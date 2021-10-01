КНДР за месяц заявила о нескольких испытаниях нового оружия: гиперзвуковой, крылатой и зенитной ракет Статьи редакции
Северная Корея также запустила две баллистические ракеты с нового железнодорожного комплекса.
За сентябрь КНДР продемонстрировала целый ряд новых вооружений. Последний раз о похожих испытаниях сообщалось в марте, тогда военные запустили первые ракеты после прихода к власти администрации Джо Байдена. Совет безопасности ООН запрещает КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия, но Северная Корея с 2019 года проводит испытания ракет, которые могут нести ядерную боеголовку.
- 13 сентября КНДР заявила о запуске новой крылатой ракеты большой дальности. Её назвали стратегическим оружием, «имеющим большое значение в достижении главной цели пятилетки развития оборонной науки и разработки системы вооружений».
- 16 сентября КНДР показала видео запуска ракеты с помощью железнодорожного комплекса. Снаряды пролетели 800 километров и упали в море у восточного побережья Северной Кореи.
- 28 сентября КНДР объявила об испытании первой в истории страны гиперзвуковой ракеты. Государственная газета заявил, что разработка этого вооружения «имеет большое стратегическое значение для науки и техники страны и укрепления ее мощи». Ракету «Хвасон-8» назвали одной из «пяти наиболее важных» новых систем вооружений, упоминаемых в пятилетнем военном плане КНДР. Это может подразумевать, что она может нести ядерный заряд, считает «Би-би-си».
- 1 октября КНДР сообщила об испытании новой зенитной ракеты 30 сентября, «с целью подтверждения практичности работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также всесторонних боевых характеристик ракеты».
Джинсы и колбаса этот режим так и не смогли свергнуть уже с парой десяток лет.
Под боком КНДР во всем помогает Китай. Верхушка так же получает мэрсы и макбуки через продовольственно-содружественные корабли КНР.
У КНДР всё в ажуре в этом плане и они как прокси страна развивают ракетную промышленность которую им подкидывают РФ и КНР. ред.
Совет безопасности ООН запрещает КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия, но Северная Корея с 2019 года проводит испытания ракет, которые могут нести ядерную боеголовку.
Сильный лидер. Весь Запад боится. Кто если не он (это я к тому, что если у тебя есть ядерное оружие, будь ты хоть самым никчёмным президентом - тебя будут опасаться)