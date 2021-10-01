Сотрудники Blue Origin Джеффа Безоса назвали компанию «токсичным» местом для работы Статьи редакции
В письме сотрудники обвинили руководство в сексизме и пренебрежении безопасностью в ракетах New Shepard.
Заявление «Безос хочет создать лучшее будущее в космосе. Его компания Blue Origin застряла в токсичном прошлом» опубликовали на сайте Lioness 21 нынешний и бывший сотрудник компании. Письмо подписано бывшей главой Blue Origin по взаимодействию с сотрудниками Александрой Абрамс, остальные не раскрыли свои имена.
В тексте они утверждают, что Blue Origin заставляет подписывать строгие соглашения о неразглашении, не разрешает сотрудникам высказывать критику, игнорирует проблемы безопасности и создаёт сексистскую среду для женщин.
Один из руководителей из ближайшего окружения гендиректора Боба Смита неоднократно подвергал сотрудниц сексуальным домогательствам в отделе кадров. Несмотря на это, Смит лично сделал его членом комитета по найму на роль руководителя в кадровой службе в 2019 году, говорится в эссе.
Другой бывший руководитель, у которого были «близкие отношения с Безосом», часто относился к женщинам снисходительно, говорится в письме. Он называл «малышкой», «куколкой» или «милой» и расспрашивал об их жизни.
В письме говорится о случаях, когда от женщин требовали «попросить мнения мужчин», относились к ним «предвзято», и «унижали» их за рассказы о проблемах New Shepard.
Авторы письма говорят о разном отношении к уходу из компании женщин и мужчин. Первым устраивали прощальные вечеринки, а когда увольнялась женщина-руководительница, от неё потребовали уйти «немедленно», а охрана дежурила, пока она не вышла из здания.
Культура работы в компании «нанесла урон психическому здоровью многих людей», говорится в письме. В нём же приводится цитата старшего руководителя программы по аэрокосмической и оборонной промышленности, что «работа в Blue Origin была худшим опытом в её жизни».
По мнению инженера, подписавшего заявление, «Blue Origin повезло, что пока ничего не произошло». Авторы признались, что «не стали бы летать на корабле Blue Origin», а некоторым инженерам, отвечающим за безопасность ракет, не оплачивали вовремя работу. По их словам, в компании часто во главу угла ставили скорость выполнения и снижение затрат, а не обеспечение качества.
Вице-президент Blue Origin по связям с общественностью Линда Миллс ответила CNBC, что компания «не терпит дискриминации или преследований любого рода». Она заявила, что Абрамс уволили в 2019 году «после неоднократных предупреждений».
«Мы предоставляем сотрудникам множество возможностей, включая круглосуточную анонимную горячую линию, и будем оперативно расследовать любые новые жалобы о ненадлежащем поведении», — сообщила Миллс. На другие вопросы она не ответила.
Нет, постой, это не так работает немножко. Тебе объяснить?
Можно отменить только того, чей бизнес зависит от мнения кучи ветренных социальных хомячков.
Безос владеет колоссальным куском глобальной инфраструктуры. Он один из самых влиятельных людей мира. Он сам может отменить любого, более того, он сам может отменить сразу миллиарды людей. ред.
Пиздец
Работать в подобном коллективе обиженных и угнетаемых - вот настоящая токсичность
Уверен в том, что жалоба на "урон психическому здоровью многих людей" - пиздёж чистой воды.
Как адвокат советует - так и раскручивают из любого проявления юмора и легкости поведения - пиздец какую трагедию, в наше время сочувствуещее стадо наберётся.
Не способен воспринимать юмор коллектива - меняй работу
Не способен смеяться над стереотипами о жинщинах/мужчинах/неграх и сексуальных расстройствах - это не твой коллектив
Но нет, будем терпеть и получать урон ред.
Работать в подобном коллективе обиженных и угнетаемых - вот настоящая токсичность
Не нравится работать в подобном коллективе обиженных и угентаемых - уёбывай нахуй, это не твой коллектив.
Не способен воспринимать претензии и иски от коллектива - уёбывай нахуй
Но нет мы будем терпеть и получать урон
Что-то последнее время бичи переключились с кенсела кинозвёзд на миллионеров и корпорации. Ответ простой им надо давать: к великому счастью рабство отменили, люди свободны и могут работать где угодно, а могут не работать вовсе. Так что уёбывайте в другую компанию или открывайте свою собственную, вместо того, чтобы через паблик привлекать к себе внимание за счёт имён людей, которые чего-то добились. Хорошие они, плохие - вас это ебать не должно, еще раз, вы все свободны в выборе места работы. ред.