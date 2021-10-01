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Новости
Яна Ломакина

Во Франции нашли серийного убийцу и насильника, которого не могли поймать 35 лет. Им оказался бывший полицейский Статьи редакции

Он покончил с собой, признавшись в совершении преступлений в предсмертной записке — анализ ДНК подтвердил его причастность к убийствам.

45 45 комментариев
4003 просмотров
Infos Françaises @InfosFrancaises
AFFAIRE DU GRÊLÉ : Recherché depuis 35 ans, le tueur en série appelé "Le Grêlé", soupçonné de quatre meurtres et six viols, a été identifié. Il s'agit d'un ex-gendarme qui s’est suicidé au Grau-du-Roi, dans le Gard, cette semaine (Midi Libre / LP).

59-летний бывший жандарм Франсуа Веров покончил жизнь самоубийством после того, как его вызвали на допрос по делу преступника по кличке «Рябой» (Le Grele). В предсмертной записке мужчина признался в серии убийств и изнасилований, произошедших в Париже с 1986 по 1994 год, сообщает Le Parisien.

О парижском маньяке заговорили после 1986 года — тогда в подвале одного из домов нашли мёртвой 11-летнюю Сесиль Блок. Родители и старший брат девочки случайно столкнулись с подозреваемым перед тем, как он убил Сесиль. Они описали его как высокого тёмноволосого молодого человека с кожей, покрытой отметинами то ли от оспы, то ли от акне — отсюда и пошло прозвище «Рябой».

Затем этот случай связали с убийствами ещё трёх человек и шестью изнасилованиями, жертвы которых выжили. Трое пострадавших заявили, что преступник показывал им полицейское удостоверение.

Правоохранители в поисках убийцы решили проверить 750 сотрудников полиции, работавших в Париже в те годы. На допрос нужно было явиться и бывшему жандарму Франсуа Верову, который уже ушёл на пенсию. 29 сентября он должен был прийти в участок для сравнения его ДНК с ДНК убийцы, но мужчина пропал.

В тот же день тело Верова нашли в арендованном доме на юге Франции. Мужчина покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой признался, что был тем самым человеком, который совершал преступления до конца 1990-х годов. Посмертный анализ ДНК подтвердил его причастность к четырём убийствам и трём изнасилованиям, приписываемых «Рябому».

#новости #франция

45 45 комментариев
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13
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Сталин спас Россию

Чёта я не понял, последнее преступление было в 1994 году, выжившие жертвы говорили что это коп, но на допрос копов начали вызывать только в 2021 году? Профессионально работает французская полиция, просто охуенно, если я всё правильно понял. ред.

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18
Базовый браслет

Метод сравнения улик по ДНК был впервые опубликован в научных журналах только в 1985 году. Могли бы и тогда 750 полицейских опросить, конечно, но сейчас его не на допрос вызвали, а на процедуру сравнения ДНК, чего в те времена ещё просто не было. 

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2
Сталин спас Россию

Метод сравнения улик по ДНК был впервые опубликован в научных журналах только в 1985 году

То есть, за 10 лет до того, как он перестал убивать

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1
Базовый браслет

Первый патент на способ изготовления искусственного мяса был зарегистрирован в 2001 году. Ты правда не понимаешь какая пропасть стоит между открытием метода и его повсеместным внедрением? 

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14
Сталин спас Россию

The process, developed by Jeffreys in conjunction with Peter Gill and Dave Werrett of the Forensic Science Service (FSS), was first used forensically in the solving of the murder of two teenage girls who had been raped and murdered in Narborough, Leicestershire in 1983 and 1986.

Давай ещё какое-нибудь оправдание хуижной работы французских ментов, а то не дай бох у верующих в святую Европу скрепы полопаются. ред.

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1
Uncle Michael

Ну если бы они в 1994 году решили бы провести 750 экспертиз, без гарантий, что это поможет, то что то мне подсказывает, что налогоплательщики послали бы их в жопу с такими идеями следствия
К тому же в других источниках указано, что у полиции был не полный образец ДНК преступника и думаю я, что только сейчас уровень точности проведения теста сделал оправданным всю проверку 750 тел

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0
Сталин спас Россию

Окей, а в 2000 году им что мешало? В 2010 году? Грандиозная пропасть от Британии до Франции?

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2
Базовый браслет

Может быть грандиозная пропасть в тех архивных делах, которые постепенно открывают и расследуют заново? Или ты думаешь, что на всю Францию есть один серийный убица, которого надо поймать? 

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2
Сталин спас Россию

Ты абсолютно прав, когда выжившие жертвы говорят про полицейское удостоверение у маньяка и описывают его внешность - можно подождать лет этак 25, а чё такова. Всё правильно сделали, это ж святая Европа и вообще завали ебало ватник.

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0
Базовый браслет

Действительно, у правоохранительных органов-то занятий других нет, можно сразу мобилизовать все силы на раскрытие старых преступлений, новых-то не происходит. Садятся они такие "ну давайте ща за годик все архивные дела поднимем и раскроем". 

Ответить
2
Сталин спас Россию

Действительно, у правоохранительных органов-то занятий других нет

Кроме ловли серийных убийц? да и правда, чего это я

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1
Базовый браслет

Ну да, там же серийных убийц больше нет. 

