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Новости
Яна Ломакина

В Мексике представили робота-курьера, который легально доставляет препараты для аборта в штаты, где они запрещены Статьи редакции

Дистанционное управление RAborta позволяет избежать уголовной ответственности.

15 15 комментариев
746 просмотров
RAborta  Фото vocesfeministas.mx 

Организации по защите прав женщин Мексики представили робота-курьера RAborta, который доставляет медикаменты для аборта в штаты, где прерывание беременности запрещено законом. Об этом пишет Forbes.

RAborta дистанционно управляют из Мехико. Правозащитник, предоставляя медикаменты, не нарушает закон, поскольку физически находится в регионе, где аборты разрешены. Его не могут привлечь к ответственности.

Reuters @Reuters
This is 'rAborta,' a robot that dispenses abortion pills. It's operated by medical professionals from Mexico City and delivers abortion pills to women who live in Mexican states with restrictive abortion laws

RAborta будет работать в 11 штатах Мексики из 31. Чтобы получить медикаменты, нужно отправить запрос через соцсети одной из 85 правозащитных организаций. Необходимые препараты легально выпишет врач из Мехико.

В Мексике можно делать аборты до 12 недель независимо от причины пребывания беременности в четырёх штатах из 31 — Мехико, Оахака, Идальго и Веракрус. В остальных регионах аборт на первом триместре разрешён только в случае, если причиной беременности стало изнасилование. Наказание за аборт в этих штатах (как для женщин, так и для граждан, помогавших им прервать беременность) — до трёх лет тюрьмы.

#новости #мексика #роботы

15 15 комментариев
11
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Трансгендолёт

Организации по защите прав женщин Мексики представили робота-курьера RAborta

Теперь ждем ответку от организации по защите прав неродившихся детей — дроида-перехватчика курьеров. И да будет бой

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5
Валенок

дроида-перехватчика курьеров

управляемого из штата, где легально можно перехватывать роботов курьеров

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1
Владимир Филатов

Если изменить одну букву на заглавную, то совершенно меняется контекст
В Мексике представили робота-курьера, который легально доставляет препараты для аборта в Штаты, где они запрещены

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3
Полноценный единорожек88

Так и прочитал сначала. Новость читал и не понимал куда США подевались

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2
Лунный франт

Доставляет препараты, ага

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2
Лунный франт

А аборт этот робик сделает тоже сам? 

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1
Щячло Попячтса

Есть же таблетки для экстренной контрацепции, может об этом речь.

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2
Колючий микроскоп

цианид вроде действенная штука

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2
Лунный франт

Поздно, ЧЧ уже родился

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0
AZP

Даже в Мексике есть реальная децентрализация, а в...[приплетаю Россию]

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2
Интересный Влад
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1
AZP

RABota

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1
ну и в чем он не прав

робота-наркокурьера...

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1
Sergey Michko

"In the rest of the country it is allowed for rape and some states have causes for viability of the fetus, mother health and extreme poverty." — переводчик 

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0
Сергей Дворниченко

И после етого люди думают что у нас на планете разумная жизнь? Если придумывают глупые законы, которые так глупо обходятса. Один вопрос, зачем:? В чем смысл тупого закона, если можно его обойти управляя консервной банкой на колесиках? Может так же можно обойти закон на герыч и оружие? Одевая доспехи там к примеру ред.

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0
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