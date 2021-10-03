В России ужесточили закон о работе НКО-иноагентов Статьи редакции
Теперь им надо ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведённых мероприятиях.
С 3 октября расширяется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом, сообщает РИА «Новости». Изменения внесли в федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Сейчас поводом для признания НКО иностранным агентом может стать получение денег или имущества от российских юрлиц, бенефициарные владельцы которых — иностранцы или лица без гражданства.
Кроме того, теперь НКО-иноагенты и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалам иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях.
Такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если мероприятия не проводились.
Закон об НКО-иностранных агентах приняли в июле 2012 года. Согласно его требованиям, организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве иноагентов в Минюсте. В 2014 году подписалм подписан закон о принудительном включении в реестр НКО-иноагентов, которым занимается Минюст.
За последние годы иноагентами были признаны несколько десятков НКО, в том числе «Династия», «Мемориал», «Комитет против пыток», «Насилию.нет» и другие.
К сожалению, Владимир Владимирович ближе к старости стал более боязливым.
В 2011 году испугался "арабской весны"
В 2014 Майдан в/на Украине
В 2020 Событий в Белоруссии
И все эти страхи Владимир Владимирович проецирует на ДОРОГИХ РОССИЯН. Страшно представить если где-нить в Казахстане свергнут власть, тогда в РФ на следующий день вернут крепостное право.
В общем ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ
либо смеритесь- надеясь на дворцовой переворот,
либо боритесь- положа свою жизнь за Прекрасную Россию Будущего, которую Вы не УВИДИТЕ
либо сьебитесь отсюда, ибо просвета здесь долго не будет.