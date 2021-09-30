Мужчина открыл стрельбу рядом со школой в Москве, его задержали, пострадавших нет Статьи редакции
По данным источников СМИ, это отец ученицы, который «пришёл разобраться с обидчиками девочки».
Возле московской школы №1374 мужчина открыл стрельбу. Из какого именно оружия — не уточняется. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
По данным источника ТАСС, этот мужчина узнал, что к его дочери «приставали четверо молодых людей», он пошёл с ними «разбираться», взяв оружие. Mash пишет, что сначала мужчина устроил с «обидчиками» драку, а потом достал пистолет и выстрелил в воздух.
В школе уточнили, что стрельба была за территорией учебного заведения. «Сегодня, 30 сентября, после уроков за пределами территории школы с родителем одной из наших учениц произошел инцидент. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал», — заявили там.
Лол, чувак, ты целыми сутками тут сидишь, набрасыааешь, разжигаешь, а потом "ой, а за что бан". Почитай вообще что ты пишешь, вот этот комментатор верно подметил. Без негатива
не понимаю, как для вас до сих пор остается загадкой простая вещь. Ты там конечно очень интересно что-то накидал. Но как не понимать главного??
Будущее России напрямую зависит от Украины. На этом завязано абсолютно всё, вокруг этого строиться вся внешняя политика Кремля, без решения этого вопроса крымчане даже в банк не попадут.
Или Украина ломает хребет путинскому режиму, спасая россиян от оккупации, или путинский режим ломает Украину, и закрывает вопрос Крыма-Донбасса, да и в целом новой формы империи.
А ты там что-то про будущее говорил)) Так ты терпения наберись, время всё расставит на свои места, хотя 8 лет уже достаточно чтобы увидеть тенденции куда и чья страна движется)))