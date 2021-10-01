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Новости
Сергей Исенеков

ФСБ утвердила список данных, за сбор которых могут признать иноагентом Статьи редакции

Стать иноагентом можно за сбор и передачу данных из сферы обороны и космической отрасли.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала приказ с перечнем сведений, которые могут быть использованы иностранцами против безопасности России. Документы опубликован на портале правовой информации.

Такой перечень ФСБ разработало в соответствии с поправками к «закону Димы Яковлева», которые расширяют понятие физических лиц — «иностранных агентов». В нём прописывалось, что в соответствующий реестр теперь можно вносить за «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации». При этом признать «иноагентом» могут вне зависимости от гражданства.

Полный перечень, составленный ФСБ, состоит из 60 пунктов и изложен на девяти страницах. В число сведений, за сбор которых могут признать иноагентом, вошли:

  • сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки;
  • сведения о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне;
  • сведения о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении войск, воинских формирований и органов;
  • информация о закупках, проводимых армией;
  • сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;
  • сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК (за исключением случаев, когда это разрешили сделать сотрудники ФСБ и Следственного комитета);
  • сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе;
  • персональные данные военнослужащих (сотрудников, работников) войск, членов их семей, в том числе сведения об адресах проживания, посещаемых образовательных и медицинских организаций, используемых транспортных средствах и личных средствах связи, сведения о соединениях и переписке с использованием средств связи, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Согласно закону, иностранными агентами могут признать физические лица и незарегистрированные общественные объединения, которые ведут политическую деятельность и получают финансовую или организационную помощь из-за границы. Те, кто попадает под такие критерии, обязаны подать заявление о включении в перечень иноагентов. Они должны также предоставить в Минюст данные об использовании денег и имущества, которые получили от иностранцев.

#новости #иноагенты

3711 просмотров
62 62 комментария
17
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62 комментария
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Былой кавалер

сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;

это типо не публиковать новости как офицер ГРУ насиловал своих солдат? Или что? 

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28
Алексей Иванов

Это на случай, если срочники вдруг начнут бухтеть из-за того, что их заставляют дачу генералу строить

Ответить
6
Былой кавалер

Или бежать на войну 

Ответить
0
Былой кавалер

@Kir Kirsky  удаляй новость

Ответить
4
Kir Kirsky

YOLO

Ответить
0
FOX

..быть не согласным с линией партии

Ответить
23
Лысина Арика

..вести антикоррупционную деятельность/

Ответить
12
Лысина Арика

Но это уже терроризм, конечно/

Ответить
29
Интересный Влад

...просто потому что нам так захотелось ( ° ʖ °)

Ответить
0
Antony Divnich

Да вроде все более-менее по делу в списке, если не считать пункта про рогозинскую помойку.

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–34
Невыносимый бинокль

Либо я криво читаю (или в статье криво написано), либо вообще не по делу. По этим поправкам уже даже не нужно получать финансирование из-за рубежа или иметь вообще хоть какую-то формальную связь с другим государствам. Ты иноагент уже просто за то, что написал о случае о дедовщине в армии. Это ли не пиздец? 

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38
Evgeny Lukin

Своих солдат в армии не пиздят, только вражеских 

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3
Antony Divnich

Вот за рассказ про дедовщину тоже зацепился взгляд, не буду тут спорить. Но все остальное касается положения дел в армии. Люди владеющие этой информацией не попадают под понятие «обычных» это приближенные к делу. Тебе ли не все равно как схватят за жопу очередного генерала? ред.

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–13
Невыносимый бинокль

В смысле не "обычные" люди? Вот, например, информация о закупках в армии. Она открытая, ты (и любой другой человек) может зайти на сайт госзакупок и посмотреть еë. Но если, посмотрев еë, ты об этом напишешь - ты иноагент. Норм? 

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7
Василий Коротких

Зачем писать, достаточно собрать. Заглянул в закупки и приплыл. Почему? Потому что кеш браузера. Ты знаешь, что у браузера есть кеш? Знаешь. Ты его почистил после просмотра закупок? Нет. Значит собрал и хранишь данные о закупках. 

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4
Савелий

Нет, закупки именно военных закрытые. Это там где танки покупают или лампочки в танки. На гос закупках вся информация открыта для общественного контроля.

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–1
Контрольный ключ

Или не схватят .

Ответить
1
Pa Chu

Ну как сказать. Вот, например, сведения о закупках армии. С одной стороны, конечно, звучит убедительно: на основании перечня закупаемых материалов, изделий, etc. можно сделать кучу интересных выводов разной степени обобщенности, но, с другой, это совсем законопатит и без того сильно скрытый сектор поставок в интересах вооруженных сил. А там, боюсь, мама не горюй, как нагреваются приближенные к высшему армейскому руководству. Так что, основная идея здесь, на мой взгляд, не в охранении сведений, имеющих потенциальную ценность для иностранных разведок, а просто зачистка любых вариантов вскрытия коррупционных схем по линии закупок для ВС России.

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9
Владимир Керенский

И более того, можно подумать иностранная разведка через госзакупки шпионит.

