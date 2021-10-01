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Новости
Sasha Shambilova

В Москве усилят слежку за больными Covid-19 и теми, кто с ними контактировал. Систему внедрят в школы Статьи редакции

Власти столицы объявили тендер на её разработку. Стоимость — 175 миллионов рублей.

40 40 комментариев
1800 просмотров

«Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения», подконтрольный департаменту информационных технологий Москвы, объявил тендер на модернизацию Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Это позволит лучше анализировать потоки заболевших и разыскивать тех, кто с ними контактировал. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

ЕМИАС обеспечивает взаимодействие между пациентами, медицинскими учреждениями и властями. Систему планируют внедрить в школу — она будет отслеживать контактных в классах и параллелях.

Её дополнят разделом «Мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией». Он позволит в реальном времени следить за пациентами с подозрением на Covid-19, отслеживать местоположение больных и собирать данные ПЦР-тестов и КТ. В первую очередь, это коснётся пенсионеров и детей.

Для школ дополнительно разработают два блока. Первый «Контактные лица в образовательных организациях» позволит следить за заболевшими учениками и преподавателями, а также контактировавшими с ними по классам и параллелям. Его также внедрят в информационную систему «Московская электронная школа».

Подрядчик также обязан разработать ещё один блок — «Розыск — контактные лица», чтобы власти могли найти контактных. Как именно это собираются делать — не указано.

В ДИТ сообщили, что под розыском подразумевают информирование граждан о контакте с пациентом с подтвержденным Covid-19 и необходимости изоляции, а также организацию выезда к заболевшему медиков и проведение теста. При этом геопозиция с устройств использоваться не будет.

Для получения данных родители учеников должны дать согласие на обработку персональных данных детей. Опрошенные «Коммерсантом» юристы считают, что это не составит труда.

Предоставление согласий будет условием попадания в школу — такую логику власти уже испытывают на примере спортивных школ. В случае с обычными школами и университетами власти предложат всем «несогласным» оставаться на удаленном обучении.

Олег Блинов
преподаватель Moscow Digital School

#новости #covid19

40 40 комментариев
8
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40 комментариев
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Фёдор Скуратов

А потом эту систему распространят на инакомыслящих. 

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15
Tural

в смысле потом

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16
Былой кавалер

а они и не против 

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0
Арабский щит

Почему же, против, просто бессильны по итогу. Ты же против, что у вас Крым Плешивый отжал? Чувствуешь, что можешь контролировать ситуацию? Вот и они не чувствуют.

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6
Былой кавалер

заложники получается? 

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2
Задумчивой Кот

Да, буквально.

Ответить
4
Дмитрий Григорьев

Её для этого и вводят, ковид лишь повод.

Ответить
1
Артур Мудрик

не пропадать же добру

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0
Интересный Влад

Ковид - просто идеальное прикрытие для увеличение тоталитаризма. Максимизация слежки - ковид поможет. Найти предлог по запрету акций протестов на ближайшие 10 лет - ковид поможет. ред.

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18
Andre Macareno

Долгосрочно все-таки опасно, там ребята как на пороховой бочке по сути сидят

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0
Арабский щит

Люди и так нормально переболеть в Москве не могут со всеми этими фотками, а тут за ними ещё следить предлагается. Может Собянин за собой последит и нам чего покажет?

Ответить
9
Андрей Охапкин

Какие фотки?

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0
Арабский щит

Система социального мониторинга. Я так понимаю, что её до сих не отменили, несколько месяцев назад знакомый с ней болел.
Тебе предлагается несколько раз за день в случайное время сделать селфи с геотэгом, чтобы доказать, что ты дома.

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5
Андрей Охапкин

А можно заранее наделать фоток и скидывать в течении дня, если вдруг решишь наебать систему? Или там на фоне окна нужно сфоткаться?

Ответить
1
Арабский щит

Приложение не даёт выбрать фото из галереи, только камеру включает. Там ещё на старте обязательно телефон на андройде был нужен.

