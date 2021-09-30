В Сальвадоре запустили станцию по добыче биткоинов, которая работает на вулканической энергии Статьи редакции
«Это дешёвый, на 100% чистый и возобновляемый источник», отметил президент.
Сальвадор ввёл в эксплуатацию первую майнинговую ферму у подножья вулкана. Видео объекта опубликовал в своём твиттере президент страны Найиб Букеле.
По предварительным данным, станция уже даёт около 95 МВт геотермальной энергии, хотя её строительство продолжается. Проект курирует государственная электротехническая компания LaGeo.
Объект перерабатывает тепловую энергию недр земли в электрическую, а выделяемые пары не оставляют осадков и естественным образом растворяются в воздухе. «Это очень дешёвая, на 100% чистая и возобновляемая энергия», — отметил президент.
Сальвадор стал использовать биткоин как официальную валюту с сентября. Президент Найиб Букеле считает, что это упрощает для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.