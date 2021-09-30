Facebook ответил на расследование WSJ о влиянии инстаграма на психику подростков: «Соцсеть помогает в трудные моменты» Статьи редакции
В отчёте компания утверждает, что выводы издания об усугублении восприятия собственного тела детьми были неправильными.
В середине сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой сказано, что компания знает, что инстаграм приносит вред психическому здоровью своим пользователям. В Facebook ответили на критику, заявив, что газета давала «преднамеренно неправильные данные» и приписывала «вопиюще ложные мотивы» руководству и сотрудникам компании.
30 сентября компания Марка Цукерберга опубликовала в официальном блоге отчёт о влиянии инстаграма на психическое здоровье пользователей. В компании заявили, что данные, которые до этого опубликовали в The Wall Street Journal, были «не совсем точными».
Отчёт соцсети разделён на две части — «Исследование психического здоровья: трудные моменты в жизни» и «Исследование психического здоровья подростков». К каждому пункту есть аннотация, которые комментируют слайды. К некоторым слайдам добавлена приписка: «Этот подсчет не нужно воспринимать как средние показатели касаемо опыта, который переживают пользователи-подростки».
TJ приводит некоторые пункты из отчёта фейсбука.
- Данные основываются на мнении 40 подростков. Отчёт был разработан для внутреннего обсуждения негативного восприятия инстаграма подростками;
- 22% подростков считают, что инстаграм помогает им, когда они боятся с трудными проблемами в жизни — одиночеством, беспокойствами, проблемами с питанием и грустью;
- 14% опрошенных признались, что соцсеть ухудшила восприятие у подростков по отношению к собственному телу. В отчёте Facebook сказано, что 40% мальчиков-подростков испытывают негатив из-за сравнения не в свою пользу;
- 8 из 10 американских подростков, которые используют Instagram, заявили, что соцсеть либо помогла им почувствовать себя лучше, либо не повлияла на их отношение к себе;
- Лишь у 1% подростков, принявших участие в опросе, наблюдались суицидальные мысли, которые возникли, по их мнению, из-за инстаграма. 38% девочек, которые боролись с суицидальными мыслями, заявили, что соцсеть помогла справиться с ними. В Facebook отметили, что вложили много сил и средств в поддержку, ресурсы и меры для людей с суицидальными мыслями;
- В компании также отметили, что предположения о токсичности в соцсети невозможно подтвердить из-за отсутствия фактов.
Публикацию отчёта прокомментировал журналист The Wall Street Journal Джефф Горвиц. Он заявил, что Facebook опубликовали документы спустя несколько минут после того, как издание сообщило их представителям о том, что сами собираются их опубликовать. В самой компании сказали журналистам не спешить с выпуском материалов.
В середине сентября The Wall Street Journal выяснила, что Facebook проводил внутренние исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. Они показали, что компания знает, какой вред психическому здоровью приносит инстаграм, особенно для девочек-подростков. Из-за этого конгресс США объявил, что проведёт расследование в отношении Facebook, и призвал остановить разработку версии инстаграма для детей, на что соцсеть согласилась.
Facebook ответила на критику, заявив, что газета давала «преднамеренно неправильные характеристики» и приписывала «вопиюще ложные мотивы» руководству и сотрудникам компании. В компании отметили, что WSJ односторонне отразила результаты исследований, а соцсети на всех влияют по-разному.
@Сергей Исенеков привет. У вас во втором абзаце две опечатки
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