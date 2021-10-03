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Новости
Ольга Щербинина

Фото: Марши в США против техасского закона о запрете абортов после шестой недели беременности Статьи редакции

Тысячи женщин вышли на улицы в 660 городах Америки.

209 209 комментариев
2640 просмотров
Здесь и далее фото Reuters

Марши прошли 2 октября во всех 50 штатах. Организатором протестов в 660 городах выступил альянс, в который входят почти 200 правозащитных организаций, пишет DW.

Женщины выступили против закона, принятого в штате Техас. Он запрещает аборты уже после шестой недели, когда многие ещё не подозревают о беременности. Это распространяется и на те ситуации, когда беременность возникает в результате изнасилования или инцеста. Мера, вступившая в силу в начале сентября, является самой строгой в стране.

Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на любого человека, который, предположительно, помог женщине прервать беременность, требуя выплаты от него минимальной компенсации не менее 10 тысяч долларов.

Женские марши в США проходят с 2017 года, за время президентства Джо Байдена их организовали впервые. Самое крупное протестное мероприятие прошло в Вашингтоне. В самом Техасе марш прошёл в городе Остин — четвёртом по населенности.

Администрация Джо Байдена пытается оспорить техасский закон в Верховном суде. Рассмотрение дела продлится несколько месяцев. Противники закона опасаются, что он останется в силе, так как судьи-консерваторы представляют большинство в Верховном суде.

#новости #сша #законы #аборты

209 209 комментариев
27
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209 комментариев
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Владимир Филатов

Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на любого человека, который, предположительно, помог женщине прервать беременность, требуя выплаты от него минимальной компенсации не менее 10 тысяч долларов.

Это самое отвратительное в этом законе.

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25
Lofoten Forsake

Доктор прервал жизнь, доктор получил штраф. 

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–28
Владимир Филатов

который, предположительно, помог

То есть никаких доказательств не надо, просто показываешь на любого врача и его наказывают. А ещё это приведёт к тому, что женщины сами будут делать аборты, от которых могут умереть.

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12
46 комментариев
Abrek Fraudovich

Отличный закон, велкам ту черный рынок абортариев

Ответить
21
Глупый лолипоп

Зачем, когда можно выехать из техаса

Ответить
10
Dmitry Smirnoff

Велком ту Мексико.

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0
Stanley H. Tweedle

Жаль, что матери пролайферов не сделали аборт

Ответить
13
Владимир Филатов

Самый прикол в том, что топящие за запрет абортов не хотят к себе забирать детей из детских домов.

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14
Stanley H. Tweedle

Угу и против социальной политики. Защищают твоё "право на жизнь" пока ты проблема для женщины короче. ред.

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7
7 комментариев
Пп Пп

А с хуяли они должны?

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0
2 комментария
Ю Баз

Аж хрюкнул. Малыш устал от жизни

Ответить
8
Алина Кипр

Он не хочет делить комнату ещё с одной личинкой прост.

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22
Олимпийский череп

Он запрещает аборты уже после шестой недели, когда многие ещё не подозревают о беременности.

Это распространяется и на те ситуации, когда беременность возникает в результате изнасилования

Вот это охуеть просто. У человека и так жёсткий шок, а тут ещё такое.

Ответить
12
Рыжий

6 неделя реально не заметна беременность? Полтора месяца же, вроде по отсутствию месячных можно забить тревогу и сделать тест. Особенно, если тебя полтора месяца назад изнасиловали

Ответить
0
Олимпийский череп

Я не знаю что чувствуют жертвы изнасилования. Может не всегда удаётся сохранить трезвость ума и холодный взгляд на вещи.

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5
1 комментарий
Lofoten Forsake

6 недель будет думать, стоит ли рожать от насильника? 

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–7
Владимир Филатов

реднеки такие реднеки

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0
Дизайнер Павленко

Я считаю, что нужно ввести закон, по которому те, кто хочет запретить аборты, должны взять ребёнка из детдома на воспитание. А если они активисты-пролайферы, то пусть берут сразу два ребёнка из детдома. Вот тогда их позиция будет подкреплена делом и логична.

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4
Бытовой танк88

Таких ответочек-зеркалочек можно наклепать много каким движениям: зоозащитникам, движению за создание шелтеров для жертв домашнего насилия, сторонникам движения расформирования ПНД концлагерного типа, сторонниками соц.политики по реабелитации соц маргиналов и бывших заключенных и тп. 
Это просто к слову

Ответить
10
Дизайнер Павленко

И что ты хотел этим сказать?

