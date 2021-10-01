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Новости
Новости vc.ru

Сотрудники Blue Origin Джеффа Безоса назвали компанию «токсичным» местом для работы Статьи редакции

В письме сотрудники обвинили руководство в сексизме и пренебрежении безопасностью в ракетах New Shepard.

35 35 комментариев
1556 просмотров
Штаб-квартира Blue Origin в Кенте, штат Вашингтон

Заявление «Безос хочет создать лучшее будущее в космосе. Его компания Blue Origin застряла в токсичном прошлом» опубликовали на сайте Lioness 21 нынешний и бывший сотрудник компании. Письмо подписано бывшей главой Blue Origin по взаимодействию с сотрудниками Александрой Абрамс, остальные не раскрыли свои имена.

Когда в июле этого года Джефф Безос полетел в космос, мы не разделяли его восторга. Вместо этого многие из нас наблюдали за происходящим с невероятным чувством беспокойства. Некоторые вообще не могли вынести этого зрелища.

из письма сотрудников Blue Origin

В тексте они утверждают, что Blue Origin заставляет подписывать строгие соглашения о неразглашении, не разрешает сотрудникам высказывать критику, игнорирует проблемы безопасности и создаёт сексистскую среду для женщин.

Гендерный разрыв — обычное явление в космической отрасли, но в Blue Origin он проявляется в определенной разновидности сексизма.

из письма сотрудников Blue Origin

Один из руководителей из ближайшего окружения гендиректора Боба Смита неоднократно подвергал сотрудниц сексуальным домогательствам в отделе кадров. Несмотря на это, Смит лично сделал его членом комитета по найму на роль руководителя в кадровой службе в 2019 году, говорится в эссе.

Другой бывший руководитель, у которого были «близкие отношения с Безосом», часто относился к женщинам снисходительно, говорится в письме. Он называл «малышкой», «куколкой» или «милой» и расспрашивал об их жизни.

О его поведении все знали, и некоторые женщины в компании предупреждали новых сотрудниц, что от него нужно держаться подальше. Многим из нас казалось, что его защищало знакомство с Безосом — ему потребовалось физически пристать к подчиненной, чтобы его наконец уволили.

из письма сотрудников Blue Origin

В письме говорится о случаях, когда от женщин требовали «попросить мнения мужчин», относились к ним «предвзято», и «унижали» их за рассказы о проблемах New Shepard.

Авторы письма говорят о разном отношении к уходу из компании женщин и мужчин. Первым устраивали прощальные вечеринки, а когда увольнялась женщина-руководительница, от неё потребовали уйти «немедленно», а охрана дежурила, пока она не вышла из здания.

Культура работы в компании «нанесла урон психическому здоровью многих людей», говорится в письме. В нём же приводится цитата старшего руководителя программы по аэрокосмической и оборонной промышленности, что «работа в Blue Origin была худшим опытом в её жизни».

По мнению инженера, подписавшего заявление, «Blue Origin повезло, что пока ничего не произошло». Авторы признались, что «не стали бы летать на корабле Blue Origin», а некоторым инженерам, отвечающим за безопасность ракет, не оплачивали вовремя работу. По их словам, в компании часто во главу угла ставили скорость выполнения и снижение затрат, а не обеспечение качества.

Вице-президент Blue Origin по связям с общественностью Линда Миллс ответила CNBC, что компания «не терпит дискриминации или преследований любого рода». Она заявила, что Абрамс уволили в 2019 году «после неоднократных предупреждений».

«Мы предоставляем сотрудникам множество возможностей, включая круглосуточную анонимную горячую линию, и будем оперативно расследовать любые новые жалобы о ненадлежащем поведении», — сообщила Миллс. На другие вопросы она не ответила.

#новости #blueorigin

35 35 комментариев
13
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35 комментариев
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Былой кавалер

Безос вообще как я понял человек ни капли не сентиментальный, психопат короче, только очень очень очень умный, потому умело маскирует это расстройство для достижения своих целей. 

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9
Былой кавалер

страшный человек одним словом

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5
Сталин спас Россию

Киборг, помноженный на вечность

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5
Былой кавалер

надеюсь ему это не удастся 

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1
Экспертный калькулятор

Сталин… спас… эммм, Россию?

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0
Конкретный велосипед

а почему ты думаешь, что он умный?)

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1
Былой кавалер

он гений, злой гений 

потому что дураки не могут добиться того, чего добился он. Это же очевидно. 

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7
Контрольный ключ

Очень хочется провести сравнение с одним известным деятелем
Но все всё понимают ред.

