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Новости
Артём Мазанов

Мужчина открыл стрельбу рядом со школой в Москве, его задержали, пострадавших нет Статьи редакции

По данным источников СМИ, это отец ученицы, который «пришёл разобраться с обидчиками девочки».

Возле московской школы №1374 мужчина открыл стрельбу. Из какого именно оружия — не уточняется. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

По данным источника ТАСС, этот мужчина узнал, что к его дочери «приставали четверо молодых людей», он пошёл с ними «разбираться», взяв оружие. Mash пишет, что сначала мужчина устроил с «обидчиками» драку, а потом достал пистолет и выстрелил в воздух.

В школе уточнили, что стрельба была за территорией учебного заведения. «Сегодня, 30 сентября, после уроков за пределами территории школы с родителем одной из наших учениц произошел инцидент. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал», — заявили там.

#новости #происшествия

2769 просмотров
49 49 комментариев
16
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Владислав Тихонов

Аниме или компьютерные игры? 

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34
Прямой турник

телевизор и создание семьи

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7
Здешний клуб

ты опять сюда лезешь

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2
Прямой турник

я тебя сейчас еще раз на ноль умножу

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1
Здешний клуб

Я бан в офтопе получил, хз за что
Прервался очень важный диалог

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2
Прямой турник

неприятно((

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3
Здешний клуб

Какая-то мыша раздраконила санитара сегодня

Ответить
2
Прямой турник

Имеет право))

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1
Андрей Охапкин

Лол, чувак, ты целыми сутками тут сидишь, набрасыааешь, разжигаешь, а потом "ой, а за что бан". Почитай вообще что ты пишешь, вот этот комментатор верно подметил. Без негатива

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3
Здешний клуб

блин, исправлюсь 

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1
Андрей Охапкин

Давай брат, мы верим 👍 Победим токсичность вместе 💪

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0
Целевой украинец

бог наказал, впредь будь благоразумнее

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0
Здешний клуб

не понимаю, как для вас до сих пор остается загадкой простая вещь. Ты там конечно очень интересно что-то накидал. Но как не понимать главного??
Будущее России напрямую зависит от Украины. На этом завязано абсолютно всё, вокруг этого строиться вся внешняя политика Кремля, без решения этого вопроса крымчане даже в банк не попадут. 

Или Украина ломает хребет путинскому режиму, спасая россиян от оккупации, или путинский режим ломает Украину, и закрывает вопрос Крыма-Донбасса, да и в целом новой формы империи. 

А ты там что-то про будущее говорил)) Так ты терпения наберись, время всё расставит на свои места, хотя 8 лет уже достаточно чтобы увидеть тенденции куда и чья страна движется))) 

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0
Андрей Охапкин

Ah shit, here we go again....

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1
Здешний клуб

@Doktor Streyndzhlav не ной, у меня там уже бан. 

Но ты ведь ответишь на вопрос? 

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0
Doktor Streyndzhlav

Бан ты в оффтопе получил за оскорбления, как отдельных людей, так и страны в целом.
И поделом.

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0
Здешний клуб

Почему так сложно ответить на мой вопрос, я же н все твои вопросы ответил? 

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0
Doktor Streyndzhlav

Тебе мало уроков на завтра задали, ты тут все засрать решил?

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0
Здешний клуб

Почему ты не можешь ответить на мой вопрос, это так сложно? 

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0
Здешний клуб

увиливаешь десятый раз

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0
Кирилл Вселенский

Мирная религия

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3
Антон Лисин

Соловьём и симонян

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ouxen

в россии две беды

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0
Aneriko Vespucci

Моргенштерн 

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1
GARDO/I

ЛГБТ

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1
Vladimir Kudryavcev

Чайлд фри

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0
Ваша Закладко

водочки им принеси

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0
Иван Дмитриев

Скотоложество скорее

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0
ouxen

нужно просто запретить стрельбу рядом со школами, и всего делов

Ответить
16
Андрей Охапкин

Нужно запретить школы

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11
Алексей Логачев

Ты ёбнулся, а если свадьбу отметить надо?

Ответить
6
drama llama

Школу придется закатать в бетон.

Ответить
1
ouxen

беремена в 16

Ответить
0
Max M

Нужно просто запретить школы.

Ответить
2
ouxen

В школе уточнили, что стрельба была за территорией учебного заведения.

а, ну тогда ладно

Ответить
16
Michael Konovalov

Также стрельба не проводилась по сотрудникам полиции.
А, ну тогда ладно.

Ответить
0
Неверный кран

Мужчина открыл стрельбу рядом со школой

пострадавших нет

А ещё говорят молодёжь не та. Школьники без жертв не уходили.  ред.

Ответить
9
Неудачный корабль

Ни дня без стрельбы у/в школе

Ответить
3
Llaren Hlaalo

Зная наши школы и как они любят избегать скандалов и впрягаться за виновников "торжества", трудно не посочувствовать бате. ред.

Ответить
3
Металлический Гоша

надеюсь попал?

Ответить
2
Ёжик-под-левой-сисей

Долбоёб

Ответить
–1
ouxen

не, ну а че они

Ответить
3
Andy Rorsha

Ваш вариант действий?

Ответить
0
Ёжик-под-левой-сисей

Скорее всего я бы ещё хуй детям показал возле школы, в остальном он всё правильно сделал.

Ответить
3
Нижний интернет

Начитался всяких пасквилей на сайте интернет точка ком, вот и итог.

Ответить
1
Paco Official

Ну шо поделать

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0
Стильная самочка орангутана

Пушку и днём зря, а так молодец

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0
Словесный Интервент

Запретить показывать фильм Ворошиловский стрелок!

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0
Люц Шнайдер

Странно, что за этим не стоит боевое крыло феминисток. Уже давно пора создавать летучие отряды, чтобы дать отпор спермобакам.

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0
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