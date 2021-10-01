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Новости
Артём Мазанов

Таджикский блогер с девушкой сделали фото с интимным подтекстом у храма в центре Москвы. Их арестовали, его депортируют Статьи редакции

«Мужское государство» призывало писать на девушку заявления — за оскорбление чувств верующих.

92 92 комментария
3567 просмотров

30 сентября стало известно, что таджикский блогер Руслан Бобиев устроил фотосессию с девушкой на фоне храма Василия Блаженного. На одном из снимков девушка в форме полиции стоит на коленях и имитирует половой акт. Эти фотографии блогер опубликовал в соцсетях с подписью «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Телеканал «360°» первым из СМИ сообщил об этой фотосессии. По данным издания, после неё молодых людей задержали, на них завели уголовное дело об оскорблении чувству верующих. После задержания блогер удалил аккаунт в инстаграме.

Полиция назвала фотографию «провокационной».

Издание «Подъём» написало, что задержанным грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство, после чего Бобиева могут депортировать из России. МВД также опубликовало видео, на котором блогер извиняется за фотосессию. «Я фото... фото... фоткался возле храма. Я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду... не буду делать», — заявил он.

МВД сообщило, что на задержанных оформили протоколы по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, на девушку — ещё и по административной статье о незаконном ношении форменной одежды, на Бобиева — о нарушении правил въезда в Россию. Он попросил депортировать себя в Таджикистан, чтобы «больше не приехал».

19-летнюю девушку признали виновной в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и арестовали на десять суток. На такой же срок арестовали самого Бобиева — по какой статье, МВД не уточнило. После освобождения его депортируют в Таджикистан.

Блогер рассказал МВД, что ранее привлекался к административной ответственности «за пранки». Как пишет ТАСС, в его аккаунте были ролики, где он «нападает и бьёт людей со спины».

После публикации фотосессии в телеграм-канале «Мужского государства» появился призыв писать на девушку заявления в полицию: по статьям об оскорблении чувств верующих. «Что-бы её уже реально привлекли [...], хотя бы на годик», — говорится в канале Владислава Позднякова.

#новости #право #соцсети

92 92 комментария
19
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92 комментария
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Арабский щит

«Мужское государство» призывало писать на девушку заявления — за оскорбление чувств верующих.

Всё те же на манеже. ред.

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41
Nick Rosenberg

Какова позиция Дурова по этому вопросу?

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10
Dmitry Pasyutin

говорит что выбор - сосать хуй или заблокировать телеграм на территории России

Ответить
27
Nick Rosenberg

Ну так уж и быть, пускай сосет.

Ответить
4
Арабский щит

Пожалуйста.

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6
Альтернативный рубин

Юридическая оценка: ФСБ сказало удалить этот канал? Нет? Значит нет оценки.

Ответить
9
Арабский щит

Что-бы её уже реально привлекли [...], хотя бы на годик», — говорится в канале Владислава Позднякова.

хотя бы на годик

Какие же они жалкие, лол. 

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15
Длительный Никита

Да про этих двоих кто только не писал. Непонятно почему в статье именно на них акцент

Ответить
1
Колючий микроскоп

с интимным подтекстом

ну хуй знает, нюхает пупок, а ебланы порвались

Ответить
23
norm

Понюхаешь мой пупок?

Ответить
5
Колючий микроскоп

давай ред.

Ответить
8
Лунный франт

Ах ты проказник, я всё видел 

Ответить
2
Колючий микроскоп

:)))))

Ответить
0
Арабский щит

ТЕПЕРЬ И МНЕ ИНТЕРЕСНО!!

Ответить
0
Колючий микроскоп

дома всё расскажу

Ответить
0
Слава Инженеров

тебя же депортируют в Таджикистан

Ответить
5
Валенок

Интересно как реагировали органы, если бы на девушке была куртка без надписи "полиция"

Ответить
0
Колючий микроскоп

забили бы

Ответить
0
Vlad Kucherenko

Уже фоткаться нельзя в определенных местах и позах

Ответить
9
Иван Клюхин

Ну, вот видишь, как ему теперь круто.
Поедет в свободный Таджикистан, возьмёт 19-летнюю таджичку, оденет её в форму местной милиции и пойдёт фоткаться на фоне мечети.
Там ведь ему за такое ничего не будет, правда?

Ответить
9
Klen

Ты сейчас Россию к Таджикитсану приравнял? Русофоб штоле?

Ответить
9
Ян Фёдоров

а, ну на Таджикистан ровняться же надо ред.

Ответить
3
Стильная самочка орангутана

А что будет?

Ответить
0
Майка Ника

Будет, но и там такое преследование нелепо, как и везде

Это имхо, ясно что поп/ мулла/ мент и кто там ещё на это обидятся 

Ответить
0
Ilya Agafonov

ХОТИТЕ КАК В ТАДЖИКИСТАНЕ???