Ответить
0
4 комментария
Forrest_Dumb

В США вроде как вообще нет обычных детских домов, бездетным парам приходится усыновлять детей из-за границы, потому что дома спрос значительно превышает предложения.

Ответить
1
Sonya Blade

Значит «Ход королевы» - это всё выдумка?

Ответить
1
1 комментарий
Уютный Багажник

@Arthur Sergeev ты как там оказался?

Ответить
5
Arthur Sergeev

Я вообще думал ты сгинул. Давно не пахло ношеными носками. Жаль. Нет времени отвечать. Хватит меня тегать.  ред.

Ответить
–3
Владимир Филатов

он был подписан "Александр Лукашенко"

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1
8 комментариев
Elian Kavinsky

Привезли в багажнике 

Ответить
0
Хороший кубок

Остин, Техасский край 

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6
Хороший кубок

Интересно, что об этом всём думает техасский рейнджер 

Ответить
0
Dr Serj

Интересно, что об этом всём думает техасский рейнджер

Интернет знает ответ на этот вопрос)
Великого актера Чака Норриса поразил приступ негодования. Мастер боевых искусств нелестно выразился о современных моральных принципах.

На американском веб-сайте WND Норрис посетовал, что аборты в Соединенных Штатах были законными в течение 48 лет, и что за это время было убито 62 миллиона нерожденных детей.

Актер назвал «сумасшедшим» то, что современные люди ценят больше, чем человеческую жизнь, и процитировал социологический опрос 2020 года, проведенный Ангусом Рейдом, в котором канадцев спрашивали о морали определенных вопросов. Согласно опросу, 51 процент указали морально неправильным использование пластиковых соломинок, 26 процентов – аборт, а 20 процентов – эвтаназию.

«Я что-то упускаю? Вы цените бамбуковую соломку больше, чем человеческую жизнь в утробе матери? » — Он спросил. «Кто-то может сказать, что опрос Ангуса Рейда касался канадцев, а не американцев. Но действительно ли мы ожидаем, что у США будет другой процент, чем у наших северных соседей, тем более что Америка легализовала аборты на 15 лет раньше, чем Канада в 1988 году? »
ред.

Ответить
1
Алина Кипр

Вообще реднеки удивляют.
Типа если человек  переступил порог частной собственности -  получай из ружья пулю в живот и это законно.
А тут какой-то головастик завелся без спроса в животе - на тебе всю мыслимую и немыслимую  защиту.  

Ответить
6
Степан Анейчик

С одной стороны за аборты, потому что это убийство детей, с другой стороны я против абортов, потому что иначе это даёт женщинам право выбора ред.

Ответить
–4
Владимир Филатов

Ты последователь инцел-нацистского террориста?

Ответить
1
Пп Пп

Это шутка.

Ответить
0

Комментарий удален

пепси

Шлюха — социальный конструкт

Ответить
5
Фонзи

Почти все понятия вокруг тебя — социальный конструкт, открою тебе тайну 

Ответить
0
2 комментария
Национальный Денис

Даже если бы и так. Почему бы шлюхам не защищать свои права и не отстаивать свои убеждения?

Ответить
5

Комментарий удален

8 комментариев
Олимпийский череп

Привык к жизни в России, где за свои права биться может быть опасно для жизни. Теперь такие порывы ещё и осуждает.

Ответить
1
Алексей Андрианов

Бабы не хотят нести ответственность, как обычно. Даже ценой чужой жизни. ред.

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–9
Правовой холод

А из мужиков блять прям очередь стоит нести ответственность))0)

Ответить
7
22 комментария
Уютный Багажник

Пиздец ты жизнью обиженный) 

Ответить
5
5 комментариев
Отличный яд

Ох ебать, альфач в треде.
Должна ли женщина нести ответственность за изнасилование?

Ответить
0
MightyStan

Фрики, лесбиянки, феминистки, просто некрасивые женщины, социалисты, калифорнийцы - в общем, весь левый американский демократический сброд, в которых и так бы никто в здоровом разуме не стал бы сувать свой член, и которых специально завозят из калифорнии и охайо, чтобы уничтожить настоящие американский ценности, уничтожить Америку, Свободу и дух Техаса. Ничего нового. 

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–9
Rond

Ограничение прав человека - это свобода

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0
MightyStan

Плод человеческий - тоже человек. Что в юридическом понимании в Техасе, что в религиозном. Абсолютное большинство настоящих техасцев - за этот закон, против - только понаехавшие, а точнее засланные социалистические негодяи, повторюсь, из Калифорнии. Ты посмотри эти одухотворенные лица - типичные активисты, которых и так никто бы не трахал, да им и секс не нужен-то. 