И это только те, кто был пойман. И чьи преступления были выделены в серию.

Сразу видно человека, который не работал ни на одном крупном проекте чего угодно и понятия не имеет что значит разбирать старые дела / легаси код / архивы.

На этом я удаляюсь, успехов. ред.

List of French serial killers
A serial killer is typically a person who murders three or more people, with the murders taking…
en.wikipedia.org
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1
Сталин спас Россию

всё не так однозначно пук-среньк

Я бы посмотрел на твои комменты под новостью о том, что российские менты не могли поймать серийника 35 лет. Изорвался бы весь, наверное.

Ответить
0
Базовый браслет

Так ты посмотри сначала, а потом высирай что-то.

Ответить
1
Базовый браслет

Давай, легко:

The process, developed by Jeffreys in conjunction with Peter Gill and Dave Werrett of the Forensic Science Service (FSS), was first used forensically in the solving of the murder of two teenage girls who had been raped and murdered in Narborough, Leicestershire in 1983 and 1986. In the murder inquiry, led by Detective David Baker, the DNA contained within blood samples obtained voluntarily from around 5,000 local men who willingly assisted Leicestershire Constabulary with the investigation, resulted in the exoneration of a man who had confessed to one of the crimes, and the subsequent conviction of Colin Pitchfork.

Метод был впервые использован в Англии, где и был разработан, и там для этого были взяты образцы у 5000 жителей. Ты до сих пор не понимаешь пропасть, лежащую между открытием метода и его повсеместным внедрением?  

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0
Андрей Рядькин

По привычке выбросили белый флаг

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1
Василий Назаров

Еще непонятно, он им настоящее удостоверение что ли показывал и никто не запомнил имя?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Ты французский язык видел?

Ответить
1
умный человек

Сбой в матрице

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5
Интересный Влад

Английский криминалист Майкл Арнтфилд провел исследование, в котором подсчитал, в каких отраслях чаще всего были задействованы те, кого впоследствии осудили за серийные убийства:

Высококвалифицированные должности:
1. Авиастроитель.

2. Сапожник.

3. Специалист по тюнингу салонов автомобилей.

Квалифицированные должности:
1. Лесовод/лесник.

2. Дальнобойщик.

3. Кладовщик.

Неквалифицированные должности:
1. Разнорабочий.

2. Швейцар в отеле.

3. Автозаправщик.

Профессиональные и государственные должности:
1. Сотрудник полиции/службы безопасности.

2. Военный.

3. Священнослужитель. ред.

Ответить
2
Александр Лукашенко

Сапожник это реально такая высококвалифицированная работа?

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3
Goose in Bus

ремесло же. может ты сапоги на комплюхтере проектируешь, и физичскую модель тестируешь 

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0
Владимир Филатов

таких много

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1
Pyrrhula Pyrrhula

Мужчина покончил с собой

Опять не тот дед ред.

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4
Шахматный пришелец

Забавно на самом деле.
Преступления за 86-90 год. Нынче 2021 год.
Нашли, а он повесился.

Похоже на глухаря которого повесили на уже повесившегося полицейского (каламбур какой)

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–5
Uncle Michael

А ДНК экспертизу просто нарисовали на виду у СМИ? Вероятность такого произвола не очень высокая

Ответить
10
Шахматный пришелец

А ты много знаешь о днк экспертизе? Или там сми снимали весь процесс от взятия днк до анализа и результатов?

Ответить
–5
Uncle Michael

Ну так... Институтский курс по криминалистике на троечку. Очевидно, что в государствах, где СМИ работают, как институт общества у тех или иных изданий есть источники в структурах правоохранительных органов. Если начать просто подделывать доказательную базу, то это утечет и станет скандалом. Вероятность такого не очень высока

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5
Funny Kaplan

Не только скандалом, но и сенсационным материалом, который получит какие-нибудь премии, а создавший его не будет отравлен

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2
Шахматный пришелец

Ты из России?

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–3
Шахматный пришелец

Но во Франции то так не делают они же епта все поголовно честные как Иисус

Ответить
–4
Социалистический яд

Жаль мужика .. сломали ему жизнь...

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1
Валерий Федотов

В России нашли серийного убийцу, которого не могли поймать 35 лет. Им оказался президент.

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1
ну и в чем он не прав

вот и юмореска...

Ответить
1
Альтернативный рубин

по 1994 год

На допрос нужно было явиться и бывшему жандарму Франсуа Верову, который уже ушёл на пенсию

То есть его очередь настала лишь сейчас или?

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0
Сталин спас Россию

А чё торопиться, в самом деле

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1
Альтернативный рубин

Висяк не волк, в лес не убежит

Ответить
1
Лига порвах

Что, опять

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0
Владимир Филатов

haha, classic

Ответить
0
ouxen

не мудрено

Ответить
0
Папуша

Всё-таки слово "нашли" означает несколько иное, tu n'es pas?

Ответить
0
R K

мужики отвратительны

Ответить
0
Лунный франт

Парень вроде неплохой
Только ссытся и рябой

Ответить
0
Екатерина Кузнецова

боже то есть если будут делать мой фоторобот то тоже изобразят прыщи? кошмар

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0
Амид Сапилеп

У них сроков давности нет что ли?

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0
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