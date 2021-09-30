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Новости
Сергей Исенеков

Uber временно приостановил работу в Брюсселе в знак протеста против запрета на смартфоны за рулём Статьи редакции

Компания назвала акцию «беспрецедентной и исключительной» в Европе, а также призвала своих клиентов присоединиться к протесту против устаревших правил.

14 14 комментариев
291 просмотров
Фото Belga

Утром 30 сентября Uber объявила о временном прекращении своей работы в столице Бельгии Брюсселе. Оно не работало в городе три часа — с 8:30 до 11:30 утра по местному времени. Таким образом компания поддержала акции протестов водителей из-за запрета использовать смартфоны во время вождения. Об этом пишет Bloomberg.

Пользователи сервиса такси получили сообщение, в котором сказано, что причина временного отключения приложения в городе — невыполнение местными властями обещаний обновить существующие законы к лету 2021 года.

Правила, которые действую в Бельгии сейчас, разработали в 1995 году. Они включают в себя устаревшие меры — например, запрет водителям пользоваться смартфонами. В результате этого водители, которые используют приложение Uber, чтобы доставить вас к месту назначения, получают штрафы и рискуют лишиться автомобиля.

из сообщения Uber к клиентам сервиса

В компании назвали акцию, которую проводят совместно с водителями, «исключительной и беспрецедентной» в Европе. В Uber также отметили, что из-за запрета водители сервиса «опасаются за свою работу и будущее».

Сообщение от Uber

Компания призвала своих клиентов присоединиться к протесту и усилить давление на местное правительство. «Если сейчас мы не сможем добиться реформы, то можем лишиться тех возможностей в мобильности по городу, которые у вас есть как у клиентов такси», — сказали в Uber.

В марте 2021 года глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Вервурт объявил, что городское законодательство о такси обновлено и отныне водителям Uber запрещено брать заказы с помощью приложения для смартфонов. Это связано с тем, что водители не должны отвлекаться на устройство во время вождения автомобиля.

Водители, которые продолжат использовать смартфоны могут получить штраф, а также временно или бессрочно лишиться лицензии. Кроме того, за это нарушение власти могут конфисковать автомобиль.

#новости #uber #бельгия

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Alexander the Nth

«Использование смартфона за рулём» можно интерпретировать по-разному. Из новости непонятно, какие правила сейчас и как их хотят модернизировать.

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5
Evil Pechenka

Давайте три часа не читать эту новость в знак протеста?

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6
Александр Лукашенко

а также призвала своих клиентов присоединиться к протесту против устаревших правил.

Классический убер. Мерзкая эксплуататорская конторка-посредник, боящаяся хотя бы тени ответственности за собственный бизнес и сотрудников, приносящих им прибыль, теперь хочет переложить ответственность на клиентов, чтобы те вышли в их защиту. Пшёл нах просто)  ред.

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0
Леха

Ага. А без этих мерзких эксплуататорских контор такси было диким рынком с бомбилами, мелкими таксопарками и огромными ценами. 

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2
Александр Лукашенко

Это не отменяет факта того, что они всеми силами избегают ответсвтенности за что угодно. Финансовой перед сотрудниками, юридической перед государствами, или любой другой возможной.
Про цены я тоже хз, если честно, особо разницы в цене не ощутил с приходом всяких яндексов-уберов. Крупные таксопарки были задолго до них, у них и брендовость была и цены и сервис приемлимый вполне. Засилья бомбил даже я не застал особо, а я далеко не зумер. Все эти страшилки про ужасных бомбил что на уровне вскукареков про страшные 90-ые.
И да, кстати, я и сейчас не пользуюсь яндексом в своём городе, а заказываю напрямую у местного таксопарка, цены меньше и таксисты лучше.  ред.

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0
Отечественный американец

Цены на такси с приходом на рынок агрегаторов упали раза в два

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0
Александр Лукашенко

Ну покажи тогда динамику, статистику. Ибо по моим субъективным впечатлениям разницы практически никакой. ред.

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0
Савелий

Как то смотрел передачу, не знаю правда или нет, но таксистов заставляют идеально учить карту Лондона. Учат до 3 лет.

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0
Актерский турник

В Бельгии, карту Лондона???? Звери!!!

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6
Савелий

Нет, в Англии. Просто принципиально заставляют таксистов не пользоваться навигаторами.

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0
Леха

Так это для водителей черных кэбов, а не Ахмедов из Убера

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3
Савелий

Ага. Просто интересна разница Великобритании, которая уже не в ЕС и Европы.
Кстати передачу снимали американцы и они бегали по всем с одним вопросом. Ну вот нафига. Ну навигатор же есть. Никто не ответил.

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0
Кирилл Вселенский

Это про водителей кэбов

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1
Неудачный корабль

призвала своих клиентов присоединиться к протесту против бана ЧЧ

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2
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