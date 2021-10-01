Pornhub «начал расследование» после того, как «кастинг-машины» с логотипом порносайта припарковали у английской школы Статьи редакции
В Pornhub заявили, что не имеют отношения к автомобилям.
Жители Западного Йоркшира возмутились, что три розовых «кастинг-машины» с логотипом порносайта Pornhub припарковали в нескольких местах Илкли, в том числе недалеко от начальной школы, сообщает Daily Mail.
Местная жительница заявила, что ей «противно» от таких автомобилей. На лобовом стекле одной из машин она оставила записку: «Пожалуйста, припаркуйтесь где-нибудь в другом месте — это недопустимо, по дороге ходят дети».
Представитель Pornhub заявил, что автомобили не имеют никакого отношения к их порносайту. «У нас нет машин для кастинга. Мы расследуем, кто может стоять за этим», — сказали в компании.
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