Ответить
0
Pa Chu

А почему бы и нет? Тоже вполне себе материал для анализа и обобщения данных о ВС РФ. Однако, ключевая часть закупок ведется, конечно, не через сайт госзакупок и вообще не на конкурсной основе. Вы же не думаете, что они вооружение и оборудование тупо с рынка закупают? Или, например, стройка объектов ведется так? Нет, разумеется, это иные способы. И в целом, конечно, понятно, что эта инфа не для передачи иностранным разведкам, вооруженным силам или публикации в СМИ и так далее.
Печалит, правда, что инфа всё равно утекает время от времени. Тот же кейс с ШалтайБолтаем вспомните. У меня, например, тогда волосы на спине зашевелились, когда выяснилось какого рода инфа была в открытый доступ оказалась выпущена и главное, что по халатности, по сути.

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1
Kir Kirsky

Из открытых данных можно много что вскрыть

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0
Photuum

« • информация о закупках, проводимых армией; »

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10
Photuum
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4
Andre Macareno

Вот ты и попался, иноагент

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2
Photuum

ред.

Ответить
0
Контрольный ключ

Лол, главное правильно подать заголовок

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3
Photuum
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0
Великолепный бинокль

Столько рекламы Арматы на тж я еще не видел

Ответить
2
Kir Kirsky

А как же посты где куча заголовков как количество получаемых танков снижается с тысячи до пары десятков?

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0
Photuum
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0
Photuum
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0
Photuum
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0
Фамилия и имя

Им разрешили сотрудники

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0
Религиозный Мурод

10 терпения из 10

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9
Строгий Женя

Крепчает маразм гниловиков

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8
TJaba

сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки;

Все летит в пизду.

Жду пативен

Ответить
5
Былой кавалер

что за пативен? 

Ответить
0
TJaba

Party van — не что иное как искаженное paddy wagon (букв. — машина с ирландцами). В северо-восточных США так называют полицейские автомобили.
ред.

Ответить
2
Былой кавалер

так ты в Грузии

Ответить
0
TJaba

Вот и выебываюсь

Ответить
4
Великолепный бинокль

Дай хачапур

Ответить
0
TJaba
Ответить
1
Былой кавалер

хватит травить 

Ответить
0
TJaba

ладно

Ответить
0
Социалистический яд

Лень читать, я туда точно не попаду

Ответить
1
James Baxter

ахах

Ответить
1
Фамилия и имя

Теперь нам не узнать, как
- разворовывается все в армии
- какое гавно производится
- как бутылят
- и кто именно за это в ответе

Ответить
2
Pa Chu

Ну, насчет говна ты не прав. Там и годноты хватает. Во всяком случае, в части вооружения. А вот насчет разворовывается/бутылят/кто в ответе - никаких возражений.

Ответить
–2
Великолепный бинокль

Не гавно в совке производилось, а тут даже Искандер стрелять не может

Ответить
1
Егор Ниглов

А где пункт "Использование в письменном или речевом обороте фамилии Шойгу без приставки Его Святейшество"?

Ответить
1
Kir Kirsky

Ero святейшество

Ответить
0
Alexey Markov

готовимся к засекречиванию ДТП с пьяными прапорщиками итп

Ответить
1
Dennis Ko

Очень ржачный пункт про изучение спизженного из Роскосмоса. Рогозин сегодня наебеницца (до смерти, но увы нет)

Ответить
0
Dennis Ko

«…сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в одной или нескольких областях деятельности…»😂😂😂

Ответить
1
Контрольный ключ

Нельзя знать что там все плохо?

Ответить
0
Былой кавалер

нет, нельзя знать к чему всё идет. Инфополе должно быть полностью стерильно, чтобы никто не сомневался что Остазия напала Евразию. А об этом будут говорить только избранные СМИ. 

Инфопузырь российской жизни становится еще плотнее. Скоро BBC читать можно будет только по разрешению в кабинете Мои услуги. 

И там не так уж всё плохо, хватит питать иллюзии что все эти запреты нужны чтобы скрыть что разваливается. Ничего не разваливается, наоборот, строится ударными темпами. ред.

Ответить
1
Контрольный ключ

Понятно, вопрос был риторический ред.

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0
Савелий

Я уже такой вопрос задал, не ответили.  А где видно, что я могу получить статус иноагента, если буду, например, публиковать не удобные для роскосмоса новости и аналитику?
Где видно, что статус то дают? В данной статье также, просто дают факт, будешь публиковать — сделают иноагентом. Но где это указано? Ссылка, что иноагент занимается политикой или получает финансирование из за рубежа не о том, новости о роскосмосе это не политика.

Ответить
0
Pa Chu

Ужоснах ред.

Ответить
0
Лунный франт

Сбор апвоутов на тж

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0
Саша Фанкар

кгб утвердило список правил на которые при случае  положит с прибором 

Ответить
0
цорiк

сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках; сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК (за исключением случаев, когда это разрешили сделать сотрудники ФСБ и Следственного комитета);

Неплохо, по факту дедовщину засекретили. Написал/рассказал — сел на бутылку

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0
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