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Новости
Sasha Shambilova

В Германии показали обучающее видео на случай, если в доме отключат тепло и свет. В стране — газовый кризис Статьи редакции

Ролик подготовили ко дню Защиты в чрезвычайных ситуациях, тема — отключение электричества.

128 128 комментариев
4533 просмотров
Видео из твиттера BBK

Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей.

Темой дня Защиты в чрезвычайных ситуациях в этом стало отключение электроэнергии. Как сообщает BBK, причины могут быть разными, например, в Новом Орлеане это произошло из-за урагана Ида.

В Deutsche Welle отмечают, что в Европе нехватка газа, из-за которой его может не хватить на весь отопительный сезон при сильных и продолжительных морозах. Кандидатка в канцлеры Германии Анналена Бербок обвиняет в этом «Газпром». Она уверена, что компания повышает цены на ресурс, чтобы быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2».

Россия сдерживает поставки природного газа в Европу. Причины этого очевидны: режим Путина стремится усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока — 2» и ввести его в эксплуатацию.

Анналена Бербок
глава партии «Зелёные» в Германии

В РБК отметили, что биржевая цена на газ 1 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 1200 долларов за одну тысячу кубических метров.

#новости #германия

128 128 комментариев
24
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128 комментариев
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Андрей Галицкий

пустите газ немцам

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31
Минтимер Шаймиев

Это официальное требование Израиля?

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41
MangaloriANAL
Ответить
3
Beer Fan

Бля, Игнатий, где такое в библии?

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0
Былой кавалер

нет что вы СП2 не политический проект)))) Он еще даже не запущен, а все уже знатно охуевают от шантажа. Надеюсь Европа немного протрезвеет от того с кем имеют дело.

Ответить
3
Цивилизованный татарин

Поясни. Ты про заявление Анналены Бербок из партии Зеленых, о том, в чем она не разбирается?

Смотри. Газпром выполняет все обязательства по контрактам. Более того, в этом году у него ожидаются рекордные поставки в Европу за все время. В чем претензия к Газпрому? 

Было много разговоров про сланцевый газ. Где он? Как цена подросла, весь сжиженный газ направили в Азию. Почему Анналена Бербок не обвиняет США в сдерживании поставок СПГ в Европу? Прокомментируй.
Кстати, серьезные политики в Германии и вообще в Европе таких заявлений не делают.

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32
Былой кавалер

да делать мне нехуй 
шурши дальше по коридору )))

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–6
10 комментариев
Vlad Kucherenko

"в конце июля "Газпром" сократил, а в первых числах августа частично прекратил закачку газа в свои европейские ПХГ, а в Хайдахе, по сообщению агентства "Интерфакс", даже приступил к отбору газа, что для этого времени года весьма необычно. К тому же 2 августа российский концерн не стал бронировать на 4-й квартал транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" в Польше и не зарезервировал на тот же период дополнительные объемы прокачки через Украину."

Рискованная игра "Газпрома" с полупустыми…
В Германии пришли к выводу: Россия искусственно создает дефицит газа в ЕС ради скорейшего ввода в…
www.dw.com
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4
3 комментария
Doktor Streyndzhlav

Тебя тут не забанили еще?

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–2
Бип Боп

по квотам для нацменов

Ответить
3
Былой кавалер

о и ты тут))

Ответить
0
Logic

Бред, замерзнет пьяной...

Ответить
1
Андрей Фурцев

Наконец-то здравый комментарий

Ответить
1
Альтернативный рубин

Не протрезвеет)

Ответить
0
Арабский щит

ОН ВСЁ ЗНАЛ!

Ответить
15
Арабский щит

Бля, там смех на фоне как в Ворониных. 

Ответить
24
Прохладный шмель

почему "как"? он оттуда и есть

Ответить
3
Сергей Лукин

"Но за дровами тоже в Сибирь нужно ехать".

Зачем ехать, если дрова из Сибири едут в Китай?

Ответить
11
Арабский щит
Ответить
5
Арабский щит

ГОРЖУСЬ!!

Ответить
6
Андрей Охапкин

Владимир Владимирович, помогите братскому народу Германии!

Ответить
3
Арабский щит

А что не на коленях? Другие мольбы  и не смотрит. 