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5
Арабский щит

Откосить на самом деле было можно. Не подписываешь бумагу с согласием и всё, тебе будут угрожать не дать больничный, что для кого-то критично. Потом стали просто подключать, уже без согласия. 

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2
Олег Мельник

Ну ты не даешь согласия, да и все. Больничный удаленщикам нахуй не нужон, например. А эти автоматические штрафы оспариваются как раз под предлогом того, что я никому не давал согласия на обработку своих данных и вообще на какое-либо отслеживание. Или это не работает? ред.

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0
Арабский щит

Ну вот раньше так было можно. Не дал согласие и всё, даже штрафов не будет, не подключат к системе и отстанут.
А потом в какой-то момент ужесточили. С юридической стороной вопроса не знаком. 

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0
Олег Мельник

Фишка в том, что сервис "социальный мониторинг" использует твои ПД, которые может получить ТОЛЬКО с твоего согласия. И поэтому если ты его не дал, любые санкции и штрафы за его (не)использование, по идее, неправомерны. Но это все не точно, может диванный юрист во мне и ошибается. Во всяком случае, всегда можно зацепиться, например, за отсутствие режима ЧС. Так что штрафы, если выяснить правовую базу, как мне кажется, легко оспорить.

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0
Арабский щит

Ты так пишешь, будто у нас права человека на первом месте. В этой системе и сбоили бывали, людям левые штрафы выписывали. Отменить их смогли только после личного вмешательства правительства Москвы. Иначе тяжело решать свои вопросы. 

Ответить
2
Андрей Охапкин

Жесть, литерали 1984. Хорошо, что я не в Москве

Ответить
2
Сергей Панфилов

Хорошо, что регионы нищие, чтобы внедрять это тоталитарное дерьмо

Ответить
1
Тесный рубин

эта хуйня заёбывала меня каждый час. я блять лежу болею мне до пизды всё на свете, но сфоткаться обязан. горело дико с этого

Ответить
1
Арабский щит

Да, меня вот пронесло, я отказался. Побомбили, поугрожали, но отстали.
Не представляю как я бы фоткался. Я спал всё время, тяжело перенёс. 

Ответить
0
Интересный Влад

Ты кому звонишь?

Ответить
0
Арабский щит

Тебе звоню. 

Ответить
0
Максим Графов

При этом геопозиция с устройств использоваться не будет.

Ага, ну да, хорошо, ладно

Ответить
4
Трудящийся ГОСТ

В России усилят слежку. Этого заголовка достаточно.

Ответить
4
Лунный франт

подконтрольный департаменту фальсифицирующих технологий

Ответить
3
Организованный танк88

Ну и в чём Миша Светов был не прав, когда именно  про это и говорил?

Ответить
3
Фамилия и имя

Звучит как отныне и навсегда светов во всем прав. Прям индульгенция пожизненная.
Так и путин поо это говорил и в чем он не прав? 

Ответить
–1
Организованный танк88

да потому что другие политики об этом особо не говорят, они рассказывают как блять путин ножками дрыгает и почти побеждён.

Ответить
0
Баба Нюра

Так ужасно, как таковой функционирующей нормально, да вообще хоть как нибудь, медицины нет, ее реально нет, но мы выделим 175 миллионов на слежку за больными ковидом
.
Попил бабла в природе

Ответить
1
Народный самолет

Вирус — это просто чудо чудесное!

Ответить
0
Shiro

так это..
может они просто позволят нормально работать сервисам эпол?😅

Ответить
0
Военный коктейль

 В Москве усилят слежку

Всё.

Ответить
0
Роберт Депримов

Лучше бы этот тендер потратили,чтобы выкинуть МИС на свалку и сделать нормальную систему

Ответить
0
супрематизм 2.0

Яннп. Так слежка за кем?

Больной, пациент, с подозрением, контактный - это не совсем  одно и то же.

Ответить
0
Lofoten Forsake

Австралия уже вовсю использует такие тактики.

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0
Kris Stone

Предлагаю браслет на шею с удаленной деактивацией кожаного мешка))) ред.

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0
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