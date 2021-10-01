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Новости
Яна Ломакина

Олег Тиньков признал вину в нарушении налогового законодательства США и согласился заплатить 506 миллионов штрафа Статьи редакции

Он пошёл на сделку со следствием. Теперь ему больше не грозит до трёх лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения.

72 72 комментария
3729 просмотров

На слушаниях в окружном суде Северной Калифорнии основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, которого обвиняли в налоговом правонарушении, признал вину по одному из пунктов обвинения и согласился заплатить штраф, сообщает РБК.

По делу о нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации основателю грозило по три года лишения свободы за каждый пункт. Чтобы избежать тюрьмы, он пошёл на сделку с американскими властями и признал вину, хотя днём ранее заявлял о своей невиновности.

По мировому соглашению с ведомством он должен будет заплатить 506 миллионов долларов. Адвокат Тинькова уточнил, что тот может выплатить штраф в течение пяти рабочих дней.

Соглашение ещё должен утвердить суд. Своё решение он вынесет 29 октября, передаёт корреспондент The Bell.

В феврале 2020 года американское Министерство юстиции предъявило основателю «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову обвинения в передаче недостоверной налоговой отчётности и подделке документа о выходе из гражданства США. По мнению властей, он скрыл активы на 1 миллиард долларов.

После выдачи ордера Тинькова задержали, затем он вышел под залог в Лондоне. 18 сентября он договорился с Минюстом об урегулировании налоговых претензий. Условия договорённостей при этом не раскрывались.

#новости #тиньков #деньги

72 72 комментария
24
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72 комментария
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Stan Majors

У немагии сильные покровители)

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21
Richard Rampart

Че с ними случилост кстати? Они помоему с тех пор не выпускают ролики  ред.

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0
Загадочный теркин30см

да всем похуй просто стало 

Ответить
12
Проектный космос

Схуёвились

Ответить
0
Леха

Почему США вымогает деньги у российского гражданина???!? Считаю в эту ситуацию нужно немедленно ввязаться МИДу и арестовать собственность США на сумму 506кк бачей

Ответить
15
Сергей Дворниченко

С ума сошли? Они же потом арестуют собственность МИДа в США ред.

Ответить
0
groostlan

у него было гражданство США, он захотел отказаться от него, но сама процедура подразумевает какие то мутки с баблом там, впадлу подробности искать

Ответить
0
Maxim L.

То есть я ему плачу прОценты, а он их ФРС США? За НЕУПЛАТУ? Олежка, идика ты нах!

Ответить
7
Пограничный инструмент

Ха ха, иноагент. ред.

Ответить
18
Парадный спрей

Нет.

Ответить
0
Шахматный пришелец

Пижора агент

Ответить
0
Областной Макс

Твои проценты это проценты
Но США есть США

Ответить
0
Нижний интернет

Причины, почему Америка великая страна: 

Вот эта вот новость. 

Обнюханный мудозвон со складом ума карточного шулера отдает пол миллиарда долларов и признает вину, чтобы от него отъебались американские налоговики. 

С этими людьми невозможно договориться, с ними нельзя «парешать», нельзя вызвать жалость своим диагнозом. 

Если они взяли тебя за яйца, то придется платить. 

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8
Alex Shevaldin

"Неизбежны только смерть и налоги" - Джейсон Стетхем

Ответить
2
ну и в чем он не прав

надо было просить миллиард... он бы и миллиард заплатил...

Ответить
2
Dmitry Ryleev

Какой ты…. Задумчивый…..

Ответить
19
ну и в чем он не прав

ну я люблю... подумать... я же... философ...

Ответить
1
Загадочный теркин30см

купорософ 

Ответить
1
Coronadoden van Voronezj

Когда не знаешь, где ставить знаки препинания, но не хочешь показаться неграмотным

Ответить
1
Леха

Это Божья кара, за то что банк не продал яндексу

Ответить
0
ну и в чем он не прав

возможно, мой друг... на всё воля Возможного...

Ответить
1
Илья Политов

В рублях и так 36-37 миллиардов ред.

Ответить
0
Илья Политов

По рейтингу Форбс у него всего 700 млн $

Ответить
0
Dmitry R.

у нас бы сел, а силовики растащили на полярда.

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Все впереди к сожалению

Ответить
1
Dmitry R.

да не, этот-то вряд ли сядет.

Ответить
0
Игорь Рачук

Ляжет?

Ответить
2
Папуша

36 807 654 400 рублей

Ерунда, а не деньги. Мне, например, надо всего 7 миллионов и 124 года поработать, чтобы столько получить

Ответить
3
Папуша

Фигню пишу: 7 млн и 124 тысячи лет, конечно

Ответить
1
Основной Орзэмэс

5000 в год зарабатываешь?

Ответить
0
Сталин спас Россию

А если оставаться сверхурочно и в праздники выходить? ред.

Ответить
0
Dr Serj

По мнению властей, он скрыл активы на 1 миллиард долларов.

он должен будет заплатить 506 миллионов долларов

а это точно правосудие, а не рэкет ред.