Ответить
3
1 комментарий
Андрей Фурцев

Только ты от этого богаче не стал

Ответить
0
Арабский щит

От странных шуток Путина? А должен был?

Ответить
0
4 комментария
Интересный Влад

Не люблю ситкомы с закадровым смехом

Ответить
0
Арабский щит

Есть хорошие классические из 50х или 60х годов.

Ответить
0
Популярный спрей

обычно мазутой топят у них

Ответить
0
Минтимер Шаймиев

 Кандидатка

Кандидоза

Ответить
16
Андрей Тойх

Кандидатесса ред.

Ответить
6
Минтимер Шаймиев

Кандитиня

Ответить
7
Новый ключ

Кандибобер

Ответить
6
Gedevan

Кандидат-самка ред.

Ответить
1
Арабский щит

кандидат_ка

Вы тут в твиттере не сидите что ли?? ред.

Ответить
0
Леха

Кандидатка в канцлеры Германии

Ура, завезли немного феминитивов. Давайте сразу
кандидатка в канцлерки Германии

? ред.

Ответить
15
van der Pusch

Bundeskanzlerin

Ответить
0
Андрей Тойх

хотите как в Европе суки???!!!

Ответить
11
Лунный франт

залить окна фольгой

Это ж от 5G

Ответить
8
Sasha Shambilova

какой кошмар, поправила... спасибо

Ответить
6
Савелий

Нет, видео у меня не показывает, но дорогие окна имеют напыление с метала, это очень помогает для уменьшения потерь тепла.
Также в зимних стелька делают одну сторону с фольги. ред.

Ответить
0
FUNGAME

стельяка

Это что-то по итальянски?

Ответить
1
1 комментарий
Русский

а не надо было блочить каналы RT

Ответить
9
Forrest_Dumb

Ничего не произошло в объективной реальности, просто показали ролик в твиттере и обсуждают некоторый дефицит газа в хранилищах. А пынины пропагандоны уже верещат: "РЯЯЯ!! Замерзнут проклятые немцы, вот вам ответка за то что гейропейцы нас обижали, всех победили! Не прожить вам без Росиюшки!"
Это вдвойне забавно для тех, у кого память лучше чем у рыбки и кто помнит, как до этого украинцам обещали что "зима близко" и вот-вот они должны все насмерть обледенеть.

А вообще это хорошо, потому что даже если немцы немного померзнут и Пыня достигнет какой-то небольшой тактической победы, то очевидно дальше она обернется стратегическим поражением. Потому что после такого никто к нему на коленях не приползет, как он мечтает, а начнется активный поиск альернатив российскому газу, вместо некоторого подыгрывания Газпрому, которым занимались немцы. Может даже они и заслужили некоторый урок, чтобы понять, что с преступниками и лжецами нельзя иметь никаких дел.

Ответить
5
Doktor Streyndzhlav

а начнется активный поиск альернатив российскому газу

C 2008го это слышу.

Ответить
1
Forrest_Dumb

Ну так у немцев еще оставались иллюзии, что газовый шантаж связан только с украинской проблемой, а их не касается и они могут договориться и обезопаситься поддерживая пынинские потоки. А сейчас эти иллюзии, надеюсь, развеются.

Ответить
2
2 комментария
Имя и фамилия

поиск альтернатив российскому газу

Были бы альтернативы, их бы давно нашли. Поэтому и приходится пустословить.

Ответить
0
Савелий

Хоть бы они все переругались и перестали выкачивать из нашей страны нефть и газ. Да, будет бедно, может будет голод. Но зато газ и нефть будет у нас.

Ответить
0
Вольный браслет

будем жрать его

Ответить
11
Былой кавалер

пить

Ответить
1
6 комментариев
Савелий

Врядли. Зато вполне может быть, что как в  ссср для фермеров и строителей бензин сделаем бесплатным и только в землю сливать будем запрещать (ну власти будут).

Ответить
–1
11 комментариев
Нижний томагавк_два

У нас сейчас разведанных месторождений газа столько, что можно обеспечивать всю Европу более 100 лет. Это только известные месторождения, а неразведанных ещё бог знает сколько.

Ответить
0
Савелий

А зачем именно нам обычным людям обеспечивать Европу на 100 лет? Я понимаю зачем это власти, можно ничего особо не делать, а деньги в казну идут. Понимаю зачем олигархам, ещё больше миллиардеров. Зачем Европе понимаю. своего тратить не надо, сейчас дешевле купить. А нам то зачем? Вот мне или вам?

