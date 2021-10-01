Он пошёл на сделку со следствием. Теперь ему больше не грозит до трёх лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения.

На слушаниях в окружном суде Северной Калифорнии основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, которого обвиняли в налоговом правонарушении, признал вину по одному из пунктов обвинения и согласился заплатить штраф, сообщает РБК.

По делу о нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации основателю грозило по три года лишения свободы за каждый пункт. Чтобы избежать тюрьмы, он пошёл на сделку с американскими властями и признал вину, хотя днём ранее заявлял о своей невиновности.

По мировому соглашению с ведомством он должен будет заплатить 506 миллионов долларов. Адвокат Тинькова уточнил, что тот может выплатить штраф в течение пяти рабочих дней.

В феврале 2020 года американское Министерство юстиции предъявило основателю «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову обвинения в передаче недостоверной налоговой отчётности и подделке документа о выходе из гражданства США. По мнению властей, он скрыл активы на 1 миллиард долларов.

После выдачи ордера Тинькова задержали, затем он вышел под залог в Лондоне. 18 сентября он договорился с Минюстом об урегулировании налоговых претензий. Условия договорённостей при этом не раскрывались.