По данным агентства, для силовиков Илья Сачков стал «слишком независимым».

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Group-IB, активно сотрудничающая с ФСБ по вопросам кибербезопасности, в последние годы начала выводить бизнес из России. В ведомстве эти действия сочли подозрительными. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

В 2019 году компания перенесла свою штаб-квартиру в Сингапур. В апреле Сачков объявил о планах разместить акции Group-IB на иностранной бирже.

28 сентября гендиректора Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет колонии. По данным источника ТАСС, предпринимателя заподозрили в сотрудничестве с иностранной разведкой. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Сачкова могли арестовать из-за того, что его сотрудник Никита Кислицин в 2014 году дал показания ФБР в посольстве США.