Ответить
0
2 комментария
Военный коктейль

Мда... дозагнивались

Ответить
4
Alex Baystruykin

"Кандидатка в канцлеры" я все понимаю, но словосочетание не согласовано по родам. 

Ответить
4
Сергей Ахрем

это демка того ,что будет если гретатунберговые победят окончательно

Ответить
1
Альтернативный рубин

Ещё чуть-чуть поюзаем дешёвый газ и точно всё!

Ответить
2
Ху Эмай

Как-то не креативно подошли. Вот что надо было использовать в ролике. 

Ответить
2
Позвольте, выскажу мнение

Анналена

 Кеосаян потирает руки, столько перспектив открывается для материала

Ответить
2
Mikki Rurk

Некоторые новости из Европы просто подкашивают веру в лучший мир ред.

Ответить
1
Mezzo Deesa

БЛИН У НИХ НЕГР ДОМА!!!!!!

Ответить
1
Янина Вострикова

«впервые превысив отметку в 1200 долларов за одну тысячу кубических метров.»
Между тем в Красноярском крае дефицит доширака. 

Богатые богатеют, а бедные сами знаете что… 

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

Сильно связанные вещи, да.

Ответить
0
Леха

Хто не скаче той замерз ред.

Papillon @PapillonimNetz
@BBK_Bund @BundesstadtBonn Hüpfen könnte helfen. 🤷🏼‍♀
Ответить
1
Dmitry Markov

А где американские братишки, чего не помогут?

Ответить
1
Твоего деда дед

превысив отметку в 1200 долларов за одну тысячу кубических метров

Вроде бы совсем недавно было что-то около 850

Ответить
0
Gedevan

Да это все желтые статьи, Германия по контракту газ покупает, там цена не меняется. 

Ответить
1
Публичный танк88

Ну то было недавно

Ответить
0
имя мне легион

Кандидатка в канцлеры

Вау. В редакцию теперь берут уже даже не просто без образования, а даже и без ЕГЭ?

Ответить
0
Былой кавалер

Кстати, не пропустите мой опрос 

Запись пользователя Киборг помноженный на вечность
Продолжаю следить за самым интересным этапом международной политики прямо сейчас. Война России…
tjournal.ru
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–1
Запасной цвет

Чёрный парень у дочки/внучки - повесточка check

Ответить
–4
Мировой колос

Ужасно, бедные люди 

Ответить
0
Александр Лукашенко

Зачем травишь

Ответить
0
Мировой колос

Сижу без газа, имею право

Ответить
1
1 комментарий
Андрей Охапкин

Газом?

Ответить
1
1 комментарий
Daniil Slesarchuk

гугл при сотрудничестве с ВОЗом всей планете показывали как руки мыть, а тут это..

Ответить
0
Dmitry Bondar

Россия ДОЛЖНА обеспечивать Европе свет и тепло. Приличные агрессоры так себя не ведут. ред.

Ответить
0
ИВАНКО ИВАНОВИЧ

Света нет, но звонок работает.

Ответить
0
Артур Логвинов

Ух как Бидон Путяру прижал, я уже ощутил на своем кошельке

Ответить
0
Антон Забара

Вот и бумеранг прилетел

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Ну они люди свободные, но как-то неловко за них из-за всей этой катавасии с газом. Ядерная энергия действительно так страшна? Лучше с поставщиками газа лавировать и северным этим потоком регулярно обмазываться? 

Хотя я может чего не знаю.

Ядерная энергетика Германии
Ядерная энергетика Германии имеет 6 действующих энергоблоков общей мощностью 8 ГВт и производит…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Евгений Устинов

Если вам холодно, пригласите негра, чтобы согрел вас своим обжигающе-горячим африканским... нравом)))

Ответить
0
Евгений Устинов

А вообще, они — нация проигравших. Так им и надо

Ответить
0
Sergey Smirnov

Интересно как долго цены внутри будут отставать от цен снаружи?

Ответить
0
van der Pusch

Принимаю донаты на дрова.

Ответить
–1
Былой кавалер

че как вообще, сильно тема политизирована ? В кого говном кидают? Че по рейтингам? 

Ответить
0
2 комментария
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