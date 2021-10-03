Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":844,"title":"\u0423\u0439\u0442\u0438 \u0441 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c: \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0442\u0435, \u043a\u043e\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=844&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/439561-polovina-rossiyan-pryamo-seychas-hotela-by-uyti-s-raboty-i-kruto-izmenit-zhizn&placeBit=1&hash=257fa697ffdcc2a663999260624a4dea7d515c0082f57f3578f6de59d4fd78af","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

Bloomberg: уголовное дело против главы Group-IB связано с его планами вывести бизнес за границу Статьи редакции

По данным агентства, для силовиков Илья Сачков стал «слишком независимым».

30 30 комментариев
1840 просмотров

Group-IB, активно сотрудничающая с ФСБ по вопросам кибербезопасности, в последние годы начала выводить бизнес из России. В ведомстве эти действия сочли подозрительными. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

В 2019 году компания перенесла свою штаб-квартиру в Сингапур. В апреле Сачков объявил о планах разместить акции Group-IB на иностранной бирже.

28 сентября гендиректора Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет колонии. По данным источника ТАСС, предпринимателя заподозрили в сотрудничестве с иностранной разведкой. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Сачкова могли арестовать из-за того, что его сотрудник Никита Кислицин в 2014 году дал показания ФБР в посольстве США.

Group-IB — одна из лидирующих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений. Group-IB сотрудничает с Интерполом, Европолом и российскими силовиками.

Что известно о деле против главы Group-IB Ильи…
Group-IB — одна из ведущих компаний в сфере кибербезопасности, с ней сотрудничает Интерпол и…
tjournal.ru

#новости #делоgroupib

30 30 комментариев
14
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043egroupib"], "comments": 30, "likes": 14, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 449086, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 03 Oct 2021 16:49:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Бытовой танк88

Не пытайтесь покинуть Сити 17

Ответить
24
andrey adamovich
Ответить
1
Бытовой танк88

ЪУЪ

Ответить
0
new_comment

Думаю, что покинуть разрешат, но компания останется в России.

Ответить
0
Бытовой танк88

Разрешаем вам выезд, но голову и руки мы оставим себе

Ответить
1
Alex Blake

Вот так вот. Сотрудничество с ФСБ это как работать на мафию. Просто так из игры уже не выйти. Либо в казематы, либо в ящик.

Ответить
19
Вредный американец

с тж тоже просто так не уходят

Ответить
4
Alex Blake

Помянем Орлова. Светлая память 🌷🌷

Ответить
3
Регулярный рубин

А ты думаешь он ушёл?)

Ответить
3
Бытовой танк88

Его вышли, много раз, и много раз еще впереди

Ответить
1
Alex Blake

Крепкий орешек

Ответить
1
Должный парфюмер

Работать с госконтрактами и выносить head office заграницу идея, прямо скажем, не самая рациональная.

У нас страна ранимых людей и тем более чиновников, они тут за оскорбление чувств верующих людей закрывают, а такие выкрутасы, которые Group-IB затеял - так вообще предательством считается.

Ответить
12
Стас Фарбер

Решили пятой колонной стать и агентами госдепа

Ответить
2
Должный парфюмер

Решили на европейский манер вести дела.
В автократии.
RUN, Вася, Run.

Ответить
0
Алексей Михайлов
Ответить
4
Правовой холод

А все потому что на всех стульях не усидишь.

Ответить
3
некипишуй

когда думал что ты самый умный, но это оказалось не так

Ответить
2
Национальный Денис

Ещё и наверняка собирался спиздить сраный трактор

Ответить
2
Правовой холод

Дык давно. Он в Москве-то наездами был.

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Как ему это помогло?

Ответить
0
Правовой холод

Никак, не надо было таким наивным быть и вообще приезжать.

Ответить
2
Aleksandr Dolgikh

Спасибо, кэп ред.

Ответить
0
Национальный Денис

Почему все постоянно благодарят кэп, но никто не благодарит полиаденозиновый хвост?

Ответить
1
Aleksandr Dolgikh

Кэпа

Ответить
0
Защитный супер_стар

Потому что носить хвост или нет — личный выбор каждого животного!

Ответить
0
Владислав Косинов

Собственно как мафия. Легко войти, но есть только одна причина покинуть — смерть.

Ответить
1
Джон Кроули

Жил бы Маск в России, уже бы получил 4й пожизненный срок за предательство родины.

Ответить
1
Вредный американец

Алсу мстит за свою дочь.

Ответить
0
Средневековый самолет

Российские силовики: нельзя просто так взять и не отжимать бизнес ред.

Ответить
0
Petr

Скоро эта статья будет применяться ко всем желающим покинуть Родину

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Олег Тиньков признал вину в нарушении налогового законодательства США и согласился заплатить 506 миллионов штрафа
Он пошёл на сделку со следствием. Теперь ему больше не грозит до трёх лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения.
154
Twitter
Запись в подсайте Twitter
#tw_varlamov
188
Музыка
Бывшая солистка «Тату» заявила об «официальном трибьюте» группы. Автор музыки к её песням это опроверг
Лена Катина заявила, что в трибьюте примут участие обе певицы.
130
Популярное за три дня
Животные
Американец нашёл под капотом своей машины 70 килограммов орехов. Туда их спрятала белка
Мужчине пришлось потратить пару дней, чтобы вычистить свой Chevrolet Avalanche.
48
Twitter
Запись в подсайте Twitter
#tw_ja_obskoy
57
Беларусь
Блокировка сайта «КП в Беларуси» из-за статьи об обвиняемом в убийстве сотрудника КГБ и задержание её автора. Главное
По данным правозащитников, журналиста накануне задержали в Москве и доставили в минский изолятор на Окрестина.
93
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null