bibba La Bibba

Это тянет на одну звезду из пяти. Эпл опять обосралась

Ответить
3
Неверный кран

Тогда так.

Ответить
10
Жидкий Филипп

Так Аппле украли погоду у Yahoo!
А после воровства погоды удалили YahooWeather из своего списка рекомендуемых.
Чтобы понять это, можно прочитать первые отзывы Аппле в презентации о погоде яху четырехлетней давности.
Оценить интерфейс и сравнить его с погодой в 15 iOS.
Это уже не предмет спора, сделали подло. ред.

Ответить
3
Arthur N

Подкасты всегда были говном, перешёл давно на Pocket Casts

Ответить
2
Определенный Данила

Это белый стих?

Ответить
1
Неверный кран

Она и до этого норм была, странно, что вообще докопались.

Ответить
0
Анатолий Смолов

Погода у них была охуенная когда они брали данные с Yahoo. По крайней мере, у меня в Минске, предсказуемость дождя была божественная. Даже если всё небо было свинцово-серым, я спокойно шел по своим делам если телефон говорил, что дождя не будет. И это всегда работало.
Потом они отказались от данных yahoo, и погода стала ненужным приложением, а я стал пользоваться yahoo weather (сайтом, а не приложением, так как на сайте тупо больше информации и нет рекламы).
Но пару лет назад испортился и yahoo, стал показывать просто нормально, а не охуенно. Не знаю что они там поменяли и зачем.
Но пока никакой замены я не нашел. Может с новым приложением из ios 15 что-то измениться.
А самое убогое приложение это Files. Такое ощущение, что какие-то идиоты его делали. Оно просто иногда виснет! Да и зачем вообще эти файлы на iOS?! Мне так нравилась их концепция отказа от файлов и файловой системы в принципе...
 

Ответить
0
Nikolay Mn

Погода выглядит красиво, но точность средняя. А с обновлением очень раздражает эта абсолютно бесполезная, но лагучая карта. Лишний раз даже приложение открывать нет желания.
Очень надеюсь, что с новыми обновами, этот крэп можно будет отключить.

Ответить
0
Антигравитационный торт

Что скажут сектанты? 

Ответить
4
Богдан Вертикальный
Ответить
8
Сумасшедший ГОСТ

что-то про выравнивание результатов с приходом большего числа людей, а это все типа первые часы и сверхмотивированные оценщики

Ответить
3
Антигравитационный торт

Аминь

Ответить
1
TROPPIE

В действительности исходя из факта, насколько эппл изменила мир и стала по сути компанией номер один по развитию технологий и продуктов, появилось целое поколение слепых хейтеров, которые ненавидят эппл просто «потому что».

 По сути очень большая часть маргинальных слоев населения (лгбт и прочая больница) пробует доебаться и напакостить при каждой возможности, даже учитывая факт, что альтернатив продукции по сути не существует. По этому и такая война за сайдлоалинг (пиратство и перераспределение денежных потоков за счет паразитирования). ред.

Ответить
–7
Some Dude

это же как быть ебанутым ватником, только в голову насрали пропагандисты не рф, а эпла

Ответить
6
TROPPIE

Ага, технари забугорные все с промытыми мозгами

Ответить
–1
Some Dude

все - это кто? давай примеры

Ответить
1
The Great Calibrator

все

Вам там завышенное ЧСВ вместе с айфонами выдают?

Ответить
1
Александр Лукашенко

Всю хуйню из своей больной бошки в кучу собрал и выдал это за умное мнение) 

Ответить
2
TROPPIE

Откуда такой негатив? Вы представительница экстремистского движения лгбтку?  ред.

Ответить
–1
Богдан Вертикальный
Ответить
2
George Jejeya

что они правда говно все

Ответить
0
George Jejeya

Но я всё равно ими пользуюсь, потому что альтернативы или работают через жопу, или туда всякого говна понапихано, которым я никогда в жизни пользоваться не буду, но за которое требуют денег. Типа тех же подкастов. Мне вообще от них ничего не надо, кроме списка новых выпусков и плеера.

Ответить
0
Ваша Закладко

почему сектанты? кук закупит положительных отзывов прост и всё будет норм

Ответить
0
Dmitry Sursin

И опять этот вопрос от обычного пользователя Android - А что раньше нельзя было?

