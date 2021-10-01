В Мексике представили робота-курьера, который легально доставляет препараты для аборта в штаты, где они запрещены Статьи редакции
Дистанционное управление RAborta позволяет избежать уголовной ответственности.
Организации по защите прав женщин Мексики представили робота-курьера RAborta, который доставляет медикаменты для аборта в штаты, где прерывание беременности запрещено законом. Об этом пишет Forbes.
RAborta дистанционно управляют из Мехико. Правозащитник, предоставляя медикаменты, не нарушает закон, поскольку физически находится в регионе, где аборты разрешены. Его не могут привлечь к ответственности.
RAborta будет работать в 11 штатах Мексики из 31. Чтобы получить медикаменты, нужно отправить запрос через соцсети одной из 85 правозащитных организаций. Необходимые препараты легально выпишет врач из Мехико.
В Мексике можно делать аборты до 12 недель независимо от причины пребывания беременности в четырёх штатах из 31 — Мехико, Оахака, Идальго и Веракрус. В остальных регионах аборт на первом триместре разрешён только в случае, если причиной беременности стало изнасилование. Наказание за аборт в этих штатах (как для женщин, так и для граждан, помогавших им прервать беременность) — до трёх лет тюрьмы.
И после етого люди думают что у нас на планете разумная жизнь? Если придумывают глупые законы, которые так глупо обходятса. Один вопрос, зачем:? В чем смысл тупого закона, если можно его обойти управляя консервной банкой на колесиках? Может так же можно обойти закон на герыч и оружие? Одевая доспехи там к примеру ред.