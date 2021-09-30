Uber временно приостановил работу в Брюсселе в знак протеста против запрета на смартфоны за рулём Статьи редакции
Компания назвала акцию «беспрецедентной и исключительной» в Европе, а также призвала своих клиентов присоединиться к протесту против устаревших правил.
Утром 30 сентября Uber объявила о временном прекращении своей работы в столице Бельгии Брюсселе. Оно не работало в городе три часа — с 8:30 до 11:30 утра по местному времени. Таким образом компания поддержала акции протестов водителей из-за запрета использовать смартфоны во время вождения. Об этом пишет Bloomberg.
Пользователи сервиса такси получили сообщение, в котором сказано, что причина временного отключения приложения в городе — невыполнение местными властями обещаний обновить существующие законы к лету 2021 года.
В компании назвали акцию, которую проводят совместно с водителями, «исключительной и беспрецедентной» в Европе. В Uber также отметили, что из-за запрета водители сервиса «опасаются за свою работу и будущее».
Компания призвала своих клиентов присоединиться к протесту и усилить давление на местное правительство. «Если сейчас мы не сможем добиться реформы, то можем лишиться тех возможностей в мобильности по городу, которые у вас есть как у клиентов такси», — сказали в Uber.
В марте 2021 года глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Вервурт объявил, что городское законодательство о такси обновлено и отныне водителям Uber запрещено брать заказы с помощью приложения для смартфонов. Это связано с тем, что водители не должны отвлекаться на устройство во время вождения автомобиля.
Водители, которые продолжат использовать смартфоны могут получить штраф, а также временно или бессрочно лишиться лицензии. Кроме того, за это нарушение власти могут конфисковать автомобиль.
а также призвала своих клиентов присоединиться к протесту против устаревших правил.
Классический убер. Мерзкая эксплуататорская конторка-посредник, боящаяся хотя бы тени ответственности за собственный бизнес и сотрудников, приносящих им прибыль, теперь хочет переложить ответственность на клиентов, чтобы те вышли в их защиту. Пшёл нах просто) ред.
Это не отменяет факта того, что они всеми силами избегают ответсвтенности за что угодно. Финансовой перед сотрудниками, юридической перед государствами, или любой другой возможной.
Про цены я тоже хз, если честно, особо разницы в цене не ощутил с приходом всяких яндексов-уберов. Крупные таксопарки были задолго до них, у них и брендовость была и цены и сервис приемлимый вполне. Засилья бомбил даже я не застал особо, а я далеко не зумер. Все эти страшилки про ужасных бомбил что на уровне вскукареков про страшные 90-ые.
И да, кстати, я и сейчас не пользуюсь яндексом в своём городе, а заказываю напрямую у местного таксопарка, цены меньше и таксисты лучше. ред.