Ответить
2
Отличный Данила

Раньше это были встроенные в систему приложения. Их не было в магазине.
Потом их сделали "удаляемыми". На самом деле они просто скрывались.
Но чтобы их "восстановить" при желании, пришлось добавлять их в магазин. По факту это были просто ярлыки на системные приложения, а не полноценные приложения.
Теперь вроде их сделали полноценными приложениями и добавили возможность установки и оценки

Ответить
4
Dobrosvet

Жалко, что нельзя отключить оценки к своим комментариям, когда задумываешь написать что-нибудь недоброе про Эппл.

Ответить
3
Андрей Лузин

Среди высокооценённых приложений можно найти «Диктофон» с четырьмя звёздами в рейтинге.

При этом разговоры по телефону через него записывать нельзя

Ответить
2
Мертвый теркин30см

А сторонний диктофон, который записывает телефонные переговоры в природе существует?

Ответить
0
Kolyanok

Для айфа только с Джейлом, либо через какую-то еблю вроде конференц-связи

Ответить
3
Мертвый теркин30см

Ну дак это же просто отличная новость!
Пойду на 4PDA учиться в jailbreak iOS 15 🤪

Ответить
0
Kolyanok

checkra1n, если айфон <=10. Если >, то Джейла нет пока

Ответить
0
Мертвый теркин30см

Да я глумлюсь. У меня самса со своей ОС на базе андроид 9.0.

Ответить
0
Андрей Лузин

Я еще на древней Нокии спокойно записывал разговоры по телефону.
Имеется ввиду разговор на том же устройстве ред.

Ответить
2
Мертвый теркин30см

Вы не понимаете. Нельзя записывать для Вашей же безопасности. У нас самая безопасная ОС. ред.

Ответить
2
Андрей Лузин

Оно скорее всего так и есть. Только какая у них аргументация?

Ответить
0
Kolyanok

По закону многих стран так нельзя делать. К слову, Гугл это тоже запретил и на большинстве телефонов нет ни встроенной функции, ни апи для записи, решить проблему можно только с рутом. Эпл же, в свою очередь, хотел добавить эту функцию, но тоже возникли какие-то терки с законом и они дали заднюю. Короче, там не все так просто.

Ответить
2
Андрей Лузин

Как в Зуме голосовое препруждение, что этот разговор записывается, например

Только не ясно иногда на каком языке. Например, ОС на русском (и предупреждение на русском), а звонишь не русскоговорящему

Ответить
0
Мертвый теркин30см

Просто: САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ ОС. 
И этим все сказано. 🤪

Ответить
0
Анатолий Смолов

Терпеть не могу мудаков которые записывают разговоры, да еще никак не предупреждая. Зачем ты их записываешь? Тебя не смущает, что это касается не только тебя, а еще и другого человека который с тобой разговаривает?

Ответить
0
Андрей Лузин

Да в разговоре с банком, например. Или еще с какой структурой, которая много инфы сразу выдаёт. Чтоб было потом чем оперировать или чтоб информация, которую скажут, была доступна.

Да я и не против, чтоб человек на другой был предупреждён о записи (как Зум делает, например). Но с другой стороны никому ничего не мешает взять другой диктофон, включить телефон на громкую, и спокойно записывать

Ответить
0
Глупый хичхакер
Ответить
2
Andy Rorsha

Ну щас проанализирует, обсудят, сделают выводы, согласуют, обратятся к подрядчику, согласуют оплату, оплатят и к следующему релизу боты вернут рейтинг к стандартным 4,6.

Ответить
1
Филипп Чкалов

Боюсь представить сколько негатива они получили. 

Ответить
0
Неудачный корабль

От токсики! 

Ответить
0
Sergey Michko

В первый раз попробовал Подкасты, вылезала какая-то ошибка, пересел на Overcast — доволен.
Карта в iOS 15 мне больше нравится цветом, чем раньше. И 3д здания клевые (нету России). 

Ответить
0
Michael Konovalov

Комментарии оставили агенты Гугла?

Ответить
0
Никита Лихачёв

Отзывы в App Store отображаются от пользователей той же локали: те, у кого аккаунт в российском магазине, видят отзывы от других россиян. Единый глобальный рейтинг Apple не показывает. Поэтому тут нельзя сказать, что отзывов немного.

Ответить
0
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