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Новости
Sasha Shambilova

Правительство РФ одобрило законопроект о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней Статьи редакции

«Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления».

36 36 комментариев
1268 просмотров
«Китовая тюрьма» в Приморье Фото РИА «Новости»

Теперь законопроект поправок в законы «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» внесут в Госдуму. О решении правительства сообщается на официальном сайте.

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о проекте закона о запрете промышленного и прибрежного вылова китообразных в конце апреля. Она заявила, что «защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих, малочисленных видов — безусловный приоритет в реализуемой экологической политике».

В мае премьер-министр Михаил Мишустин связал поправки с событиями «китовой тюрьмы» в Приморье. В 2018 году из Охотского моря выловили сотни белух и касаток, чтобы продать в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух держали в вольерах в бухте Средняя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконный вылов и жестокое отношение к животным, а суд арестовал китообразных, запретив их продажу. После этого Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство. В 2019 году всех животных отпустили из «китовой тюрьмы».

Ещё один законопроект не оставит равнодушным никого из тех, кто два года назад следил за событиями в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя, где содержались в неволе около сотни белух и косаток. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления.

Михаил Мишустин
премьер-министр России

#новости #экология #животные

36 36 комментариев
25
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Арабский щит

Ещё один законопроект не оставит равнодушным никого из тех, кто два года назад следил за событиями в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя, где содержались в неволе около сотни белух и косаток.

Досадно, что не верится, что они это делают из добрых побуждений, а не для того, чтобы набрать очков рейтинга одобрения.

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3
Сталин спас Россию

А какая разница, из каких побуждений они это делают

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15
Альтернативный рубин

Например в том, что на подобные случаи не будут обращать внимания, но будут подбрасывать пару сотен китов оппозиционерам и их сажать)

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0
Арабский щит

В лицемерии, которого бы не было в первом случае.

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0
Сталин спас Россию

Ой бля....

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1
Арабский щит

Ну у тебя всё "ой бля", что не по твоему.

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1
Сталин спас Россию

Да потому что это глупость полная. Политики везде, во всех странах мира что-то делают, чтобы набить себе рейтинг. Какой вообще смысл лезть в душу и копаться в мотивах, если на выходе что-то годное? Если у меня будет умирать ребёнок от редкой болезни, а миллиардер даст мне сотни нефти на лечение - я буду ему благодарен, и мне будет абсолютно похер, сделал он это из искренней доброты или чтобы попиариться. ред.

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1
Арабский щит

Любой будет благодарен, и в исходной истории недовольных решением не будет. Но если твой миллиардер при этом занимается в основном людоедской деятельностью, то уже всё как минимум не так радужно. Ты вроде и благодарен, а вроде и осадочек какой-то.
Хочешь назвать мою позицию наивной? Может быть. Все мы не идеальны. ред.

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0
Алексей Михайлов

А что по вашему, Ганнибал Лектер не может любить дельфинов?

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1
Народный самолет

Какой нафиг рейтинг одобрения им нужен? Срали на все рейтинги, у них всё хорошо.

Ответить
0
Арабский щит

Совсем без электората нельзя. Приходится добивать его выплатами и историями типа этой. Может Шпилькин и оценивает реальный результат едра в 30%, но это весомый результат.

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1
Лунный франт

и морских свиней

Морских свинок, может?  ред.

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0
Арабский щит

Смотри какие крутые.

Ответить
7
Sasha Shambilova

крутые, но всё же свиньи, а не свинки(

Ответить
6
Арабский щит

Это да.

Ответить
1
Авраам Рабинович

Капибар ред.

Ответить
3
Социалистический динозавр
Морская свинья
Обыкновенная морская свинья (лат. Phocoena phocoena) — животное семейства морские свиньи…
ru.m.wikipedia.org
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1
Новый ключ

свинка ты, а там свиньи)

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1
Сталин спас Россию

Ура!

Ответить
1
Сталин спас Россию

Осталось разбомбить Фарерские острова.

Ответить
2
Лунный франт

Фраерские 

Ответить
1
Люц Шнайдер

Фюрерские

Ответить
3
Андрей Охапкин

Там недавно 1500 дельфинов убили. Слабонервным не смотреть

Убийство 1500 дельфинов на Фарерах оказалось…
Около 1500 атлантических белобоких дельфинов были убиты во время традиционной охоты на Фарерских…
www-mk-ru.cdn.ampproject.org
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0
Сталин спас Россию

Я потому и говорю. Дикари ёбаные, блять.

Ответить
1
Коричневый цвет

Цирки бы еще позакрывали 

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1
Uncle Michael

И контактные зоопарки

Ответить
1
Савелий

В РФ же по моему какая то национальность живёт вылавливая китов? Или я путаю?

Ответить
0
Ху Эмай

норвеги

Ответить
3
Длительный Никита

Фареры наш!

Ответить
1
ред.

не, та национальность вылавливает оппозиционеров

Ответить
0
ред.

Хорошая новость, нахуй охотников.

Ответить
1
Andre Macareno

Выступят ли жители Дануолла и Карнаки с протестами?

Ответить
1
Длительный Никита

Морскую свинью спросить забыли

Ответить
0
Антон Забара

Ха-ха, либерали даже здесь нашли виновным Путина

Ответить
0
Danil Oputin

Ну хоть животных в этой стране защищают

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0
Eugeniy Kuznetsov

Как с ютубом, поедут на Фарерские острова закон приводить в исполнение?

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0
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