Во Франции нашли серийного убийцу и насильника, которого не могли поймать 35 лет. Им оказался бывший полицейский Статьи редакции
Он покончил с собой, признавшись в совершении преступлений в предсмертной записке — анализ ДНК подтвердил его причастность к убийствам.
59-летний бывший жандарм Франсуа Веров покончил жизнь самоубийством после того, как его вызвали на допрос по делу преступника по кличке «Рябой» (Le Grele). В предсмертной записке мужчина признался в серии убийств и изнасилований, произошедших в Париже с 1986 по 1994 год, сообщает Le Parisien.
О парижском маньяке заговорили после 1986 года — тогда в подвале одного из домов нашли мёртвой 11-летнюю Сесиль Блок. Родители и старший брат девочки случайно столкнулись с подозреваемым перед тем, как он убил Сесиль. Они описали его как высокого тёмноволосого молодого человека с кожей, покрытой отметинами то ли от оспы, то ли от акне — отсюда и пошло прозвище «Рябой».
Затем этот случай связали с убийствами ещё трёх человек и шестью изнасилованиями, жертвы которых выжили. Трое пострадавших заявили, что преступник показывал им полицейское удостоверение.
Правоохранители в поисках убийцы решили проверить 750 сотрудников полиции, работавших в Париже в те годы. На допрос нужно было явиться и бывшему жандарму Франсуа Верову, который уже ушёл на пенсию. 29 сентября он должен был прийти в участок для сравнения его ДНК с ДНК убийцы, но мужчина пропал.
В тот же день тело Верова нашли в арендованном доме на юге Франции. Мужчина покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой признался, что был тем самым человеком, который совершал преступления до конца 1990-х годов. Посмертный анализ ДНК подтвердил его причастность к четырём убийствам и трём изнасилованиям, приписываемых «Рябому».
The process, developed by Jeffreys in conjunction with Peter Gill and Dave Werrett of the Forensic Science Service (FSS), was first used forensically in the solving of the murder of two teenage girls who had been raped and murdered in Narborough, Leicestershire in 1983 and 1986.
Давай ещё какое-нибудь оправдание хуижной работы французских ментов, а то не дай бох у верующих в святую Европу скрепы полопаются. ред.
Ну если бы они в 1994 году решили бы провести 750 экспертиз, без гарантий, что это поможет, то что то мне подсказывает, что налогоплательщики послали бы их в жопу с такими идеями следствия
К тому же в других источниках указано, что у полиции был не полный образец ДНК преступника и думаю я, что только сейчас уровень точности проведения теста сделал оправданным всю проверку 750 тел
Ну да, там же серийных убийц больше нет.
И это только те, кто был пойман. И чьи преступления были выделены в серию.
Сразу видно человека, который не работал ни на одном крупном проекте чего угодно и понятия не имеет что значит разбирать старые дела / легаси код / архивы.
На этом я удаляюсь, успехов. ред.
Давай, легко:
The process, developed by Jeffreys in conjunction with Peter Gill and Dave Werrett of the Forensic Science Service (FSS), was first used forensically in the solving of the murder of two teenage girls who had been raped and murdered in Narborough, Leicestershire in 1983 and 1986. In the murder inquiry, led by Detective David Baker, the DNA contained within blood samples obtained voluntarily from around 5,000 local men who willingly assisted Leicestershire Constabulary with the investigation, resulted in the exoneration of a man who had confessed to one of the crimes, and the subsequent conviction of Colin Pitchfork.
Метод был впервые использован в Англии, где и был разработан, и там для этого были взяты образцы у 5000 жителей. Ты до сих пор не понимаешь пропасть, лежащую между открытием метода и его повсеместным внедрением?
Английский криминалист Майкл Арнтфилд провел исследование, в котором подсчитал, в каких отраслях чаще всего были задействованы те, кого впоследствии осудили за серийные убийства:
Высококвалифицированные должности:
1. Авиастроитель.
2. Сапожник.
3. Специалист по тюнингу салонов автомобилей.
Квалифицированные должности:
1. Лесовод/лесник.
2. Дальнобойщик.
3. Кладовщик.
Неквалифицированные должности:
1. Разнорабочий.
2. Швейцар в отеле.
3. Автозаправщик.
Профессиональные и государственные должности:
1. Сотрудник полиции/службы безопасности.
2. Военный.
3. Священнослужитель. ред.
Ну так... Институтский курс по криминалистике на троечку. Очевидно, что в государствах, где СМИ работают, как институт общества у тех или иных изданий есть источники в структурах правоохранительных органов. Если начать просто подделывать доказательную базу, то это утечет и станет скандалом. Вероятность такого не очень высока