Ответить
0
Ilya Agafonov

простите, на Таджикистане*

Ответить
0
Диман Ауе

Некоторым людям никак не живется спокойно, обязательно нужно найти приключения на задницу.
Может я зануда... ред.

Ответить
6
Слава Инженеров

а что неспокойного в фотках?

Ответить
15
Диман Ауе

Скажу так : лично я равнодушно отношусь к фоткам возле религиозных строении. И к самим религиям...
.
Но дело в том, что подобное воспринимается людьми, обществом и властями. Как воспринимается - это уже отдельный вопрос. В данном случае - негативно.
Вследствие чего, человека депортируют.
.
Поэтому. по ФАКТУ, играясь подобным образом, можно получить по попе))
Вот и спрашивается : нафига так играться?) ред.

Ответить
–7
Кхалиси Бот

Сгязу тяк : лично я лявнодюшно отношюсь к фоткям вёзли леигиозных стьаении. И к сямем леигиям...
.
Но део в тём, что пёдобнои воспьинимяется людьми, обсеством и влястями. Кяк васпьинимяется - это узе отдейний вопьос. В дянном слючяе - негятивно.
Вследствие чиго, чеовекя депойтийюют.
.
Поэтёмю. по ФЯКТЮ, игьаясь пёдёбным опьязём, мёзна поючить по пёпи))
Вёт и спьяшивяется : няфигя тяк егьяться?)

Ответить
7
Диман Ауе
Ответить
1
AZP

@Кхалиси Бот 

Ответить
0
Gedevan

 У некоторых на них встаёт. 

Ответить
3
Мировой колос

Ужасно, надо отрезать член

Ответить
3
AZP

И девушке тоже

Ответить
3
Диман Ауе

Наконец-то его желание исполнится)))) ред.

Ответить
0
Иван Грозный

по самое ебало

Ответить
2
Альтернативный рубин

ЖЕНЩИНА С НЕПОКРЫТОЙ ГОЛОВОЙ НА УЛИЦЕ!

Ответить
2
Иванов Олег

Да просто некоторые тупые, чтобы оценить риски подобных фото

Ответить
2
Стильная самочка орангутана

Может это не люди тупые, а рисков по такой хуйне не должно быть?

Ответить
0
Danil Oputin

Некоторые люди просто не знают, что за это могут посадить. Вряд ли этот чел активный пользователь ТЖ. А его деваха явно дальше инстаграма ничего не видит

Ответить
1
Llaren Hlaalo

Его депортируют

Ну слава тебе господи. Главное чтобы запретили въезжать.
А то толку ноль будет иначе. ред.

Ответить
7
Новый ключ

МГ в каждом таджике затычка

Ответить
7
Валенок

На ТЖ походу их любят попиарить.
Читал эту же новость на других СМИ и нигде МГ не упоминается.
На дожде например.

В Москве арестовали на 10 суток блогера и его…
Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток Анастасию Чистову, которая вместе с блогером из…
tvrain.ru
Ответить
0
Люц Шнайдер

Соска симпатичная.

Ответить
5
Люц Шнайдер

@Alice Stankanich , ты чё расстроилась?

Ответить
–2
Трансгендолёт

ранее привлекался к административной ответственности «за пранки». Как пишет ТАСС, в его аккаунте были ролики, где он «нападает и бьёт людей со спины».

Срочно организуем акцию ЯМЫРусланБобиев, бедного блоггера обижают!

Ответить
6
Майка Ника

За те "пранки" надо было нормально привлекать. 
А то с каких пор повторные нападения и удары - административка?

Наверняка тогда отмазался от реальной ответственности, ведь это были простые люди

А сейчас ведь тов.майор и поп, они оскорбились

Ответить
0
красивый комбинатор
Ответить
3
Плодово-ягодная Трансмиссия

С каких пор коренное население прессуется МВД? Или это чисто выборочная порка

Ответить
3
Dmitry Pasyutin

непонятно почему русская баба не имеет права сосать хуй хачу в центре москвы /s ред.

Ответить
–1
Llaren Hlaalo

Имеет. Ровно как и хач имеет полное право и обязанность со шмотками уёбэнзэбитте на родину уехать за отсутствие этики.

Ответить
–2
Romario

за отсутствие этики

Што блядь

Ответить
1
Llaren Hlaalo

Я не в том смысле, шо бедная церковь пострадала, ой ой. А то что он ведёт себя как кринжовая свинья. То нападает на людей, то вот эту  херню в виде безвкусного перформанса вытворяет.
Зачем ШУЕ-адепты нам в стране ? Пускай в Точикистоне хоть сам сосёт хуй, если надо. Ах да...там за это можно ножик в бок получить...
Ну шо поделать. ред.

