Таджикский блогер с девушкой сделали фото с интимным подтекстом у храма в центре Москвы. Их арестовали, его депортируют Статьи редакции
«Мужское государство» призывало писать на девушку заявления — за оскорбление чувств верующих.
30 сентября стало известно, что таджикский блогер Руслан Бобиев устроил фотосессию с девушкой на фоне храма Василия Блаженного. На одном из снимков девушка в форме полиции стоит на коленях и имитирует половой акт. Эти фотографии блогер опубликовал в соцсетях с подписью «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».
Телеканал «360°» первым из СМИ сообщил об этой фотосессии. По данным издания, после неё молодых людей задержали, на них завели уголовное дело об оскорблении чувству верующих. После задержания блогер удалил аккаунт в инстаграме.
Полиция назвала фотографию «провокационной».
Издание «Подъём» написало, что задержанным грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство, после чего Бобиева могут депортировать из России. МВД также опубликовало видео, на котором блогер извиняется за фотосессию. «Я фото... фото... фоткался возле храма. Я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду... не буду делать», — заявил он.
МВД сообщило, что на задержанных оформили протоколы по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, на девушку — ещё и по административной статье о незаконном ношении форменной одежды, на Бобиева — о нарушении правил въезда в Россию. Он попросил депортировать себя в Таджикистан, чтобы «больше не приехал».
19-летнюю девушку признали виновной в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и арестовали на десять суток. На такой же срок арестовали самого Бобиева — по какой статье, МВД не уточнило. После освобождения его депортируют в Таджикистан.
Блогер рассказал МВД, что ранее привлекался к административной ответственности «за пранки». Как пишет ТАСС, в его аккаунте были ролики, где он «нападает и бьёт людей со спины».
После публикации фотосессии в телеграм-канале «Мужского государства» появился призыв писать на девушку заявления в полицию: по статьям об оскорблении чувств верующих. «Что-бы её уже реально привлекли [...], хотя бы на годик», — говорится в канале Владислава Позднякова.
Скажу так : лично я равнодушно отношусь к фоткам возле религиозных строении. И к самим религиям...
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Но дело в том, что подобное воспринимается людьми, обществом и властями. Как воспринимается - это уже отдельный вопрос. В данном случае - негативно.
Вследствие чего, человека депортируют.
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Поэтому. по ФАКТУ, играясь подобным образом, можно получить по попе))
Вот и спрашивается : нафига так играться?) ред.
Сгязу тяк : лично я лявнодюшно отношюсь к фоткям вёзли леигиозных стьаении. И к сямем леигиям...
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Но део в тём, что пёдобнои воспьинимяется людьми, обсеством и влястями. Кяк васпьинимяется - это узе отдейний вопьос. В дянном слючяе - негятивно.
Вследствие чиго, чеовекя депойтийюют.
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Поэтёмю. по ФЯКТЮ, игьаясь пёдёбным опьязём, мёзна поючить по пёпи))
Вёт и спьяшивяется : няфигя тяк егьяться?)
На ТЖ походу их любят попиарить.
Читал эту же новость на других СМИ и нигде МГ не упоминается.
На дожде например.
Я не в том смысле, шо бедная церковь пострадала, ой ой. А то что он ведёт себя как кринжовая свинья. То нападает на людей, то вот эту херню в виде безвкусного перформанса вытворяет.
Зачем ШУЕ-адепты нам в стране ? Пускай в Точикистоне хоть сам сосёт хуй, если надо. Ах да...там за это можно ножик в бок получить...
Ну шо поделать. ред.
нападает и бьёт людей со спины
Ну шутка же просто. Пранк, понимаете?
#пранкневраг ред.