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0
Былой кавалер

кем? 

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0
Контрольный ключ

"с чего они будут взлетать, с батута что ли?"

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0
Былой кавалер

хз

не понимаю сравнения

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0
Контрольный ключ

Киборг словил бсод

Ответить
1
Лига порвах

Это ты с дедом не говорил

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0
Лёша Гожелев

Галя, у нас отмена

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10
Киберморж

Нет, постой, это не так работает немножко. Тебе объяснить?
Можно отменить только того, чей бизнес зависит от мнения кучи ветренных социальных хомячков.
Безос владеет колоссальным куском глобальной инфраструктуры. Он один из самых влиятельных людей мира. Он сам может отменить любого, более того, он сам  может отменить сразу миллиарды людей. ред.

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–1
Невероятный Денис

Хз, уже фактор «волки, волки» срабатывает. То ли правда, то ли накосячившие обиженки раздувают хайповые темы, истину определить нереально, поэтому похуй

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2
Конкретный велосипед

Учитывая то, что в Амазоне ни дня без скандалов, мне все таки легче в этом вопросе склоняться в одну сторону))

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3
Devil.Trigger

Пиздец

Работать в подобном коллективе обиженных и угнетаемых - вот настоящая токсичность 

Уверен в том, что жалоба на "урон психическому здоровью многих людей" - пиздёж чистой воды.
Как адвокат советует - так и раскручивают из любого проявления юмора и легкости поведения - пиздец какую трагедию, в наше время сочувствуещее стадо наберётся.

Не способен воспринимать юмор коллектива - меняй работу
Не способен смеяться над стереотипами о жинщинах/мужчинах/неграх и сексуальных расстройствах - это не твой коллектив 

Но нет, будем терпеть и получать урон ред.

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–2
Интересный Влад

 Работать в подобном коллективе обиженных и угнетаемых - вот настоящая токсичность

Не нравится работать в подобном коллективе обиженных и угентаемых - уёбывай нахуй, это не твой коллектив.
Не способен воспринимать претензии и иски от коллектива - уёбывай нахуй
Но нет мы будем терпеть и получать урон

Ответить
1
Сталин спас Россию

Какой ты крутой, Миша

Ответить
0
Интересный Влад

Что есть, то есть

Ответить
0
Раушан Косаева

Don’t work with assholes

Ответить
1
Организованный танк88

Добро пожаловать в Роскосмос.

Ответить
1
Viktor Ivanov

Авторы письма говорят о разном отношении к уходу из компании женщин и мужчин. Первым устраивали прощальные вечеринки, а когда увольнялась женщина-руководительница, от неё потребовали уйти «немедленно», а охрана дежурила, пока она не вышла из здания. Я не понял. Тут ошибка в фразе?

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1
Герман Дудков

Конкретно цитаты о том что New Shepard нифига не безопасный очень сомнительные , вряд ли Безос полетел бы в космос не будь он уверен в том что его корабль безопасен, ну либо он полный дурак и верит своим подчинённым которые врут ему что корабль норм )

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0
Альтернативный рубин

Просто ты левак

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0
Kakomicli

Догнать и перегнать  Маска ред.

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0
Ёршик Золотой

У меня перед глазами мелькнул кадр из фильма "Волк с Walt street" )) 

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0
ouxen

Нбанулись? Этой новости уже сутки

Ответить
0
gege

https://t.co/uTYzBbSnbP?amp=1

watch here Venom 2 Let There Be Carnage online…
watch here Venom 2 Let There Be Carnage online 2021 - Este é um evento online - segunda-feira, 1…
t.co
Ответить
0
Арабский щит

Все узнали, что Безосу наплевать на своих сотрудников. А, все же и так знали. 

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0
Рпош Ашршщ

и создаёт сексистскую среду для женщин

Меня одного смущает что подобная хуйня всегда освещается только в одну сторону?!

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0
Поридж из Порижа

Что-то последнее время бичи переключились с кенсела кинозвёзд на миллионеров и корпорации. Ответ простой им надо давать: к великому счастью рабство отменили, люди свободны и могут работать где угодно, а могут не работать вовсе. Так что уёбывайте в другую компанию или открывайте свою собственную, вместо того, чтобы через паблик привлекать к себе внимание за счёт имён людей, которые чего-то добились. Хорошие они, плохие - вас это ебать не должно, еще раз, вы все свободны в выборе места работы. ред.

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0
Amkazan Amkazan
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0
Лунный франт

Пусть в севенэлевен работать идут

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–1
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