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–2
23 комментария
Павел Морозов

"Никакой свободы - врагам свободы"

Ответить
0
Глупый лолипоп

Если это наброс - то отличный

Ответить
0
MightyStan

Нет, я реально испытываю неприязнь к левакам и к активистами подобным, считаю, что плод человеческий - это будущий человек, который имеет право родиться, а в дальнейшем от него могут отказаться. Техасцы - люди с большой душой, ребенок будет жить отлично. Я убежден, что их засылают из левых штатов, чтобы нормальные штаты превратились в тоталитарный социалистический концлагерь. Так что если поставишь минус - я не расстроюсь. 

Ответить
–3
Andrew Gladkov

Им запретили после 9 недели
Они настолько тупы, что не могут за 2 месяца заметить задержку и решить что делать?
Что за сюр?
В других странах 12 недель, что не шибко больше..

Upd. 6 недель ред.

Ответить
–7
Vasya Ivasya

Действительно, с учётом того, что месячные всего раз в месяц, недели три на одно из самых важных решений в жизни, зачем больше-то. 
Иногда человеку надо подумать, хочет он этого ребенка или нет. Подумать, что будет, если ребёнка оставить. Как его содержать. Посовещаться с его вторым родителем. Сделать генетический тест обоих родителей, до того, как ребёнок родится глубоким инвалидом и фарш невозможно будет провернуть назад. Вместо этого нужно успеть заметить задержку (а у некоторых месячные не регулярные), сделать тесты и судорожно бежать на аборт, потому что позже выбора уже не будет. 

Вообще все эти сокращения сроков - залупа конская. Вы либо исходите из религиозной морали, при которой аборты вообще запрещены. Либо признаете право на аборт и устанавливаете сроки несколько ниже срока выхаживания при преждевременные родах. Как бы поздновато делать аборт тогда, когда плод способен выжить вне тела матери. Сейчас со всеми прогрессивными мерами дохаживания сроки выживания плода - не меньше 24 недель. Если преждевременные роды случились раньше, неонатологи даже пытаться не будут. 

Ответить
1
WhiteTestarossa

С изнасилованием конечно они не правы, но и протестующие туда же: "мое тело" поэтому можно убивать людей, если им так захотелось 👌

Ответить
–8
Алексей Андрианов

Бабам сложно понять, что это не их тело. Они всегда оправдывали убийство детей.

Ответить
–6
Отличный яд

Даже на 12 неделе там нщё далеко до человека, это безмозглый несформировавшийся плод. 

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0
Национальный Денис

Опять фемкам недостаточно прав (сарказм)

Ответить
0
Олимпийский череп

ред.

Ответить
3
Султан Таишев

Они сами себя уничтожат

Ответить
–4
Отличный яд

Веруны? 

Ответить
0
Алексей Андрианов
Ответить
1
Алексей Андрианов

Кроме женщин никто не протестует, как я понимаю ред.

Ответить
–4
Алина Кипр

Мужчине не понять как в тебе растет чужой прост.

Ответить
1
Алексей Андрианов

Мужчины не люди вообще, понимаю.

Ответить
0
конгруэ́нтный

аборт это убийство 
и вообще то бог против такой хуйти

Ответить
–3
Bad Mother Fucker

а ты откуда знаешь, он тебе лично сказал?

Ответить
1
1 комментарий
Алексей Андрианов

6. Не убивай.
Также
7. Не прелюбодействуй.

Ответить
0
14 комментариев
Konstantin Wirz

С хуя ли он против? Если ты про библейского Бога, то он очень даже любит убивать.

Ответить
0
2 комментария
Дизайнер Павленко

Аборт — это забота о здоровье. Забота о здоровье — это базовое право человека.

Отличный слоган, на 100% характеризующий правильное отношение к абортам.

Ответить
0
Егор Ниглов

Хочешь аборт после шестой недели беременности? Просто летишь в одну великую страну, идешь на какой-нибудь более менее массовый митинг, получаешь в живот с ноги от правоохранителя, получаешь запретную услугу.

Ответить
0
Сознательный франт

 запрещает аборты уже после шестой недели, когда многие ещё не подозревают о беременности

Охуительные истории. 

Ответить
0
Daniel Shnaider

почему в комментах о запрете на аборт одни мужчины?)

Ответить
0
Даниил Шинкаренко

И че?

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–2
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