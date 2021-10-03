Фото: Марши в США против техасского закона о запрете абортов после шестой недели беременности Статьи редакции
Тысячи женщин вышли на улицы в 660 городах Америки.
Марши прошли 2 октября во всех 50 штатах. Организатором протестов в 660 городах выступил альянс, в который входят почти 200 правозащитных организаций, пишет DW.
Женщины выступили против закона, принятого в штате Техас. Он запрещает аборты уже после шестой недели, когда многие ещё не подозревают о беременности. Это распространяется и на те ситуации, когда беременность возникает в результате изнасилования или инцеста. Мера, вступившая в силу в начале сентября, является самой строгой в стране.
Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на любого человека, который, предположительно, помог женщине прервать беременность, требуя выплаты от него минимальной компенсации не менее 10 тысяч долларов.
Женские марши в США проходят с 2017 года, за время президентства Джо Байдена их организовали впервые. Самое крупное протестное мероприятие прошло в Вашингтоне. В самом Техасе марш прошёл в городе Остин — четвёртом по населенности.
Администрация Джо Байдена пытается оспорить техасский закон в Верховном суде. Рассмотрение дела продлится несколько месяцев. Противники закона опасаются, что он останется в силе, так как судьи-консерваторы представляют большинство в Верховном суде.
Таких ответочек-зеркалочек можно наклепать много каким движениям: зоозащитникам, движению за создание шелтеров для жертв домашнего насилия, сторонникам движения расформирования ПНД концлагерного типа, сторонниками соц.политики по реабелитации соц маргиналов и бывших заключенных и тп.
Это просто к слову
@Arthur Sergeev ты как там оказался?
Интересно, что об этом всём думает техасский рейнджер
Интернет знает ответ на этот вопрос)
Великого актера Чака Норриса поразил приступ негодования. Мастер боевых искусств нелестно выразился о современных моральных принципах.
На американском веб-сайте WND Норрис посетовал, что аборты в Соединенных Штатах были законными в течение 48 лет, и что за это время было убито 62 миллиона нерожденных детей.
Актер назвал «сумасшедшим» то, что современные люди ценят больше, чем человеческую жизнь, и процитировал социологический опрос 2020 года, проведенный Ангусом Рейдом, в котором канадцев спрашивали о морали определенных вопросов. Согласно опросу, 51 процент указали морально неправильным использование пластиковых соломинок, 26 процентов – аборт, а 20 процентов – эвтаназию.
«Я что-то упускаю? Вы цените бамбуковую соломку больше, чем человеческую жизнь в утробе матери? » — Он спросил. «Кто-то может сказать, что опрос Ангуса Рейда касался канадцев, а не американцев. Но действительно ли мы ожидаем, что у США будет другой процент, чем у наших северных соседей, тем более что Америка легализовала аборты на 15 лет раньше, чем Канада в 1988 году? »
ред.
Комментарий удален
Фрики, лесбиянки, феминистки, просто некрасивые женщины, социалисты, калифорнийцы - в общем, весь левый американский демократический сброд, в которых и так бы никто в здоровом разуме не стал бы сувать свой член, и которых специально завозят из калифорнии и охайо, чтобы уничтожить настоящие американский ценности, уничтожить Америку, Свободу и дух Техаса. Ничего нового.
Плод человеческий - тоже человек. Что в юридическом понимании в Техасе, что в религиозном. Абсолютное большинство настоящих техасцев - за этот закон, против - только понаехавшие, а точнее засланные социалистические негодяи, повторюсь, из Калифорнии. Ты посмотри эти одухотворенные лица - типичные активисты, которых и так никто бы не трахал, да им и секс не нужен-то.
Нет, я реально испытываю неприязнь к левакам и к активистами подобным, считаю, что плод человеческий - это будущий человек, который имеет право родиться, а в дальнейшем от него могут отказаться. Техасцы - люди с большой душой, ребенок будет жить отлично. Я убежден, что их засылают из левых штатов, чтобы нормальные штаты превратились в тоталитарный социалистический концлагерь. Так что если поставишь минус - я не расстроюсь.
Действительно, с учётом того, что месячные всего раз в месяц, недели три на одно из самых важных решений в жизни, зачем больше-то.
Иногда человеку надо подумать, хочет он этого ребенка или нет. Подумать, что будет, если ребёнка оставить. Как его содержать. Посовещаться с его вторым родителем. Сделать генетический тест обоих родителей, до того, как ребёнок родится глубоким инвалидом и фарш невозможно будет провернуть назад. Вместо этого нужно успеть заметить задержку (а у некоторых месячные не регулярные), сделать тесты и судорожно бежать на аборт, потому что позже выбора уже не будет.
Вообще все эти сокращения сроков - залупа конская. Вы либо исходите из религиозной морали, при которой аборты вообще запрещены. Либо признаете право на аборт и устанавливаете сроки несколько ниже срока выхаживания при преждевременные родах. Как бы поздновато делать аборт тогда, когда плод способен выжить вне тела матери. Сейчас со всеми прогрессивными мерами дохаживания сроки выживания плода - не меньше 24 недель. Если преждевременные роды случились раньше, неонатологи даже пытаться не будут.