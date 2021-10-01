Стать иноагентом можно за сбор и передачу данных из сферы обороны и космической отрасли.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала приказ с перечнем сведений, которые могут быть использованы иностранцами против безопасности России. Документы опубликован на портале правовой информации.

Такой перечень ФСБ разработало в соответствии с поправками к «закону Димы Яковлева», которые расширяют понятие физических лиц — «иностранных агентов». В нём прописывалось, что в соответствующий реестр теперь можно вносить за «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации». При этом признать «иноагентом» могут вне зависимости от гражданства.

Полный перечень, составленный ФСБ, состоит из 60 пунктов и изложен на девяти страницах. В число сведений, за сбор которых могут признать иноагентом, вошли:

сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки;

сведения о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне;

сведения о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении войск, воинских формирований и органов;

информация о закупках, проводимых армией;

сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;

сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК (за исключением случаев, когда это разрешили сделать сотрудники ФСБ и Следственного комитета);

сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе;

персональные данные военнослужащих (сотрудников, работников) войск, членов их семей, в том числе сведения об адресах проживания, посещаемых образовательных и медицинских организаций, используемых транспортных средствах и личных средствах связи, сведения о соединениях и переписке с использованием средств связи, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Согласно закону, иностранными агентами могут признать физические лица и незарегистрированные общественные объединения, которые ведут политическую деятельность и получают финансовую или организационную помощь из-за границы. Те, кто попадает под такие критерии, обязаны подать заявление о включении в перечень иноагентов. Они должны также предоставить в Минюст данные об использовании денег и имущества, которые получили от иностранцев.