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Новости
Яна Ломакина

Pornhub «начал расследование» после того, как «кастинг-машины» с логотипом порносайта припарковали у английской школы Статьи редакции

В Pornhub заявили, что не имеют отношения к автомобилям.

Фото Yorkshire Live

Жители Западного Йоркшира возмутились, что три розовых «кастинг-машины» с логотипом порносайта Pornhub припарковали в нескольких местах Илкли, в том числе недалеко от начальной школы, сообщает Daily Mail.

Фото Yorkshire Live

Местная жительница заявила, что ей «противно» от таких автомобилей. На лобовом стекле одной из машин она оставила записку: «Пожалуйста, припаркуйтесь где-нибудь в другом месте — это недопустимо, по дороге ходят дети».

Представитель Pornhub заявил, что автомобили не имеют никакого отношения к их порносайту. «У нас нет машин для кастинга. Мы расследуем, кто может стоять за этим», — сказали в компании.

#новости #англия #порно

2428 просмотров
23 23 комментария
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Александр Лукашенко

 Pornhub «начал расследование»

Детективы уже в пути ред.

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45
Александр Борродач

Это что тут такое на ТЖ?

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14
Александр Лукашенко

Так я то чё? Я просто инфу передал, не надо в гонца стрелять, возьмите мои три хандред бакс!

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0
stikerman
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19
Социалистический яд

ну и что будет с детьми?

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4
Привлекательный клуб

Высокооплачиваемая работа

Ответить
27
Леха

Самый лучший из трёх путей

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1
Привлекательный клуб

Осталось выбрать одну из трёх машин

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3
Социалистический яд

оперская приора

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4
Леха

Надо было у католической школы парковать

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5
Лунный франт

Ферман, ну твою налево

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2
Сталин спас Россию

что за хрень со смайлами( ред.

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1
Лунный франт

Я тож заметил, чё-т нахуевертили

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0
Многие рак

На следующий день у школы:

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2
Многие рак

Если тетка и эту машину узнает, то у меня вопросики

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0
Свежий украинец

Их там нет, это добровольцы

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1
Рыжий

Оказывается, не только в России могут оскорбляться

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1
Майка Ника

«Пожалуйста, припаркуйтесь где-нибудь ещё — это недопустимо, по дороге ходят дети»

С переводом что-то не то. Там вряд ли имелось ввиду "где-нибудь _ещё_", скоре всего "где-нибудь в другом месте".
А то перевод звучит как призыв/ приглашение))

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0
Яна Ломакина

ты прав, друг. спасибо 

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1
Сталин спас Россию

Какие дикари скрепные, что тут такова??

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0
Подробный звук

Тогда надо закрыть и все сексшопы в округе.

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0
Физический пистолет

Есть три машины для кастинга. В какую сам пойдёшь? В какую мать приведешь? В какую с матерью сядешь?

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0
bb8

вуыфаыпаывуп ред.

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0
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