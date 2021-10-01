ФСБ утвердила список данных, за сбор которых могут признать иноагентом Статьи редакции
Стать иноагентом можно за сбор и передачу данных из сферы обороны и космической отрасли.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала приказ с перечнем сведений, которые могут быть использованы иностранцами против безопасности России. Документы опубликован на портале правовой информации.
Такой перечень ФСБ разработало в соответствии с поправками к «закону Димы Яковлева», которые расширяют понятие физических лиц — «иностранных агентов». В нём прописывалось, что в соответствующий реестр теперь можно вносить за «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации». При этом признать «иноагентом» могут вне зависимости от гражданства.
Полный перечень, составленный ФСБ, состоит из 60 пунктов и изложен на девяти страницах. В число сведений, за сбор которых могут признать иноагентом, вошли:
- сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки;
- сведения о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне;
- сведения о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении войск, воинских формирований и органов;
- информация о закупках, проводимых армией;
- сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;
- сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК (за исключением случаев, когда это разрешили сделать сотрудники ФСБ и Следственного комитета);
- сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе;
- персональные данные военнослужащих (сотрудников, работников) войск, членов их семей, в том числе сведения об адресах проживания, посещаемых образовательных и медицинских организаций, используемых транспортных средствах и личных средствах связи, сведения о соединениях и переписке с использованием средств связи, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.
Согласно закону, иностранными агентами могут признать физические лица и незарегистрированные общественные объединения, которые ведут политическую деятельность и получают финансовую или организационную помощь из-за границы. Те, кто попадает под такие критерии, обязаны подать заявление о включении в перечень иноагентов. Они должны также предоставить в Минюст данные об использовании денег и имущества, которые получили от иностранцев.
@Kir Kirsky удаляй новость
Либо я криво читаю (или в статье криво написано), либо вообще не по делу. По этим поправкам уже даже не нужно получать финансирование из-за рубежа или иметь вообще хоть какую-то формальную связь с другим государствам. Ты иноагент уже просто за то, что написал о случае о дедовщине в армии. Это ли не пиздец?
Ну как сказать. Вот, например, сведения о закупках армии. С одной стороны, конечно, звучит убедительно: на основании перечня закупаемых материалов, изделий, etc. можно сделать кучу интересных выводов разной степени обобщенности, но, с другой, это совсем законопатит и без того сильно скрытый сектор поставок в интересах вооруженных сил. А там, боюсь, мама не горюй, как нагреваются приближенные к высшему армейскому руководству. Так что, основная идея здесь, на мой взгляд, не в охранении сведений, имеющих потенциальную ценность для иностранных разведок, а просто зачистка любых вариантов вскрытия коррупционных схем по линии закупок для ВС России.
А почему бы и нет? Тоже вполне себе материал для анализа и обобщения данных о ВС РФ. Однако, ключевая часть закупок ведется, конечно, не через сайт госзакупок и вообще не на конкурсной основе. Вы же не думаете, что они вооружение и оборудование тупо с рынка закупают? Или, например, стройка объектов ведется так? Нет, разумеется, это иные способы. И в целом, конечно, понятно, что эта инфа не для передачи иностранным разведкам, вооруженным силам или публикации в СМИ и так далее.
Печалит, правда, что инфа всё равно утекает время от времени. Тот же кейс с ШалтайБолтаем вспомните. У меня, например, тогда волосы на спине зашевелились, когда выяснилось какого рода инфа была в открытый доступ оказалась выпущена и главное, что по халатности, по сути.
нет, нельзя знать к чему всё идет. Инфополе должно быть полностью стерильно, чтобы никто не сомневался что Остазия напала Евразию. А об этом будут говорить только избранные СМИ.
Инфопузырь российской жизни становится еще плотнее. Скоро BBC читать можно будет только по разрешению в кабинете Мои услуги.
И там не так уж всё плохо, хватит питать иллюзии что все эти запреты нужны чтобы скрыть что разваливается. Ничего не разваливается, наоборот, строится ударными темпами. ред.
Я уже такой вопрос задал, не ответили. А где видно, что я могу получить статус иноагента, если буду, например, публиковать не удобные для роскосмоса новости и аналитику?
Где видно, что статус то дают? В данной статье также, просто дают факт, будешь публиковать — сделают иноагентом. Но где это указано? Ссылка, что иноагент занимается политикой или получает финансирование из за рубежа не о том, новости о роскосмосе это не политика.
сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;
сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК (за исключением случаев, когда это разрешили сделать сотрудники ФСБ и Следственного комитета);
Неплохо, по факту дедовщину засекретили. Написал/рассказал — сел на бутылку