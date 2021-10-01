В Москве усилят слежку за больными Covid-19 и теми, кто с ними контактировал. Систему внедрят в школы Статьи редакции
Власти столицы объявили тендер на её разработку. Стоимость — 175 миллионов рублей.
«Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения», подконтрольный департаменту информационных технологий Москвы, объявил тендер на модернизацию Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Это позволит лучше анализировать потоки заболевших и разыскивать тех, кто с ними контактировал. На это обратил внимание «Коммерсантъ».
ЕМИАС обеспечивает взаимодействие между пациентами, медицинскими учреждениями и властями. Систему планируют внедрить в школу — она будет отслеживать контактных в классах и параллелях.
Её дополнят разделом «Мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией». Он позволит в реальном времени следить за пациентами с подозрением на Covid-19, отслеживать местоположение больных и собирать данные ПЦР-тестов и КТ. В первую очередь, это коснётся пенсионеров и детей.
Для школ дополнительно разработают два блока. Первый «Контактные лица в образовательных организациях» позволит следить за заболевшими учениками и преподавателями, а также контактировавшими с ними по классам и параллелям. Его также внедрят в информационную систему «Московская электронная школа».
Подрядчик также обязан разработать ещё один блок — «Розыск — контактные лица», чтобы власти могли найти контактных. Как именно это собираются делать — не указано.
В ДИТ сообщили, что под розыском подразумевают информирование граждан о контакте с пациентом с подтвержденным Covid-19 и необходимости изоляции, а также организацию выезда к заболевшему медиков и проведение теста. При этом геопозиция с устройств использоваться не будет.
Для получения данных родители учеников должны дать согласие на обработку персональных данных детей. Опрошенные «Коммерсантом» юристы считают, что это не составит труда.
Фишка в том, что сервис "социальный мониторинг" использует твои ПД, которые может получить ТОЛЬКО с твоего согласия. И поэтому если ты его не дал, любые санкции и штрафы за его (не)использование, по идее, неправомерны. Но это все не точно, может диванный юрист во мне и ошибается. Во всяком случае, всегда можно зацепиться, например, за отсутствие режима ЧС. Так что штрафы, если выяснить правовую базу, как мне кажется, легко оспорить.