Ответить
1
Dmitry Pasyutin

какое-то неизвестное тебе слово встретил?

Ответить
0
Arthur Sergeev

Ты имеешь. Вперед. ред.

Ответить
3
Ничтожный кран

Сними куртку полиции, разверни камеру в сторону Москвы-реки и наверное всё было бы норм. ред.

Ответить
1
Bitchcraft

Фотка мерзкая, но я умираю со смеху, что между "нерусским" и женщиной, МГшники выбрали конечно же женщину.

Ответить
2
Dmitry Pasyutin

я умираю со смеху что в этой ситуации ты перенапрявляешь дискурс на мг

Ответить
0
Gedevan

Не зашел пранк, ну бывает. 

Ответить
3
Mikhail Seleznev

Имитируют половой акт? Так это ротовой акт. К тому же со спины - такая интерпретация это проблема интерпретирующих.

Ответить
3
Dmitry Pasyutin

почему ты сразу интерпретируешь ситуацию со стороны женщины а не мужчины?

Ответить
–1
Длительный Никита

нападает и бьёт людей со спины

Ну шутка же просто. Пранк, понимаете?

#пранкневраг ред.

Ответить
2
Люц Шнайдер

Ну считай, что это тоже такой пранк. 

Ответить
0
Romario

Дебилы, которые тут одобряют прорвавшихся за фотку мусоров, не осознают, что буквально завтра посадят на бутылку вас. 

Ответить
2
Степан Анейчик

Уверен это те же люди, которые одновременно топят за свободу слова и самовыражения. ред.

Ответить
2
AZP

Опять чьего-то могущественного бога нужно защищать.

Ответить
2
aliftin

Это вообще законно копам выкладывать такие видео? Все чаще появляются они, будто чеченцы извинения просят. 

Ответить
2
Грузовой чувак

он сам попросил, они не могли отказать его вежливой просьбе)))

Ответить
0
Сталин спас Россию

Мерзкие придурки

Ответить
1
Стильная самочка орангутана

За что ты так полицейских не любишь?

Ответить
1
Anton Zakharikhin

Кошмарить парня за фото на фоне храма такое себе 

Ответить
1
Майка Ника

И девку тоже 

Ответить
1
Dmitry Pasyutin

надо их наградить

Ответить
–1
Имя Фамилия

Как это фото оскорбляет чувства верующих?

Ответить
1
AZP

У них встаёт

Ответить
0
ouxen

заебись

Ответить
1
Grigory Kopiev

И как всегда сразу же в телеграм-помойки слили снятое ментами видео с выбитыми извинениями

Ответить
1
Степан Анейчик

Давайте признаемся честно, сделал бы такую же фотку француз (маловероятно, но допустим), то всем было бы насрать, в том числе мужскому государству. А тут это таджик и все такие "ууу чурка как посмел оскорбить русских!" ред.

Ответить
1
Dmitry Pasyutin

может быть потому что ты можешь поехать во францию и сделать такое же фото с француженкой на фоне собора парижской богоматери?

Ответить
–1
Степан Анейчик

Зачем равнятся в этом плане на таджиков, а не на французов?

Ответить
0
Папуша

в его аккаунте были ролики, где он «нападает и бьёт людей со спины»

не жаль

Ответить
0
Майка Ника

Почему тогда не выслали? 
Почему ждали фото перед храмом? 

Что за хрень, почему тогдашние пострадавшие должны ждать оскорблений чувств верующих, чтобы тот кто на них тогда напал понёс ощутимую ответственность?

Ответить
0
Папуша

Извините, в следующий раз я вышлю его сразу(

Ответить
–1
Лунный франт

Лобное место недалеко - секир-башка и все дела

Ответить
0
Интересный Влад

Их арестовали, его депортируют.

Она поворачивает лезвие. Он чувствует. Я говорю Михо что мы будем делать и как. Я беру мобильник бедняжки Даллас и делаю самый важный звонок. Сначала мы спасём Гейл. Затем - будем убивать. И убивать много. ред.

Ответить
0
Dmitry Pasyutin

. ред.

Ответить
0
Ничтожный кран

Может Бобиев захотел помочь Ховану? Подсесть к нему, чтобы рядом с тем было побольше блогеров. Но оказался не таким интересным и был послан на ... за пределы страны. 

Ответить
0
Александр Кудин

🤣 я болсе так не буду

Ответить
0
toptart

У вас тоже в голове заиграла эта песня?
Точикистооооон
Нас никто никогда не сломает
Мы таджики, мы носители корон

Ответить
0
Грузовой чувак

Всё правильно сделали

Ответить
–1
Dmitry Pasyutin

Должен ли нас волновать распространённый среди иностранцев стереотип о том что "русские бабы - бляди?"

Ответить
–2
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