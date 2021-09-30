Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
iPhone 13 Pro уже в продаже
Пространство возможностей
ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Facebook ответил на расследование WSJ о влиянии инстаграма на психику подростков: «Соцсеть помогает в трудные моменты» Статьи редакции

В отчёте компания утверждает, что выводы издания об усугублении восприятия собственного тела детьми были неправильными.

24 24 комментария
905 просмотров
Reuters

В середине сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой сказано, что компания знает, что инстаграм приносит вред психическому здоровью своим пользователям. В Facebook ответили на критику, заявив, что газета давала «преднамеренно неправильные данные» и приписывала «вопиюще ложные мотивы» руководству и сотрудникам компании.

30 сентября компания Марка Цукерберга опубликовала в официальном блоге отчёт о влиянии инстаграма на психическое здоровье пользователей. В компании заявили, что данные, которые до этого опубликовали в The Wall Street Journal, были «не совсем точными».

Отчёт соцсети разделён на две части — «Исследование психического здоровья: трудные моменты в жизни» и «Исследование психического здоровья подростков». К каждому пункту есть аннотация, которые комментируют слайды. К некоторым слайдам добавлена приписка: «Этот подсчет не нужно воспринимать как средние показатели касаемо опыта, который переживают пользователи-подростки».

TJ приводит некоторые пункты из отчёта фейсбука.

  • Данные основываются на мнении 40 подростков. Отчёт был разработан для внутреннего обсуждения негативного восприятия инстаграма подростками;
  • 22% подростков считают, что инстаграм помогает им, когда они боятся с трудными проблемами в жизни — одиночеством, беспокойствами, проблемами с питанием и грустью;
  • 14% опрошенных признались, что соцсеть ухудшила восприятие у подростков по отношению к собственному телу. В отчёте Facebook сказано, что 40% мальчиков-подростков испытывают негатив из-за сравнения не в свою пользу;
Слайд из отчёта Facebook об ожидании людьми поддержки от инстаграма
  • 8 из 10 американских подростков, которые используют Instagram, заявили, что соцсеть либо помогла им почувствовать себя лучше, либо не повлияла на их отношение к себе;
  • Лишь у 1% подростков, принявших участие в опросе, наблюдались суицидальные мысли, которые возникли, по их мнению, из-за инстаграма. 38% девочек, которые боролись с суицидальными мыслями, заявили, что соцсеть помогла справиться с ними. В Facebook отметили, что вложили много сил и средств в поддержку, ресурсы и меры для людей с суицидальными мыслями;
  • В компании также отметили, что предположения о токсичности в соцсети невозможно подтвердить из-за отсутствия фактов.
Слайд из отчёта Facebook о том, делает ли инстаграм жизнь подростков лучше

Публикацию отчёта прокомментировал журналист The Wall Street Journal Джефф Горвиц. Он заявил, что Facebook опубликовали документы спустя несколько минут после того, как издание сообщило их представителям о том, что сами собираются их опубликовать. В самой компании сказали журналистам не спешить с выпуском материалов.

Jeff Horwitz @JeffHorwitz
So here is a selection of the documents related to teen mental health that we relied on. Facebook just ran two docs -- minutes after we gave the company an hour's notice and received a commitment that they wouldn't front-run publication.

https://www.wsj.com/articles/facebook-documents-instagram-teens-11632953840?page=1

В середине сентября The Wall Street Journal выяснила, что Facebook проводил внутренние исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. Они показали, что компания знает, какой вред психическому здоровью приносит инстаграм, особенно для девочек-подростков. Из-за этого конгресс США объявил, что проведёт расследование в отношении Facebook, и призвал остановить разработку версии инстаграма для детей, на что соцсеть согласилась.

Facebook ответила на критику, заявив, что газета давала «преднамеренно неправильные характеристики» и приписывала «вопиюще ложные мотивы» руководству и сотрудникам компании. В компании отметили, что WSJ односторонне отразила результаты исследований, а соцсети на всех влияют по-разному.