Ответить
3
Игорь Рачук

 а это точно правосудие, а не рэкет

Чё непонятно??? 

У нас - рэкет!
у них - правосудие! 

Ответить
3
Зянон

На млрд ещё доказать надо. Надо потратить много средств и сил на суды, и, возможно, пару лет со всеми экспертизами и обжалованиями. А это сделка: виновный наказан, хоть и не на всю катушку. 

Ответить
1
Dr Serj

На млрд ещё доказать надо

там долг не миллиард,

миллиард скрыл, а не заплатил 24% от него,
он как отказавшийся от гражданства должен был четверть состояния отдать США

пригрозили тюрьмой – отдал пол-ярда, в два раза больше) ред.

Ответить
3
Сергей Дворниченко

Ну так метрополии наказывают провинившихся управленцев

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Да, ведь все черным по белому было написано

Ответить
0
Иван Гессе

ну так там один только федеральный налог 35% при таких суммах
+ налог штата (а у него если не ошибаюсь была одна из самых прожорливых на налоги калифорния)
+ возможно ещё какие-то

(апд. ошибся, там другие ставки видимо на выход) ред.

Ответить
0
Нижний интернет

Правосудие, потому что он должен был заплатить за распоряжение этими активами приличный налог, но гораздо меньше 506 миллионов. 

Теперь он отдаст половину в наказание. 

Ответить
0
Проектный космос

Щас процент по кредитке подскочит, а процент на остаток упадет.

Ответить
3
Интересный Влад

 Тиньков заплатит штраф в 506 миллионов долларов. Теперь ему больше не грозит до трёх лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения.

Я бы лучше отсидел эти 6 лет. 506 млн $ - это же почти все мои деньги

Ответить
2
Dr Serj

я думаю отсидка не спасла бы от долга) стали бы активы искать и изымать

он от этого ярда должен был чертверть отдать, как отказавшийся от гражданства США ред.

Ответить
1
Областной Макс

Теперь ему больше не грозит до трёх лет тюрьмы 

и Лейкемия ред.

Ответить
2
Антон Забара

Все что нужно знать про америку, уверен что Олег ничего не нарушал.

Ответить
–6
Chef

еще один одноразовый

Ответить
3
Люц Шнайдер

Вот дурилка. Зачем ему вообще гражданство понадобилось?

Ответить
0
Трансгендолёт

Гражданство США наверное дает какие-то свои преыеренции? Типа кучи стран безвиза и тд?

Ответить
3
Люц Шнайдер

Так он от него отказался.

Ответить
0
Данный калькулятор

Отказался как раз после того, как понял, что с паспортом налоги придётся дяде Сэму платить, даже если будешь жить в РФ.

Ответить
4
Dr Serj

Отказался как раз после того, как понял, что с паспортом налоги придётся дяде Сэму платить

За отказ от паспорта США надо отдать 24% своих активов.

Называется налог на экспатриацию – вход рубль, выход два) ред.

Ответить
4
Леха

Это налог на охуевшесть США

Ответить
2
Данный калькулятор

Хорошо устроились)) Для Джона из Алабамы, у которого паспорт по праву рождения, это тоже актуально?

Ответить
1
Dr Serj

Да )

Ответить
3
Трансгендолёт

Ну… не фортануло, получается

Ответить
0
Chef

кто там на очереди следующий? дерипаско?

Ответить
1
Andrew Muralov

Этот не откажется. 

Ответить
0
Chef

он там уже любые деньги неофициально предлагал лишь бы санкции сняли

Ответить
1
Люц Шнайдер

Моя колбаска.

Ответить
0
Alex Fielding

Это со скидкой 50% когда быстро оплачиваешь.?

Ответить
1
Dr Serj

это в 2 раза больше чем был должен
должен был только четверть от миллиарда ред.

Ответить
0
Положенный теркин30см

То есть не успел воспользоваться скидкой

Ответить
0
Dr Serj

да он вообще лоханулся, он отказ от гражданства оформил через 3 дня после IPO

сделал бы отказ на 3 дня раньше и с этого миллиарда не надо было бы платить ред.

Ответить
2
Лунный франт

Адвокат Тинькова уточнил, что тот может привозить наличные  в течение пяти рабочих дней.

Ответить
1
Andrey Voronin

Блестяще

Ответить
0
hr

так если он там налогов не заплатил, а тут что? всё порешал с пацанами уже давно?

Ответить
0
Ap

ФНС потирает ручки))

Ответить
0
Алексей Гордеев

Выплатит 506 млн? Ниче, дружок Обломофф на рекламе отобьёт.

Ответить
0
God Damn

Щас через админку залогинется и скинет по номеру карты сразу приставу

Ответить
0
Шахматный пришелец

506 миллионов долларов оказались выгоднее Тинькову чем

А он не глупый дядька

Ответить
0
x mst

согласился заплатить 506 миллионов штрафа

штрафа

Это валюта такая?

Ответить
0
DarkFire

Мне пох на все русланы, я блюю с яхты 

Ответить
0
MangaloriANAL
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0
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