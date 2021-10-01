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Новости
Артём Мазанов

КНДР за месяц заявила о нескольких испытаниях нового оружия: гиперзвуковой, крылатой и зенитной ракет Статьи редакции

Северная Корея также запустила две баллистические ракеты с нового железнодорожного комплекса.

23 23 комментария
572 просмотров
Фото  AP

За сентябрь КНДР продемонстрировала целый ряд новых вооружений. Последний раз о похожих испытаниях сообщалось в марте, тогда военные запустили первые ракеты после прихода к власти администрации Джо Байдена. Совет безопасности ООН запрещает КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия, но Северная Корея с 2019 года проводит испытания ракет, которые могут нести ядерную боеголовку.

  • 13 сентября КНДР заявила о запуске новой крылатой ракеты большой дальности. Её назвали стратегическим оружием, «имеющим большое значение в достижении главной цели пятилетки развития оборонной науки и разработки системы вооружений».
  • 16 сентября КНДР показала видео запуска ракеты с помощью железнодорожного комплекса. Снаряды пролетели 800 километров и упали в море у восточного побережья Северной Кореи.
Colin Zwirko @ColinZwirko
North Korea's launching from trains now?
  • 28 сентября КНДР объявила об испытании первой в истории страны гиперзвуковой ракеты. Государственная газета заявил, что разработка этого вооружения «имеет большое стратегическое значение для науки и техники страны и укрепления ее мощи». Ракету «Хвасон-8» назвали одной из «пяти наиболее важных» новых систем вооружений, упоминаемых в пятилетнем военном плане КНДР. Это может подразумевать, что она может нести ядерный заряд, считает «Би-би-си».
  • 1 октября КНДР сообщила об испытании новой зенитной ракеты 30 сентября, «с целью подтверждения практичности работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также всесторонних боевых характеристик ракеты».

#новости #кндр

23 23 комментария
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23 комментария
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Арабский щит

Теперь не только у нас. 

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8
Алексей Иванов

Только какой в этих ракетах смысл, если против него справится даже обычный кусок хлеба, брошенный в сторону великой армии кндр

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7
Роман Яремчук

глупо так считать армия в КНДР одна из лучших в мире и идейно выдержаная чтобы не поддасться на кусок хлеба 

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2
Арабский щит

Джинсы и колбаса и не такие режимы свергали. Ждём. 

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0
Роман Яремчук

ну откровенно говоря они свергли мягкий режим СССР. в КНДР как был сталинизм так и остался даже голод в 90-х но как видишь режим все ещё есть 

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1
Ertha

Джинсы и колбаса этот режим так и не смогли свергнуть уже с парой десяток лет.
Под боком КНДР во всем помогает Китай. Верхушка так же получает мэрсы и макбуки через продовольственно-содружественные корабли КНР.

У КНДР всё в ажуре в этом плане и они как прокси страна развивают ракетную промышленность которую им подкидывают РФ и КНР. ред.

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0
Ertha

Это заблуждение полное. Когда КНДР запустил испытательную ракету над Японии. В Японии встал весь транспорт на пару часов. И это была испытательная ракета.

Там в армии уже все мозги промыты и они готовы действовать.

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2
Андрей Охапкин

Крипота

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2
Арабский щит

Это называется "женщина". 

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3
Андрей Охапкин

Они такими "женщинами" детей запугивают? Типа: "Не будете слушать партию, тётенька из телевизора придёт за вами"

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1
Арабский щит
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1
Лунный франт

Да КНДР постоянно о чём-то трубит, да хули толку - достоверность уровня ЦИК РФ 

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2
Былой кавалер

Русофоб

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1
Трансгендолёт

Все еще жду, когда КНДР заявит о победе над голодом, нищетой и тотальным бесправием населения

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2
Былой кавалер

Подпишись на Стаса ай как так можно пидорпсина

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0
Трансгендолёт

Подпишись на Стаса ай как

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2
Интересный Влад

 Совет безопасности ООН запрещает КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия, но Северная Корея с 2019 года проводит испытания ракет, которые могут нести ядерную боеголовку.

Сильный лидер. Весь Запад боится. Кто если не он (это я к тому, что если у тебя есть ядерное оружие, будь ты хоть самым никчёмным президентом - тебя будут опасаться)

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1
Pavel Chernev

Именно поэтому, лукашенко пиздел, что зря отдали советское ядерное оружие с территории беларуси, после развала, рф… тип с нами так не разговаривали бы… диктаторы-долбаебы во всем мире похожи, нечего не умеют больш ред.

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1
Anatoly Timchenko

Давно не было мультиков от деда

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1
Ertha

В разработках уверенно помогает Китай, и даже чуть чуть Россия что касается ракето промышленной отрасли. Во всяком случае экспертное сообщество там существует.

Запустить они спокойно могут и бахнуть прям по Японии которой достаточно будет всего лишь один заряд.

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0
Арабский щит

прям по Японии

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0
Ertha
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0
Народный самолет

Весь мир в труху!

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0
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