#новости #facebook #соцсети

24 24 комментария
5
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 24, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 447529, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Sep 2021 20:45:56 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Неудачный корабль

А TJ помогает в трудные моменты? 

Ответить
7
Александр Лукашенко

Конечно! Ведь лучше нет влагалища, чем очко товарища

Ответить
14
Озабоченный инструмент

И часто тебе так ТЖ помогает?

Ответить
2
Александр Лукашенко

Каждый день 

Ответить
3
Александр Лукашенко

Вот щас опять помог

Ответить
5
Озабоченный инструмент

А, точно! ЧЧ всегда готов прийти на помощь!

Ответить
1
Явный хичхакер

довести до ручки

Ответить
1
Александр Лукашенко

...человека-человека

Ответить
3
Andre Macareno

Да, сойти с ума от дичи, которая в подсайте Новости публикуется
Вот вчера особенно какой-то странный день был

Ответить
1
Многочисленный дебаркадер

Очень помогает

Ответить
6
Александр Лукашенко

Ага, а потом в реале оказывается что девочку он за тыщу попросил сфоткаться, подписчики - боты ебаные, а париж и юга турпоездки на три дня) 

Ответить
5
Всякий магнит
Ответить
5
плюшевый батон

Как они учитывали тех кому не помогло?

Ответить
3
Оральное обезболивающее

@Сергей Исенеков привет. У вас во втором абзаце две опечатки

Ответить
2
Сергей Исенеков

Спасибо, поправил, но может я не туда смотрел)

Ответить
1
Оральное обезболивающее

Там ещё второе «что» затесалось 👀

Ответить
2
Оральное обезболивающее

Я абьюзер?

Ответить
1
Сергей Исенеков

Нит

Ответить
1
Озабоченный инструмент

Помогает в трудные моменты сделать шаг в вечность...

Ответить
2
ouxen

и приписывала «вопиюще ложные мотивы» руководству и сотрудникам компании.

это какие, безнаказанное обогащение?

Ответить
1
ну и в чем он не прав

соцсеть помогает в трудные моменты осознать, что все сон, ом...

Ответить
0
Явный хичхакер

Хентай смотришь, потом снова житб хочется

Ответить
0

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Иванов Иван

Данные основываются на мнении 40 подростков.

Яснопонятно

Ответить
0
Илья Гераськин

Сначала создаёт трудные моменты а потом помогает

Ответить
0

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Обсуждаемое
Интернет
Дуров устроил опрос о блокировке Telegram и бота «Умного голосования». А ещё открыл комментарии и ответил на вопросы
Более 300 тысяч голосов за ночь и откровенные ответы того, кто не даёт интервью. Например, он назвал выборы «карнавалом» и не нашёл причин блокировать «Мужское государство».
387
Новости
Комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять ЛГБТ, фурри и чайлдфри к экстремистским движениям
Такие меры должны защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в соцсетях и интернете.
265
Разборы
Топливный кризис в Великобритании: водители днями стоят на заправках, а врачи не могут добраться до пациентов
В чём причина кризиса и как с ним справляются власти, которые уже мобилизуют военных.
154
Популярное за три дня
Интернет
Дуров устроил опрос о блокировке Telegram и бота «Умного голосования». А ещё открыл комментарии и ответил на вопросы
Более 300 тысяч голосов за ночь и откровенные ответы того, кто не даёт интервью. Например, он назвал выборы «карнавалом» и не нашёл причин блокировать «Мужское государство».
387
Новости
Расследование Bellingcat, The Insider и CNN о предполагаемых отравителях Навального получило премию «Эмми»
Авторы получили премию за «выдающийся новостной расследовательский репортаж».
47
Новости
Комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять ЛГБТ, фурри и чайлдфри к экстремистским движениям
Такие меры должны защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в соцсетях и интернете.
265
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null