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Новости
Ольга Щербинина

В России ужесточили закон о работе НКО-иноагентов Статьи редакции

Теперь им надо ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведённых мероприятиях.

16 16 комментариев
2296 просмотров

С 3 октября расширяется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом, сообщает РИА «Новости». Изменения внесли в федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Сейчас поводом для признания НКО иностранным агентом может стать получение денег или имущества от российских юрлиц, бенефициарные владельцы которых — иностранцы или лица без гражданства.

Кроме того, теперь НКО-иноагенты и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалам иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях.

Такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если мероприятия не проводились.

Закон об НКО-иностранных агентах приняли в июле 2012 года. Согласно его требованиям, организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве иноагентов в Минюсте. В 2014 году подписалм подписан закон о принудительном включении в реестр НКО-иноагентов, которым занимается Минюст.

За последние годы иноагентами были признаны несколько десятков НКО, в том числе «Династия», «Мемориал», «Комитет против пыток», «Насилию.нет» и другие.

#новости #законы #нко

16 16 комментариев
26
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Сексуальный звук

Наконец-то, Россия становится сильной и независимой! Изгнать всю эту бесовщину с нашей земли!

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26
Сексуальный звук

Никогда не сомневался, что Владимир Владимирович Путин их всё же замочит в сор*ире! 

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10
Сексуальный звук

Россия, вперёд!!! Крым наш! 

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5
Олимпийский череп
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6
Марко Ройс
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5
Национальный Денис

Странно. Коммунисты вроде проиграли, а на дворе СССР

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18
Gedevan

СССР распался, но ГУЛАГ никто не отменял

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8
Photuum

Не переживай, мы ещё насрём в рояли буржуям, а в их дворцах сделаем детдома для сирот (сирот будет много)

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3
Хороший кубок

за ссср и двор - @Сталин спас Россию расстреляет в упор

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0
Константин Кропачев

Скоро Коммунистов сделают иностранными агентами. (СССР это же другая страна)))

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0
Трансгендолёт

Зачем россиянам НКО, у них же есть РПЦ и Едро? Им мало чтоли?

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7
Хороший кубок

проведённых мероприятиях.

Как их проводить, если им пёрнуть нельзя без согласований всяких?

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4
Семен Прозов

от российских юрлиц, бенефициарные владельцы которых — иностранцы

А от российских физлиц, бенефициарные владельцы которых — иностранцы?

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4
Сергей Колесников

К сожалению, Владимир Владимирович ближе к старости стал более боязливым.
В 2011 году испугался "арабской весны"
В 2014 Майдан в/на Украине
В 2020 Событий в Белоруссии
И все эти страхи Владимир Владимирович проецирует на ДОРОГИХ РОССИЯН. Страшно представить если где-нить в Казахстане свергнут власть, тогда в РФ на следующий день вернут крепостное право.
В общем ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ
либо смеритесь- надеясь на дворцовой переворот,
либо боритесь- положа свою жизнь за Прекрасную Россию Будущего, которую Вы не УВИДИТЕ
либо сьебитесь отсюда, ибо просвета здесь долго не будет.

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1
Олимпийский череп

А им всё мало. Каждого своим порядком накормят, голодным никто не уйдёт.

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0
Evil Pechenka

Скоро их обяжут самих строем в концлагерь идти.

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0
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