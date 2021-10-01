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Новости
Яна Ломакина

Олег Тиньков признал вину в нарушении налогового законодательства США — он пошёл на сделку со следствием Статьи редакции

Тиньков заплатит штраф в 506 миллионов долларов. Теперь ему больше не грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

28 28 комментариев
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На слушаниях в окружном суде Северной Калифорнии основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, которого обвиняли в налоговом правонарушении, признал вину по одному из пунктов обвинения и согласился заплатить штраф, сообщает РБК.

По делу о нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации основателю грозило по три года лишения свободы за каждый пункт. Чтобы избежать тюрьмы, он пошёл на сделку с американскими властями и признал вину, хотя днём ранее заявлял о своей невиновности.

По мировому соглашению с ведомством он должен будет заплатить 506 миллионов долларов. Адвокат Тинькова уточнил, что тот может выплатить штраф в течение пяти рабочих дней.

Соглашение ещё должен утвердить суд. Своё решение он вынесет 29 октября, передаёт корреспондент The Bell.

В феврале 2020 года американское Министерство юстиции предъявило основателю «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову обвинения в передаче недостоверной налоговой отчётности и подделке документа о выходе из гражданства США. По мнению властей, он скрыл активы на 1 миллиард долларов.

После выдачи ордера Тинькова задержали, затем он вышел под залог в Лондоне. 18 сентября он договорился с Минюстом об урегулировании налоговых претензий. Условия договорённостей при этом не раскрывались.

#новости #тиньков #деньги

28 28 комментариев
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Stan Majors

У немагии сильные покровители)

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4
Richard Rampart

Че с ними случилост кстати? Они помоему с тех пор не выпускают ролики  ред.

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0
Загадочный теркин30см

да всем похуй просто стало 

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0
ну и в чем он не прав

надо было просить миллиард... он бы и миллиард заплатил...

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2
Dmitry Ryleev

Какой ты…. Задумчивый…..

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2
ну и в чем он не прав

ну я люблю... подумать... я же... философ...

Ответить
0
Леха

Это Божья кара, за то что банк не продал яндексу

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1
ну и в чем он не прав

возможно, мой друг... на всё воля Возможного...

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0
Maxim L.

То есть я ему плачу прОценты, а он их ФРС США? За НЕУПЛАТУ? Олежка, идика ты нах!

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2
Пограничный инструмент

Ха ха, иноагент. ред.

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1
Dmitry R.

у нас бы сел, а силовики растащили на полярда.

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2
Леха

Почему США вымогает деньги у российского гражданина???!? Считаю в эту ситуацию нужно немедленно ввязаться МИДу и арестовать собственность США на сумму 506кк бачей

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2
Сергей Дворниченко

С ума сошли? Они же потом арестуют собственность МИДа в США ред.

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0
groostlan

у него было гражданство США, он захотел отказаться от него, но сама процедура подразумевает какие то мутки с баблом там, впадлу подробности искать

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0
Люц Шнайдер

Вот дурилка. Зачем ему вообще гражданство понадобилось?

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0
Трансгендолёт

Гражданство США наверное дает какие-то свои преыеренции? Типа кучи стран безвиза и тд?

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1
Люц Шнайдер

Так он от него отказался.

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0
Данный калькулятор

Отказался как раз после того, как понял, что с паспортом налоги придётся дяде Сэму платить, даже если будешь жить в РФ.

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2
Dr Serj

Отказался как раз после того, как понял, что с паспортом налоги придётся дяде Сэму платить

За отказ от паспорта США надо отдать 24% своих активов.

Называется налог на экспатриацию – вход рубль, выход два) ред.

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0
Леха

Это налог на охуевшесть США

Ответить
0
Данный калькулятор

Хорошо устроились)) Для Джона из Алабамы, у которого паспорт по праву рождения, это тоже актуально?

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0
Dr Serj

Да )

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1
Трансгендолёт

Ну… не фортануло, получается

Ответить
0
Dr Serj

По мнению властей, он скрыл активы на 1 миллиард долларов.

он должен будет заплатить 506 миллионов долларов

а это точно правосудие, а не рэкет ред.

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0
Сергей Дворниченко

Ну так метрополии наказывают провинившихся управленцев

Ответить
0
Andrey Voronin

Блестяще

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0
Chef

кто там на очереди следующий? дерипаско?

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0
Лунный франт

Адвокат Тинькова уточнил, что тот может привозить наличные  в течение пяти рабочих дней.

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0
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