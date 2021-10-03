Тысячи женщин вышли на улицы в 660 городах Америки.

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Марши прошли 2 октября во всех 50 штатах. Организатором протестов в 660 городах выступил альянс, в который входят почти 200 правозащитных организаций, пишет DW.

Женщины выступили против закона, принятого в штате Техас. Он запрещает аборты уже после шестой недели, когда многие ещё не подозревают о беременности. Это распространяется и на те ситуации, когда беременность возникает в результате изнасилования или инцеста. Мера, вступившая в силу в начале сентября, является самой строгой в стране.

Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на любого человека, который, предположительно, помог женщине прервать беременность, требуя выплаты от него минимальной компенсации не менее 10 тысяч долларов.

Женские марши в США проходят с 2017 года, за время президентства Джо Байдена их организовали впервые. Самое крупное протестное мероприятие прошло в Вашингтоне. В самом Техасе марш прошёл в городе Остин — четвёртом по населенности.

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