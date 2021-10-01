В Германии показали обучающее видео на случай, если в доме отключат тепло и свет. В стране — газовый кризис Статьи редакции
Ролик подготовили ко дню Защиты в чрезвычайных ситуациях, тема — отключение электричества.
Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей.
Темой дня Защиты в чрезвычайных ситуациях в этом стало отключение электроэнергии. Как сообщает BBK, причины могут быть разными, например, в Новом Орлеане это произошло из-за урагана Ида.
В Deutsche Welle отмечают, что в Европе нехватка газа, из-за которой его может не хватить на весь отопительный сезон при сильных и продолжительных морозах. Кандидатка в канцлеры Германии Анналена Бербок обвиняет в этом «Газпром». Она уверена, что компания повышает цены на ресурс, чтобы быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2».
В РБК отметили, что биржевая цена на газ 1 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 1200 долларов за одну тысячу кубических метров.
Поясни. Ты про заявление Анналены Бербок из партии Зеленых, о том, в чем она не разбирается?
Смотри. Газпром выполняет все обязательства по контрактам. Более того, в этом году у него ожидаются рекордные поставки в Европу за все время. В чем претензия к Газпрому?
Было много разговоров про сланцевый газ. Где он? Как цена подросла, весь сжиженный газ направили в Азию. Почему Анналена Бербок не обвиняет США в сдерживании поставок СПГ в Европу? Прокомментируй.
Кстати, серьезные политики в Германии и вообще в Европе таких заявлений не делают.
"в конце июля "Газпром" сократил, а в первых числах августа частично прекратил закачку газа в свои европейские ПХГ, а в Хайдахе, по сообщению агентства "Интерфакс", даже приступил к отбору газа, что для этого времени года весьма необычно. К тому же 2 августа российский концерн не стал бронировать на 4-й квартал транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" в Польше и не зарезервировал на тот же период дополнительные объемы прокачки через Украину."
Ничего не произошло в объективной реальности, просто показали ролик в твиттере и обсуждают некоторый дефицит газа в хранилищах. А пынины пропагандоны уже верещат: "РЯЯЯ!! Замерзнут проклятые немцы, вот вам ответка за то что гейропейцы нас обижали, всех победили! Не прожить вам без Росиюшки!"
Это вдвойне забавно для тех, у кого память лучше чем у рыбки и кто помнит, как до этого украинцам обещали что "зима близко" и вот-вот они должны все насмерть обледенеть.
А вообще это хорошо, потому что даже если немцы немного померзнут и Пыня достигнет какой-то небольшой тактической победы, то очевидно дальше она обернется стратегическим поражением. Потому что после такого никто к нему на коленях не приползет, как он мечтает, а начнется активный поиск альернатив российскому газу, вместо некоторого подыгрывания Газпрому, которым занимались немцы. Может даже они и заслужили некоторый урок, чтобы понять, что с преступниками и лжецами нельзя иметь никаких дел.
Хто не скаче той замерз ред.
Ну они люди свободные, но как-то неловко за них из-за всей этой катавасии с газом. Ядерная энергия действительно так страшна? Лучше с поставщиками газа лавировать и северным этим потоком регулярно обмазываться?
Хотя я может чего не знаю.