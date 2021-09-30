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Новости
DTF

В Сальвадоре запустили станцию по добыче биткоинов, которая работает на вулканической энергии Статьи редакции

«Это дешёвый, на 100% чистый и возобновляемый источник», отметил президент.

9 9 комментариев
828 просмотров

Сальвадор ввёл в эксплуатацию первую майнинговую ферму у подножья вулкана. Видео объекта опубликовал в своём твиттере президент страны Найиб Букеле.

Nayib Bukele 🇸🇻 @nayibbukele
First steps...

🌋#Bitcoin🇸🇻

По предварительным данным, станция уже даёт около 95 МВт геотермальной энергии, хотя её строительство продолжается. Проект курирует государственная электротехническая компания LaGeo.

Объект перерабатывает тепловую энергию недр земли в электрическую, а выделяемые пары не оставляют осадков и естественным образом растворяются в воздухе. «Это очень дешёвая, на 100% чистая и возобновляемая энергия», — отметил президент.

Сальвадор стал использовать биткоин как официальную валюту с сентября. Президент Найиб Букеле считает, что это упрощает для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.

#новости #криптовалюты #сальвадор

9 9 комментариев
9
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Неудачный корабль

Это там самый крутой диктатор в мире? 

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4
Max Yankov

По его версии — да

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3
Aneriko Vespucci

Такой же модный как Медведев в своё время 

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3
Dmitry R.

блять, видеокарты никогда не подешевеют:(

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2
Alexander

Биткоин не видяхами добываецо жи

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1
Леха

Даже если весь Сальвадор перейдет на битки, это не даст сильный буст росту битка. ВВП Сальвадора сильно меньше даже текущего оборота битка

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0
Michael Konovalov

Какой только хуйней люди не занимаются.

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0
Максим Шпилёв

добыча золота, угля.. но циферок..

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0
Серёжа Карпенко

Так вот в чём причина кашля и скотства Сальвадора из Гуакамили 2. В нём запустили вулкан и стали майнить биткойны. Как после этого не захотеть уничтожить вселенную?

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