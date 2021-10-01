Правительство РФ одобрило законопроект о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней Статьи редакции
«Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления».
Теперь законопроект поправок в законы «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» внесут в Госдуму. О решении правительства сообщается на официальном сайте.
Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о проекте закона о запрете промышленного и прибрежного вылова китообразных в конце апреля. Она заявила, что «защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих, малочисленных видов — безусловный приоритет в реализуемой экологической политике».
В мае премьер-министр Михаил Мишустин связал поправки с событиями «китовой тюрьмы» в Приморье. В 2018 году из Охотского моря выловили сотни белух и касаток, чтобы продать в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух держали в вольерах в бухте Средняя.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконный вылов и жестокое отношение к животным, а суд арестовал китообразных, запретив их продажу. После этого Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство. В 2019 году всех животных отпустили из «китовой тюрьмы».
Ещё один законопроект не оставит равнодушным никого из тех, кто два года назад следил за событиями в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя, где содержались в неволе около сотни белух и косаток.
Досадно, что не верится, что они это делают из добрых побуждений, а не для того, чтобы набрать очков рейтинга одобрения.
Да потому что это глупость полная. Политики везде, во всех странах мира что-то делают, чтобы набить себе рейтинг. Какой вообще смысл лезть в душу и копаться в мотивах, если на выходе что-то годное? Если у меня будет умирать ребёнок от редкой болезни, а миллиардер даст мне сотни нефти на лечение - я буду ему благодарен, и мне будет абсолютно похер, сделал он это из искренней доброты или чтобы попиариться. ред.
Любой будет благодарен, и в исходной истории недовольных решением не будет. Но если твой миллиардер при этом занимается в основном людоедской деятельностью, то уже всё как минимум не так радужно. Ты вроде и благодарен, а вроде и осадочек какой-то.
Хочешь назвать мою позицию наивной? Может быть. Все мы не идеальны. ред.
Там недавно 1500 дельфинов убили. Слабонервным не смотреть